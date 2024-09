Opel Zafira e-Life - Infos, Preise, Alternativen (2024)

Für Privatkäufer ist der Zafira-e dann eine gute Wahl, wenn sie eine größere Familie in ihrer Freizeit regelmäßig von A nach B transportieren möchten. Für größere Reisen ist das Elektroauto hingegen ungeeignet. In diesem Fall müssten Autofahrer aufgrund der Kombination aus Elektroantrieb, cW-Wert sowie zu erwartender Beladung zu viele Stopps einplanen. Diesen Nachteil kann auch der große Akku mit höherer kWh Zahl nicht abfedern. Für professionelle Dienstleister wie Handwerker, Taxi- oder Hotelunternehmen punktet der Van hingegen mit seiner sauberen Seite. Für diese Geschäftsbereiche präsentiert sich der PS-starke Zafira-e Life als Auto mit Top-Niveau, das mit Vorzügen wie dem emissionsfreien Elektroantrieb und dem hohen Platzangebot für bis zu neun Personen punktet.

Die Edition-Variante punktet mit einer vergleichsweise guten Ausstattung, die den Bedienkomfort im Interieur des Kfz deutlich erhöht. Dazu gehören beispielsweise Features wie ein Komfortlenkrad, eine Sitzheizung, Halogen-Scheinwerfer, Bordcomputer, eine Zweizonen-Klimaautomatik oder 17-Zoll-Stahlräder. Die Tourer-Version ist hingegen mit einem Head-Up-Display, Ledersitzen, einem 3,5-Zoll-Display, einer elektrischen Schiebetür, 17 Zoll großen Alufelgen sowie einer zusätzlichen Klimaanlage verfügbar. Wer auf keinerlei luxuriöse Features in dem Elektromobil verzichten möchte, sollte sich für die Ausstattungslinie "Elegance" entscheiden. Die Austattungsvielfalt in dieser Ausführung reicht von einer Rückfahrkamera und einem Head-Up mit Navigationssystem über Lederpolsterung sowie beidseitig elektrische Schiebetüren bis hin zu einem separat zu öffnenden Heckklappenfenster und Einparkhilfen vorn sowie hinten.

Der Zafira-e Life und der Mercedes-Benz EQV sind Vans, die als Fünftürer zur Verfügung stehen. Beide Modelle sind mit Frontantrieb unterwegs. Den Gewichtsvergleich gewinnen die Rüsselsheimer mit einem Leergewicht von 2.087 kg im Vergleich zu 2.560 kg. Der Blick unter die Motorhaube verrät jedoch die Stärke des Mercedes. Während der Opel ein maximales Leistungsvermögen von 136 PS erreicht, sprintet der Mercedes auf bis zu 204 PS. Dieser Punkt geht eindeutig an den Mercedes, der ebenfalls eine höhere Maximalgeschwindigkeit von 100 km/h erzielt. Generell sprechen die Leistungswerte für den EQV, der mit einer Batteriekapazität von 100 kWh und einer Motorleistung von 150 kW die Nase vorn hat. Bei beiden Modellen ist hingegen die Ausstattung vergleichbar, da ABS und Klimaanlage in beiden Ausführungen vergleichbar sind. Der eindeutige Sieger in Sachen Preispolitik ist jedoch der Rüsselsheimer. Während der Zafira-e Life ab 53.800 Euro kostet, wechselt der Mercedes erst für 71.388 Euro den Besitzer.

Eine Kehrtwende leitete Opel ab 2019 nach seinem Wechsel zum PSA-Konzern ein. Der Opel Zafira präsentiert sich als ausgewachsener Kleinbus, der auf der Konzern-Plattform EMP2 errichtet wurde. Nun steht der große Stromer seit Frühjahr 2021 in unterschiedlichen Ausführungen bereit. Der Blick auf die Preisliste irritiert interessierte Käufer möglicherweise im ersten Moment. Während die kleinste des in drei Längen bestellbaren Autos für 56.700 Euro zum Verkauf bereitsteht, kostet die Medium-Version nur 53.800 Euro. Die Large-Variante wird hingegen für 54.625 Euro angeführt. Der Blick ins Detail erklärt die möglichen Preisunterschiede. Anfangs steht die 4,60 m lange Mini-Variante nur in der hochwertigen Edition-Ausstattung zum Verkauf bereit. Die größeren 4,95 m sowie 5,30 m langen Medium- und Large-Ausführungen sind hingegen auch mit dem spärlicheren Selection-Niveau bestellbar. Dennoch sollten Käufer bedenken, dass der Erwerb des Elektro-Vans stets mit der sogenannten Innovationsprämie in Höhe von 7.975 Euro verbunden ist. Diese Prämie entfällt allerdings für Käufer des Opel Zafira e-Life gebraucht. Allerdings müssen sich Käufer auch noch gedulden, bis sie den Opel Zafira e-Life zu wesentlich günstigeren Konditionen erwerben können.

Es ist schon einige Zeit her, als die Rüsselsheimer den vollelektrischen Kleinwagen Peugeot 208 und mehrere Plug-in-Hybride erstmals der Öffentlichkeit präsentierten. An diese Entwicklung möchte der Fahrzeughersteller nunmehr anknüpfen. Neben dem Opel Mokka mit E-Motor werden der neue Opel Zafira e-Life oder auch der Peugeot E-Traveller das Segment umweltfreundlicher Personentransporter aufwerten.

