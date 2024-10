Paris hautnah erleben mit dem Olympia-Liveblog (2024)

liveblog Stand: 07.08.2024 23:00 Uhr

Exklusive Einblicke, viel Service, besondere Momente, Kurioses und Witziges von den Olympischen Spielen in Paris servieren wir im Liveblog.

Von Sanny Stephan und Christian Hornung

07.08.2024 • 23:00 Uhr

Mit dem Thriller in die Nacht

Mit dem Jahrhundert-Krimi verabschieden wir uns in die Nacht! Die deutschen Handballer haben uns den Olympia-Tag mit einem epischen Spiel versüßt. Wir servieren Ihnen die heldenhafte Tat in 33 Sekunden zum Abschluss des zwölften Olympia-Tages.

Irre Tore in den letzten Sekunden Sportschau

07.08.2024 • 22:25 Uhr

Tiafack verliert Halbfinale und gewinnt Bronze

Er wollte ins Finale und tröstet sich jetzt mit Bronze: Superschwergewichts-Boxer Nelvie Tiafack war im Halbfinale gegen den ausgepufften Bakhodir Jalolov aus Usbekistan chancenlos und verliert einstimmig nach Punkten. Kein einziger Punktrichter wertete für den Deutschen. Tiafack musste neidlos anerkennen, dass der zwölf Zentimeter größere Jalolov seine Reichweitenvorteile pfiffig einsetzte und verdient um Gold boxen darf.

BOXEN Männer: Nelvie Tiafack (92 kg+/Köln)

07.08.2024 • 22:05 Uhr

Schwerer Sturz im Hindernis-Finale

Es waren schlimme Bilder beim Finale über 3.000 Meter Hindernis: In der letzten Runde stürzte Mitfavorit Lamecha Girma aus Äthiopien am drittletzten Hindernis rund 200 Meter vor dem Ziel und blieb am Boden liegen. Der 23-Jährige war in vollem Tempo mit dem hinteren Bein hängengeblieben und vornüber auf die Bahn geknallt. Nach einigen Minuten Behandlungszeit wurde er unter aufmunterndem Jubel der Zuschauer aus dem Stade de France gebracht.

Leichtathletik - das Finale über 3000 m Hindernis der Männer Sportschau Olympia 2024, 07.08.2024 17:29 Uhr

07.08.2024 • 22:09 Uhr

Tiafack will ins Finale

Der Olympia-Tag war nach dem Jahrhundert-Krimi der Handballer lange zäh, aber jetzt sollten Sie noch einmal alle Sinne schärfen: Superschwergewichts-Boxer Nelvie Tiafack will bei den Olympischen Spielen ins Finale einziehen – eine Mega-Herausforderung. Der 25-Jährige bekommt es im Halbfinale mit Bakhodir Jalolov aus Usbekistan zu tun. Jetzt im Livestream!

07.08.2024 • 21:30 Uhr

Sohn knackt Rekord vom Papa

Mal wieder eine dieser genialen Olympia-Geschichten: Mykolas Alekna schleudert den Diskus auf 69,97 Meter und jagt damit seinem Vater Virgilijus den olympischen Rekord aus dem Jahr 2004 ab. Lange hält er die Bestmarke aber nicht: Der weitgehend unbekannte Jamaikaner Roje Stona haut richtig einen raus und schnappt sich mit dem Wurf seines Lebens auf 70 Metern Gold und den Rekord der Alekna-Dynastie! Der Deutsche Clemens Prüfer wird Sechster.

07.08.2024 • 20:52 Uhr

Überzahl oder Unterzahl: Gislason-Irrtum sorgt für Lacher

Und dann war da noch der deutsche Handball-Bundestrainer Alfred Gislalon, den dieses verrückte Handballspiel auch durcheinanderbrachte. Seine Auswahl hatte sich gerade in die Verlängerung gekämpft, als der 64-Jährige eine letzte Auszeit nahm - und sich einen kuriosen Aussetzer leistete. "Männer, Überzahl, okay?" , startete Gislason seine Motivationsrede, bevor Spielmacher Juri Knorr seinen Vorgesetzten unterbrach und verbesserte: "Nein, wir spielen in Unterzahl“ . Gislason blickte kurz irritiert nach oben auf die Anzeigetafel und musste sich schließlich korrigieren. "Unterzahl, scheiße. Dann Sechs-gegen-Sechs."

Überzahl oder Unterzahl: Gislason-Irrtum sorgt für Lacher Sportschau

07.08.2024 • 20:44 Uhr

Max Heß - Aller guten Dinge sind drei

Bei seiner dritten Olympia-Teilnahme hat Dreispringer Max Heß erstmals das Finale (Freitag, 20.10 Uhr im Livestream) erreicht. Der EM-Fünfte sprang in der Qualifikation in Paris 16,98 m und sicherte sich damit das Weiterkommen. In Rio und Tokio war der 28-Jährige in der Qualifikation ausgeschieden. Wenn es am Freitag um die Medaillen geht, will der Chemnitzer "einfach nur genießen" .

07.08.2024 • 20:34 Uhr

Flitzer stürmt bei deutschem Spiel aufs Parkett

Sobald Cristiano Ronaldo bei der Fußball-EM auftauchte, waren sie da, die Flitzer. Fast in jedem Spiel der Portugiesen stürmten Menschen das Spielfeld. Um Olympia machten die Flitzer einen Bogen - bis heute. Beim Basketballduell zwischen Deutschland und Frankreich wollte ein junger Mann Aufmerksamkeit oder seinen Idolen nah sein. Weit kam er nicht, denn die Sicherheitskräfte strecken ihn kompromisslos nieder.

07.08.2024 • 20:19 Uhr

Hartmann sprintet am Finale vorbei

Die Bahn neben dem extrovertierten US-Sprintstar Noah Lylesgehörte Joshua Hartmann. Der 25-Jährige aus Siegen kam im Halbfinale über 200 Meter gut aus den Startlöchern, hatte im Endspurt aber nicht mehr genügend Körner und sah nur die Hacken von Lyles und drei weiteren Läufern. Wer mitgerechnet hat, weiß: Hartmann beendete den Lauf als Fünfter und schied damit aus.

07.08.2024 • 19:55 Uhr

Basketball-Märchen endet gegen Frankreich

Das war es! Die Olympia-Reise der deutschen Basketballerinnen ist zu Ende. Vor den Augen von Legende Dirk Nowitzki und den 3x3-Gold-Girls verloren die Deutschen das Viertelfinale gegen Frankreich mit 71:84.

07.08.2024 • 19:43 Uhr

Abendliches Spektakel im Stade de France

Die Abendsession in der Leichtathletik läuft! Vier Entscheidungen fallen, dazu gibt es viele Vorläufe mit deutscher Beteiligung. Spannung garantiert! Also am besten gleich den Livestream einschalten!

07.08.2024 • 19:25 Uhr

Ringer-Gold ist weg, aber Bronze noch drin

Annika Wendle hat nach zwei spektakulären Siegen den Einzug ins olympische Finale klar verpasst, aber noch eine zweite Chance auf die erste Medaille für den Deutschen Ringer-Bund. In der Freistilklasse bis 53 kg verlor die 26-Jährige des ASV Altenheim im Halbfinale gegen die topgesetzte Lucia Yepez aus Ecuador mit 0:10. Der Ärger hält sich in Grenzen: Donnerstag geht es für Wendle um Bronze.

07.08.2024 • 18:49 Uhr

Deutsche Korb-Heldin zum MVP gewählt

Gold haben sie schon, jetzt gibt es für Olympiasiegerin Sonja Greinacher noch einen Pokal obendrauf! Die 32-Jährige ist als wertvollste Spielerin (MVP) des 3x3-Basketballturniers ausgezeichnet worden. "Sunny G" war trotz einer Handverletzung mit 56 Punkten beste Scorerin aller Teams, dazu gelang ihr im Finale gegen Spanien der entscheidende Korb.

07.08.2024 • 18:13 Uhr

Skateboard-Opis - Gefeiert zwischen den Teenies

Der Skateboarder Andrew MacDonald hat sich den Olympia-Traum erfüllt und es mit 51 Jahren zu den Spielen in Paris geschafft. Nur zwei Jahre jünger ist der Südafrikaner Dallas Oberholzer. Die beiden Oldies fallen zwischen den Youngstern auf - auch, weil sie besonders laut gefeiert werden. "Old is the new gold", war auf einem Plakat zu lesen. Für Gold oder gar eine Medaille reichte es für die Skater-Opis nicht. Für beide war im Vorlauf Schluss.

Skateboard-Oldies lassen Fans ausflippen Sportschau

07.08.2024 • 17:49 Uhr

Die Korb-Riesen wollen ins Halbfinale

Die heißen Duelle mit Frankreich gehen weiter! Die deutschen Basketballerinnen treffen im Viertelfinale auf den Gastgeber und wollen nach dem Sensations-Gold der 3x3 Basketballerinnen - die sind übrigens in der Halle - nachziehen. Ob es dem Team um Starspielerin Satou Sabally gelingt, erfahren Sie jetzt im Livestream.

Basketball-Showdown: Die Fans stimmen sich ein! Sportschau

07.08.2024 • 17:34 Uhr

Joosje Burg hat Glück im Unglück

Das tat schon beim Zuschauen weh: Die niederländische Hockeyspielerin Joosje Burg bekam den Ball im Duell gegen Argentinien mitten ins Gesicht und ging blutüberströmt zu Boden. Nach bangen Minuten folgte die Entwarnung. Famos: Zu Beginn des dritten Viertels kehrte sie kurz wieder auf dem Platz zurück, setzte sich dann aber mit einem großen Beutel Eis auf der Nase auf die Bank. Kleiner Trost: Die Niederlande zog mit einem 3:0-Sieg ins Finale ein.

