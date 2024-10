Premium Parts Euroaprt - Flip eBook Pages 51-100 (2024)

| 51 www.europart.net 3 Braking system Suitable for ∅ x Thickness Height Order no Comparative no Iveco EuroCargo I 304 x 30 mm 128,5 mm 2066 304 001 Iveco 1907725 Iveco EuroCargo I 322 x 30 mm 134 mm 2066 304 002 Iveco 1907726 Iveco EuroCargo I/II/III, EuroFire 330 x 34 mm 141 mm 1226 097 450 Iveco 02997450 Iveco Stralis I/II, EuroCargo II 436 x 45 mm 138,5 mm 2066 436 001 Iveco 2992477 Mercedes-Benz Actros 1/2/3/4, Arocs, Antos, Axor 1/2/3, Atego 1/2, Econic 1/2 430 x 45 mm 132,5 mm 3403 460 000 Mercedes-Benz 942 421 21 12 Mercedes-Benz Actros 1/2/3/4, Arocs, Antos, Axor 1/2/3, Atego 1/2/3, Econic 1 430 x 45 mm 143,5 mm 3403 460 001 Mercedes-Benz 943 421 05 12 Mercedes-Benz Actros 4 430 x 45 mm 131 mm 2030 430 241 Mercedes-Benz 960 421 03 12 Scania R, G, P, T, 164, 144, 124, 114, 94 430 x 45 mm 131 mm 2090 430 001 Scania 1852817 Brake disc Version internally ventilated Installation location front axle/rear axle This figure corresponds to 2066 304 001 Suitable for ∅ x Thickness Height Order no Comparative no DAF LF45 330 x 34 mm 119 mm 2029 330 220 DAF 1408672 Iveco Stralis I/II 432 x 45 mm 154,5 mm 2066 432 001 Iveco 2996328 MAN TGX, TGS, TGA, TGM, F2000, M2000 432 x 45 mm 135 mm 2072 432 005 MAN 81.50803-0041 MAN L2000 330 x 34 mm 124 mm 2072 330 001 MAN 81.50803-0057 Mercedes-Benz Atego 1/2/3/4 335 x 34 mm 111 mm 2030 335 002 Mercedes-Benz 970 423 06 12 Mercedes-Benz Atego 1/2/3/4 377 x 45 mm 138,5 mm 3410 306 770 Mercedes-Benz 975 423 06 12 Brake disc Version Internally ventilated Installation location rear axle This figure corresponds to 2029 330 220 Disc brake

52 | EUROPART - Europe's No. 1 for truck, trailer, van and bus spare parts! 3 Braking system Disc brake Suitable for ∅ x Thickness Height Order no Comparative no Heuliez GX 117, 127, 317, 327, 427│Irisbus Agora, Arès, Arway, Arway LE, Axer, Citelis, Citelis CNG, Crossway LE, Evadys, Iliade, Magelys, Récréo II 434 x 45 mm 96,5 mm 2087 434 001 Renault 5010422593 MAN Lion's City (A20/A21/A23/A37/A47/A78), Lion's Classic Ü (A72), Lion's Coach (R07/R08/ R09), Lion's Regio (R12/R13), Lion's Star (R02/R03), NG (A23), NL (A21), NÜ (A20)│ Neoplan Centroliner (N 45XX), Cityliner (N 12XX), Skyliner (N 1122), Starliner (N 52XX), Tourliner (N 2216), Trendliner (N 3516)│Temsa Safari│Van Hool A320/330, T900 432 x 45 mm 130 mm 2072 432 004 MAN 81.50803-0040 Mercedes-Benz Tourino (O 510) 377 x 45 mm 134 mm 3410 306 760 Mercedes-Benz 975 421 05 12 Temsa Opalin 335 x 34 mm 93 mm 2072 335 001 MAN 81.50803-0042 Brake disc Version internally ventilated Installation location front axle This figure corresponds to 2087 434 001 Suitable for ∅ x Thickness Height Order no Comparative no Irisbus Eurorider│MAN Lion's City (A20/A23/A37/A47)│Mercedes-Benz Citaro (O 530), Cito (O 520)│Neoplan Jetliner, Skyliner (N 1122)│Scania CN230/250/270/280/310/ 320/340, K280/310/320/360/380, L94, N94/230/250/270/280/310/320/340, OmniCity│ Setra S 315/319 NF│Solaris Urbino III│Temsa Avenue LF, Safari HD, Tourmalin│ VDL Citea, Bova Futura 430 x 45 mm 131 mm 3410 371 911 Mercedes-Benz 828 500 05 89 Scania 1415147 Setra 8285000589 Solaris 821358300 Irisbus Crossway 436 x 45 mm 138,5 mm 2066 436 001 Iveco 2992477 Irisbus 5001860184 Mercedes-Benz Citaro I/II/C2 (O 530), Integro II (O 550), Intouro II, Tourismo I/II (O 350), Travego I/II (O 580)│Setra S 315 GT, S 315/317/319 GT-HD, S 315/319 NF, S 313/315/317 UL, S 315/319 UL-GT, SG 321 UL, S 411/415 HD, S 416/417 HDH, S 431 DT, S 415/416/417 GT-HD, S 415 NF, S 415/417/419 UL│Solaris Urbino III 430 x 45 mm 132,5 mm 3403 460 000 Mercedes-Benz 942 421 21 12 Solaris 0820352121 Mercedes-Benz Citaro I/II/C2 (O 530), Integro II (O 550), Intouro II, Tourismo II, Travego II│ Setra S 415 HD, S 417 HDH, S 431 DT, S 415/416/417/419 GT-HD, S 415 NF, S 415/416/417/419 UL, S 519 HD, S 516 HDH, S 515 MD 430 x 45 mm 143,5 mm 3403 460 001 Mercedes-Benz 943 421 05 12 Scania K94/114/124/250/270/310/360/380/400/440, L94, OmniCity 430 x 45 mm 131 mm 2090 430 001 Scania 1852817 Brake disc Version internally ventilated Installation location front axle/rear axle This figure corresponds to 3410 371 911

| 53 www.europart.net 3 Braking system Disc brake Suitable for ∅ x Thickness Height Order no Comparative no Fast Scoler III, Syter (Euro 4)│MAN Lion's City (A20/A21/A37/A78), Lion's Classic Ü (A72), Lion's Coach (R07/R08/R09), Lion's Regio (R12/R13), NG (A23), NL (A21), NÜ (A20)│ Neoplan Centroliner (N 45XX), Cityliner (N 12XX), Skyliner (2011-), Starliner (N 52XX), Tourliner (N 2216), Trendliner (N 3516)│Temsa Safari│Van Hool A320/330, T900 432 x 45 mm 135 mm 2072 432 005 MAN 81.50803-0041 Irisbus Eurorider 432 x 45 mm 154,5 mm 2066 432 001 Iveco 2996328 Mercedes-Benz Tourino (O 510) 377 x 45 mm 138,5 mm 3410 306 770 Mercedes-Benz 975 423 06 12 Brake disc Version internally ventilated Installation location rear axle This figure corresponds to 2072 432 005 Suitable for ∅ Height Hole circle ∅ Number of holes Order no Comparative no BPW 377 mm 159,5 mm 335 mm 10 2040 370 008 BPW 03.088.34.10.7 BPW 377 mm 159,5 mm 335 mm 10 2040 370 002 BPW 03.088.34.06.7 BPW 377 mm 159,5 mm 275 mm 8 2040 370 004 BPW 03.088.34.03.7 BPW 377 mm 159,5 mm 275 mm 8 2040 370 003 BPW 03.088.34.01.7 BPW 377 mm 169,5 mm 335 mm 10 2040 370 006 BPW 03.088.34.08.7 BPW 430 mm 159,5 mm 335 mm 10 2040 430 002 BPW 03.088.35.12.7 Jost/Mercedes-Benz 377 mm 132 mm 238 mm 10 2034 006 480 Mercedes-Benz 675 421 00 12 Gigant 430 mm 155 mm 335 mm 10 5209 267 086 Gigant 709267086 Gigant, SMB 430 mm 155 mm 335 mm 10 9180 200 135 Gigant 700000442 Meritor (ROR) 378 mm 150 mm 250 mm 10 2076 378 002 Meritor 21227349 Meritor (ROR) 434 mm 150 mm 250 mm 10 7678 323 825 Meritor MBR9004 SAF 375 mm 139,5 mm 168 mm 12 2051 000 700 SAF 4 079 0007 03 SAF 430 mm 130 mm 168 mm 12 2051 000 501 SAF 4 079 0005 01 SAF 430 mm 160 mm 335 mm 10 2051 000 301 SAF 4 079 0003 00 Schmitz Cargobull 375 mm 168,5 mm 335 mm 10 1226 088 133 Schmitz 1088133 Schmitz Cargobull 430 mm 168,5 mm 290 mm 10 2088 430 001 Schmitz 017870 Brake disc Version internally ventilated Thickness 45 mm This figure corresponds to 2040 430 002

54 | EUROPART - Europe's No. 1 for truck, trailer, van and bus spare parts! 3 Braking system Disc brake Suitable for Installation location ∅ x Thickness Height Order no Comparative no Iveco Daily IV, 05/2006-08/2011 rear axle 294 x 24 mm 87,5 mm 2066 300 076 Iveco 02996043 Iveco Daily IV, 05/2006-08/2011 front axle 300 x 28 mm 74,5 mm 2066 300 207 Iveco 02996131 Iveco Daily IV, 05/2006-08/2011 Daily V, 09/2011-02/2014 Daily VI, 03/2014- front axle 290 x 28 mm 46 mm 2040 034 862 Iveco 504121612 Iveco Daily IV, 05/2006-08/2011 Daily VI, 03/2014- rear axle 306 x 28 mm 132 mm 2040 033 779 Iveco 7186848 Mercedes-Benz Sprinter I (901, 902, 903, 904), 01/1995-05/2006│ VW LT II, 05/1996-07/2006 front axle 276 x 22 mm 77 mm 2030 276 001 Mercedes-Benz 901 421 03 12 VW 2D0 615 301 A/B/C/D Mercedes-Benz Sprinter I (904), 02/1996-05/2006│ VW LT II, 05/1996-07/2006 rear axle 285 x 22 mm 93 mm 3500 009 766 Mercedes-Benz 904 423 03 12 VW 2D0 615 601 B Mercedes-Benz Sprinter II (906), 06/2006-│ VW Crafter I, 04/2006- front axle 300 x 28 mm 68,4 mm 2030 300 421 Mercedes-Benz 906 421 01 12 VW 2E0 615 301 Mercedes-Benz Vario, 1996- front axle 304 x 30 mm 91 mm 2030 304 007 Mercedes-Benz 668 421 01 12 Mercedes-Benz Vario, 1996- front axle 324 x 30 mm 91 mm 2030 324 003 Mercedes-Benz 668 421 02 12 Mercedes-Benz Vario, 1996- rear axle 324 x 30 mm 120 mm 9464 230 512 Mercedes-Benz 668 423 05 12 Nissan NV400│Opel Movano B│Renault Master III, 02/2010- front axle 302 x 28 mm 69,8 mm 2087 302 212 Nissan 4020600Q0G Opel 4419359 Renault 8200688880 VW T5, 04/2003-08/2015 front axle 308 x 29,3 mm 55,5 mm 2052 308 201 VW 7H0 615 301 D Brake disc Version internally ventilated This figure corresponds to 2030 304 007 Suitable for Installation location ∅ x Thickness Height Order no Comparative no Iveco Daily II, 01/1989- rear axle 289 x 22 mm 84,5 mm 2040 010 633 Iveco 7180256 Iveco Daily II, 01/1989- front axle 267 x 14,2 mm 111 mm 2040 011 269 Iveco 93800492 Iveco Daily II, 01/1989- Daily III, 05/1999-04/2006 front axle 290 x 22 mm 110,5 mm 2040 011 267 Iveco 93821918 Iveco 1908772 Iveco Daily III, 05/1999-04/2006 front axle 290 x 22 mm 110,5 mm 2040 010 792 Iveco 504079365 Mercedes-Benz Sprinter I (901, 902, 903), 02/1995-05/2006│ VW LT II, 05/1996-07/2006 rear axle 258 x 12 mm 95,5 mm 2030 258 001 Mercedes-Benz 901 423 04 12 VW 2D0 615 601 C Mercedes-Benz Sprinter I (901, 902, 903), 02/1995-05/2006│ VW LT II, 05/1996-07/2006 rear axle 272 x 16 mm 95,5 mm 2030 272 001 Mercedes-Benz 902 423 01 12 VW 2D0 615 601 A/D Mercedes-Benz Sprinter II (906), 06/2006-│VW Crafter I, 04/2006- rear axle 298 x 16 mm 2030 298 168 Mercedes-Benz 906 423 00 12 VW 2E0 615 601A Mercedes-Benz Viano (W639) Vito (W639) rear axle 296 x 10 mm 53 mm 2030 296 158 Mercedes-Benz 639 423 01 12 Brake disc Version solid This figure corresponds to 2030 300 421

