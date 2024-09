Parier sur le football avec Parions Sport En Ligne (2024)

Pariez sur le foot avec PARIONS SPORT

PARIONS SPORT vous offre la possibilité de parier sur le foot en pré-match (avant le coup d’envoi de la rencontre) ou en live (pendant le match). Il existe de nombreuses manières de parier, le pari foot le plus classique étant le pari 1N2 (mise sur la victoire d’une équipe ou sur un match nul). Au-delà du résultat, il est également possible de choisir sa cote en sélectionnant par exemple le score exact (ou multichoix) d’un match, ou encore de parier sur un buteur en particulier.

Pariez sur tous les événements foot !

A la recherche de paris à placer sur des compétitions nationales ? PARIONS SPORT vous propose également de nombreux paris disponibles sur compétitions nationales de foot (découvrez nos cotes Ligue 1 pour la France ou encore nos cotes Premier League pour le championnat Anglais par exemple). Il est également possible de parier en s’informant des cotes de la Liga pour l’Espagne, des cotes de la Serie A en Italie ou encore des cotes de la Bundesliga en Allemagne.

Comment parier sur les matchs du jour ?

Il existe plusieurs manières de parier sur les matchs de foot en ligne avec PARIONS SPORT, parmi lesquelles :

Le pari 1N2 , qui consiste à parier sur l’issue de la rencontre. La cote du match la plus faible désigne généralement le favori du match

, qui consiste à parier sur l’issue de la rencontre. La cote du match la plus faible désigne généralement le favori du match Le pari double chance , qui permet de miser sur deux issues possible d’un seul match (double donc la chance de gagner son prono par rapport au pari 1N2)

, qui permet de miser sur deux issues possible d’un seul match (double donc la chance de gagner son prono par rapport au pari 1N2) Le pari mi-temps – fin de match qui propose de pronostiquer non seulement le résultat à la mi-temps mais également à la fin d’un match de foot

qui propose de pronostiquer non seulement le résultat à la mi-temps mais également à la fin d’un match de foot Le pari score exact , qui consiste à trouver le bon score exact d’une rencontre

, qui consiste à trouver le bon score exact d’une rencontre Le pari buteur visant à déterminer si un joueur marquera au moins un but sur le match sélectionné (hors but contre son camp). Il est généralement proche du pari nombre de buts.

Comprendre les cotes du foot

Au football, la cote d’un pari peut varier de 1 à 99 (si l’on parie sur un triplé d’un gardien de but de l’équipe ayant la plus faible cote par exemple). Le principe est relativement simple : plus une cote de foot est faible (proche de 1), plus le pari est considéré comme « probable ». Ainsi une équipe ayant une faible cote lors d’un pari 1N2 aura donc « plus de chances de gagner ». A l’inverse, plus la cote d’une équipe est élevée, moins celle-ci est considérée comme « favorite ». Imaginons par exemple que dans le cadre de l’Euro l’Angleterre rencontre le Danemark.

L’Angleterre possède une cote à 1.5, le match nul une cote 3.5 et la France une cote à 5. Cela signifie que l’Angleterre « aurait » 66% de chances de gagner (2 chances sur 3) et le Danemark 20% (1 chance sur 5), la probabilité d’un match nul étant de 35%.

De nombreux paramètres peuvent venir influencer les cotes d’un match de foot : la forme de l’équipe, les résultats obtenus lors des derniers matchs d’une équipe, les suspensions et blessures ou encore le calendrier sportif (si une équipe considérée comme ayant moins de chances de gagner joue le maintien par exemple). Dans le cas de l’exemple précédent, le fait que l’équipe nationale de football d’Angleterre soit une équipe reconnue mondialement et qu’elle soit allée plus loin dans les dernières compétitions que l’équipe du Danemark joue en sa faveur lorsque sa cote est déterminée.

Le gain potentiel d’un pari foot est directement lié à deux éléments : la mise et la cote. Il est calculé en multipliant le montant de votre mise à la cote choisie : plus la cote est élevée plus le gain potentiel est donc élevé. Si l’on effectue une mise de 5€ sur une victoire des Etats-Unis et que cette équipe gagne le match, le gain est donc de 25€ (5€ misés multipliés par la cote de cette équipe, 5).

Faites vos pronos sur le foot

Afin de parier et de pronostiquer de manière éclairée et bien informée, PARIONS SPORT propose de nombreux outils afin de faire les bon choix. Pour chaque compétition ou match de football, il est possible de consulter les statistiques des équipes de la rencontre (état de forme, scores des dernières rencontres, descriptif des 5 prochains matchs et moyenne de buts marqués lors des derniers), les derniers résultats à domicile ou à l’extérieur ainsi que le classem*nt actuel au sein de la compétition choisie. Des éléments à prendre en compte avant de parier sur le foot avec PARIONS SPORT et mis à disposition afin de faire les bon choix !

Retrouvez également nos paris sur le tennis, paris sur le rugby et nos pronostics sur les matchs de basket sur PARIONS SPORT EN Ligne.