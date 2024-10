Prego! 9x de beste Italiaanse restaurants in Amsterdam (2024)

Vicio is meester in deegwaren, en dat is voor de chef-eigenaar genoeg reden om z’n zaak deze onmogelijk te onthouden naam te geven. We geven hem groot gelijk, maar noemen ‘m voor het gemak even dat Italiaanse restaurant aan de Bilderdijkstraat die stilletjesaan de Italiaanse restaurant-hitlijsten bestormt met z’n Siciliaanse gerechten. Hier proef je de cucina povera uit het zuiden, waar van simpele ingrediënten een feest van smaak wordt gemaakt. Tips zijn de arancina di mare met inktvisinkt en tagliatelle Siciliane met zongedroogde tomaat, pecorino, kappertjes en broodkruim. Verplicht is de huisgemaakte cannolo na. Vicio Il Mastro Pastaio – Bilderdijkstraat 192H, Amsterdam

Verstopt in een knus Amsterdams pandje hartje centrum staat de chef hier handgemaakte pasta’s te maken in de open keuken. Op het menu wat typisch Toscaanse antipasti en die verse pasta’s, zoals seizoenstopper tagliatelle met tartufo, spaghetti bottarga waar het knoflookalarm van afgaat en zelfs mijn nostalgische jeugdfavoriet spaghetti al burro. Tik je wel zestien euro voor af, en voor de tartufo ga je richting de dertig – beetje prijzig, maar wel goed. Aangezien je hier en daar bijna op de schoot van je buurman dineert is de kans groot dat je watertandend je eigen keuze wantrouwt, in mijn geval vanwege een bord pici cacio e pepe. O, en de wijnkaart: die is niet bijster spannend, maar wordt fantastisch gepresenteerd in de vorm van een rekje lege flessen op tafel om uit te kiezen. Fiaschetteria Pistoia – Utrechtsedwarsstraat, Amsterdam

Wederom superknap in een prachtig pand aan de Haarlemmerdijk. Calisto komt uit de koker van de Binnenvisser-familie die hier weer doet waar hij uitermate goed in is. Een Italiaans restaurant voor een avond uitgebreid dineren, maar door alleen inloop ook prima voor een ongeplande hap buiten de deur. Chef Stefano Orofino (stond voorheen onder meer bij Toscanini en Domenica achter de pannen) brengt bij Calisto een ode aan z’n thuisstad Rome en ook hier drie ho*raatjes voor restvlees op de kaart – dat is hier zelfs in behoorlijke mate aanwezig. Al is de kaart molto Italiaans, worden de gerechten wel wat klein geserveerd en zijn ze véél te beeldschoon voor de doorsnee Italiaanse trattoria. Na te veel wijn van de (natuur)wijnkaart zou je in theorie op je knietjes naar boven kunnen kruipen, want daar zijn een paar hotelkamers ingericht. Ook leuk: de thematische zondagslunches die elke keer een andere regio in de zon zetten. Calisto – Haarlemmerdijk 61, Amsterdam

Als er in een restaurant Italiaans om me heen gesproken wordt krijg ’t van mij al gelijk bonuspuntjes. En dat is het geval bij Testamatta, door zowel de vrolijke gastheer slash mede-eigenaar en een aantal gasten. Het kleine restaurant heeft een al net zo klein, maar fijn menu waarop het je met een keuze uit vier à vijf gerechten per gang niet te moeilijk gemaakt wordt. Die gerechten wisselen regelmatig (ik baalde ietsiepietsie dat de enige vega-optie niet gelijk was aan het oude menu op de website en ik daar precies net geen zin in had) en zijn allemaal even Italiaans; de een veilig (tortellini in brodo), de ander gedurfder (spaghetti met zee-egel). Al eet ik zelf dus geen vlees, bejubel ik restaurants die authentiek beweren te zijn en daadwerkelijk – subtiel – orgaanvlees op de kaart zetten. O, en voor wijn zit je bij deze enoteca automaticagoed. Testamatta – Overtoom 125, Amsterdam