| 55 www.europart.net Disc brake Special: n Constant friction coefficient right from the start n Shorter running-in period with optimised wear pattern between brake lining and brake disc n Striped friction surface varnish n Application with state-of-the-art high-precision screenprinting equipment n The contour is maintained by using special stencils n Laser projectors for proper positioning of the varnish on the coating n Consistent quality through automated painting and drying plant General: n Production to the highest standards in automotive IATF 16949 – DEKRA-certified n Product certification to UN ECE R90 n Developmental testing scope exceeds R90: Comfort: Noise testing Service life: Disc tolerance n Automated production processes with cutting-edge equipment n Multi-composite friction lining, includes bonding agents (milled resins), fibre components (including mineral wool, glass fibre), lubricants (graphite powder, metal sulphide powder), metallic (e.g. brass, iron) and mineral (e.g. aluminium oxide) fillers. n Mix of friction linings optimised to suit the user profile n No undesirable braking noises n Accessory parts provided EUROPART disc brake pads with Green Coating EUROPART brake pads – development is continuing 1999 2015 2019 ECE R90 in force since 1999 Comparable to the European OEM standard Standardisation of testing methods Creation of a binding quality standard for the aftermarket Validation of the performance characteristics against the original manufacturer Speed testing Pressure resistance testing Wear testing Truck Race since 2015 Material requirements far in exceedance of the statutory standards Extreme stresses Up to 160 km/h Disc temperatures between 600 and 800°C Water-cooled brake discs Green Coating in 2019 Increase in braking performance and comfort due to shorter running-in phase of the disc lining – exceeds the requirements of ECE R90 3

56 | EUROPART - Europe's No. 1 for truck, trailer, van and bus spare parts! 3 Braking system Disc brake Brake pad set Version with Green Coat Scope of supply with accessories This figure corresponds to 2323 405 206 Suitable for WVA no. Lining width Lining thickness Brake system Order no Comparative no DAF XF Euro 6, XF105, XF95, 95XF, CF Euro 6, CF85, CF75, CF65, 85CF, LF55│Iveco Stralis I/II, EuroCargo I/II, EuroTech, EuroTrakker, Trakker│Irisbus Eurorider│ MAN TGX (2013-), TGX (2007-), TGS, TGA, TGM (2013-), TGM│MAN Lion's Coach (R07/R08/R09)│Mercedes-Benz Actros 1/2/3, Axor 1/2/3, Atego 1/2, Econic 1│ Mercedes-Benz Intouro II, Tourismo I/II (O 350), Travego II│ Neoplan Cityliner (N 12XX), Skyliner (N 1122/2011-), Starliner (N 52XX), Tourliner (N 2216), Trendliner (N 3516)│ Scania R, G, P, T, 164, 144, 124, 114, 94│ Scania OmniCity│Setra S 328 DT, S 315 GT, S 315/317/319 GT-HD, S 315/319 NF, S 313/315/319 UL, S 315/319 UL-GT, SG 321 UL, S 411/415 HD, S 415/417 HDH, S 431 DT│Solaris Urbino│Temsa Safari HD│VDL Bova Futura, Bova Lexio, Bova Magiq 29061 109,5 mm 30,00 mm SB/SN 7 2323 405 206 DAF 1800830 Iveco 2992348 MAN 81.50820-6030 Mercedes-Benz 008 420 60 20 Scania 1390428 DAF XF95, 95XF, CF85, CF75, CF65, 85CF, LF55│ Iveco Stralis I/II, EuroCargo I/II, EuroTech, EuroTrakker, Trakker I/II, Strator│Irisbus Eurorider│MAN TGX (2013-), TGX (2007-), TGS, TGA, TGM (2013-), TGM│MAN Lion's Coach (R07/R08/R09)│Mercedes-Benz Actros 1/2, Axor 1/2, Atego│Neoplan Cityliner (N 12XX), Skyliner (N 1122), Starliner (N 52XX), Tourliner (N 2216), Trendliner (N 3516)│Scania 94, 114, 124, 144, 164 29059, 29061, 29087, 29108, 29201 109,5 mm 30,00 mm SB/SN 7 2323 405 207 DAF 1439324 Iveco 2992476 MAN 81.50820-6056 Mercedes-Benz 002 420 49 20 Scania 1390428 Fast Scoler III, Starter, Syter│Irisbus Agora, Arès, Iliade│ MAN TGA, F2000, F90│MAN Lion's City (A20/A21/A37), Lion's Star (R02/R03), NG (A11/A23), NL (A10/A15/A21), NÜ (A20)│Mercedes-Benz Tourismo I (O 350), O 404│ Neoplan Centroliner (N 45XX), Tourliner (N 2216), Trendliner (N 3516)│Renault Magnum I/II, Premium I, R (Major) , G (Manager)│Setra S 315/319 NF│ Temsa Safari 29030, 29113, 29210 118,2 mm 28,00 mm D ELSA 1 2129 030 009 MAN 81.50820-6046 Mercedes-Benz 002 420 55 20 Iveco EuroCargo I/II, EuroFire│ MAN TGX, TGS, TGA, TGM│ Mercedes-Benz Atego 1/2/3/4 29095 92,5 mm 30,00 mm SB6000 2129 095 006 Iveco 2992336 MAN 81.50820-6058 Mercedes-Benz 002 420 79 20 Iveco EuroCargo II/III, EuroFire 29256 95 mm 27 mm Brembo 2x68 2129 256 008 Iveco 2996518 MAN TGL (2008-), TGL│Mercedes-Benz Actros 3/4, Antos, Axor 2/3, Atego 1/2/3/4 29183 84 mm 27,00 mm SB/SN 5 2129 115 008 MAN 81.50820-6063 Mercedes-Benz 008 420 66 20 MAN TGX (2013-), TGX (2007-), TGS│MAN Lion's Coach│ Neoplan Cityliner, Skyliner 29279 107,3 mm 30,8 mm MAXX 22 2323 029 279 MAN 81.50820-6065 Mercedes-Benz Actros 4, Arocs, Antos, Axor 1/2/3, Econic 1/2 29244 111,3 mm 35 mm SL7 2129 244 008 Mercedes-Benz 006 420 53 20 Mercedes-Benz Actros 4, Arocs, Antos, Axor 1/2/3, Atego 3, Econic 1/2 29246 111,3 mm 35 mm SM7 2129 246 008 Mercedes-Benz 006 420 52 20 Renault Magnum II/III, Premium II│Volvo FH III (2013-), FH II (2006-2011), FM II (2006-2013), FE II (2013-), FE I (2010-2012)│Volvo B5LH, B7R, B9L, B9R, B9TL, B13R 29174 106,9 mm 29,20 mm ELSA 225-3 2129 174 008 Renault 7421399929 Volvo 20568711 Scania R, G, P, T 29331 107,9 mm 30,00 mm SN7 HP 2129 331 008 Scania 2325212 Volvo FH II (2002-2006), FH12 (1993-), FH16 II (-2006), FH16 I (1999-), FM II (2002-2006), FM12, FM10, FM9, FM7 (1999-)│Volvo B7R, B9L, B9R, B9TL, B12B, B12R 29125, 29277 110 mm 29,20 mm D-DUCO 2129 125 009 Volvo 3095396 Volvo FL II (2010-2012) 29181 93,2 mm 30,00 mm Haldex DB19 2129 181 008 Volvo 20844903

