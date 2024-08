Prego! 9x de beste Italiaanse restaurants in Amsterdam (2024)

Handen omhoog voor wie bij een Italiaans restaurant weleens dacht: pasta maken kan ik thuis ook. Ja, er zijn uitschieters waar je waanzinnig eet zoals je het thuis niet zo snel zal kunnen (ik noem geen namen, Toscanini), maar voor een snelle pasta om de hoek gaan we in onze culinair verwende hoofdstad niet zo snel. Laat dit een les wezen, want we hebben een aantal favoriete Italiaanse restaurants in Amsterdam voor je die linea recta je nu-doen-lijst in kunnen. Sommige kunnen ook bij minder tijd en geld. Wedden dat je hierna geen twee keer nadenkt over het inruilen van je eigen fornuis voor een tafeltje a fuori?

De beste Italiaanse restaurants van Amsterdam

Toscanini

Om te beginnen met dat inkoppertje. Toscanini bewees al jaren geleden dat Italiaans uit eten gaan een feest is. Roep je Italiaans restaurant in Amsterdam, dan roep je Toscanini. En dat is verdiend, want chef en mede-eigenaar Leonardo Pacenti kookt er al decennialang regionale klassiekers uit heel Italië, op z’n eigen manier.

Toscanini – Lindengracht 75, Amsterdam Jordaan

La Fiorita

Eigenlijk ben ik al dol op La Fiorita omdat het interieur zo móói is. Bruine leren banken, donker hout, wit tafellinnen, stukje ouderwetse terrazzovloer, beetje goud hier en daar en een goedgevulde wijnkelder waar ik in wil wonen. Nu mag het eten er ook best zijn: modern Italiaans en een menu waarvan kiezen veel te moeilijk is. Doe dus maar lekker luxe en ga voor het menu dello chef con primi en laat je wijn ook adviseren. Zo’n tafel vol is gegarandeerd de beste keuze.

La Fiorita – Tweede Tuindwarsstraat 12H, Amsterdam

Trattoria Breda

Had niets anders verwacht dan een sequel op het al lang lopende succesverhaal van The Breda Group, maar met Trattoria Breda maken ze het dus wederom waar. De eigenaren mogen zelf dan hartstikke Hollands zijn, in de keuken genoeg Italiaans en ik zag Johanneke vooraf zelfs op pizzabakcursus gaan in Florence om zelf de kneepjes van het deegmaken te leren – en die staat niet eens in de keuken. De pizzaoven overigens ook niet, die staat prominent in de knappe zaak en ik kan niet wachten om daar zo snel mogelijk nog een pizza uit te gaan eten. Ik schoof namelijk aan tijdens een wijnmakerslunch – socials in de gaten houden, mocht er nog eens zo een komen, want aanrader – en at antipasti met focaccia met precíes de goede hoeveelheid olie, groenten uit die houtoven (daar halen ze namelijk veel meer uit dan alleen pizza) huisgemaakte pasta en een chocolade-sinaasappeltoet na met wijnen uit Puglia. Alle wijnen selecteren ze zelf, kun je in de naastgelegen enoteca uit de tap halen en online nu ook bestellen. Een aanwinst voor Amsterdam waar je lekker low key elke dag zou kunnen eten.

Trattoria Breda – Czaar Peterstraat 21, Amsterdam

Testamatta Ristorante Enoteca

Als er in een restaurant Italiaans om me heen gesproken wordt krijg ’t van mij al gelijk bonuspuntjes. En dat is het geval bij Testamatta, door zowel de vrolijke gastheer slash mede-eigenaar en een aantal gasten. Het kleine restaurant heeft een al net zo klein, maar fijn menu waarop het je met een keuze uit vier à vijf gerechten per gang niet te moeilijk gemaakt wordt. Die gerechten wisselen regelmatig (ik baalde ietsiepietsie dat de enige vega-optie niet gelijk was aan het oude menu op de website en ik daar precies net geen zin in had) en zijn allemaal even Italiaans; de een veilig (tortellini in brodo), de ander gedurfder (spaghetti met zee-egel). Al eet ik zelf dus geen vlees, bejubel ik restaurants die authentiek beweren te zijn en daadwerkelijk – subtiel – orgaanvlees op de kaart zetten. O, en voor wijn zit je bij deze enoteca automaticagoed.