07.08.2024 • 17:18 Uhr

1499 Euro für eine Taxi-Fahrt

Er wollte mit dem Taxi nicht nach, sondern nur ein kleines Stück durch Paris. Doch nach dieser Spritztour erlebte ein Olympia-Vertreter aus Katar eine böse Überraschung. Statt der 14 Euro, die das Taxometer anzeigte, buchte der Taxifahrer 1499 Euro von der Kreditkarte ab. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Betrugs.

07.08.2024 • 16:59 Uhr

Anschnallen und genießen: Die Handball-Highlights!

Sie haben den irren Sieg im Handball-Krimi gegen Frankreich verpasst? Kein Problem! Wir haben die Höhepunkte des dramatischen Spieles zusammengefasst. Elf Minuten Rasse, Klasse und ein denkwürdiger "Ball-Klauer".

Handball: Deutschland gegen Frankreich - die Zusammenfassung Sportschau Olympia 2024, 07.08.2024 16:46 Uhr

07.08.2024 • 16:45 Uhr

Goldbank - Das sind die bemerkenswerten Zahlen

Viermal Gold bei sechs Entscheidungen! Der deutsche Pferdesport ist ein Medaillenlieferant. Und zwar nicht nur in Paris! Deutschland hat seit 1992 eine Gold-Quote von 79,2 Prozent im Reiten. Insgesamt steuerte die Goldbank 42 Medaillen bei 53 Wettbewerben bei. Und wieso sind die Reiter eigentlich so erfolgreich? " Unsere Pferdezucht ist top, die Ausbildung und Nachwuchsförderung ist gut und wir haben eine breite Turnierlandschaft im ganzen Land", sagt Bundestrainer Otto Becker, der Springreiter und 2000 in Sydney selber Olympiasieger war.

Isabell Werth (l.) und Jessica von Bredow-Werndl räumten auch in Paris ab.

07.08.2024 • 16:27 Uhr

Uscins: "Weiß nicht, was gerade passiert ist"

Es war eine phänomenale Teamleistung, aber einer stach beim Handball-Thriller heraus: Renars Uscins. Der 22-Jährige, der es mag, wenn die Fans gegen die eigene Mannschaft sind, traf vier Sekunden vor dem Ende mit seinem 14. Tor entscheidend, Augenblicke später parierte David Späth ein letztes Mal großartig. Auf der Platte wusste Uscins genau, was er tat, abseits war er ratloser: "Ich weiß noch gar nicht, was gerade passiert ist", sagte er ungläubig im Sportschau-Interview.

Uscins - "Weiß nicht, wie das in den letzten Sekunden passiert ist" Sportschau Olympia 2024, 07.08.2024 16:37 Uhr

07.08.2024 • 16:00 Uhr

Handball-Trainer Gislason kühlt direkt runter

Was für eine coole Trainer-"Socke": Bundestrainer Alfred Gislason war kurz nach dem Viertelfinal-Thriller schon wieder die Ruhe selbst. Der 64-Jährige analysierte nüchtern, wir vermuten mal mit Ruhepuls, das hochdramatische Spiel. " Es sah eine Weile so aus, als würden wir es nicht schaffen. Die Mannschaft ist aber ruhig geblieben. Wir haben super gespielt. Die Franzosen haben in der entscheidenden Szene einfach über den Falschen spielen wollen. Julian klaut wunderbar den Ball. Das war ein großer Schock für die Franzosen."

07.08.2024 • 15:33 Uhr

Deutschland gewinnt Jahrhundert-Krimi gegen Frankreich

Was für ein unfassbares Handball-Spiel - ein Jahrhundert-Krimi! Sechs Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit hatte Deutschland das Viertelfinale gegen Frankreich praktisch verloren, der Olympia-Gastgeber führte 29:28 und hatte Ballbesitz! Doch das DHB-Team fing tatsächlich den Freiwurf ab und glich unmittelbar vor der Schlusssirene noch aus! In der Verlängerung ging es hin und her - und am Ende gewannen die Deutschen diesen unfassbaren Thriller mit 35:34 nach Verlängerung!

07.08.2024 • 14:52 Uhr

Blechschaden bei Kukuks Gold-Trainer

Als Tierarzt Jan-Hein Swagemakers und Reit-Bundestrainer Otto Becker von den Olympischen Spielen in Paris abreisen wollten, erlebten sie eine böse Überraschung. Die Autos der beiden waren demoliert worden. "Bei mir war ein Spiegel ab und das Auto hatte eine dicke Schramme" , berichtete Becker einen Tag nach dem Gold für Springreiter Christian Kukuk. Bei Swagemakers Wagen war es noch schlimmer. Das Auto des Tierarztes der deutschen Springpferde war nach Beckers Angaben so sehr beschädigt worden, dass es nicht mehr zu nutzen war. Der Bundestrainer nahm den Veterinär erst einmal in seinem Wagen mit nach Deutschland.

07.08.2024 • 14:47 Uhr

Trotz Sauna und Friseur - Ringerin vor Goldkampf raus

Der Traum von Olympia-Gold ist für die indische Ringerin Vinesh Phogatauf der Waage geplatzt. Die Goldanwärterin, die am Mittwochabend in der Gewichtsklasse bis 50 Kilo im Olympia-Finale gegen die US-Amerikanerin Sarah Ann Hildebrandt antreten sollte, war am Morgen vor dem offiziellen Wiegen geringfügig zu schwer. "Alle möglichen drastischen Maßnahmen, darunter das Abschneiden ihrer Haare, wurden ergriffen" , wurde Dinshaw Pardiwala, Chefmediziner von Indiens Olympiateam, in einer Stellungnahme des Nationalen Olympischen Komitees zitiert. Letztlich sei die Athletin "100 Gramm" zu schwer gewesen, obwohl der "Prozess der Gewichtsabnahme" , also "gezielte Einschränkung von Nahrung und Wasser sowie Schwitzen durch Übungen und Sauna" wie üblich durchgeführt wurden. Doch das Regelwerk lässt keinen Spielraum: Phogat wurde disqualifiziert, die Kubanerin Yusneylys Guzman erhielt eine unverhoffte Chance aufs Finale.

07.08.2024 • 14:31 Uhr

Brendel mit klarem Medaillen-Statement

Der dreimalige Canadier-Olympiasieger Sebastian Brendel ist mit einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg direkt ins Halbfinale eingezogen. Der Potsdamer überzeugte über 1.000 Meter wie zu seinen besten Zeiten. Im Nautical Stadium von Vaires-sur-Marne fuhr er im stark besetzten Vorlauf souverän vorneweg. Brendel: "Das war ein guter Start, das gibt Selbstvertrauen. Man ist immer etwas nervös vor dem ersten Start. Zum Ende hat mich nochmal eine kleine Welle erwischt und mich ein wenig rausgeschoben. Ich hatte noch etwas Luft, da geht noch etwas mehr."

07.08.2024 • 14:09 Uhr

Knallharter Handball-Kampf gegen Frankreich

Frankreich wirkt motiviert wie noch in keinem Spiel dieses Olympischen Handballturniers, Deutschland muss mit den vollkommen ausrastenden Fans und einem superhart zupackenden Gegner klarkommen. Zwischenzeit lag das Team von Alfred Gislason schon mit fünf Toren hinten, hat sich aber zum Ende des ersten Durchgangs wieder gut gefangen und ein 14:17 in die Pause transportiert. Geht da noch mehr? Die zweite Hälfte - jetzt hier im Livestream!

07.08.2024 • 13:58 Uhr

Kokain? Festnahme im australischen Hockeyteam

Ein Mitglied des australischen Hockey-Teams bei Olympia ist in Paris festgenommen worden. Der Person wird der Kauf von Kokain vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Der mutmaßliche Dealer wurde ebenfalls festgenommen. Beide seien derzeit noch in Polizeigewahrsam.Das Nationale Olympische Komitee Australiens bestätigte der australischen Nachrichtenagentur AAP, dass sich ein Team-Mitglied in Gewahrsam befinde. Polizisten überraschten der Staatsanwaltschaft zufolge zwei Menschen bei der mutmaßlichen Übergabe von Kokain nahe des Montmartre.

07.08.2024 • 13:50 Uhr

Ringer-Sensation: Wendle dreht 0:5-Rückstand!

Annika Wendle ist nach zwei spektakulären Siegen ins Olympische Halbfinale eingezogen und kämpft um die erste Medaille für den Deutschen Ringer-Bund in Paris. In der Freistilklasse bis 53 Kilo setzte sich die 26-Jährige von ASV Altenheim zunächst gegen die Griechin Maria Prevolaraki 3:2 durch, dann triumphierte sie per Schultersieg über die Türkin Zeynep Yetgil - nach Punkten hatte sie zu diesem Zeitpunkt bereits aussichtslos mit 0:5 hinten gelegen! Für Wendle war der Kampf gegen Yetgil eine Revanche, bei der Olympiaqualifikation in Istanbul hatte sie nach umstrittenen Kampfrichterentscheidungen verloren und das Ticket für Paris zunächst verpasst. Weil Russland nicht teilnimmt, bekam Wendle dann doch die Chance - und nutzte sie!