| 57 www.europart.net 3 Braking system Disc brake Suitable for Installation location WVA no. Lining thickness Brake system Order no Comparative no Citroën Jumper II (250), 04/2006-│Fiat Ducato III (250_, 290-), 07/2006-│Peugeot Boxer II (250), 04/2006- rear axle 24465, 22041 19,10 mm Brembo 2129 650 703 Citroën 1611140880 Citroën Jumper II (250), 04/2006-│Fiat Ducato III (250), 07/2006-│Peugeot Boxer II (250), 04/2006- front axle 24468, 24469 19,00 mm Brembo 2129 244 690 Citroën 425358 Ford Transit, 04/2006- rear axle 24486 17,00 mm Bosch 2129 607 021 Ford 1819638 Iveco Daily, 05/1999-, Daily, 05/2006-│ Renault Master II, 01/2004-, Mascott II front axle/rear axle 29121 20,30 mm Brembo 2129 121 603 Iveco 2992339 Renault 5001844747 Iveco Daily IV, 05/2006-, Daily V, 09/2011- Daily VI, 03/2014- front axle 29229 20,8 mm Brembo 2129 007 030 Iveco 42576975 Iveco Daily IV, 05/2006-, Daily V, 09/2011- Daily VI, 03/2014- rear axle 29231 22,80 mm Brembo 2129 317 030 Iveco 42555633 Mercedes-Benz Sprinter I (901, 902, 903, 904), 02/1995-05/2006│VW LT II, 05/1996-07/2006 front/rear axle 29076 20,00 mm Perrot 2129 076 008 Mercedes-Benz 002 420 41 20 Mercedes-Benz 003 420 72 20 VW 2D0 698 151 B Mercedes-Benz Sprinter I (901, 902, 903, 904), 02/1995-, Vito I (W638), 09/1996-│ VW LT II, 05/1996- front axle 21576, 21577 20,70 mm ATE 2129 607 031 Mercedes-Benz 002 420 39 20 VW 2D0 698 151 Mercedes-Benz Sprinter I (901, 902, 903, 904), 02/1995-, Vito I (W638), 09/1996-│ VW LT II, 05/1996- rear axle 21592, 21593 18,30 mm ATE 2159 200 705 Mercedes-Benz 002 420 60 20 VW 2D0 698 451 Mercedes-Benz Sprinter II (906), 06/2006- Sprinter III (907), 02/2018-, Vito II (W639), 09/2003- Vito III (W447), 10/2014-│VW Crafter I, 04/2006- front axle 29192 20,90 mm Brembo 2919 200 703 Mercedes-Benz 004 420 83 20 VW 2E0 698 151 Mercedes-Benz Sprinter II (906)│VW Crafter I front axle 29200 20,80 mm Brembo 2129 070 300 Mercedes-Benz 004 420 82 20 VW 2E0 698 151 Mercedes-Benz Sprinter II (906)│VW Crafter I rear axle 29190 19,80 mm Bosch 2129 070 310 Mercedes-Benz 004 420 69 20 VW 2E0 698 451 Mercedes-Benz Sprinter II (906)│VW Crafter I rear axle 29217 20,50 mm Bosch 2129 170 730 Mercedes-Benz 004 420 81 20 VW 2E0 698 451 B Mercedes-Benz Viano II (W639), 09/2003- Vito II (W639), 09/2003- rear axle 24008 18,30 mm Bosch 2400 800 703 Mercedes-Benz 001 421 10 10 Nissan NV400 (X62, X62B), 11/2011-│Opel Movano B (X62), 05/2010-│Renault Master III, 02/2010- front axle 25147, 25165 18 mm Brembo 2514 700 703 Renault 410604386R VW T5, 04/2003-08/2015, T6, 04/2015- front axle 23746, 23747, 23749 20,10 mm ATE 2374 610 703 VW 7H0 698 151 A VW T5, T6 rear axle 23326 17,50 mm TRW 2129 807 021 VW 7H0 698 451 Brake pad set This figure corresponds to 2129 007 030 Suitable for WVA no. Lining width Lining thickness Brake system Order no Comparative no BPW 29306 92,5 mm 30,00 mm SB3745 2129 029 306 BPW 09.801.08.15.1 BPW 29307 109,5 mm 30,00 mm SB4345 2129 029 307 BPW 09.801.08.17.1 BPW 29308 108 mm 30,00 mm SB4309T (SK7) 2129 029 308 BPW 09.801.08.16.0 Meritor 29125, 29277 110 mm 29,20 mm D-DUCO 2129 125 009 Meritor MDP5057 SAF, Jost/Mercedes-Benz 29158 108 mm 30,00 mm SK7 2129 158 009 SAF 3 057 0085 00 Mercedes-Benz 004 420 70 20 SAF 29162 109,8 mm 31,00 mm PAN 22-1 2129 162 100 SAF 3 057 0084 00 Brake pad set Version with Green Coat This figure corresponds to 2129 029 306

58 | EUROPART - Europe's No. 1 for truck, trailer, van and bus spare parts! 3 Braking system n Production certified to the highest automotive standard (IATF 16949) and continuously monitored by independent institutions n Consists of high-quality materials to support flawless functionality: including plastics (high-quality polyamides, PPS, PEEK, LC, etc.) and wires n High fitting accuracy, especially at the plug connection n Developed and tested using the latest technology n High-quality insulation against external environmental influences (including oil, water, dirt) n Complete wear indicator made of temperature-resistant materials WEAR INDICATORS Disc brake Warning contact set for disc brake Scope of supply 1 set = 2 units This figure corresponds to 9333 422 002 Suitable for WVA no. Length Order no Comparative no DAF LF55│Van Hool AG300 (10/2006-) 29088 323 mm 9333 422 002 DAF 68323004 Irisbus Eurorider│Scania R, G, P, T, 164, 144, 124, 114, 94│Scania K114/124/360/380, L94, Irizar PB 29108, 29179 315 mm 9333 352 001 Iveco 1903651 Scania 1388953 Iveco EuroCargo II, EuroFire 29122, 29374 210 mm 9333 552 002 Iveco 2992393 Iveco EuroCargo I/II, EuroFire│Van Hool TD925, TD927 (10/2006-) 29065, 29067 200 mm 9333 301 901 Iveco 1906462 MAN M2000L, L2000│MAN Lion's City (A20/A22/A23/A26/A35/A39/A66), Lion's Coach, Lion's Star, EL (A12), NG (A23), NL (A21) 29055, 29088 298 mm 9333 412 004 MAN 81.50822-6014 MAN TGA, F2000, M2000, F90│MAN Lion's Coach (R07/R08), Lion's Comfort (RN313/RN353), Lion's Star (R02/R03), EL (A12), NG (A11), NL (A10/A15)│Temsa Diamond 14 (2006-)│ Van Hool A series, T series 29093, 29094 385 mm 9333 412 002 MAN 81.50822-6016 MAN M2000L│MAN NL (A10/A15) 29093, 29095 395 mm 9333 412 005 MAN 81.50822-6029 Renault D-Truck (2013-), Midlum I/II 29088, 29117 303 mm 9333 312 001 Renault 5010848607 Suitable for WVA no. Length Order no Comparative no Iveco EuroCargo I/II/III 295 mm 9333 301 902 Iveco 1908407 Iveco Stralis I, EuroCargo I, EuroStar, EuroTech, Trakker I│ Scania K94/114/124/360/380, L94│VDL Berkhof Ambassador 29108, 29179 315 mm 9333 342 002 Iveco 42560843 Scania 1388953 Mercedes-Benz Atego 3 29093, 29095 750 mm 9333 472 002 Mercedes-Benz 946 542 01 18 Renault Magnum II/III, Premium II, C-Truck (2013-), Midlum II│Volvo FH II (2005-), FM II (2005-), FE I (2006-), FL II (2006-), FMX I (2010-) 29174, 29173 360 mm 9333 311 903 Renault 68325408 Wear indicator kit for disc brake Scope of supply 1 set = 2 units This figure corresponds to 9333 342 002

| 59 www.europart.net 3 Braking system Disc brake Suitable for Brake system WVA no. Length Order no Comparative no BPW, SAF Knorr SB7 29087, 29108 365 mm 9333 472 001 BPW 05.801.51.74.0 SAF Z 000 8241 SAF SK│Gigant Protec (01/2000-) Knorr SB6 29093, 29095 750 mm 9333 472 002 BPW 05.801.51.70.0 SAF Z 000 8242 Wear indicator kit for disc brake Scope of supply 1 set = 2 units This figure corresponds to 9333 472 001 Suitable for Installation location Length Order no Comparative no Iveco Daily III, 05/1999- Daily IV, 05/2006-08/2011 front axle/rear axle 210 mm 9333 552 002 Iveco 2992393 Iveco Daily IV, 05/2006-08/2011 Daily V, 09/2011-02/2014 Daily VI, 09/2016- front axle 120 mm 9333 552 001 Iveco 500054697 Mercedes-Benz Sprinter II (906)│VW Crafter I rear axle 84 mm 9332 414 601 Mercedes-Benz 906 540 13 17 VW 2E0 906 206 B Mercedes-Benz Sprinter II (906), Sprinter III (907)│VW Crafter I front axle 109 mm 9332 416 204 Mercedes-Benz 906 540 15 17 VW 2E0 906 206 C Warning contact set for disc brake Scope of supply 1 set = 2 units This figure corresponds to 9333 552 002 Suitable for Brake system Order no Comparative no SAF SK Gigant Protec (01/2000-) WABCO PAN 19 9333 472 003 SAF 1 248 0036 SAF SKRLB, SKRS, SKRZ│Valx RLOX0910/RLSX0910 WABCO PAN 22 9333 129 997 SAF 3 424 2009 00 Valx 50380002 Warning contact set for disc brake Scope of supply 1 set = 2 units This figure corresponds to 9333 472 003

60 | EUROPART - Europe's No. 1 for truck, trailer, van and bus spare parts! 3 Braking system Disc brake EUROPART PREMIUM PARTS IN TRUCK RACING EUROPART Premium Parts brake discs withstand an entire racing weekend! The pad is replaced after each race. We guarantee the high quality and durability of our parts even beyond the ECE R90 Directive, which is required by legal regulations! Up to 600°C on the brake disc (water-cooled brakes) Over 4 hours of extreme stress Maximum speed up to 160 km/h Wear indicator kit Suitable for Length Order no Comparative no Iveco Daily III, 05/1999- Daily IV, 05/2006- Daily V, 09/2011- Daily VI, 03/2014- 300 mm 9333 500 054 Iveco 500054695 Iveco Daily II, 01/1989- Daily III, 05/1999- 295 mm 9333 301 902 Iveco 1908407 This figure corresponds to 9333 500 054

62 | EUROPART - Europe's No. 1 for truck, trailer, van and bus spare parts! 3 Braking system Drum brake n Production according to the highest automotive standard (IATF16949), certified by DQS and continuously monitored n Use of a high-quality and temperature-resistant grey cast iron alloy together with the precision of the manufacturing process guarantee: – Exact adherence of the diameter of the friction surface with minimal shape tolerances – Optimum surface roughness, enabling rapid running-in – Very stable friction values in all load states – Very high efficiency – High precision fit – Very good heat conductivity n High resistance to wear with maximum reliability n 100 % testing for radial run-out n High safety in original equipment quality n Wide range coverage n High-quality product labelling BRAKE DRUMS Enrico Savarino “ „ Own-brand representative ... our variety of products in the brake segment enables us to respond flexibly to a wide range of customer needs ... our products have an outstanding price-performance ratio ... we guarantee consistent product quality through our quality management. Please feel free to contact us about our EUROPART Premium Parts, together we will find the optimal solution for you. The brake system product group is so special because...

