Pizzadeeg maken - Laura's Bakery (2024)

Het hoofdingrediënt van pizzadeeg is bloem. Italianen hebben een specifieke voorkeur op dit gebied, namelijk ’00-bloem’. Deze soort bloem is gemaakt van zachte granen en heeft een hele fijne maling, met een elastisch deeg als resultaat. Volgens de Italianen zorgt het voor de perfecte stevigheid in de pizzabodem of korst. Persoonlijk haal ik geen speciale bloem in huis om pizzadeeg te maken en kies ik voor de bloem die hier het dichtst bij in de buurt komt (en in de supermarkt verkrijgbaar is): patentbloem. Pizzabloem is natuurlijk nog beter en ook in sommige supermarkten verkrijgbaar.

Rusten en rijzen

Volgens vele chefs is het nu het beste om het pizzadeeg minimaal een nacht in de koelkast te laten rijzen en rusten. Zelf doe ik dit meestal niet, omdat ik zo snel mogelijk met het deeg aan de slag wil. Maar wil jij het wel doen? Zet het deeg dan direct na het kneden in de koelkast. In de koelkast rijst het deeg nog even door tot de temperatuur van je pizzadeeg de 7 graden bereikt. Bij 7 graden stopt de werking van gist. Haal je het deeg weer uit de koelkast? Dan gaat het rijzen weer verder. In totaal moet je wel aanhouden dat het deeg moet verdubbelen, zoals ook in het recept vermeld staat.