07.08.2024 • 13:30 Uhr

Deutschland fordert Frankreichs Superstars

Geht es Richtung Medaillen? Deutschlands Handballer kämpfen jetzt in Paris um den Einzug um das Olympische Halbfinale. Der Gegner ist Frankreich mit Superstar Nikola Karabatic (41), der nach den Spielen das Ende seiner grandiosen Laufbahn angekündigt hat. Ob das näherrückt - jetzt hier im Livestream!

07.08.2024 • 13:23 Uhr

Wie Nadal - Djokovic kommt ins Museum

Gerade erst hat er Olympia-Gold gewonnen - nun soll Tennisstar Novak Djokovic in seiner serbischen Heimat ein Museum bekommen. Dieses solle 2027 in der Hauptstadt Belgrad öffnen und eine neue Attraktion für Einheimische und Touristen werden, kündigte Präsident Aleksandar Vucic an. Der Präsident verwies unter anderem darauf, dass Mallorca ein Museum für den von der spanischen Urlauberinsel stammenden Tennisspieler Rafael Nadal habe. "Und Novak ist größer als Nadal" , findet Vucic - da gilt die Meinungsfreiheit.

Novak Djokovic

07.08.2024 • 13:12 Uhr

"Salto nullo" - Potye auf Bubkas Spuren

Den legendärsten "Salto nullo" der Sportgeschichte hat der damals weltbeste Stabhochspringer Sergej Bubka 1992 in Barcelona hingelegt: Dreimal scheiterte er an der Anfangshöhe und durfte nach der Quali direkt wieder heimfliegen. Auf Bubkas Spuren wandelt jetzt auch ein Deutscher: Tobias Potye hat bei der Hochsprung-Qualifikation im Stade de France dreimal die 2,15 Meter gerissen, die eigentlich nur der Einstieg in den Wettkampf sein sollten.

07.08.2024 • 12:54 Uhr

Deutsches Duo raus! Kletterer hängen in den Seilen

Yannick Flohe hing im Seil und hob enttäuscht die Arme, Alexander Megos blickte nach seinem frühen Absturz noch einmal vom Boden aus frustriert die Wand hoch: Die beiden deutschen Sportkletterer haben wie befürchtet das Finale der besten acht im Kombinationswettbewerb Boulder und Lead verpasst. Flohe und Megos holten in der Disziplin Lead zu wenig Punkte, um ihren Rückstand nach dem Bouldern noch aufzuholen und belegten in der Halbfinal-Gesamtwertung die Plätze neun und 13.

07.08.2024 • 12:36 Uhr

Bundestrainerin begeistert: "Unglaublich von Annett!"

Nach dem Tischtennis-Coup gegen Indien (3:1-Sieg im Olympischen Viertelfinale) ist Bundestrainerin Tamara Boros restlos begeistert von Annett Kaufmann (18), die zwei Einzelsiege beigesteuert hatte: "Das war unglaublich von Annett. Sie hat gezeigt, dass sie im Kopf wirklich sehr stark ist. Sie mag es aber auch, in einer solchen Atmosphäre zu spielen. Ich freue mich wirklich, dass wir hier ohne Spielerin eins und zwei gewonnen haben - wir brauchen einfach diesen Teamspirit."

07.08.2024 • 12:16 Uhr

Cool, cooler, Kaufmann! Deutschland im TT-Halbfinale

Jetzt winkt sogar eine Medaille! Dank einer erneuten Gala von Tischtennis-Küken Annett Kaufmann hat das deutsche Team im Olympia-Viertelfinale sensationell Indien mit 3:1 von der Platte geputzt! Kaufmann, die nur wegen Verletzungen ihrer Teamkolleginnen überhaupt ins Aufgebot rückte, glänzte dabei mit zwei Einzelsiegen - und ist plötzlich in die absolute Weltklasse aufgerückt!

07.08.2024 • 11:42 Uhr

Boll macht sich Sorgen vorm Ruhestand

"Im Nachhinein kann ich ganz zufrieden sein, wie die letzten 25 Jahre gelaufen sind" , sagt Timo Boll mit seinem wohlbekannten gepflegtem Understatement. Die ehemalige Nummer 1 der Tischtennis-Weltrangliste versuchte nach seinem letzten Ball auf der ganz großen (Olympia-)Bühne dann aber auch gar nicht, seine Wehmut zu verbergen: "Da war erstmal nur Leere. Ich werde wirklich vieles sehr vermissen", gibt er zu. Immerhin geht auf nationaler Ebene noch weiter: In zweieinhalb Wochen beginnt die Bundesliga, ein letztes Mal mit Boll, sein Herzensklub Borussia Düsseldorf hat ein Heimspiel - gegen den ASC Grünwettersbach.

07.08.2024 • 11:22 Uhr

Gerd Gottlob erklärt lustigen Müller-Clip

Die ARD hat die plötzliche Einblendung eines Clips von Bayern-Profi Thomas Müller mit einem Pferd während der Übertragung des Olympia-Halbfinals der deutschen Fußballerinnen erklärt. "Wir haben während des Fußballspiels das Studio-Interview mit Christian Kukuk aufgezeichnet und wollten den Clip mit Thomas Müller zuspielen" , sagt ARD-Teamchef Gerd Gottlob. "Durch einen technischen Fehler ist dieser Clip dann auf den Sender geraten." Während der Übertragung der Partie der deutschen Auswahl gegen die USA war am Dienstagabend in der elften Minute plötzlich für einige Sekunden Ex-Nationalspieler Müller zu sehen gewesen, wie er mit einem vor ihm stehenden Pferd synchrone Bewegungen mit den Beinen ausführt. Moderatorin Esther Sedlaczek erklärte in der Halbzeitpause die Szene nochmals: "In dem Spiel ist natürlich Pferdestärke gefragt, aber so war es nicht geplant, dass es ein Pferd tatsächlich ins Bild schafft."

07.08.2024 • 11:06 Uhr

Trotz Badminton-Gold - Mega-Zoff in Südkorea

Die südkoreanische Badminton-Spielerin An Se Young hat kurz nach dem Gewinn der Goldmedaille zu einer Generalkritik gegen ihr Nationalteam ausgeholt. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Yonhap monierte die 22-Jährige, dass der Verband die Doppel-Spielerinnen systematisch gegenüber den Athletinnen im Einzel bevorzugen würde. Dazu habe es immer wieder Stress um ihre Nominierung zu bestimmten Turnieren gegeben. Zurücktreten will die Weltranglisten-Erste aber nicht: "Ich hoffe nur, dass die Funktionäre die Verantwortung für diese Probleme übernehmen."

07.08.2024 • 10:57 Uhr

Sportsfreunde ehren Lukas Märtens

Goldjunge Lukas Märtens, Olympiasieger über die 400 Meter Freistil, ist von den rund 4.000 Sporthilfe-geförderten Athletinnen und Athleten zum "Sportler des Monats" Juli gewählt worden. Der Magdeburger ist damit der erste deutsche Becken-Olympiasieger seit Seoul 1988. Bei der Wahl kam er auf 59,47 Prozent der Stimmen und landete vor Kanutin Elena Milik (16,61 %) und Judoka Miriam Butkereit (12,62 %).

Lukas Märtens aus Deutschland jubelt mit seiner Goldmedaille.

07.08.2024 • 10:45 Uhr

Nowitzki völlig geflasht von seinen Nachfolgern

Dirk Nowitzki ist komplett geflasht von den deutschen Basketballern - und traut seinen Nachfolgern nun auch die erste Olympia-Medaille zu! "Das wird kein leichtes Ding gegen Frankreich" , sagte die Legende vor dem Halbfinale gegen das Heimteam am Donnerstag (17.30 Uhr/ARD und Livestream bei sportschau.de). "Aber die Jungs haben die Klasse, das Talent dazu, sich auch vor Heimpublikum hier durchzusetzen." Für das Team D wäre es nach Gold für die 3x3-Spielerinnen die erste olympische Medaille eines Hallenteams. Nowitzki: "Dass eine deutsche Mannschaft EM-Dritter wird, Weltmeister, und dann bei Olympischen Spielen das Halbfinale erreicht – das hätte ich nie gedacht, dass das möglich ist."

07.08.2024 • 10:26 Uhr

Wellbrock findet die Seine ganz "schmackhaft"

Junge, muss der schmerzfrei sein! Pünktlich vor den olympischen Freiwasserrennen ist die Seine freigegeben worden, und Florian Wellbrock und seine Magdeburger Kollegen nutzten die Chance. "Besser als gedacht" , bilanzierte der Tokio-Olympiasieger seinen "ersten Kontakt mit der Seine" am Mittwochmorgen: "Es war so weit alles okay, hat grundsolide geschmeckt" , meinte der 26-Jährige, der zusammen mit Oliver Klemet und Leonie Märtens in den Stadtfluss gesprungen war. Doppel-Europameisterin Leonie Beck verzichtete dagegen auf den Kontakt mit der braunen Brühe, die wegen ihrer schlechten Wasserqualität seit Monaten für Diskussionen gesorgt hatte und fuhr mit der gesamten italienischen Mannschaft zum Trainingspool Georges Vallerey.

Florian Wellbrock hält sich die Hände über den Kopf.

07.08.2024 • 10:07 Uhr

Kaufmann und Co. kämpfen ums Halbfinale

Ying Han verletzt, Nina Mittelham verletzt - aber die deutschen Tischtennisspielerinnen schlagen sich bei Olympia bisher trotzdem brillant! Jetzt treffen Annett Kaufmann, Xiaona Shan und Yuan Wan im Viertelfinale des Teamwettbewerbs auf Indien - im Livestream sehen Sie, ob es sogar Richtung Medaille gehen kann!