| 63 www.europart.net 3 Braking system Drum brake Suitable for Installation location Inner ∅ Height Order no Comparative no Iveco EuroStar, EuroTech, EuroTrakker rear axle 410 mm 283 mm 2066 410 003 Iveco 42118427 MAN TGX, TGS, TGA, F2000, M2000L/M, F90, M90│MAN NL (A10) rear axle 410 mm 300 mm 2030 410 508 MAN 81.50110-0144 MAN TGS, TGA, TGM, F2000, L2000, M2000L, F90, M90 front axle 410 mm 250 mm 2072 410 016 MAN 81.50110-0213 MAN TGX, TGS, TGA, TGM, F2000, M2000L/M, F90, M90 rear axle 410 mm 280 mm 2072 410 002 MAN 81.50110-0101 Mercedes-Benz Actros 1/2/3, Axor 1/2/3, Atego 1, SK rear axle 410 mm 306 mm 2030 410 040 Mercedes-Benz 305 423 07 01 Mercedes-Benz Actros 1/2/3, Axor 1/2/3, Atego 1, SK, MK, NG│ Mercedes-Benz O 405 N, O 407, O 408 rear axle 410 mm 306 mm 2030 410 034 Mercedes-Benz 305 423 04 01 Mercedes-Benz Actros 1/2, Atego 1/2, SK, NG front axle 410 mm 260 mm 2030 410 049 Mercedes-Benz 387 421 02 01 Mercedes-Benz Actros 1/2/3, Axor 1/2/3, Atego 1/2, SK, MK, NG front axle 410 mm 237 mm 2030 410 039 Mercedes-Benz 658 421 00 01 Scania R, G, P, T,164, 144, 124, 114, 94 front/rear axle 413 mm 275,5 mm 2090 413 033 Scania 1414153 Scania R, G, P, T, 164, 144, 124, 114, 94 rear axle 413 mm 320 mm 2090 413 014 Scania 360573 Volvo FH12, FH16 front axle 410 mm 261 mm 2009 410 018 Volvo 10753069 Volvo FM7 I (-2001) front axle/rear axle 410 mm 294 mm 2009 410 016 Volvo 3171747 Volvo FH12, FH16, FM7, FM9, FM10, FM12, FL6 front/rear axle 410 mm 295 mm 2009 410 001 Volvo 1599011 Volvo FH12, FH16, FM7, FM9, FM10, FM13, FL6 front/rear axle 410 mm 261 mm 2009 410 002 Volvo 1599009 Brake drum Number of holes 10 This figure corresponds to 2066 410 003 Suitable for Inner ∅ Height Number of holes Order no Comparative no BPW NH, NR, KH, KR, NH, NR, NM, ZN, ZR, ZX, ZZ 300 mm 260 mm 10 2040 302 011 BPW 03.105.46.29.0 BPW N.. ECO-MAXX/MAXX 300 mm 260 mm 10 2040 302 014 BPW 03.109.46.06.0 BPW K.. ECO-MAXX/ECO Plus/ECO Plus 2 360 mm 259 mm 8 2040 362 003 BPW 03.109.90.03.0 BPW HB, HI, HS, HZ, HZM, HZD, ECO 420 mm 226 mm 10 2040 421 813 BPW 03.109.67.13.0 BPW HB, HI, HS, HZ, HZM, HZD, ECO-MAXX 420 mm 226 mm 10 2040 421 814 BPW 03.109.67.19.0 BPW HB, HI, HS, HZ, HZM, HIZ, H/R 420 mm 259 mm 10 2040 421 815 BPW 03.109.77.17.0 Meritor TM AC 311 mm 261 mm 10 2076 310 002 Meritor 21018963 Meritor TM QE, LM 419 mm 238 mm 10 2076 419 004 Meritor 21220183 Meritor TM Z 419 mm 272 mm 10 2076 419 001 Meritor 21021114 SAF SK RZ 300 mm 280 mm 10 2051 027 300 SAF 1 064 0273 00 SAF SK RLS, SK RS 420 mm 227 mm 10 2051 026 001 SAF 1 064 0260 02 SAF SK RZ, SK RLS, KRS, SK RS 420 mm 255 mm 10 2051 027 000 SAF 1 064 0270 00 SMB O-A1800 C1-12, O-A1880 C1-12, O-A2020 C1- 09/11, O-A2040 C1- 10/11, O-A2095 C1- 09, O-A2130 C1- 09/10, V-A2040 C1- 09, V-A2095 C1- 09/10 419 mm 256 mm 10 9180 003 717 SMB M003176 Brake drum This figure corresponds to 2040 421 813

64 | EUROPART - Europe's No. 1 for truck, trailer, van and bus spare parts! 3 Braking system n R90-certified: we meet the most demanding of European standards n Production certified to the highest automotive standard (IATF 16949) and continuously monitored by independent institutions n ISO 14001:20044 n High level of expertise due to decades of development and production n Secret mixture consisting of a variety of organic and inorganic materials n Ultra-modern production with 100 % production depth n High product coverage DRUM BRAKE LINING Drum brake

| 65 www.europart.net 3 Braking system Suitable for WVA no. Lining width Lining thickness Order no Comparative no MAN TGM, M2000L/M, F90, M90│Mercedes-Benz Actros 1/2/3, Axor 2/3, Atego 1/2/3/4 19494 163 mm 17,00 mm 2119 486 008 MAN 81.50221-6093 Mercedes-Benz 621 421 09 10 MAN TGX, TGS, TGA, F2000, M2000L/M, F90, M90│ Mercedes-Benz Actros 1/2/3, Arocs, Axor 1/2/3, Atego 1/2/3/4, Econic 1/2 19496 223 mm 17,00 mm 2119 488 008 MAN 81.50221-6101 Mercedes-Benz 305 423 03 10 Mercedes-Benz 617 423 55 11 Mercedes-Benz 659 423 39 10 MAN TGX, TGS, TGA, TGM, TGL, F2000, M2000L/M, F90, M90│ Mercedes-Benz Actros 1/2/3, Arocs, Axor 1/2/3, Atego 1/2/3/4, Econic 1/2 19495 183 mm 17,00 mm 2119 487 008 MAN 81.50221-0850 Mercedes-Benz 346 423 00 10 Mercedes-Benz 617 423 13 30 Mercedes-Benz 659 423 43 10 MAN NL (A10)│Mercedes-Benz Actros 1/2/3, Arocs, Axor 1/2/3, Atego 1 19496, 19488 223 mm 18,30 mm 2119 488 108 MAN 81.50221-6102 Mercedes-Benz 617 423 31 11 Mercedes-Benz 617 423 06 30 Renault Magnum I, R (Major), G (Manager) 19032 180 mm 18,80 mm 2119 032 108 Renault 5000823924 Scania R, G, P, T, 164, 144, 124, 114, 94, 143, 113, 93│ Scania CK310/420/440, F93/94/113/114/230/250/270/310/360, K93/94/ 113/114/124/230/250/270/280/310/320/340/360/380/400/410/420/440/ 460, L94/113, N113 19932 203 mm 19,00 mm 2119 932 008 Scania 1109003 Scania 551124 Volvo FH II (2002-2011), FH12 (1993-), FH16 II (-2006), FH16 I (1993-), FM II (2002-2012), FM12, FM10, FM9, FM7 (1999-), FL12, FL10, FL7, FL6 19071 200 mm 18,30 mm 2119 939 008 Volvo 3095179 Volvo FH II (2002-2011), FH12 (1993-), FH16 II (-2006), FH16 I (1993-), FM II (2002-2012), FM12, FM10, FM9, FM7 (1999-), FL12, FL10, FL7, FL6 19090 175 mm 18,30 mm 2119 938 008 Volvo 3095177 Brake lining set This figure corresponds to 2119 486 008 Drum brake Suitable for WVA no. Lining width Lining thickness Order no Comparative no BPW E 8010, EHF 3010, EHI 5500-1, EHIZ 14000, EHIZVB 14000, EHIZVB 14010, EHS 5508-1, EHXZ 10000-3, EHZ 10010-3, EHZ 9010-3, EHZDO 10010, HSF 9010, HSF 9010-15, HSFH 9010, HSFH 9010-15, HSFHLL, HSFLL, HSM, HSMH, HSMHLL, HXZ, HXZH, HZ, HZF, HZFH, HZM, HZMD, HZMDH, HZMDH, HZMDHOM, HZMDHOT, HZMDO 19094 200 mm 17,50 mm 2119 094 008 BPW 03.092.27.24.0 BPW H, M, R 19032 180 mm 17,50 mm 2119 032 009 BPW 03.092.26.85.0 BPW KH, KM, KR 19902 200 mm 18,00 mm 2119 902 008 BPW 03.092.19.08.0 BPW NH, NM, NR, NRD, ZR, ZZ 19573 150 mm 18,00 mm 2119 573 008 BPW 03.092.13.31.0 BPW NH.., NM.., NR.., NRD.., ZR.., ZZ.. 19574 200 mm 17,50 mm 2119 574 009 BPW 03.092.14.27.0 SAF KRS, KRZ, KRZM, RLSM, RSM, RZM, RZT, SK, SKRLS, SKRS, SKRZT, WRZM 19477 203 mm 20,60 mm 2119 477 008 SAF 1 057 0066 00 SAF KRS, RBM, RLBM, RSM, RZM, SKRLS, SKRLZ, SKRS, SKRZ, SKZRLZ, WRZM 19283 180 mm 19,90 mm 2119 283 008 SAF 1 057 0060 00 SAF RBM, RSM, RZM, SKRLS, SKRLZ, SKRS, SKRZ, SKZRLZ, WRZM 19032 180 mm 18,80 mm 2119 032 108 SAF 1 057 0012 10 SAF RZM 13130, SKRS 9030, WRLZM 8130, 8435, 11030 19515 200 mm 16,30 mm 2119 515 008 SAF 3 057 3924 00 York 2682/1/1850, 2682/2/1850, 2682/P4/1850, 2782/1/1850, 2782/2/1850, 2782/3/1850, 2782/4P/1850, 2782/5/1850, SS2081 19036 178 mm 18,60 mm 2119 036 028 York 8002, 8003, 8012, AGB-100/20 19369 219 mm 18,60 mm 3002 410 566 Brake lining set This figure corresponds to 2119 032 009

66 | EUROPART - Europe's No. 1 for truck, trailer, van and bus spare parts! 3 Braking system n Production certified to the highest automotive standard (IATF 16949) and continuously monitored by independent institutions n State-of-the-art manufacture with fully automated welding and drilling processes n Employment of high-quality materials in initial equipment quality n Exact compliance with all function-relevant dimensions n Shoe support and shoe roll support (cam and anchor end) are hardened for very high resistance to wear n Employment of state-of-the-art coating systems for a reliable corrosion protection n Salt spray test of all accessories n Materials used fulfil international standards n No processed parts, new parts only n Wide program cover for all usual brake systems n High-quality product markings BRAKE SHOES Drum brake Suitable for Brake size Order no Comparative no BPW 300 x 200 mm 1304 214 190 BPW 05.091.14.19.0 BPW 300 x 200 mm 1304 203 027 BPW 05.091.14.80.0 BPW 360 x 200 mm 1304 219 340 BPW 05.091.19.34.0 BPW 420 x 180 mm 1304 246 170 BPW 05.091.46.17.0 BPW 420 x 180 mm 1304 226 642 BPW 05.091.26.64.2 BPW Type 95 420 x 200 mm 1304 227 830 BPW 05.091.27.83.0 Fruehauf 419 x 178 mm 1304 206 204 Fruehauf M006204 Meritor (ROR) 310 x 190 mm 1304 220 600 Meritor 15206005 Meritor (ROR) 419 x 178 mm 1304 224 724 Meritor 15224724 SAF 300 x 200 mm 1304 212 900 SAF 3 054 0129 01 SAF 420 x 180 mm 1304 212 000 SAF 3 054 0120 00 Brake shoe This figure corresponds to 1304 212 000

| 67 www.europart.net 3 Braking system Drum brake n Produced according to the highest automotive standard (IATF16949), certified by TÜV NORD and continuously monitored n KBA-certified: we meet the most demanding of European standards n Ultra-modern production with: – 100 % production depth – 100 % control over the whole production process – 100 % testing for lost motion, reversion torque, adjustment torque, disengagement force, movement of the worm shaft in the body, control arm torque, overall performance, corrosion resistance and extreme temperatures n All European directives and standards are applied and are monitored by German partners n Use of high-quality lubrication oil n Technological leadership through constant interaction with original equipment manufacturers n Broad product portfolio: automatic as well as manual slack adjusters are covered n Homogeneous, high-quality product marking using modern technology (laser) SLACK ADJUSTER www.europart.net EUROPART - Europe's No. 1 for truck, trailer, van and bus spare parts! Product competence from EUROPART Disc brakes Drum brakes Special tools Workshop Equipment Brakes Read online now: For further information, please contact your EUROPART branch. Ask for additional languages! EUROPART – Competence in brakes In our brochure on the subject of brakes, you will find 68 pages of concentrated expertise on all aspects of brakes: n More than 270 articles on 68 pages n Disc and drum brakes n Special tools and workshop equipment We would be pleased to answer any questions you may have!