Testamatta – Overtoom 125, Amsterdam

Hier eet je als een Italiaan in Rotterdam »

Calisto

Wederom superknap in een prachtig pand aan de Haarlemmerdijk. Calisto komt uit de koker van de Binnenvisser-familie die hier weer doet waar hij uitermate goed in is. Een Italiaans restaurant voor een avond uitgebreid dineren, maar door alleen inloop ook prima voor een ongeplande hap buiten de deur. Chef Stefano Orofino (stond voorheen onder meer bij Toscanini en Domenica achter de pannen) brengt bij Calisto een ode aan z’n thuisstad Rome en ook hier drie ho*raatjes voor restvlees op de kaart – dat is hier zelfs in behoorlijke mate aanwezig. Al is de kaart molto Italiaans, worden de gerechten wel wat klein geserveerd en zijn ze véél te beeldschoon voor de doorsnee Italiaanse trattoria. Na te veel wijn van de (natuur)wijnkaart zou je in theorie op je knietjes naar boven kunnen kruipen, want daar zijn een paar hotelkamers ingericht. Ook leuk: de thematische zondagslunches die elke keer een andere regio in de zon zetten.

Calisto – Haarlemmerdijk 61, Amsterdam

Fiaschetteria Pistoia



Verstopt in een knus Amsterdams pandje hartje centrum staat de chef hier handgemaakte pasta’s te maken in de open keuken. Op het menu wat typisch Toscaanse antipasti en die verse pasta’s, zoals seizoenstopper tagliatelle met tartufo, spaghetti bottarga waar het knoflookalarm van afgaat en zelfs mijn nostalgische jeugdfavoriet spaghetti al burro. Tik je wel zestien euro voor af, en voor de tartufo ga je richting de dertig – beetje prijzig, maar wel goed. Aangezien je hier en daar bijna op de schoot van je buurman dineert is de kans groot dat je watertandend je eigen keuze wantrouwt, in mijn geval vanwege een bord pici cacio e pepe. O, en de wijnkaart: die is niet bijster spannend, maar wordt fantastisch gepresenteerd in de vorm van een rekje lege flessen op tafel om uit te kiezen.

Fiaschetteria Pistoia – Utrechtsedwarsstraat, Amsterdam

Vicio Il Mastro Pastaio

Vicio is meester in deegwaren, en dat is voor de chef-eigenaar genoeg reden om z’n zaak deze onmogelijk te onthouden naam te geven. We geven hem groot gelijk, maar noemen ‘m voor het gemak even dat Italiaanse restaurant aan de Bilderdijkstraat die stilletjesaan de Italiaanse restaurant-hitlijsten bestormt met z’n Siciliaanse gerechten. Hier proef je de cucina povera uit het zuiden, waar van simpele ingrediënten een feest van smaak wordt gemaakt. Tips zijn de arancina di mare met inktvisinkt en tagliatelle Siciliane met zongedroogde tomaat, pecorino, kappertjes en broodkruim. Verplicht is de huisgemaakte cannolo na.

Vicio Il Mastro Pastaio – Bilderdijkstraat 192H, Amsterdam

Écht lekkere restaurants in Maastricht»

Pianeta Terra

Al twee jaar op rij wordt Pianeta Terra door Italianen beschouwd als beste Italiaanse restaurant van Nederland en meegenomen in de wereldranglijst 50 Top Italy. Verwacht hier geen doorsnee pasta met kaas, maar een wisselend menu met hyperlokale ingrediënten; zo kan er zomaar eens een kraaienborst van Schiphol op je bord belanden, op z’n Italiaans aangepakt. Chef Fabio Antonini is ambassadeur van de Slow Food Ambiance, die de biodiversiteit van voedsel beschermt. Er wordt gewerkt met kleine producenten uit de buurt en ook de veelal biodynamische wijnen komen van kleine wijnhuizen.

Pianeta Terra– Beulingstraat 7, Amsterdam

Domenica



Bij Domenica is het iedere dag zondag. Chef Flavio drukt een duidelijke Italiaanse stempel op de kaart, maar laat zich niet strikt leiden door regeltjes en kookt ook breder mediterraan. Hier ga je voor het chef’s menu, geloof je de sommelier op z’n gekleurde ogen, laat je het denkwerk over aan de rest van de wereld en trek je er lekker de tijd voor uit.

Domenica – Noordermarkt 7, Amsterdam

Meer Italiaanse restaurants in Nederland