07.08.2024 • 09:47 Uhr

Deutschland geht noch etwas hinterher

Noch hält sich die Spannung etwas in Grenzen - aber das kann ganz schnell gehen! In der Marathon-Mixedstaffel der Geher liegen die Deutschen aktuell mit rund zwei Minuten Rückstand auf Rang zehn, drei Viertel von 42,195 Kilometern haben Saskia Feige und Christopher Linke bisher absolviert - wie es aus-geht - hier im Livestream!

07.08.2024 • 09:26 Uhr

Erkrankte Triathletin nicht mit Kolibakterium infiziert

Die belgische Triathletin Claire Michel befindet sich nach ihrer Erkrankung während der Olympischen Spiele in Paris auf dem Weg der Besserung. "Bluttests haben gezeigt, dass ich mir einen Virus eingefangen habe" , teilte die 35-Jährige in den sozialen Medien mit. Es handle sich nicht um eine Infektion mit Escherichia coli, auch Kolibakterium genannt, erklärte Michel. Nach drei Tagen Erbrechen und Durchfall habe sie am Sonntag in der Poliklinik des olympischen Dorfes "intensivere medizinische Versorgung" gebraucht. Mittlerweile gehe es ihr besser. Wegen Michels Erkrankung hatte das belgische Team auf einen Start im Mixed-Wettbewerb am Montag verzichtet.

07.08.2024 • 09:16 Uhr

Gesa Krause denkt über die Straße nach

Gesa Felicitas Krause sprach mit feuchten Augen über dieses olympische Finale, diesen großen Traum, der gut 15 Monate nach der Geburt ihr Tochter wahr geworden war - und doch so bitter endete. "Es ist ein frustrierendes Ergebnis" , sagte die Vize-Europameisterin mit brüchiger Stimme nach ihrem 14. Platz von Paris: "Damit muss ich jetzt einfach leben." Gut möglich, dass das schließlich schwer enttäuschende Erlebnis im Stade de France mit ihrem letzten großen Hindernis-Auftritt in Erinnerung bleibt. Ihre Zukunft auf der Bahn ließ die 32-Jährige offen. Zwar werde sie "nicht mit dem Sport aufhören" , bekräftigte Krause. Doch angesprochen auf einen möglichen Wechsel auf die Straße sagte sie: "Ich habe das ja schon einmal angedeutet, aber ob das jetzt direkt passiert, weiß ich noch nicht."

Gesa Krause erwischte in Paris einen schlechten Final-Tag.

07.08.2024 • 08:47 Uhr

Speere weg! Weber wirft auch Fußball-Eckfahnen

Für Julian Weber müssen es nicht immer die eigenen Speere sein. Die deutsche Olympia-Hoffnung hatte bis zur Qualifikation im Stade de France nicht das von daheim gewohnte Material zur Verfügung: "Mein Trainer meinte, dass die Speere eigentlich im Flugzeug drin waren" , erzählte der EM-Zweite. Doch angekommen seien sie bislang nicht. Weber vor dem Finale am Donnerstag: "Das ist auch nicht so wild, ich kann mit allen Speeren werfen." Beim Einwerfen für die Wettkämpfe in Saint-Denis bei Paris seien immer welche vorhanden. Und sonst? "Ich hab' mich auch schon mit Fußball-Eckfahren eingeworfen, weil keine Speere da waren. Das hat auch sehr gut funktioniert. Also es gibt immer einen Weg. Manchmal leiht man sich was auch von den anderen."

Speerwerfer Julian Weber

07.08.2024 • 08:38 Uhr

Judo-Held Riner auf Guadeloupe gefeiert

Den Kurztrip in seine Heimat genoss Teddy Riner in vollen Zügen. Schon bei der Ankunft des Judo-Superstars am Flughafen auf Guadeloupe brachen Jubelstürme aus, später kannte die Euphorie bei einer Busparade quer durch seine Geburtsstadt Pointe-a-Pitre auf der kleinen Karibik-Insel keine Grenzen mehr. Riner, Olympiasieger im Einzel und mit dem Team in Paris, ist im französischen Überseedepartement endgültig zum Volkshelden aufgestiegen. "Ich bin froh, wieder in meinem Land zu sein, ihr kennt meine Liebe zu Guadeloupe" , sagte Riner, der mit seinen beiden Goldmedaillen um den Hals von mehr als zehntausend Menschen gefeiert wurde.

07.08.2024 • 08:18 Uhr

Training im Schmutz-Fluss wird erlaubt

Das erste Eingewöhnungstraining für die olympischen Freiwasserschwimmer in der Seine findet nach der Absage am Vortag wegen Bedenkens hinsichtlich der Wasserqualität nun heute statt. Die Entscheidung sei nach einem Treffen mit der Stadt Paris und den Olympia-Organisatoren am frühen Morgen getroffen worden, hieß es in einer Mitteilung des Schwimm-Weltverbands. Am Dienstag war das Training noch abgesagt worden. Die Enterokokken-Werte hatten nach Angaben des Weltverbands bei einem von vier Untersuchungspunkten die von World Aquatics festgelegten Grenzwerte überschritten.

07.08.2024 • 07:55 Uhr

Die Höhepunkte am Olympia-Mittwoch

Guten Morgen aus Paris! Bei den Olympischen Spielen sind heute aus deutscher Sicht erneut die Ballsport-Teams im Fokus. Für die Basketballerinnen und die Handballer geht es jeweils um den Einzug ins Halbfinale - beide Teams treffen auf Frankreich. Eine Olympia-Medaille hat Nelvie Tiafack schon sicher. Im Stade Roland Garros, in dem sonst Tennis bei den French Open gespielt wird, fällt am Abend eine Entscheidung, ob der Superschwergewichtler auch den Finalkampf erreicht.

06.08.2024 • 23:12 Uhr

Tierischer Gute-Nacht-Gruß!

Mit Sensations-Gold für den Springreiter Christian Kukuk begann der Tag, mit einer Sprungshow verabschieden wir uns jetzt in die Nacht. Während der Surf-Entscheidung in Tahiti tauchte plötzlich ein Buckelwal auf, sprang aus dem Wasser und verschwand genauso schnell wieder. Dieses grandiose (Mini)-Schauspiel passt zu den grandiosen Spielen, die leider schon auf die Zielgerade eingebogen sind.

Achtung, Buckelwal! Sportschau

06.08.2024 • 22:53 Uhr

Standing Ovations für Legende Boll

"Timo, Timo, Timo, Timo, Timo". Es hörte gar nicht mehr auf: Die Fans applaudierten der Tischtennis-Legende Timo Boll beim Abschied. Der 43-Jährige wischte sich nach seinem letzten Ballwechsel mit einem Handtuch die Tränen aus den Augen, machte noch einmal ein Foto mit seinem Freund Dirk Nowitzki. Der Abschied war emotional und trotz des Viertelfinal-Aus würdig. " Es war ein großes Gefühls-Chaos" , sagte Boll, der sich natürlich ein schöneres Ende gewünscht hatte, im Sportschau-Interview. Auch der jahrelange Weggefährte Dimitrij Ovtcharov war gerührt: "Es fühlt sich so an, als wenn ein Teil von mir auch aufhört. Timo hat mich zu Beginn meiner Karriere wie ein großer Bruder empfangen und mir sehr geholfen."

"Als würde ein Teil von mir auch aufhören" Sportschau Olympia 2024, 06.08.2024 22:37 Uhr

06.08.2024 • 22:25 Uhr

Gold-Reiter Kukuk sorgt für Puls bei Thomas Müller

Christian Kukuk hat Deutschland heute Morgen eine überraschende Gold-Medaille beschert - und den Puls von Thomas Müller in die Höhe getrieben. Der Mitbesitzer von Gold-Wallach Checker hatte zum Glück erst Mittag mit den Bayern Training und konnte den Ritt live in der ARD verfolgen. Am Abend meldete er sich via Instagram mit Plüschpferd auf der Schulter und gratulierte Pferd und Reiter. Allererste Sahne - von allen!

06.08.2024 • 22:06 Uhr

Boll verabschiedet sich ohne Medaille

Timo Boll holte noch einmal alles aus seinem 43 Jahren alten Körper heraus, kämpfte wie ein junger Löwe, auf der Tribüne drückte sein Kumpel Dirk Nowitzki fieberhaft die Daumen - vergeblich: Die große internationale Karriere des besten deutschen Tischtennisspielers der Geschichte ist zu Ende. Im Viertelfinale des Teamwettbewerbs waren die Schweden zu stark. Boll verabschiedete sich ohne fünfte Olympia-Medaille, aber hoch erhobenen Hauptes von der großen Bühne.

06.08.2024 • 21:54 Uhr

Letztes Spiel oder Happy End: Timo Boll in Aktion

Das deutsche Tischtennis-Team steht im Teamwettbewerb mit dem Rücken zur Wand und liegt gegen Schweden mit 0:2 zurück. Timo Boll muss sein Spiel gegen Anton Kallberg gewinnen, ansonsten ist seine internationale Karriere vorbei und Deutschland raus. Jetzt im Livestream.