68 | EUROPART - Europe's No. 1 for truck, trailer, van and bus spare parts! 3 Braking system Suitable for Installation location Installation side Fig. Order no Comparative no Mercedes-Benz Actros 1/2/3, Arocs, Axor 1/2/3, Atego 1 (18 t), Atego 1/2/3/4, Econic 1/2 front axle left 1 1205 866 510 Mercedes-Benz 945 420 00 38 Mercedes-Benz Actros 1/2/3, Arocs, Axor 1/2/3, Atego 1 (18 t), Atego 1/2/3/4, Econic 1/2 front axle right 2 1205 866 515 Mercedes-Benz 945 420 01 38 Mercedes-Benz 942 420 13 38 Mercedes-Benz Actros 1/2/3, Axor 1/2/3, Atego 1 rear axle left 3 1205 866 500 Mercedes-Benz 945 420 02 38 Mercedes-Benz Actros 1/2/3, Axor 1/2/3, Atego 1 rear axle right 4 1205 866 505 Mercedes-Benz 945 420 03 38 Mercedes-Benz Actros 1/2/3, Axor 1/2/3, Atego 1 rear axle left 5 1205 866 545 Mercedes-Benz 945 420 09 38 Mercedes-Benz Actros 1/2/3, Axor 1/2/3, Atego 1 rear axle right 6 1205 866 540 Mercedes-Benz 945 420 04 38 MAN TGA, F2000 rear axle left 7 1205 842 070 MAN 81.50610-6165 MAN TGA, F2000 rear axle right 8 1205 842 075 MAN 81.50610-6166 MAN TGX, TGS, TGA front axle left 9 1205 866 725 MAN 81.50610-6259 MAN TGX, TGS, TGA, TGM front axle right 10 1205 866 730 MAN 81.50610-6254 MAN 81.50610-6260 MAN TGX, TGS, TGA rear axle left 11 1205 866 620 MAN 81.50610-6253 MAN TGX, TGS, TGA rear axle right 12 1205 866 625 MAN 81.50610-6266 MAN TGX, TGS, TGA, TGM rear axle left 13 1205 866 630 MAN 81.50610-6261 MAN TGX, TGS, TGA, TGM rear axle right 14 1205 866 660 MAN 81.50610-6262 Scania R, G, P, T, 164, 144, 124, 114, 94, 143, 113, 93 front axle left 15 1205 842 740 Scania 1789568 Scania R, G, P, T, 164, 144, 124, 114, 94, 143, 113, 93 front axle right 16 1205 842 735 Scania 1789567 Scania R, G, P, T, 164, 144, 124, 114, 94, 143, 113, 93 rear axle left/right 17 1205 842 250 Scania 1112831 Scania R, G, P, T, 164, 144, 124, 114, 94, 143, 113, 93 rear axle left 18 1205 842 220 Scania 1112833 Scania R, G, P, T, 164, 144, 124, 114, 94, 143, 113, 93 rear axle right 19 1205 842 260 Scania 1112834 Slack adjuster Version automatic, 1 piece 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Drum brake

| 69 www.europart.net 3 Braking system Drum brake Slack adjuster set Version automatic Number of teeth 10 Toothed hub profile SAE 1 1/2" 10 C Suitable for Number of holes Form Order no Comparative no BPW 5 not offset 1205 868 010 BPW 05.574.82.43.2 BPW 5 not offset 1205 868 020 BPW 05.574.82.67.3 BPW 6 not offset 1205 801 500 BPW 05.574.82.02.1 BPW 6 not offset 1205 868 000 BPW 05.574.82.87.3 BPW 6 not offset 1205 868 070 BPW 05.574.88.22.3 Meritor (ROR), SAF 5 not offset 1205 801 505 Meritor 2122 3694 SAF 3 434 3501 00 SAF 3 offset, - +36/-36 mm 1205 868 500 SAF 3 434 3515 00 SAF 6 not offset 1205 861 605 SAF 3 434 3502 03 SAF 6 not offset 1205 801 515 SAF 4 175 0228 00 This figure corresponds to 1205 801 500 Slack adjuster Version automatic Form left offset, 0 mm Number of teeth 10 Toothed hub profile SAE 1 1/2'' 10 C Suitable for Number of holes Order no Comparative no BPW, SAF 6 1205 861 515 BPW 05.574.82.43.3 BPW 05.574.82.44.3 SAF 4 175 0249 00 BPW 5 1205 868 021 BPW 05.174.82.14.2 BPW 5 1205 868 011 BPW 05.174.82.44.3 BPW 5 1205 868 071 BPW 05.174.88.51.3 BPW 6 1205 868 001 BPW 05.174.82.63.2 Gigant 7 1205 861 550 Gigant 709319300 Meritor (ROR), SAF 6 1205 861 500 Meritor 21222358 SAF 3 434 3502 02 SMB 4 1205 861 520 SMB M050082 This figure corresponds to 1205 861 550

72 | EUROPART - Europe's No. 1 for truck, trailer, van and bus spare parts! Pneumatic system 4 n Produced according to the highest automotive standard (IATF16949), certified by TÜV Rheinland and continuously monitored n Dust-proof and jet-proof according to protection class IP55 n Frequency ƒ = 100 Hz with an insulation resistance of ≥ 1 MΩ n Air gap of up to 0.7 ± 0.05 mm possible n Temperature stability of the sensors -40 to +220 °C n Absolute fitting accuracy of sensor and plug-in housing n High-quality insulation against external environmental influences n Speed sensor sets are supplied including terminal socket and grease n Wide product range for all standard types of vehicles SPEED SENSORS FOR ABS/EBS ABS sensors Speed sensor for ABS Length Order no Comparative no 235 mm 4190 220 430 WABCO 441 035 345 0 240 mm 4190 210 140 WABCO 441 032 172 0 350 mm 4193 320 030 WABCO 441 032 905 0 400 mm 4190 210 030 WABCO 441 032 807 0 Length Order no Comparative no 1000 mm 4190 210 400 WABCO 441 032 879 0 1700 mm 4190 220 140 WABCO 441 032 900 0 2500 mm 4190 220 190 WABCO 441 032 331 0 2500 mm 4190 210 220 WABCO 441 032 863 0 This figure corresponds to 4190 210 400

| 73 www.europart.net 4 Pneumatic system Speed sensor set Scope of supply with grease and clamping bush Length Order no Comparative no 350 mm 4193 070 030 WABCO 441 032 963 2 400 mm 4190 210 030 WABCO 441 032 807 0 1700 mm 4195 240 310 WABCO 441 032 968 2 1750 mm 4195 240 210 WABCO 441 032 995 0 WABCO 441 035 920 2 2000 mm 4195 240 220 WABCO 441 032 351 0 WABCO 441 035 321 0 WABCO 441 035 921 2 2300 mm 4195 240 120 WABCO 441 032 858 0 WABCO 441 032 859 0 WABCO 441 035 924 2 Length Order no Comparative no 3000 mm 4195 240 090 WABCO 441 032 487 0 WABCO 441 032 920 0 WABCO 441 032 921 0 WABCO 441 032 923 0 WABCO 441 032 942 0 WABCO 441 035 926 2 4000 mm 4195 240 110 WABCO 441 032 727 0 WABCO 441 032 941 0 WABCO 441 032 946 0 WABCO 441 032 947 0 WABCO 441 035 927 2 This figure corresponds to 4193 070 030 ABS sensors

74 | EUROPART - Europe's No. 1 for truck, trailer, van and bus spare parts! Pneumatic system 4 Brake chamber Type Operating pressure Order no Comparative no 12 max. 8 bar 3700 000 005 WABCO 423 103 900 0 16 max. 10 bar 3700 000 010 WABCO 423 104 900 0 20 max. 10 bar 3700 000 020 WABCO 423 105 900 0 24 max. 10 bar 3700 000 060 WABCO 423 106 900 0 30 max. 8 bar 3700 000 070 WABCO 423 107 900 0 Membrane brake cylinder universal version Version with 186 mm threaded rod This figure corresponds to 3700 000 060 Type Order no Comparative no 24/30 3734 618 111 WABCO 925 376 000 0 30/30 3731 363 031 WABCO 925 377 000 0 Combination brake cylinder Length of piston rod 186 mm Operating pressure 10,2/8,5 bar This figure corresponds to 3734 618 111 Combination brake cylinder Type 16/24 Connection M16 x 1.5/M16 x 1.5 Operating pressure max. 8.5 bar Stroke 57/57 mm Application range Vehicles with disc brakes Order no Comparative no 6745 993 900 Knorr K159939N00, BS7309

| 75 www.europart.net 4 Pneumatic system Volume ∅ Length Connection Operating pressure Order no 4 l 144 mm 321 mm 2 x compressed air connections max. 15.5 bar 3621 440 400 5 l 154 mm 345 mm 3 x compressed air connections, 1 x drainage connection max. 15,5 bar 1 3620 001 545 5,4 l 144 mm 411 mm 2 x compressed air connections, 1 x drainage connection max. 15.5 bar 3621 440 500 7,5 l 246 mm 228 mm 3 x compressed air connections, 1 x drainage connection max. 15.5 bar 3622 467 500 10 l 206 mm 366 mm 3 x compressed air connections, 1 x drainage connection max. 15.5 bar 3622 061 000 10 l 206 mm 368 mm 3 x compressed air connections, 1 x drainage connection max. 15.5 bar 3622 061 006 10 l 206 mm 372 mm 3 x compressed air connections, 1 x drainage connection max. 15,5 bar 3620 020 610 15 l 206 mm 526 mm 3 x compressed air connections, 1 x drainage connection max. 15,5 bar 3620 020 615 20 l 206 mm 660 mm 3 x compressed air connections, 1 x drainage connection max. 15,5 bar 3620 020 620 20 l 246 mm 497 mm 3 x compressed air connections, 1 x drainage connection max. 15.5 bar 3622 462 000 20 l 246 mm 504 mm 3 x compressed air connections, 1 x drainage connection max. 15,5 bar 3620 024 620 20 l 276 mm 412 mm 3 x compressed air connections, 1 x drainage connection max. 15.5 bar 3622 762 001 25 l 276 mm 495 mm 3 x compressed air connections, 1 x drainage connection max. 15.5 bar 3622 762 500 25 l 246 mm 589 mm 3 x compressed air connections, 1 x drainage connection max. 15,5 bar 3620 024 625 25 l 246 mm 605 mm 3 x compressed air connections, 1 x drainage connection max. 15.5 bar 3622 465 020 30 l 246 mm 758 mm 3 x compressed air connections, 1 x drainage termination max. 15.5 bar 3620 024 630 30 l 276 mm 585 mm 3 x compressed air connections, 1 x drainage connection max. 15.5 bar 3622 763 000 30 l 276 mm 594 mm 3 x compressed air connections, 1 x drainage connection max. 15,5 bar 3620 027 630 35 l 276 mm 663 mm 3 x compressed air connections, 1 x drainage connection max. 15.5 bar 3622 763 500 40 l 310 mm 619 mm 3 x compressed air connections, 1 x drainage connection max. 12,5 bar 3620 031 040 40 l 246 mm 945 mm 3 x compressed air connections, 1 x drainage connection max. 15,5 bar 3620 024 640 40 l 276 mm 745 mm 3 x compressed air connections, 1 x drainage connection max. 15.5 bar 3620 027 640 60 l 276 mm 1100 mm 3 x compressed air connections, 1 x drainage connection max. 15,5 bar 3620 027 660 60 l 310 mm 894 mm 3 x compressed air connections, 1 x drainage connection max. 12.5 bar 3620 031 060 60 l 396 mm 565 mm 3 x compressed air connections, 1 x drainage connection max. 12.5 bar 3620 039 660 80 l 310 mm 1156 mm 3 x compressed air connections, 1 x drainage connection max. 12.5 bar 1 3623 108 000 80 l 396 mm 747 mm 3 x compressed air connections, 1 x drainage connection max. 12.5 bar 3620 039 680 80 l 396 mm 758 mm 3 x compressed air connections, 1 x drainage connection max. 12.5 bar 1 3623 968 000 100 l 396 mm 913 mm 3 x compressed air connections, 1 x drainage connection max. 12.5 bar 3620 396 100 120 l 396 mm 1082 mm 3 x compressed air connections, 1 x drainage connection max. 12.5 bar 3620 396 120 1 with bracket Compressed air tank steel, to EN 286-2 This figure corresponds to 3620 001 545 Compressed air tank

