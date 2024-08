Ports Freischalten (PC) - ARK Forum | ATLAS Forum - Deutsches Forum für ARK Survival Evolved, ARK 2, ARK Survival Ascended & ATLAS MMO (2024)

ARK Wiki – ARK Übersichten für jeden Spielbereich

Die riesige Spielwelt von ARK: Survival Evolved bietet zahlreiche spannende Abenteuer und viel Abwechslung. Dabei sind neben aufregenden Kämpfen mit den stärksten Kreaturen der Insel auch das Craften von Gegenständen sowie das Bauen von eindrucksvollen Strukturen möglich.

In diesem umfangreichen ARK Wiki findest Du viele nützliche Informationen, die Dir Deinen nächsten Spieldurchlauf deutlich einfacher gestalten. Dadurch findest Du nicht nur besonders seltene Dinos, sondern erfährst auch mehr über Artefakte, das Kochen, das Farmen und die vielfältigen Bekleidungsgegenstände für Deinen Charakter.

Sämtliche Kreaturen in Deinem ARK Lexikon

Die Dinosaurier und Kreaturen in ARK: Survival Evolved können in viele verschiedene Kategorien unterteilt werden. Darunter gehören unter anderem die Fleischfresser, die Pflanzenfresser und die Allesfresser. Weiterhin haben sich einige Wesen vor allem auf eine spezielle Form der Ernährung spezialisiert. Deshalb solltest Du beim Zähmen insbesondere darauf achten, dass manche Wesen zu den Kot-, Aas- oder Fischfressern gezählt werden. Besondere Boss-Kreaturen hingegen sind sehr selten anzutreffen.

Viele Kreaturen in ARK: Survival Evolved verfügen über ein spezielles Lieblingsnahrungsmittel. Mit diesem kannst Du das jeweilige Wesen besonders schnell zähmen. Neben der bevorzugten Nahrung erfährst Du in unserem Wiki ebenfalls die Rüstungswerte und das Gewicht der unterschiedlichen Kreaturen. Weiterhin sind vor allem für den Kampf die Daten über Gesundheit, Ausdauer und Nahkampfschaden von großem Nutzen. Darüber hinaus findest Du ebenfalls eine Liste sämtlicher Ressourcen, die das Wesen nach erfolgreichem Zähmen für Dich sammelt.

ARK Übersichten zu allen Strukturen

Im Spielverlauf schaltest Du nacheinander unterschiedliche Strukturen frei. Darunter befinden sich neben Gegenständen, die zur Herstellung von Nahrungsmitteln und Kleidungsstücken eingesetzt werden, ebenfalls Fundamente, Wände und Dächer. Des Weiteren bietet Dir die Welt von ARK: Survival Evolved mehrere dekorative Gegenstände, die keinen praktischen Nutzen besitzen. Mit diesen Strukturen kannst Du jedoch Deine Unterkunft optisch aufwerten und diese dadurch heimischer gestalten.

Zur Herstellung dieser Objekte brauchst Du zahlreiche Materialien. Neben Stein, Holz und Zementpaste werden für einige Strukturen sogar seltene Stoffe wie Metall oder Polymer benutzt. Für den Transport der jeweiligen Objekte spielt vor allem das Gewicht eine Rolle. Weiterhin sind ebenfalls die Strukturpunkte von großer Bedeutung. Diese geben an, welchen Schaden die Strukturen aushalten können, ehe sie zerstört werden. Schlussendlich findest Du in diesem Lexikon ebenfalls sämtliche Fähigkeiten und Vorbedingungen, die für den Bau dieser Objekte benötigt werden.

Das Crafting in ARK Survival Evolved

Neben den Strukturen kannst Du in diesem Spiel viele andere Gegenstände herstellen, die Dir das Überleben auf der Insel einfacher gestalten. Hauptsächlich werden diese in Waffen, Instrumente, Behälter, Elektronik und Licht unterteilt. Lichtquellen werden hauptsächlich dazu eingesetzt, dass Du auch während der Nacht gefährliche Tiere in Deiner Umgebung wahrnehmen kannst. Neben gewöhnlichen Fackeln kannst Du im fortgeschrittenen Spiel sogar moderne Laternen bauen.

Zu Beginn des Spiels stehen Dir nur wenige Waffen zur Verfügung. Neben dem Speer benutzen viele Spieler in dieser Spielphase vor allem die Steinschleuder im Kampf. Später hast Du die Möglichkeit, eine Armbrust und sogar moderne Schusswaffen herzustellen. In diesem Wiki findest Du sämtliche Materialien, Strukturen und Fähigkeiten, die Du für den Bau dieser Gegenstände verwendest.