06.08.2024 • 21:49 Uhr

Ringer Lopez: 22. (!) Sieg in Folge

Und dann noch etwas aus dem Kabinett der unglaublichen Olympia-Geschichten: Ringer Mijain Lopez aus Kuba gewann das Finale der Gewichtsklasse bis 130 kg im griechisch-römischen Stil und damit als erster Sportler überhaupt fünf Medaillen bei fünf Olympischen Spielen in Folge in derselben Disziplin. Es war sein 22. Sieg bei Olympia in Serie, seine einzige Niederlage liegt 20 Jahre zurück.

06.08.2024 • 21:45 Uhr

Lolas Mama rennt hinterher

Gesa Felicitas Krause kämpfte, sie gab alles - und schleppte sich völlig entkräftet ins Ziel: Doch da war ihr ganz großer Traum längst geplatzt. Gut 15 Monate nach der Geburt ihrer Tochter Lola hatte Krause bei den Olympischen Spielen bei der Vergabe der Medaillen über die 3000 m Hindernis keine Chance. Krause lief im Stade de France nach 9:26,96 Minuten als Vorletzte ins Ziel.

06.08.2024 • 21:39 Uhr

"Oh, wie ist das schön"...

Sie haben noch lange nicht genug und wir auch nicht: Die deutschen 3x3-Basketballerinnen gingen nach dem Gold-Coup in die Party-Verlängerung. ARD-Radio-Reporter Moritz Cassalette war ganz dicht dran, als Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher, Marie Reichert und Elisa Mevius die Bühne im Deutschen Haus stürmten.

Partyrunde geht weiter: So feiern hampions Sportschau

06.08.2024 • 21:28 Uhr

Volksfeststimmung, wenn der Ballon empor steigt...

Die Flamme von Olympia ist längst zur einer Attraktion geworden. Abend für Abend pilgern Begeisterte zu den Tuilerien-Gärten. Immer, wenn die Sonne am Horizont verschwindet, steigt der Heißluftballon mit der olympischen Flamme empor. Sportschau-Reporterin Bettina Lenner war dabei und hat den Augenblick festgehalten.

06.08.2024 • 21:03 Uhr

Verrückt: Ingebrigtsen geschlagen!

Es ist die erste ganz große Überraschung bei den Leichtathletik-Wettbewerben: Top-Favorit Jakob Ingebrigtsen ist über 1.500 Meter leer ausgegangen. Dem Norweger, der im Vorlauf noch arrogant mit der Konkurrenz gespielt hatte, ging auf der Zielgerade die Puste aus. Gleich drei Konkurrenten liefen noch vorbei. Gold sicherte sich der Amerikaner Cole Hocker.

06.08.2024 • 20:39 Uhr

FINALE! Hockey-Männer spielen um Gold

Einmal durchatmen, bitte! Die deutschen Hockey-Männer haben sich ins olympische Finale gezittert. Nach einer Achterbahnfahrt gegen Indien feierte das deutsche Team einen umjubelten 3:2-Sieg. Bemerkenswert: Im siebten Spiel innerhalb von elf Tagen war keine Spur von Müdigkeit zu erkennen. Jetzt muss die Mannschaft schnell und gut regenerieren, um dann zum ganz großen Wurf anzusetzen. Die Daumen sind gedrückt!

Hockey-Reporter Christian Blunck "on fire" Sportschau

06.08.2024 • 20:33 Uhr

Finaltraum geplatzt - DFB-Frauen spielen um Bronze

120 Minuten alles gegeben, gereicht hat es nicht: Die deutschen Fußballerinnen sind im Halbfinale gegen Angstgegner USA K.o. gegangen. Das entscheidende Tor erzielte Sophia Smith in der Verlängerung. Im Spiel um Bronze trifft das DFB-Team am Freitag (9.8./15 Uhr) auf Spanien. Um Gold spielen Brasilien und die USA.

Fußball: Deutschland gegen USA - das Tor Sportschau Olympia 2024, 06.08.2024 20:10 Uhr

06.08.2024 • 20:22 Uhr

Grünes Licht für die Freiwasser-Schwimmer

Springen sie rein oder verzichten sie auf einen Olympia-Start? Noch sind sich die deutschen Freiwasserschwimmer nicht sicher. "Wir haben gerade den aktuellen Wasserreport bekommen. Alles ist auf grün gestellt" , sagte Langstrecken-Bundestrainer Bernd Berkhahn. "Wir werden uns vorbehalten, morgen zu entscheiden, ob wir reinspringen oder nicht." Am Dienstag war noch kein Training möglich gewesen. Die Wasserqualität im Pariser Fluss war zu schlecht.

06.08.2024 • 19:51 Uhr

Verlängerung! Schon wieder...

Abwehrschlacht im Halbfinale! Die DFB-Frauen verteidigen das 0:0 gegen die USA mit Erfolg und retten sich in die Verlängerung. Schon gegen Kanada mussten die Deutschen nachsitzen und triumphierten schließlich im Elfmeterschießen dank Torfrau Ann-Katrin Berger. Fällt die Entscheidung wieder vom Punkt? Jetzt im Livestream mitschwitzen.

06.08.2024 • 19:44 Uhr

Ingebrigtsen: Goldene Schallplatte oder goldene Medaille?

Familie Ingebrigtsen bringt die Wintersport-Nation Norwegen regelmäßig auch im Sommer in die Schlagzeilen. Kurz vor den Spielen wechselten Jakob Ingebrigtsen und seine Brüder Henrik und Filip das Terrain und stürmten unter dem Künstlernamen "The Ingebritz" mit dem Song "Ingen gjør det bedre", was übersetzt "Niemand macht es besser" heißt, in die Charts. Schauen wir mal, ob Jakob Ingebrigtsen auch über 1.500 Meter der Schnellste ist. Die ganze Abendsession in der Leichtathletik gibt's bei uns im Livestream.

Der norwegische Lauf-Superstar Jakob Ingebrigtsen gewann den 1.500-Meter-Lauf und sicherte sich seine sechstes EM-Gold in Folge.

06.08.2024 • 19:28 Uhr

Olympiasieger Peillat gleicht für Deutschland aus

Der absolute Wahnsinn: Gonzalo Peillat holte 2016 mit Argentinien Hockey-Gold, wechselte nach Streitigkeiten den Verband, spielt mittlerweile für Deutschland und trifft im Halbfinale gegen Indien zum wichtigen 1:1. Das spannende Duell können Sie hier im Livestream verfolgen.

06.08.2024 • 19:18 Uhr

Lazogianis - Vom Urlaub ins Olympia-Aus

Ringer Lucas Lazogianis erfährt im Urlaub, dass er doch bei den Olympischen Spielen dabei ist. In Paris zeigt er einen starken Kampf, hat den kubanischen Weltmeister Gabriel Rosillo am Rand einer Niederlage, kassiert kurz vor Schluss dann aber noch die entscheidende Wertung gegen sich. Weil auch die Teamkollegen von Lazogianis in der ersten Runde straucheln, verlässt das deutsche Griechisch-römisch-Team die Spiele nach einem Kurzauftritt ohne Medaille.

06.08.2024 • 18:55 Uhr

Wer löst das Finalticket: Deutschland oder Indien?

Der 3:2-Sieg im Viertelfinale gegen Argentinien war nichts für schwache Nerven. Servieren die Hockey-Männer heute im Halbfinale gegen Indien den nächsten Krimi? Ganz und gar nicht gruselig war bisher der Auftritt von Christopher Rühr. Der gebürtige Düsseldorfer spult rotz eines gerissenen Kreuzbands Weltklasse-Leistungen ab. Beeindruckenden Rühr und Co. auch heute? Jetzt im Livestream mitfiebern.

06.08.2024 • 18:47 Uhr

Torlos in Lyon

In der Vorrunde waren die deutschen Fußballerinnen beim 1:4 gegen die USA noch chancenlos, im Halbfinale sieht es besser aus: Zur Pause steht es noch 0:0. In den ersten Minuten waren die Amerikanerinnen drückend überlegen, danach fing sich das DFB-Team und hatte durch Jule Brand die dicke Chance zur Führung. Wir freuen uns auf die zweite Hälfte (Livestream, hier!) und werden im Laufe des Abends Tore sehen. Versprochen...

06.08.2024 • 18:41 Uhr

Mit 14 auf den Olympia-Thron

Unfassbar: Skateboarderin Arisa Trew gewinnt Gold - und das mit gerade mal 14 Jahren! Sie ist damit die bisher jüngste Olympiasiegerin von Paris. Nach den ersten beiden Runs lag sie noch an dritter Stelle, dann katapultierte sie sich mit einem gewaltigen dritten Run an die Spitze.

06.08.2024 • 18:31 Uhr

Studio-Polizisten nutzen die Gunst der Stunde

Wenn die 3x3-Gold-Champions im ARD-Studio auftauchen, sind auch die französischen Polizisten "on fire". Ohne Gruppenfoto kamen Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher, Marie Reichert und Elisa Mevius nicht wieder raus...

Die 3x3-Olympiasiegerinnen sind auch bei den Studio-Polizisten beliebt

06.08.2024 • 18:07 Uhr

Corona: Mehr als 40 Olympia-Athleten positiv

Corona ist zum Glück nicht das ganz große Thema bei den Spielen in Paris. Allerdings warnte die Weltgesundheitsorganisation jetzt vor einer weiteren Ausbreitung des Virus. Mehr als 40 Sportlerinnen und Sportler seien positiv auf Corona getestet worden, teilte die WHO am Dienstag mit. "Dass Athleten infiziert sind, ist keine Überraschung", denn das Virus sei weit verbreitet" , hieß es in einer Stellungnahme.