76 | EUROPART - Europe's No. 1 for truck, trailer, van and bus spare parts! Pneumatic system 4 Compressed air tank n Production according to the highest automotive standard (IATF16949), certified and continuously monitored by TÜV SÜD n Manufactured and tested according to the European requirements of DIN EN 286-2 and 2014/29/EU n Exact compliance with the position and angle dimensions according to DIN ISO 13920-B n The use of a high-quality aluminium alloy, coupled with precision in the manufacturing process, guarantees: – very high resistance to weather n Manufactured using the latest welding technology n Continuous pressure and deformation tests in the production process n High temperature resistance from min. -50 to +65 °C n Wide product range for all common vehicle types COMPRESSED AIR TANKS (ALUMINIUM) Volume ∅ Length Connection Order no 10 l 206 mm 368 mm 3 x compressed air connections, 1 x drainage connection 3612 061 006 15 l 206 mm 509 mm 3 x compressed air connections, 1 x drainage connection 3612 061 501 20 l 206 mm 703 mm 3 x compressed air connections, 2 x drainage connection 3612 062 012 20 l 246 mm 500 mm 3 x compressed air connections, 1 x drainage connection 3612 462 000 30 l 246 mm 709 mm 3 x compressed air connections, 1 x drainage connection 3612 463 100 30 l 276 mm 573 mm 3 x compressed air connections, 1 x drainage connection 3612 763 002 40 l 276 mm 766 mm 3 x compressed air connections, 2 x drainage connection 3612 764 001 40 l 310 mm 629 mm 3 x compressed air connections, 1 x drainage connection 3613 104 000 60 l 276 mm 1111 mm 3 x compressed air connections, 1 x drainage connection 3612 766 001 60 l 310 mm 895 mm 3 x compressed air connections, 1 x drainage connection 3613 106 000 60 l 396 mm 605 mm 3 x compressed air connections, 1 x drainage connection 3613 966 001 80 l 396 mm 745 mm 3 x compressed air connections, 1 x drainage connection 3613 698 001 100 l 396 mm 915 mm 3 x compressed air connections, 1 x drainage connection 3613 961 000 120 l 396 mm 1074 mm 3 x compressed air connections, 1 x drainage connection 3613 961 200 Compressed air tank aluminium, to DIN EN 286-2 This figure corresponds to 3612 061 501

| 77 www.europart.net 4 Pneumatic system n Production according to the current version DIN ISO 9001, certified by Dekra and continuously monitored n Meet all requirements of DIN ISO 74323 n Consist of the high-quality material polyurethane (PUR) for a tear-resistant, cold-stable and permanently elastic connection n High-quality kink protection n High resistance to oils, greases, ozone and UV n High temperature resistance from -40 to +70 °C n For universal use n Weather- and UV-resistant product marking by inkjet printing process AIR SUZIES Air suzies Version Colour Connection Order no steel bending protection red M16 x 1,5/M16 x 1,5 9129 321 523 steel bending protection yellow M16 x 1,5/M16 x 1,5 9129 321 522 steel bending protection black M16 x 1,5/M16 x 1,5 9175 402 241 plastic bend protection, yellow black M18 x 1,5/M18 x 1,5 9129 320 528 plastic kink protection, red black M18 x 1,5/M18 x 1,5 9129 321 527 plastic bend protection, black black M18 x 1.5/M18 x 1.5 9129 320 524 Air suzie Standard similar to DIN 74323 Material polyurethane (PUR) Working length 4500 mm Outer ∅ 75 mm Number of turns 22

78 | EUROPART - Europe's No. 1 for truck, trailer, van and bus spare parts! Pneumatic system 4 Air suzies Version Connection Working length Outer ∅ Number of turns Order no plastic kink protection, red M18 x 1,5/M18 x 1,5 4500 mm 114 mm 23 9195 210 041 plastic bend protection, yellow M18 x 1,5/M18 x 1,5 4500 mm 114 mm 23 9195 210 051 plastic kink protection, red M18 x 1.5/M18 x 1.5 6100 mm 114 mm 32 9195 769 163 plastic bend protection, yellow M18 x 1.5/M18 x 1.5 6100 mm 114 mm 32 9195 769 063 plastic kink protection, red M18 x 1,5/M18 x 1,5 8500 mm 154 mm 32 9195 769 161 plastic bend protection, yellow M18 x 1,5/M18 x 1,5 8500 mm 154 mm 32 9195 769 061 Air suzie Standard DIN 74323 Material polyamide Colour black

| 79 www.europart.net 4 Pneumatic system Outer ∅ Wall thickness Bending radius Length Order no 4 mm 1 mm 30 mm 25 m 9194 310 021 5 mm 1 mm 30 mm 25 m 9176 720 161 6 mm 1 mm 30 mm 25 m 0492 519 177 8 mm 1 mm 40 mm 25 m 0492 519 167 8 mm 1 mm 100 mm 100 m 4925 100 675 9 mm 1,5 mm 60 mm 25 m 9176 720 131 10 mm 1 mm 60 mm 25 m 0492 519 157 10 mm 1,5 mm 60 mm 25 m 9176 720 081 Outer ∅ Wall thickness Bending radius Length Order no 11 mm 1,5 mm 60 mm 25 m 9194 270 001 12 mm 1,5 mm 60 mm 25 m 0492 519 147 12 mm 1,5 mm 60 mm 100 m 4925 100 668 14 mm 2 mm 75 mm 25 m 9176 720 141 15 mm 1,5 mm 90 mm 25 m 0492 519 137 16 mm 2 mm 100 mm 25 m 9010 060 445 18 mm 2 mm 100 mm 25 m 0492 519 127 Plastic pipe Heat ageing stabilized, light stabilized, high resistance to oils, greases, ozone and UV Material polyamide 12 Colour black operating pressure at +20 °C: max. 45 bar Application range for compressed air systems Plastic pipes

EUROPART - Europe's No. 1 for truck, trailer, van and bus spare parts! 5 120 92 95 113 83 115 99 117 122 80 |

www.europart.net 5 Engine, engine mounting and drive | 81 V-belt ....................................................................................................82 Ribbed V-belt........................................................................................83 Oil filter ...........................................................................................84–90 Hydraulic filter.......................................................................................91 Fuel filter.........................................................................................92–95 Interior filter...................................................................................96–103 Air filter .......................................................................................104–109 Cooling .......................................................................................110–119 Exhaust systems.........................................................................120–127 Fuel caps ....................................................................................128–129

82 | EUROPART - Europe's No. 1 for truck, trailer, van and bus spare parts! 5 Engine, engine mounting and drive V-belt Material CR Width Length Order no 10 mm 825 mm 2173 011 264 10 mm 925 mm 2173 011 271 10 mm 950 mm 2173 011 278 10 mm 975 mm 2173 011 274 10 mm 1125 mm 2173 011 260 10 mm 1150 mm 2173 011 269 10 mm 1175 mm 2173 011 273 10 mm 1275 mm 2173 011 276 10 mm 1350 mm 2173 011 270 10 mm 1375 mm 2173 011 265 10 mm 1400 mm 2173 011 275 10 mm 1500 mm 2173 011 261 Width Length Order no 13 mm 950 mm 2173 011 252 13 mm 975 mm 2173 011 255 13 mm 1000 mm 2173 011 254 13 mm 1025 mm 2173 011 258 13 mm 1050 mm 2173 011 259 13 mm 1075 mm 2173 011 256 13 mm 1100 mm 2173 011 277 13 mm 1125 mm 2173 011 250 13 mm 1150 mm 2173 011 227 13 mm 1175 mm 2173 011 235 13 mm 1200 mm 2173 011 226 13 mm 1225 mm 2173 011 239 Width Length Order no 13 mm 1250 mm 2173 011 242 13 mm 1275 mm 2173 011 248 13 mm 1300 mm 2173 011 228 13 mm 1325 mm 2173 011 230 13 mm 1350 mm 2173 011 232 13 mm 1375 mm 2173 011 245 13 mm 1450 mm 2173 011 244 13 mm 1475 mm 2173 011 249 13 mm 1500 mm 2173 011 251 13 mm 1575 mm 2173 011 234 13 mm 1600 mm 2173 011 224 13 mm 1625 mm 2173 011 237 (Illustration similar) V-belt Type XPB Material CR Length Order no 1500 mm 2173 011 247 1750 mm 2173 011 210 (Illustration similar) V-belt n Production to the highest automotive standard (IATF 16949), certified by TÜV NORD and continuously monitored n Use of high-quality materials in OEM quality – CR = chlorobutadiene rubber with a tensile member made of polyester n The choice of these materials, together with precision in the manufacturing process, guarantees: – Good temperature resistance, working temperature from -40 °C up to +100 °C – Long service life through low wear – Very good resistance to oil – Good noise characteristics with low belt slip – Very low vibration and noise generation n Wide product range for all standard types of vehicles n High-quality product labelling V-BELTS

| 83 www.europart.net 5 Engine, engine mounting and drive Ribbed V-belt n Production to the highest automotive standard (IATF 16949), certified by TÜV NORD and continuously monitored n Use of high-quality materials in OEM quality – EPDM = ethylenepropylenediene rubber with a tensile member made of polyester quality n The profile has high dimensional precision which contributes to high power transfer with very low belt slip n The choice of these materials, together with precision in the manufacturing process, guarantees: – Good temperature resistance, working temperature from -50 °C up to +140 °C – Long service life through low wear with high flexibility – Very low vibration and noise generation – Very good resistance to oil – Resistance to environmental influences n Wide vehicle coverage n Uniform high-quality product marking RIBBED V-BELTS Ribbed V-belt Profile PK Material EPDM Size Order no 6 PK 1050 2173 011 279 6 PK 1880 2173 011 287 7 PK 1752 2173 011 307 8 PK 1160 2173 011 268 8 PK 1215 2173 011 257 8 PK 1230 2173 011 223 8 PK 1275 2173 011 221 8 PK 1371 2173 011 304 8 PK 1375 2173 011 311 8 PK 1480 2173 011 296 Size Order no 8 PK 1528 2173 011 317 8 PK 1535 2173 011 292 8 PK 1550 2173 011 326 8 PK 1612 2173 011 315 8 PK 1716 2173 011 322 8 PK 1755 2173 011 219 8 PK 1920 2173 011 300 8 PK 1940 2173 011 318 8 PK 2085 2173 011 293 9 PK 1380 2173 011 290 Size Order no 9 PK 1890 2173 011 314 9 PK 2125 2173 011 288 9 PK 2338 2173 011 299 9 PK 2835 2173 011 301 9 PK 2870 2173 011 310 10 PK 1342 2173 011 320 10 PK 1512 2173 011 298 10 PK 2340 2173 011 324 11 PK 2040 2173 011 308 12 PK 1835 2173 011 330 (Illustration similar)