Alle Kleidungsstücke in Deinem ARK Wiki

Die Kleidung dient in ARK: Survival Evolved zu Beginn des Spiels vor allem dem Schutz vor Temperaturschwankungen. Darüber hinaus haben sie später ebenfalls einen großen Einfluss auf Deine Verteidigung. Dadurch kann Dir eine fortschrittliche Rüstung in vielen Situationen das Leben retten. Dabei sollte jedoch auf die Haltbarkeit der Kleidung geachtet werden. Sämtliche dieser Attribute findest Du in den einzelnen Kategorien auf dieser Seite übersichtlich dargestellt.

Natürlich spielt außerdem die Herstellung der einzelnen Kleidungsstücke eine wichtige Rolle. Während Du für die Fertigung der einfachsten Kleidung lediglich Pflanzenfasern brauchst, sind für fortschrittliche Rüstungsteile teilweise sehr seltene Materialien erforderlich. Neben Polymer und Crystal benötigst Du sogar schwarze Perlen und Elemente. Die erforderlichen Bestandteile kannst Du natürlich jedem Eintrag direkt entnehmen.

ARK Übersichten zum Kochen

Überall auf der Insel von ARK Survival Evolved findest Du essbare Nahrungsmittel. Diese stellen in der Regel nur einen geringen Teil Deiner Sättigung wieder her und verderben bereits nach einem kurzen Zeitraum. Aus diesem Grund lohnt es sich in den meisten Fällen, die gefundenen Ressourcen weiterzuverarbeiten und köstliche Speisen aus ihnen zuzubereiten. Viele der auf diese Weise hergestellten Lebensmittel verfügen sogar über spezielle Effekte und können Dir entweder beim Kampf oder während der Feldarbeit nützlich sein.

Dabei kannst Du sowohl feste Nahrung als auch Getränke zubereiten und mit Dir führen. In der Regel ist für die Herstellung dieser Lebensmittel ein spezieller Gegenstand notwendig. Weiterhin werden zahlreiche Zutaten für das Kochen benutzt, die dadurch verbraucht werden. Eine vollständige Liste der jeweils benötigten Stoffe findest Du in unserem ARK Lexikon.

Artefakte in ARK Survival Evolved

In der großen Spielwelt findest Du neben den Kreaturen und den Bauwerken anderer Spieler auch sogenannte Artefakte. Diese geheimnisvollen Strukturen wurden von unbekannten Zivilisationen auf der Insel von ARK: Survival Evolved hinterlassen. In jedem der Artefakte befinden sich einzigartige Gegenstände, die Dir auf Deiner Reise durch die Spielwelt sehr nützlich sein werden. Für das Öffnen dieser Strukturen ist jedoch ein bestimmter Spielfortschritt erforderlich, sodass Du manche von ihnen noch nicht zu Beginn Deiner Spielphase plündern kannst. Erst durch das Erreichen eines bestimmten Levels erhältst Du Zugang zu diesen besonderen Schatzkisten.

Neben den genauen Koordinaten besonderer Artefakte haben wir für Dich auch die jeweiligen Levelanforderungen bereitgestellt, sodass Du die Reise zu diesen Strukturen nicht vergebens unternimmst. Meist befinden diese sich in tiefen versteckten Höhlen.

Anleitungen zum Farmen in Deinem ARK Lexikon

Letztlich bieten wir Dir ebenfalls nützliche Informationen, die Du zum Farmen nutzen kannst. Für die meisten fortgeschrittenen Gerichte und Ausrüstungsteile werden seltene Materialien und Zutaten benötigt. Die Suche nach diesen kann ohne eine passende Strategie viel Zeit in Anspruch nehmen. Aus diesem Grund erklären wir Dir, wie Du einen bestimmten Gegenstand effektiv findest. Neben Beeren, Sträuchern und anderen pflanzlichen Materialien findest Du ebenfalls die besten Standorte für Deine Suche nach Crystal, Perlen oder Elementen. Die jeweiligen Einträge verraten Dir nicht nur, wo Du diese Objekte findest, sondern ebenfalls, was Du aus ihnen herstellen kannst. Auf diese Weise kannst Du Deine nächste Reise in ARK: Survival Evolved sorgfältig planen und die kostbaren Bodenschätze bergen.