Ist während Olympia an Corona erkrankt: der australische Schwimmer Zac Stubblety-Cook.

06.08.2024 • 17:43 Uhr

Beach-Könige Ehlers/Wickler spielen um eine Medaille

Was für eine Machtdemonstration der deutschen Beach-Asse am Fuße des Eiffelturms! Nils Ehlers und Clemens Wickler haben wieder keinen Satz abgegeben und baggern sich mit einem 2:0-Sieg gegen dieNiederländer Stefan Boermans und Yorick de Groot ins Halbfinale. Chapeau vor dieser Meisterleistung.

06.08.2024 • 17:27 Uhr

DFB-Frauen: Wird Oberdorf zur Glücksbringerin?

Mit Sydney Lohmann und Nicole Anyomi für die erkrankte Alexandra Popp und die verletzte Lea Schüller gehen Deutschlands Fußballerinnen ab 18 Uhr das olympische Halbfinale gegen die USA an. Lena Oberdorf, die sich kurz vor dem Turnier dramatisch am Knie verletzte, ist extra angereist und drückt auf der Tribüne die Daumen.

06.08.2024 • 16:58 Uhr

Baggern sich Ehlers/Wickler ins Halbfinale?

Lebt der Medaillen-Traum der Beach-Asse weiter? Nils Ehlers und Clemens Wickler spielen gegen dieNiederländer Stefan Boermans und Yorick de Grootums Halbfinale. Die bisherigen Auftritte waren überzeugend, kommen die deutschen Beachvolleyball-Stars erstmals so richtig ins Schwitzen? Die Auflösung - jetzt im Livestream.

Clemens Wickler und Nils Ehlers

06.08.2024 • 16:44 Uhr

Mit getapten Schuhen auf der Olympia-Bühne

Es ist ja so eine Sache mit neuen Schuhen. Offenbar erst recht, wenn man Skateboarderin ist. " Schuhe beim Skaten zu wechseln, ist immer komisch, deswegen habe ich versucht, die mit Tape zusammenzuflicken", erzählt die deutscheSkateboarderin Lilly Stoephasius auf die Frage nach ihren "geflickten" Tretern. Fürs Finale reichte es nicht: Die 17-Jährige verfehlte in der Qualifikation Platz einen Platz unter den besten Acht

Skateboarderin Lilly Stoephasius

06.08.2024 • 16:34 Uhr

Snoop Dogg kassiert 500.000 (!) Dollar pro Olympia-Tag

Snoop Dogg ist allgegenwärtig: Der Rapper gilt als inoffizielles Maskottchen der Olympischen Spiele, taucht immer wieder bei verschiedensten Wettbewerben auf – und kriegt dafür offensichtlich richtig viel Geld. Medien berichten, dass er 500.000 Dollar pro Tag für seine Rolle als Fan und Reporter vom NBC erhält. Insgesamt könnte er bis zu 15 Millionen Dollar für die 16 Tage der Spiele kassieren. Auch für seinen Arbeitgeber scheint sich die Präsenz des 52-Jährigen zu lohnen: NBC berichtet von einem Anstieg der TV-Quoten um 79 Prozent im Vergleich zu Olympia in Tokio 2021.

06.08.2024 • 16:17 Uhr

Gold-Pferd Checker: Bayern-Star Müller ist Mitbesitzer

Thomas Müller hat im Olympia nichts zu tun? Denkste! Der Bayern-Star ist Mitbesitzer von Gold-Pferd Checker. Mit dem Wallach ist Christian Kukuk am Morgen in Versailles mit zwei fehlerfreien Ritten zum ersten der deutschen Springreiter seit 1996 geritten. Das dürfte auch für Jubelstürme am Rand von München gesorgt haben, wo Müller gemeinsam mit Ehefrau Lisa Pferde züchtet und das Gut Wettlkam betreibt.

Olympiasieger Kukuk bedankt sich bei Thomas Müller Sportschau Olympia 2024, 06.08.2024 13:09 Uhr

06.08.2024 • 15:59 Uhr

Super-Kaufmann siegt mit Fächer-Trick

Die deutschen Tischtennis-Frauen haben es dank der nervenstarken Olympia-Debütantin Annett Kaufmann ins Viertelfinale geschafft. Gegen die USA gewann das Team ohne die verletzte Nina Mittelham in der ersten Runde ein spannendes Match 3:2, nachdem es zuvor einen 2:0-Vorsprung verspielt hatte. "Ich bin noch ein bisschen überwältigt von meinen Gefühlen und Emotionen" , sagte die 18 Jahre alte Kaufmann, die das entscheidende fünfte Match nach einem Rückstand noch drehte. Die deutsche Meisterin war erst nach der Verletzung von Deutschlands bester Tischtennis-Spielerin Ying Han in den Kader aufgerückt und machte vor einigen Wochen ihr Abitur. Ihr ganz spezieller Trick zwischen den Ballwechseln: Sie benutzte ihren Schläger immer wieder als Fächer, um sich in der heißen Halle möglich ein bisschen kühle Luft zuzuwedeln!

06.08.2024 • 15:49 Uhr

Skateboarderin tröstet sich mit "unglaublicher Erfahrung"

Skateboarderin Lilly Stoephasius hat das Finale von Paris verpasst. Die 17-Jährige verfehlte in der Qualifikation Platz einen Platz unter den besten Acht und damit im Showdown am Dienstagabend. Trotz Platz 14 fand Stoephasius aber tröstende Worte für sich selbst: "Das Finale wäre schon cool gewesen, vor allem weil ich es in Tokio um einen Platz verpasst habe. Es war aber unglaublich toll, das hier mit den Fans zu erleben. Abgesehen vom Ergebnis, war es eine unglaubliche Erfahrung."

Auch das noch! Nach Popp fällt Schüller aus

Die bitteren Nachrichten für Bundestrainer Horst Hrubesch reißen nicht ab: Das DFB-Team muss im Olympia-Halbfinale gegen die USA am Dienstagabend (18 Uhr/ARD und Livestream) neben der erkrankten Alexandra Popp auch noch auf Stürmerin Lea Schüller verzichten. Schüller fehlt aufgrund einer Entzündung der Patellasehne im linken Kniegelenk. Für sie rückt die zuletzt erkrankte Linksverteidigerin Sarai Linder, die nach einem Infekt wieder genesen ist, zurück in den Kader.

06.08.2024 • 15:17 Uhr

3x3-Champions erzählen von "kurzer Nacht"

Sie können nicht nur krass Basketball spielen, sondern offenbar auch überragend feiern! Die deutschen 3x3-Champions haben im Sportschau-Studio in Paris gestanden, dass sie eine "sehr kurze Nacht" hatten - locker bis um halb fünf sei die Gold-Party von Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher, Marie Reichert und Elisa Mevius gegangen. "Und es soll auch heute wieder weitergehen, wir gucken, was möglich ist..."

06.08.2024 • 15:00 Uhr

Großer Kampf - aber Handballerinnen scheitern

Der Medaillentraum ist geplatzt, Deutschlands Handballerinnen haben trotz einer kämpferisch starken Leistung das Halbfinale verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch unterlag Weltmeister und Tokio-Olympiasieger Frankreich 23:26. Das deutsche Team bot vor rund 27.000 Zuschauern im umgebauten Fußballstadion Stade Pierre-Mauroy defensiv eine lange Zeit richtig gute Vorstellung, erlaubte sich gegen den großen Turnierfavoriten vorne aber zu viele Fehlwürfe.

06.08.2024 • 14:55 Uhr

Neues vom Schmutz-Fluss - Training abgesagt

Einen Tag nach dem deutschen Goldrennen in der gemischten Triathlonstaffel ist die Seine wieder gesperrt worden, das Training wurde abgesagt. Dennoch rechnet das deutsche Freiwasserteam mit Tokio-Olympiasieger Florian Wellbrock und Doppel-Europameisterin Leonie Beck damit, dass die Rennen am Donnerstag und Freitag ausgetragen werden können. "Ich bin von Tag zu Tag mehr überzeugt, dass in der Seine geschwommen wird, weil sich das Wetter so entwickelt" , sagte Freiwasser-Bundestrainer Constantin Depmeyer. Am Dienstag wurde aber zunächst die insgesamt fünfte Trainingseinheit in der Seine wegen zu schlechter Wasserqualität gestrichen. Zuvor waren viermal die Triathleten betroffen.

Olympia-Triathletinnen schwimmen in der Seine. Nachdem der Triathlon der Männer bei Olympia 2024 in Paris verschoben wurde, hat sich die Wasserqualität der Seine rechtzeitig zum Damen-Triathlon erholt.

06.08.2024 • 14:49 Uhr

Schröder träumt: "Hoffentlich noch zwei Schritte"

"Es ist verrückt" , sagte Schröder nach dem 76:63 im Olympischen Viertelfinale gegen ein äußerst unbequemes Griechenland um NBA-Star Giannis Antetokounmpo und ergänzte im Sportschau-Interview: "Wir haben schon jetzt Geschichte geschrieben. Wir haben mit jedem Spiel einen Schritt nach vorne gemacht - hoffentlich haben wir noch zwei Schritte übrig."