84 | EUROPART - Europe's No. 1 for truck, trailer, van and bus spare parts! 5 Engine, engine mounting and drive Oil filter By means of efficient filtration, oil filters create the basic prerequisite for optimum performance and operational safety. They effectively clean the circulating oil from dust, metal abrasion, soot particles and other contaminants. Depending on the application, several hundred litres of oil per minute are pumped through the engine circuit to reduce friction of moving parts and prevent premature wear. In the process, longer oil change intervals and an increasingly complex design of modern, highly developed engines impose ever higher demands on the purity of the engine oil. The use of high-quality oil filters and adherence to the filter change intervals are indispensable to ensure this degree of purity in the long term. By efficiently cleaning the engine oil, oil filters reduce wear and ensure a long service life as well as optimum engine performance. The longer the change intervals, therefore, the more important the quality of the oil filter. n Produced according to the highest automotive standard (IATF16949), certified by TÜV Rheinland and continuously monitored n Use of the most modern filter materials in OEM quality n Together with accuracy in the manufacturing process, the use of high-quality materials in OEM quality guarantees: – Constant engine power – High precision fit – Very high capacity to absorb contamination – High resistance to pressure and temperature – High resistance to pulsation in all pressure ranges n Removes from the oil circuit any abraded metal, dust and other residues down to a size of 10 μm n Reduction in wear, fuel consumption and exhaust emissions n Resource-conserving construction with the choice of easy to dispose of materials n Broad coverage of current vehicle types n High-quality product labelling OIL FILTERS

| 85 www.europart.net 5 Engine, engine mounting and drive Oil filter Suitable for Outer ∅ Inner ∅ Height Order no Comparative no DAF F500, F700, F900, F1100, F1200, F1400, F1500, F1600, F2100│Mercedes-Benz MK, NG, LK/LN2, Unimog 83 mm 21 mm 137 mm 9020 103 140 Hengst E134H D06 MANN HU 932/4 x DAF XF95, CF85, CF75│Solaris Urbino II/III, Vacanza│Temsa Safari│Van Hool AG300, AGG300│VDL Bova Futura, Lexio, Magiq 111 mm 57 mm 149 mm 9020 001 270 Hengst E34H D213 MANN HU 1270 x DAF XF Euro 6, XF105, CF Euro 6, CF85│Irizar PB│Solaris Vacanza│Temsa Safari│ Van Hool CL915/916, T915/916/917/918/919, TD925/927│VDL Magiq, Synergy 111 mm 57 mm 220 mm 9020 012 103 Hengst E89HD213 MANN HU 12 103 x Fast Syter│MAN TGA, E2000, F2000│MAN Lion's Coach (R07), Lion's Coach (A32), Lion's Star (A03/R02), NL (A21/A22/A26)│Neoplan Centroliner (N 44XX), Skyliner (N 122/3), Starliner (N 52XX/N 516), Tourliner (N 2216)│Temsa Diamond│Van Hool AGG300, T917 Acron/Altano, TD924 Astromega 121 mm 56 mm 148 mm 9020 013 810 Hengst E13H D47 MANN HU 1381 x MAN F90│Renault Midliner 99 mm 30 mm 196 mm 9020 103 241 Hengst E195H MANN H 1060 n MAN Lion's City, NL (A10/A15)│Mercedes-Benz O 403│Setra S 315/319 NF 120 mm 56 mm 193 mm 9020 001 275 Hengst E174H D11 MANN H 1275 x MAN Lion's City (A20/A21), Lion's Classic Ü (A72), Lion's Coach (RH/FRH), Lion's Comfort (RN313/353), Lion's Regio (R12), Lion's Star (A03/R02), EL (A12), NG (A11/A23), NL (A10/A15/ A21)│Mercedes-Benz SK, MK, NG│Mercedes-Benz O 405 N, O 407, O 408│ Neoplan Centroliner (N 45XX), Trendliner (N 3516)│Setra S 309 HD, S 315/317/319 GT-HD, S 313/315/319 UL, S 315/319 UL-GT, SG 321 UL│Temsa Safari│VDL Bova Futura 120 mm 15/56 mm 270 mm 9020 121 102 Hengst E251H D11 MANN H 12 110/2 x MAN TGA, E2000, F2000, F90│Setra S 319 GT-HD 83 mm 28/37 mm 213 mm 9020 009 472 Hengst E161H D28 MANN HU 947/2 x MAN TGA, TGM, TGL│MAN Lion's City (A35/A47/A66/A78), HOCL│ Mercedes-Benz Unimog (U90/100) 83 mm 37 mm 174 mm 9020 009 510 Hengst E172H D35 MANN HU 951 x MAN TGX, TGS, TGA│MAN Lion's City (A20/A21/A23), Lion's Coach (R07/R08/R09), Lion's Regio (R12/R13)│Neoplan Cityliner (N 12XX), Skyliner (N 1122/2011-), Starliner (N 52XX), Tourliner (N 2216), Trendliner (N 3516) 121 mm 45/58 mm 204 mm 9020 013 125 Hengst E422H D86 MANN HU 13 125 x Mercedes-Benz Actros 1/2/3, Arocs│Mercedes-Benz Citaro II (O 530), Tourismo, Travego I (O 580)│Setra S 315/317 HDH/3, S 315/317/319 GT-HD, S 411/415 HD, S 415/416/417 HDH, S 431 DT 121 mm 45/54 mm 312 mm 9020 121 400 Hengst E500H D129 MANN HU 12 140 x Mercedes-Benz Atego 1/2, LK/LN2, Unimog│ Mercedes-Benz Citaro II (O 530), Cito (O 520), Vario (O 810-815) 83 mm 37/28 mm 150 mm 9020 009 315 MANN HU 931/5 x Hengst E160H01-D28 Mercedes-Benz Axor 1/2, Atego 1/2, Econic│ Mercedes-Benz Citaro I/II/C2 (O 530), Tourino (O 510) 83 mm 28/37 mm 212 mm 9020 009 452 Hengst E161H01D28 MANN HU 945/2x Mercedes-Benz Axor 2│Mercedes-Benz Tourismo I/II (O 350), Travego I/II (O 580)│ Setra S 415 HD, S 415/416/417 HDH, S 415/416/417 GT-HD 121 mm 45/57 mm 264 mm 9020 012 110 Hengst E175HD129 MANN HU 12 110 x Mercedes-Benz SK, MK, NG│Mercedes-Benz Tourismo I (O 350)│ Setra S 312/315 HD, S 315 HDH/2, S 315 GT/H, S 315/317 HDH/3, S 315/317/319 GT-HD, S 328 DT 83 mm 21 mm 199 mm 9020 094 712 MANN HU 947/1 z-2 Hengst E197H-D23 Scania R, G, P│Scania OmniCity, OmniLine, OmniLink, Irizar i4, PB, Touring 91 mm 46 mm 281 mm 9020 103 130 Hengst E123H01 D194 MANN HU 1077/2 x Scania R, S (2016-), R, P (2004-), T, 164 102 mm 45 mm 252 mm 9020 001 072 Hengst E21H D361 MANN HU 1072 x Oil filter

86 | EUROPART - Europe's No. 1 for truck, trailer, van and bus spare parts! 5 Engine, engine mounting and drive Suitable for Outer ∅ Inner ∅ Height Order no Comparative no Citroën Jumper II (250), 04/2006- Jumpy II, 01/2007-│Fiat Ducato III (250_, 290_), 07/2006- Scudo II (270_, 272_), 01/2007-│Ford Transit, 04/2006-08/2014 Transit (V363), 08/2013-, Transit Custom (V362), 04/2012-│ Peugeot Boxer II (250), 04/2006- 65 mm 24/24 mm 69 mm 9020 103 608 Hengst E44H D110 MANN HU 711/51 x Mercedes-Benz Sprinter I (904), 02/1996-05/2006 Vario, 09/1996-12/2010 83 mm 37 mm 174 mm 9020 009 510 Hengst E172H D35 MANN HU 951 x Mercedes-Benz Sprinter II (906), 06/2006- Sprinter III (907, 910), 02/2018- Vito II (W639), 09/2010- Vito III (W447), 10/2014- 65 mm 29 mm 117 mm 9020 103 115 Hengst E11H D204 MANN HU 7010 z Mercedes-Benz Sprinter II (906), 06/2006- Vito II (W639), 09/2003- 65 mm 29 mm 117 mm 9020 007 181 Hengst E11H D57 MANN HU 718/1 k Mercedes-Benz T2 83 mm 21 mm 199 mm 9020 009 471 Hengst E197H D06 MANN HU 947/1 x Mercedes-Benz T2/LN1 83 mm 21 mm 137 mm 9020 103 140 Hengst E134H D06 MANN HU 932/4 x VW Crafter I, 04/2006-12/2016 65 mm 26 mm 153 mm 9020 007 262 Hengst E154H D48 MANN HU 726/2 x VW Crafter I (05/2011-12/2016), T5, T6 65 mm 24 mm 101 mm 9020 001 563 Hengst E115H01 D208 MANN HU 7008 z VW T4, T5 72 mm 35 mm 141 mm 9020 001 983 Hengst E19H D83 MANN HU 719/7 x Oil filter Filter type filter insert Oil filter

