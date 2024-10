Openluchtmuseum Veenpark (2024)

6









In het Veenpark in Barger-Compascuum, bij Emmen, komt de Drentse veenhistorie tot leven. Je rijdt en vaart er door nostalgische dorpen en een natuurlijk hoogveengebied met echte turfafgraving. Zien, ontdekken, doen en leren in het grootste museum van Nederland. Van een dorp van plaggenhutten tot het dorpsleven in het veen. Ontdek het Veenpark per stoomtrein, of wat dacht je van een tochtje per turfschip? Voor kinderen is er een grote nieuwe speeltuin en voor de hele familie, van groot tot klein, een digitale speurtocht. Leuk en leerzaam! Met de leuke speurtocht 'de Queeste van het veen' ga je met opdrachten via een ouderwetse radio door het dorp en krijg je een goed idee van het leven van de kinderen in de veendorpen rond 1920. Met een ouderwets leitje en krijtje verzamel je letters bij alle opdrachten.

Neem ook een kijkje in het Aole Compas, een nederzetting van plaggenhutten op verend veen en in Bargermond 1920; een dorp in het veen met kerk, kroeg en school. Je ziet iedereen aan het werk: de molenaar, de bakker, de smid en de klompenmaker. En in het kruidenierswinkeltje kun je "snoep van toen” proeven: zoethout! Openingstijden Elke maandag 10.00 - 17.00 uur

Elke dinsdag 10.00 - 17.00 uur

Elke woensdag 10.00 - 17.00 uur

Elke donderdag 10.00 - 17.00 uur

Elke vrijdag 10.00 - 17.00 uur

Elke zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Elke zondag 10.00 - 17.00 uur

In juli en augustus geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Prijzen Regulier €18,00 vanaf 12 jaar

Senioren €16,50 vanaf 65 jaar (online prijs)

Kinderen €14,50 5 t/m 11 jaar In de buurt Toon resultaten

