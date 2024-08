Park and Ride Wien: P&R Parkhäuser im Überblick (2024)

Haben im August in Hütteldorf geparkt und zwar 3 Wochen und einen Tag. 3 Wochen wurden voll verrechnet, also 14, 80 pro Woche insgesamt 44, 40 Eur und für den einen Tag wurden 12,50 berechnet, weil eine Wochenkarte der Wiener Linien gelöst war. Ich war schon etwas erstaunt, denn nach meiner Berechnung sah anders aus. 2 Wochen voll insgesamt 29.60 Eur plus einmal ermäßigt 12,50 Eur plus ein Tag 3 Eur macht zusammen 45.10 Eur. Die tatsächliche Berechnung des Automaten hat mich schon etwas verwundert.mfgH. Schreyer

Abzocke!!! Wir sind am 1. Mai in die P+R Garage in Ottakring eingefahren, um mit gültiger Wochenkarte der Wiener Linien eine Woche dort zu parken. Erst am Infopoint an der Ausfahrt hing ein Hinweis, dass wegen großer Nachfrage keine Wochen-bzw. Monatskarten erhältlich sind, warum keine Info an der Einfahrt!!!!! Zu allem Ärger mussten wir dann auch noch für 7 min Parkplatznutzung 3,40 € zahlen :-((Nie mehr APCOA Parking Austria GmbH Wien!

Monats bzw. Jahreskarten in Erdberg seit JAHREN nicht zu bekommen. Völlig unausreichendes Angebot an Park and Ride Anlagen in Wien.

Wir sind von 5.4. bis 6.4.2018 in Wien und möchten das Auto 2 Tage in der Park&Ride Garage stehen lassen, was kostet uns das?

Ist in Floridsdorf ein P&R geplant? An so einem Knotenpunkt wäre ein günstiges Parkhaus eine große Erleichterung. Spittelau ist leider trotz Umbau viel zu klein.

Heute am 4.10.2022 habe ich die Garage in 1210, Aderklaaerstraße um 1 Jahr verlängert. Der ermäßigte Jahrespreis (mit Jahreskarte der Wr. Linien) beträgt nun inkl 20% Mwst 638,70 EUR. Das ist ein plus von 14,4 %. Ich denke das sollten Sie wissen. Die Erhöhung ist enorm. Freundliche Grüße Monika Kellner

Für all jene, die nur für einige Stunden die Hauptstadt aufsuchen, empfiehlt sich außerdem dasParken in Parkgaragen. Die überwachten Anlagen sind in allen Bezirken auffindbar und bieten in manchen Fällen auch eine günstige Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz. Natürlich kann man in Wien auch an der Straße parken. Dies ist kostenpflichtig und durch dieKurzparkzonen gekennzeichnete. Hier kann man 15 Minuten kostenlos parken und ab 30 Minuten bis maximal drei Stunden mit einem kostenpflichtigen Parkschein parken. Um einen Parkschein für die Kurzparkzone zu kaufen, ist bezahlen mit Handyparken eine praktische, digitale Lösung.

Zur Bewältigung von innerstädtischen Verkehrsproblemen greifen immer mehr Großstädte auf das Prinzip „Park & Ride“ zurück – so auch Wien. Pendler sollen die Möglichkeit haben, mit dem eigenen PKW anzureisen, diesen an einem kostenpflichtigen Parkplatz abzustellen (meist in Parkhäusern), der wiederum direkt an das Netz der Wiener Linien anknüpft.

Top Articles

Best Pedicures Near Me in Appleton | Fresha

How to oxidize Copper blocks in Minecraft

Latest Posts

Excel's INDEX Function Will Find What You Need Better Than VLOOKUP

Author information

Name: Laurine Ryan

Birthday: 1994-12-23

Address: Suite 751 871 Lissette Throughway, West Kittie, NH 41603

Phone: +2366831109631

Job: Sales Producer

Hobby: Creative writing, Motor sports, Do it yourself, Skateboarding, Coffee roasting, Calligraphy, Stand-up comedy

Introduction: My name is Laurine Ryan, I am a adorable, fair, graceful, spotless, gorgeous, homely, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.