06.08.2024 • 14:22 Uhr

Emotionale Botschaft von Kabayel an Tiafack

Wenn das keine Extra-Motivation ist! Nelvie Tiafack hat eine Medaille bereits sicher, doch der Superschwergewichtler will mehr. Um 22.02 Uhr boxt der Kölner im Halbfinale in Roland Garros gegen Tokio-Olympiasieger Bachodir Jalolow. Tiafack ist großer Fan von Schwergewichts-Star Agit Kabayel - und der hat ihm jetzt über ARD-Box-Autorin Sabrina Bramowski eine emotionale Grußbotschaft geschickt! Kabayel: "Schonmal Glückwunsch zu einer Medaille, aber es geht weiter Richtung Gold! Lass uns mal zeigen, dass Deutschland anders ist, egal welche Hautfarbe, egal welche Religion, egal woher man kommt - lass uns dich alle gemeinsam unterstützen!"

Nelvie Raman Tiafack jublet nach seinem Sieg in der Qualifikationsrunde

06.08.2024 • 13:58 Uhr

"Wir können es!" Kanuten dürfen ganz groß träumen

Die Goldfavoriten im Vierer ließen erstmals die Muskeln spielen, auch die Kajak-Frauen unterstrichen ihre Ambitionen - und die ohnehin gewaltigen Erwartungen wachsen ungebremst. Schon zum Start der Kanu-Wettkämpfe befeuerten die deutschen Erfolgsgaranten die Hoffnung auf einen Medaillenregen zum Abschluss der Olympischen Spiele. Und das, obwohl Canadier-König Sebastian Brendel noch nicht einmal losgelegt hat. Ziel des Deutschen Kanu-Verbandes sei es, "immer 50 Prozent der Medaillen zu holen", sagte Sportdirektor Jens Kahl entschlossen. Jacob Schopf, Olympiazweiter von Tokio: "Wir können es und müssen uns nicht verstecken."

06.08.2024 • 13:46 Uhr

Handballerinnen wollen die Sensation

27.000 Zuschauer und die klare Außenseiterrolle - aber die deutschen handballerinnen schrauben jetzt an der Sensation gegen Frankreich! Das Viertelfinale hat Bundestrainer Markus Gaugisch zuvor als "Geschenk" bezeichnet. Ob es seine Schützlinge annehmen - jetzt hier im Livestream!

Markus Gaugisch, Trainer der Handball-Frauen-Nationalmannschaft

06.08.2024 • 13:21 Uhr

Mihambo ehrlich: "Ein bisschen zu spannend"

Tokio-Olympiasiegerin Malaika Mihambo ist nur nach reichlich Nervenkitzel ins Finale eingezogen - nach zwei ungültigen Sprüngen erst im letzten Versuch! Mihambo sprang sicherheitshalber 30,9 Zentimeter vor dem Brett ab und landete bei 6,86 Metern. Ihre Reaktion in der ARD: "Es war ein bisschen zu spannend. Dadurch, dass ich in einer guten Form bin, habe ich mir jetzt nicht so viele Gedanken gemacht. Dann habe ich den letzten Schritt noch extra kurz gesetzt und war mir ganz sicher, dass der gültig wird. Aber natürlich ist man dann angespannter."

Malaika Mihambo nach ihrem Goldsprung zurn Europameisterin in Rom.

06.08.2024 • 13:11 Uhr

"Trauer und Leere" - Aber Grozer lässt die Tür auf

Nachdem alle Medaillenträume der deutschen Volleyballer auf einen Schlag dramatisch geplatzt waren, stand Georg Grozer noch lange allein auf dem Feld. Was ihm in diesen Momenten durch den Kopf ging? "Dass es meine letzten Olympischen Spiele waren", sagte der 39-Jährige hinterher - aber war es auch ein endgültiger Abschied im Nationaltrikot? "Ich weiß es noch nicht", sagte Grozer in der ARD und lächelte. Das bittere Ende des Olympia-Abenteuers müsse er erst einmal "verdauen und schauen, wie das ein Jahr später mit dem Körper aussieht, ob man der Mannschaft noch helfen kann", erklärte der Altstar nach dem dramatischen Fünfsatz-Krimi gegen den Gastgeber Frankreich (2:3) im Viertelfinale.

Eine "Auszeit im nächsten Sommer wäre schön", die WM 2025 auf den Philippinen sei "aber auch verlockend". Grozer betonte trotz " Trauer und Leere" , dass ihm dieses Team "für immer in Erinnerung bleiben" werde: "Ich liebe alle, ich werde diese Momente nie vergessen und sie für immer und ewig in meinem Herzen behalten."

06.08.2024 • 12:40 Uhr

Irrer Dreier! Schröder führt Deutschland in die Top-Vier

1:50 Minuten standen noch auf der Uhr, aber nur noch eine Sekunde auf der Shotclock. Dennis Schröder musste also abziehen, weil der Ballbesitz im Basketball-Viertelfinale sonst zu Griechenland gewechselt wäre. Und er schoss das Ding rein - aus mehr als zehn Metern Entfernung! Spätestens in diesem Moment war das Match entschieden, dabei hatte Team D im ersten Viertel noch mit zwölf Zählern in Rückstand gelegen. Am Ende hieß es dann 76:63 für Deutschland. Jetzt ist eine Medaille greifbar!

06.08.2024 • 12:32 Uhr

Wesemann springt ins Drei-Meter-Halbfinale

Wasserspringer Moritz Wesemann hat das Halbfinale vom Drei-Meter-Brett erreicht. Der 22-Jährige aus Halle/Saale qualifizierte sich mit 398,70 Punkten als Vorkampf-Neunter für die Runde der besten 18 Athleten. Der Berliner Lars Rüdiger (28) schied dagegen nach einigen missglückten Sprüngen mit 301,15 Zählern auf Rang 25 aus. Das Halbfinale findet am Mittwoch (10 Uhr) statt, das Finale steigt am Donnerstag (15 Uhr) - auch im Livestream bei sportschau.de.

06.08.2024 • 12:28 Uhr

"Abnormal!" Kollege Weishaupt feiert Gold-Kukuk

Christian Kukuk sank in die Knie und schlug völlig überwältigt beide Hände vor das Gesicht: Gold, Olympiasieger, eine Sensation, unfassbar für alle. Ganz allein hatte Kukuk auf dem Abreiteplatz den letzten, den entscheidenden Ritt von London-Olympiasieger Steve Guerdat verfolgt, als der Schweizer riss, war es um Kukuks Fassung geschehen. "Abnormal" , lautete der erste Kommentar von Kukuks Teamkollegen Philipp Weishaupt, der nach einem Abwurf mit Zineday auf Platz zwölf landete: "Christian hat Abnormales geleistet, das ist so verdient." Auch Altmeister Ludger Beerbaum, in Riesenbeck Arbeitgeber seiner beiden Bereiter Kukuk und Weishaupt, applaudierte sichtlich ergriffen.

06.08.2024 • 12:05 Uhr

Nach Krimi im Stechen - Kukuk sichert die Goldmedaille!

Es hat gereicht! Und das als Erster im Stechen! Christian Kukuk auf Checker hat Team D die Goldmedaille im Springreiten gesichert. Auf Checker gewann er das Stechen mit dem einzigen Null-Fehler-Ritt. Seine beiden Konkurrenten Steve Guerdat und Dynamix de Belheme aus der Schweiz sowie der Niederländer Maikel van der Vleuten und Beauville Z leisteten sich jeweils einen Abwurf.

06.08.2024 • 12:00 Uhr

Jaaaaaa! Mihambo packt es im letzten Versuch

Was für ein Weitsprung-Drama! Tokio-Champion Malaika Mihambo hatte ihre ersten beiden Versuche in der Qualifikation voll in den Sand gesetzt, es blieb ihr nur noch ein einziger, um das Finale zu erreichen. Doch sie hat die Nerven behalten. Unfassbar: Sie verschenkte am Brett satte 30,9 Zentimeter, um bloß kein Risiko einzugehen - und landete trotzdem bei der Weltklasse-Weite von 6,86 Metern!

06.08.2024 • 11:57 Uhr

Sieben Hindernisse - Kukuk springt um Gold!

Nur drei Springreiter haben das Stechen erreicht, eine Medaille ist Christian Kukuk jetzt schon sicher. Schafft er sogar Gold? Sieben Hindernisse, acht Sprünge und zwei Gegner stehen dazwischen - der Krimi jetzt live hier im Stream!

06.08.2024 • 11:52 Uhr

Bitter für Deutschland! Popp fällt aus

Die deutschen Fußballerinnen müssen im Olympia-Halbfinale gegen die USA am Dienstag (18 Uhr/ARD und Sportschau-Livestream) auf Kapitänin Alexandra Popp verzichten. Die 33-Jährige fehlt dem Team von Bundestrainer Horst Hrubesch aufgrund eines Infekts. Popp hatte bereits das Abschlusstraining am Tag zuvor verpasst. Für sie rückt Nicole Anyomi in das 18er-Aufgebot. Noch am Montag hatte Hrubesch (73) von einer Vorsichtsmaßnahme gesprochen. "Wir werden jetzt sicherheitshalber mal gucken, wie wir damit umgehen", erklärte er. Popp ist die einzig verbliebene Olympiasiegerin von Rio 2016.

06.08.2024 • 11:49 Uhr

Basketballer nach Fehlstart zurück im Match

Der Weltmeister wackelt! Im Viertelfinale des Olympischen Basketballturniers hat Deutschland einen Albtraum-Start gegen Griechenland hingelegt, lag 2:10 und zwischenzeitlich auch schon mit zwölf Punkten in Rückstand. Doch dann kamen die Stars um Dennis Schröder und Franz Wagner ganz stark zurück: Zur Pause steht es 36:36. Wie der Krimi ausgeht - hier im Livestream!