Had niets anders verwacht dan een sequel op het al lang lopende succesverhaal van The Breda Group, maar met Trattoria Breda maken ze het dus wederom waar. De eigenaren mogen zelf dan hartstikke Hollands zijn, in de keuken genoeg Italiaans en ik zag Johanneke vooraf zelfs op pizzabakcursus gaan in Florence om zelf de kneepjes van het deegmaken te leren – en die staat niet eens in de keuken. De pizzaoven overigens ook niet, die staat prominent in de knappe zaak en ik kan niet wachten om daar zo snel mogelijk nog een pizza uit te gaan eten. Ik schoof namelijk aan tijdens een wijnmakerslunch – socials in de gaten houden, mocht er nog eens zo een komen, want aanrader – en at antipasti met focaccia met precíes de goede hoeveelheid olie, groenten uit die houtoven (daar halen ze namelijk veel meer uit dan alleen pizza) huisgemaakte pasta en een chocolade-sinaasappeltoet na met wijnen uit Puglia. Alle wijnen selecteren ze zelf, kun je in de naastgelegen enoteca uit de tap halen en online nu ook bestellen. Een aanwinst voor Amsterdam waar je lekker low key elke dag zou kunnen eten. Trattoria Breda – Czaar Peterstraat 21, Amsterdam

Handen omhoog voor wie bij een Italiaans restaurant weleens dacht: pasta maken kan ik thuis ook. Ja, er zijn uitschieters waar je waanzinnig eet zoals je het thuis niet zo snel zal kunnen (ik noem geen namen, Toscanini), maar voor een snelle pasta om de hoek gaan we in onze culinair verwende hoofdstad niet zo snel. Laat dit een les wezen, want we hebben een aantal favoriete Italiaanse restaurants in Amsterdam voor je die linea recta je nu-doen-lijst in kunnen. Sommige kunnen ook bij minder tijd en geld. Wedden dat je hierna geen twee keer nadenkt over het inruilen van je eigen fornuis voor een tafeltje a fuori?

Most of the city center in Amsterdam is packed with restaurants, cafés, bars and fast food chains; nevertheless, the most popular neighborhoods to eat out include Dam Square and Spui (and their surroundings). For dinner, we recommend heading to Leidseplein.

Upstairs Pancake House, Amsterdam, Netherlands



The four-table restaurant is crammed into the first floor of a traditional Dutch rowhouse in Amsterdam. Head up a steep, narrow staircase and you'll find the most peculiar room decorated with a hundred hanging teapots and old paintings of Amsterdam.

NOTE: THE BLOESEM RESTAURANT HAS BEEN CLOSED. - Bloesem is a fine dining restaurant at the edge of the Amsterdam Jordaan district. It's the inspiration for the fictional Restaurant Oranjee in the book The Fault in Our Stars by John Green.

Amsterdam features more than 1,000 restaurants for every taste, need, and budget, even for the most demanding tourist or local.

In most restaurants and cafes in Amsterdam, service charges are already included in the bill. This means that tipping is not obligatory in Amsterdam. However, if you receive exceptional service or want to show your appreciation, leaving a small tip is a nice gesture.

Just Eat Takeaway.com N.V. (formerly Takeaway.com; founded as Thuisbezorgd.nl) is a Dutch multinational online food ordering and delivery company, formed from the merger of London-based Just Eat and Amsterdam-based Takeaway.com in 2020.

Going to a Michelin-rated restaurant can be quite the treat, and the Netherlands certainly isn't short on options. With 23 Michelin-rated restaurants in Amsterdam carrying one (or two) of the coveted stars, these fine-dining experiences are as diverse as the city itself.

No Gordon Ramsey and no Jamie Oliver in Amsterdam. There are however Jamie's Italian restaurants in Rotterdam and The Hague. The Jamie's Italian restaurants outside the UK are franchises so they are still open.

The Dutch eat relatively early starting from 5 to 7 p.m., families mostly eat together around the dinner table. A typical Dutch dinner meal consists of potatoes, meat and vegetables, served with gravy. Dinner is often followed by a dessert in the form of yogurt or coffee.

There are many drinks that can be described as typically Dutch, the best-known being beer and jenever, hugely popular both in the Netherlands and abroad. In bars across the country, and at events and festivals, beer is a popular choice and if you ask, you are likely to find jenever too!

Vietnamese spring rolls, Spanish churros and traditional local snacks like pickled herring and stroopwafel cookies will be some of the many delights calling out to you. Good to know: Albert Cuypmarkt is the biggest food market in Amsterdam and is actually the largest in the whole country!

Where to Stay for First-Time Visitors: De Wallen. De Wallen is home to Amsterdam's oldest church, a great craft brewery, plenty of cool cafés and restaurants, and, of course, the famous Red Light District. This area is the heart of Amsterdam tourism and where you will find the vast majority of hostels and backpackers.

For foodies, it offers an incredibly varied landscape to explore, from traditional street foods to incredible Indonesian cuisine, courtesy of the Netherlands' long colonial history, with a number of inventive quirks along the way too.