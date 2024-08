P-waarde Definitie — DATA SCIENCE (2024)

Wat is P-Value?

In de statistiek is de p-waarde de waarschijnlijkheid van het verkrijgen van de geobserveerde resultaten van een test, ervan uitgaande dat de nulhypothese juist is. Het is het niveau van marginale betekenis binnen een statistische hypothesetest die de waarschijnlijkheid van het optreden van een bepaalde gebeurtenis weergeeft. De p-waarde wordt gebruikt als alternatief voor afwijzingspunten om het kleinste significantieniveau te verkrijgen waarop de nulhypothese zou worden verworpen. Een kleinere p-waarde betekent dat er sterker bewijs is ten gunste van de alternatieve hypothese.

KEYTAKEAWAYS

In eenstatistische hypothesetest is de p-waarde het niveau van de marginale betekenisdie de waarschijnlijkheid van het optreden van een bepaalde gebeurtenisweergeeft.

Omp-waarden te berekenen kunt u gebruik maken van p-waardetabellen ofspreadsheet/statistische software.

Eenkleinere p-waarde geeft aan dat er sterker bewijs is voor de alternatievehypothese.

Hoe wordtde P-waarde berekend?

P-waardenworden berekend met behulp van p-waardetabellen of spreadsheets/statistischesoftware. Omdat verschillende onderzoekers verschillende significantieniveausgebruiken bij het onderzoeken van een vraag, kan het voor een lezer somsmoeilijk zijn om de resultaten van twee verschillende tests met elkaar tevergelijken.

Alsbijvoorbeeld twee studies naar het rendement van twee bepaalde activa werdenuitgevoerd met behulp van twee verschillende significantieniveaus, kon eenlezer de kans op rendementen voor de twee activa niet gemakkelijk vergelijken.

Voor het gemak van de vergelijking, onderzoekers vaak de p-waarde in de hypothesetest en laat de lezer om de statistische betekenis zelf te interpreteren. Dit wordt een p-waarde benadering van de hypothesetest genoemd.

P-waardebenaderingvan hypothesetests

Dep-waarde benadering van hypothesetests gebruikt de berekende waarschijnlijkheidom te bepalen of er bewijs is om de nulhypothese af te wijzen. De nulhypothese,ook wel de gissing genoemd, is de eerste bewering over een populatie vanstatistieken.

Dealternatieve hypothese geeft aan of de bevolkingsparameter afwijkt van dewaarde van de bevolkingsparameter die in de gissingen wordt vermeld. In depraktijk wordt de p-waarde, of kritische waarde, vooraf aangegeven om tebepalen hoe de vereiste waarde om de nulhypothese af te wijzen, moet wordenbepaald.

Type IFout

Een typeI fout is de valse afwijzing van de nulhypothese. De waarschijnlijkheid dat eenfout van type I optreedt of dat de nulhypothese wordt verworpen wanneer dezewaar is, is gelijk aan de gebruikte kritische waarde. Omgekeerd is de kans datde nulhypothese wordt geaccepteerd wanneer deze waar is, gelijk aan 1 min dekritische waarde.

Real-Worldvoorbeeld van P-Value

Stel dateen belegger beweert dat het rendement van zijn beleggingsportefeuille gelijkis aan dat van de Standard & Poor’s (S&P) 500 Index. Om dit te bepalen,voert de belegger een tweestappentoets uit. In de nulhypothese wordt gestelddat het rendement van de portefeuille gelijk is aan het rendement van deS&P 500 over een bepaalde periode, terwijl in de alternatieve hypothesewordt gesteld dat het rendement van de portefeuille en het rendement van deS&P 500 niet gelijkwaardig zijn. Indien de belegger een one-tailed test zouuitvoeren, zou de alternatieve hypothese stellen dat het rendement van deportefeuille lager of hoger is dan het rendement van de S&P 500.

Eenveelgebruikte p-waarde is 0,05. Als de belegger concludeert dat de p-waardeminder dan 0,05 is, is er sterk bewijs tegen de nulhypothese. Als gevolgdaarvan zou de belegger de nulhypothese verwerpen en de alternatieve hypotheseaanvaarden.

Omgekeerd,als de p-waarde groter is dan 0,05, duidt dat erop dat er zwak bewijs is tegenhet vermoeden, zodat de belegger de nulhypothese niet zou verwerpen. Als debelegger vindt dat de p-waarde 0,001 is, is er sterk bewijs tegen denulhypothese, en de rendementen van de portefeuille en de S&P 500 kunnenniet gelijk zijn.