06.08.2024 • 11:40 Uhr

Zwei Fehlversuche! Mihambo-Quali wird zum Drama

Das darf doch nicht wahr sein! Tokio-Olympiasiegerin Malaika Mihambo springt gerade in Paris um die Finalteilnahme - doch die Geschichte wird zur absoluten Zitterpartie! Ihre ersten beiden Versuche waren deutlich übergetreten, erst sieben, dann sogar 21 Zentimeter. Jetzt bleibt ihr noch ein Versuch! Wie der Krimi ausgeht - hier im Livestream!

06.08.2024 • 11:35 Uhr

Jubel im Springreiten: Kukuk hat Medaille sicher

Springreiter Christian Kukuk hat bei den Olympischen Spielen eine Medaille sicher. Der 34-Jährige aus Riesenbeck blieb mit Checker im Finale ohne Fehler und erreichte als einer von drei Sportlern das Stechen. Er reitet nun gegen den Schweizer Steve Guerdat und Dynamix de Belheme sowie den Niederländer Maikel van der Vleuten und Beauville Z um Gold. Das deutsche Reiterteam hatte bei diesen Sommerspielen vor dem Schloss Versailles zuvor bereits viermal Edelmetall gewonnen - darunter drei Goldmedaillen. Im Springreiten sicherte Kukuk den Deutschen die erste Einzelmedaille seit Olympia 2004.

06.08.2024 • 11:10 Uhr

Mihambo startet ihre Gold-Mission

Mit Klavierspielen und Singen hat sich Deutschlands Weitsprung-Superstar Malaika Mihambo auf ihren Olympia-Auftritt eingestimmt - jetzt startet die Qualifikation im Pariser Prinzenpark. Wie die Tokio-Goldqueen in Tritt kommt - jetzt hier im Livestream!

06.08.2024 • 10:57 Uhr

Jetzt live! Showdown für die Basketball-Weltmeister

Ein bisschen Leichtathletik, ein bisschen Familienzeit, ein bisschen Seele baumeln lassen - nach ihrer eindrucksvollen Machtdemonstration gegen Gastgeber Frankreich und dem Umzug aus dem Drei-Siege-Ort Lille nach Paris konnten die deutschen Basketballer etwas durchschnaufen. Mit Beginn der zweiten Olympia-Woche ist es für Dennis Schröder und Co. mit der Ruhe aber vorbei. Jetzt zählt es für die Weltmeister. "Wir haben ein großes Ziel: Wir wollen alle Spiele gewinnen. Und da soll es gegen Griechenland nicht aufhören" , sagte Center Daniel Theis. "Jetzt heißt es siegen oder fliegen" , brachte es Trainer Gordon Herbert auf den Punkt. Ob die Deutschen gegen den Superstar Giannis Antetokounmpo ins Halbfinale fliegen - live im Ersten und jetzt hier im Livestream!

06.08.2024 • 10:52 Uhr

Vollgas-Versprechen der Bahnrad-Sprinterinnen

Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich vergeudeten keine Zeit. Am Tag nach dem geplatzten Traum vom Teamsprint-Gold bei den Olympischen Spielen in Paris drehten die deutschen Bahnrad-Asse fleißig ihre Trainingsrunden auf dem rasend schnellen Holzoval des Velodrome National und nahmen Kurs auf die nächste Medaillenjagd. Am Mittwoch beginnt der Keirin-Wettbewerb, tags darauf fällt die Entscheidung im Kampfsprint. Und auch in der Königsdiziplin Sprint werden am kommenden Sonntag Medaillen vergeben. Spätestens dann wollen Friedrich und Hinze wieder auf dem Podium stehen - am liebsten ganz oben. "Ich vertraue auf die Mädels, dass sie in den nächsten Tagen richtig coole Radsportgeschichte schreiben", sagte Pauline Grabosch, die als Teamsprint-Anfahrerin ihren einzigen Einsatz in Paris hatte und diesen mit Bronze beendete: "Jeder, der vor dem Fernseher oder im Publikum sitzt, darf sich gern anschnallen."

Lea Sophie Friedrich, Emma Hinze und Pauline Grabosch (v.l.n.r.)

06.08.2024 • 10:42 Uhr

Hochspannung! Kukuk reitet um die Medaillen

Christian Kukuk reitet bei den Olympischen Spielen auf Medaillenkurs. Der 34-Jährige aus Riesenbeck blieb mit Checker im Finale ohne Fehler und erreichte das Stechen. Ausgeschieden ist hingegen Philipp Weishaupt. Der 39-Jährige, der ebenfalls in Riesenbeck bei Ludger Beerbaum arbeitet, kassierte in Versailles mit Zineday fünf Strafpunkte: Bereits in der Qualifikation war am Vortag Richard Vogel ausgeschieden. Wie es ausgeht - hier im Livestream!

06.08.2024 • 10:06 Uhr

Offenbar Dopingfall im griechischen Team

Olympia 2024 könnte einen weiteren Dopingfall haben: Laut der Agentur Reuters ist ein griechischer Athlet positiv auf verbotene Substanzen getestet worden und habe bereits das Olympische Dorf verlassen. Das habe das Olympische Komitee Griechenlands bestätigt. Name des Athleten und die betroffene Sportart wurden bisher nicht genannt.

Hrubesch denkt an die Enkel seiner "Mädels"

Frauen-Bundestrainer Horst Hrubesch will nicht nur aus sportlichem Ehrgeiz das Olympische Dorf in Paris erreichen. "Das sind Eindrücke, die kann ich meinen Enkeln erzählen", sagte der 73-Jährige: "Ich hoffe und wünsche den Mädels, dass es ihren Enkeln auch mal jemand erzählen kann. Es ist nicht nur Fußball spielen." Bereits 2016 gelang Hrubesch mit den Männern der Einzug ins Olympische Dorf von Rio. "Das sind ja auch Dinge, die dir im Leben ein bisschen weiterhelfen", schwärmte er: "Einfach mal ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben, einfach mal zu hinterfragen, was ich so alles erlebt habe, ist nicht so schlecht." Mit den DFB-Frauen, die vor acht Jahren Gold geholt hatten, will er den Erfolg nun in Paris wiederholen. Im Halbfinale warten die USA am Dienstagabend (18 Uhr/im Ersten und im Sportschau-Livestream).

06.08.2024 • 09:24 Uhr

Macron feiert Vaast und die Welle von Teahupoo

Nachdem bei den Frauen die US-Amerikanerin Caroline Marks im Surfen vor der Brasilianerin Tatiana Weston-Webb und Johanne Defay aus Frankreich triumphierte und sich bei den Männern Kauli Vaast sich in Teahupoo feiern lassen durfte, trafen auch Glückwünsche aus dem fernen französischen Festland ein. "Die Welle von Teahupoo ist seit seiner Kindheit in seinem Herzen" , schrieb Staatspräsident Emmanuel Macron über Vaast bei X: "Mit ihr und vor den Augen der ganzen Welt gewinnt er Gold bei den Spielen von Paris."

06.08.2024 • 08:54 Uhr

Gold-Champion Vaast freut sich für alle Tahitianer

Kauli Vaast tauchte aus dem beeindruckenden Wellentunnel auf, spannte im Jubel seinen Bizeps an und ließ sich für den großen Coup feiern: Der 22 Jahre alte Athlet aus Tahiti hat in seiner Heimat das erste olympische Surfgold für Frankreich gewonnen. "Der Traum ist wahr geworden" , sagte Vaast: "Ich kann es im Moment nicht glauben. Ich begreife es nicht wirklich, aber ich habe gerade Geschichte geschrieben - nicht nur für mich, sondern für alle Tahitianer, für das Surfen und die Polynesier und Freunde." Silber ging an Jack Robinson aus Australien vor dem Brasilianer Gabriel Medina, dank seines ikonischen "Wolkenfotos" einer der bekanntesten Athleten der Sommerspiele.

06.08.2024 • 08:34 Uhr

Ex-Coach Ivanisevic sieht Djokovic auch in Los Angeles

Mit 37 Jahren hat sich Novak Djokovic endlich seinen Traum vom Olympia-Sieg erfüllt. Seine Zukunft hat der Grand-Slam-Rekordchampion danach offen gelassen - doch sein Ex-Coach hat da ziemlich klare Vorstellungen. Wimbledon-Sieger Goran Ivanisevic: "So verrückt wie Novak ist, wäre ich nicht im Mindesten überrascht, wenn er auch in vier Jahren in Los Angeles noch dabei ist. Auch wenn das Finale hier in Paris fünf Stunden gedauert hätte - das hätte er sich nicht nehmen lassen!"

06.08.2024 • 08:00 Uhr

Die Höhepunkte am Olympia-Dienstag

Ein Medaillen-Feuerwerk ist am Dienstag nicht zu erwarten, dafür stehen die Ballsport-Teams im Fokus. Für den Basketball-Weltmeister (11 Uhr gegen Griechenland) und die Handballerinnen (13.30 Uhr gegen Frankreich) geht es um den Einzug ins Halbfinale, die Fußballerinnen (18 Uhr gegen die USA) und Hockey-Männer (19 Uhr gegen Indien) wollen bereits ins Endspiel. Bei den fünf Finals im Leichtathletik-Stadion dürften die Deutschen nicht die erste Geige spielen, Gesa Felicitas Krause, Lea Meyer (beide Hindernislauf) und Simon Batz (Weitsprung) haben zumindest das Finale erreicht.