| 87 www.europart.net 5 Engine, engine mounting and drive Oil filter Suitable for Outer ∅ Inner ∅ Height Thread Order no Comparative no Deutz 76 mm 63 mm 93 mm 3/4-16 UNF 9020 104 522 Hengst H90W02 MANN W 712/4 DAF 45, 55, F1000-1900, F600-900, Leyland Roadrunner│VDL Bova Futura 94 mm 62 mm 173 mm 1-16 UN 9020 095 018 Hengst H19W08 MANN W 950/18 DAF 65CF, 65 3600, 3300, 2800, 2700, 1900, 1700, 1300, 1100, 1000│ Iveco MK, P/PA│Setra SG│Volvo B9, B10 94 mm 63 mm 211 mm 1"-12 UNF 9020 009 626 Hengst H18W01 MANN W 962 DAF 65│Iveco M, MK, P/PA│Neoplan N 416, Transliner (N 316)│ Van Hool 760 Alizee, 815 Acron, 815 Alizee, A120, AP1137, EOS 100, T815 Acron, TD824 Astromega│VDL Bova Futura (1982-1996)│Volvo B10M 94 mm 63 mm 211 mm 1"-12 UNF 9020 009 620 Hengst H18W01 MANN W962/6 DAF 95XF, 85CF 136 mm 101 mm 308 mm M42 x 2 9020 131 456 Hengst H300W02 MANN W 13 145/6 DAF CF65, LF Euro 6, LF55, LF45│Heuliez GX 137/337/437│Iveco EuroCargo I/II, EuroFire│Iveco Urbanway│Irisbus Access Bus, Crossway, Proway 94 mm 63 mm 178 mm M27 x 2 9020 019 100 Hengst H19W10 MANN W 950/26 Iveco EuroCargo I, EuroStar, EuroTech, EuroTrakker, TurboStar, TurboTech, M, P/PA 109 mm 93 mm 213 mm M30 x 2 9021 169 000 Hengst H220WN MANN WP 1169 Iveco EuroCargo I/II/III│Iveco EuroTurbo 111 mm 63 mm 145 mm 3/4-16 UNF 9020 001 144 MANN WP 1144 Hengst H210WN Fast Scoler II│Iveco EuroClass│Irisbus Agora, Arès, Iliade, Récréo│ Renault Magnum I/II, Premium I, Midlum II, Kerax I│Volvo FH II (2002-), FH12 I, FH16 I, FL6, FL10, FM7 I (-2001), FM9, FM12, NH12│Volvo B7L, B7R, B10B, B10M, B12 108 mm 93 mm 260 mm 1 1/8"-16 UN 9022 314 400 Hengst H200W10 MANN W 11 102/35 Iveco MK│Setra S 80 94 mm 63 mm 133 mm 1-12 UNF 9020 104 246 Hengst H17W04 MANN W940/5 Heuliez GX 327, 427│Iveco Stralis I/II, EuroStar, EuroTech, EuroTrakker│ Iveco CityClass│Irisbus Agora, Arès, Arway, Arway LE, Axer, Citelis, Citelis CNG, Crossway LE, Domino, New Domino, Eurorider, Evadys, Magelys, Récréo, Récréo II 108 mm 93 mm 229 mm M30 x 2 9020 011 707 Hengst H230W MANN W 1170/7 Fast Scoler III, Starter│MAN TGA, M2000L/M, L2000, M90│MAN Lion's City (A37/A47/ A78), Lion's Classic Ü (A72), EL (A12), NG (A11), NL (A10/A15), NÜ (A20)│ Neoplan Centroliner (N 44XX)│Solaris Urbino II/III│Temsa Opalin 109 mm 93 mm 181 mm M30 x 2 9022 327 600 Hengst H210W01 MANN W 1160 Multicar M25, M26, Tremo 501 93 mm 62 mm 154 mm 3/4-16 UNF 9020 094 025 Hengst H17W13 MANN W 940/25 Neoplan Transliner (N 316)│Scania P, 114, 143, 113, 93, 142, 112, 92│ Scania K93/113│Setra S 315 HD, S 315 HDH 93 mm 63 mm 90 mm 3/4"-16 UNF 9025 503 180 Hengst H10W02 MANN W 920/7 Renault Midliner 93 mm 63 mm 132 mm 3/4-16 UNF 9020 104 241 Hengst H17W01 MANN W 940 Iveco GX│Irisbus Agora (1996-), PR100, R292, R312, R323│ Renault Midlum I, Midliner 108 mm 93 mm 178 mm 1 1/8-16 U 9020 104 367 Hengst H218W MANN W 1160/2 Renault Midlum II│Volvo FH III (2013-), FH II (2002-2013), FH12 (1993-), FM III (2013-), FM II (2002-2013), FM12, FM10, FM9, FM7 (1999-), FL10, FL7, FL6│ Volvo B7L, B7R, B10B, B10M, B12 108 mm 93 mm 260 mm 1 1/8-16 UN 9025 540 040 Hengst H200W10 MANN W 11 102/36 Renault T-Truck (2013-), Magnum II/III, Premium II, C-Truck (2013-), K-Truck (2013-), Kerax II│Scania R, G, P│Scania K94/114/124/380, L94│Volvo FH III (2013-), FH II (2002-2013), FH12 (1993-), FM III (2013-), FM II (2002-2013), FMX, FM12, FM10, FM9, FM7 (1999-), FL12, FL10, FL7, FL6│Volvo B7L, B9L, B9R, B9TL, B12, B12B, B12R, B13R 108 mm 92 mm 260 mm 1 1/8-16 UN 9021 110 227 Hengst H200W40 MANN W11 102/34 Renault T-Truck (2013-), Magnum II/III, Premium II, C-Truck (2013-), K-Truck (2013-), Kerax II│Volvo FH III (2013-), FH II (2002-2013), FH12 (1993-), FM III (2013-), FM II (2002-2013), FM12, FM10, FM9, FM7 (1999-), FL12, FL7, FL6│Volvo B7L, B7R, B9L, B9R, B9TL, B12, B12B, B12R, B13R 110 mm 93 mm 260 mm 1 3/8"-16 UN 9021 110 200 Hengst H200WN01 MANN WP 11 102/3 Scania R, G, P, 94, 114, 124, 144│Scania K94/114/124/230/250/270/310/340/360/380/ 420, L94, N94, OmniCity, OmniExpress, OmniLine, Irizar Century/ i4/PB│ Volvo FH II (2002-), FM7 I (-2001)│Volvo B7L, B9L, B9R, B9TL, B12, B12B, B12R, B13R 110 mm 93 mm 260 mm 1 1/8"-16 UN 9022 314 402 Hengst H200W20 MANN W 11 102/37 Oil filter Filter type screw-on filter

88 | EUROPART - Europe's No. 1 for truck, trailer, van and bus spare parts! 5 Engine, engine mounting and drive Suitable for Outer ∅ Inner ∅ Height Order no Comparative no Citroën Jumper I (244), 04/2002-│Fiat Ducato II (244_), 04/2002- │Iveco Daily III, 05/1999-│ Opel Movano, 01/1999-│Peugeot Boxer I (244), 01/1999-│Renault Master II, 07/1998- 111 mm 63 mm 145 mm 9020 001 144 MANN WP 1144 Hengst H210WN Citroën│Daihatsu│Peugeot│Toyota 69 mm 55 mm 74 mm 9020 104 549 Hengst H97W07 MANN W68/x 3 VW LT I, T3 93 mm 62 mm 154 mm 9020 094 025 Hengst H17W13 MANN W 940/25 Oil filter Filter type screw-on filter Thread 3/4-16 UNF Suitable for Order no Comparative no MAN TGX (2016-), TGS (2016-)│Scania R, G, 164, 144, 124, 114, 94, 143, 113, 93│ Scania K94/124/230/250/270/280/310/320/360/380/420/440/450/470/480, L94, N94/280/310/320, OmniCity, OmniLink, Citywide LE, Irizar i4, Irizar Century, Irizar PB 9020 103 578 Hengst E 41 H MANN H 929/3 Oil filter for retarder Outer ∅ 84 mm Inner ∅ 20 mm Height 107 mm Oil filter cartridge for automatic gearbox Filter type screw-on filter Outer ∅ 96 mm Inner ∅ 63/72,5 mm Height 115 mm Thread M23 x 1,5 Scope of supply with a return check valve Suitable for Order no Comparative no MAN TGX, TGS│Scania R, G, P, 164, 144, 124, 94, 114, T94, T114, T124, T144, 113, 93, T93│Scania Citywide, OmniCity, OmniExpress, OmniLink, Touring 9020 000 688 Hengst H24W05 MANN W9023/1 Oil filter

| 89 www.europart.net 5 Engine, engine mounting and drive Oil filter Oil filter Outer ∅ 98 mm Inner ∅ 10 mm Height 119 mm Suitable for Order no Comparative no Irisbus Arès, Evadys, Iliade│Renault Magnum I, Premium I, Kerax I 9020 000 904 Hengst Z13 D94 MANN ZR 904 x Oil filter Filter type centrifuge Outer ∅ 98 mm Inlet ∅ 15 mm Height 119 mm Suitable for Order no Comparative no DAF XF95, 95XF, CF85, CF75, 85CF│Solaris Urbino II/III│Van Hool A330, AG300, T911│ VDL Bova Futura, Bova Lexio, Bova Magiq, Bova Synergy 9020 000 903 Hengst Z12 D64 MANN ZR 903 x With the spin-on oil filter, the sheet steel housing with its pressure-tight flanged-on plate and the integrated filter element constitute a complete unit. When maintenance is required, the entire filter unit is replaced. The necessary valves, such as the return stop valve and the filter bypass valve, are also incorporated in the housing. They ensure the supply of unfiltered oil to the engine during cold starts and in the case of heavily contaminated filters that have exceeded the maintenance intervals by a considerable margin. Spin-on oil filter – simple and uncomplicated

90 | EUROPART - Europe's No. 1 for truck, trailer, van and bus spare parts! 5 Engine, engine mounting and drive Oil filter FILTERS n Produced according to the highest automotive standard (IATF16949), certified by TÜV Rheinland and continuously monitored n Use of high-quality materials in OEM quality n The selection of these materials, coupled with the exactness in the respective manufacturing processes, guarantees: – Very high capacity to absorb contamination – High resistance to pressure and temperature – High resistance to pulsation in all pressure ranges – High precision fit – High dimensional stability – Very good water separation – Low resistance to flow – Constant engine power – Reduction in emissions – 100 % leak-tightness n Wide product range for all standard types of vehicles n High-quality product labelling www.europart.net EUROPART - Europe's No. 1 for truck, trailer, van and bus spare parts! Product competence from EUROPART Filtration Oil filters Hydraulic filters Fuel filters Interior filters Air filters Various Accessories Read online now: For further information, please contact your EUROPART branch. Ask for additional languages! EUROPART – Competence in filtration In our brochure on filtration, you will find 72 pages of concentrated competence on the subject of filtration: n More than 500 articles on 72 pages n Oil filters, hydraulic filters, fuel filters, cabin filters, air filters n Miscellaneous and accessories We would be pleased to answer any questions you may have!

| 91 www.europart.net 5 Engine, engine mounting and drive Suitable for Outer ∅ Height Order no Comparative no DAF XF Euro 6, XF105, XF95, 95XF│Heuliez GX 117/317/437│Iveco Stralis I/II/III (Hi-Road/Hi-Street), EuroCargo I/II, EuroFire, EuroStar, EuroTech, EuroTrakker, Trakker I/II/III (Hi-Land)│Iveco CityClass, EuroClass│Irisbus Agora, Arès, Arway, Axer, Citelis, Citelis CNG, Crossway LE, Eurorider, Evadys, Iliade, Magelys, New Domino, Récréo│MAN TGX (2013-), TGX (2007-), TGS (2013-), TGS, TGA, TGM (2013-), TGM, TGL (2008-), TGL│MAN Lion's City (A20/A21/A23/A37/A47), Lion's Classic Ü (A72), Lion's Coach (R07/R08/ R09), Lion's Regio (R12/R13), EL (A12), NG (A11/A23), NL (A10/A15/A21)│Mercedes-Benz Actros 1/2/3/4, Arocs, Axor 1/2/3, Atego 1/2/4/3│Mercedes-Benz Citaro I/II/C2 (O 530), Conecto I (O 345), Intouro II, O 405 N, O 407, O 408, Tourino (O 510), Tourismo II, Travego I (O 580)│Neoplan Centroliner (N 45XX), Cityliner (N 12XX), Skyliner (N 1122/2011-), Starliner (N 52XX), Tourliner (N 2216), Trendliner (N 3516)│Renault T-Truck (2013-), Magnum I/II/III, Premium I/II, Midlum I/II, C-Truck (2013-), K-Truck (2013-), Kerax I/II│Scania R, G, P, 94, 114, 124, 144, 164│Scania K94/114/124/230/250/270/310/340/360/380/420, L94, N94, OmniCity, OmniExpress, OmniLine, Irizar Century/i4/PB│Setra S 309/312/315 HD, S 315 HDH/2, S 315/317 HDH/3, S 328 DT, S 315 GT, S 315/317/319 GT-HD, S 315/319 NF, S 313/315/319 UL, S 315/319 UL-GT, SG 321 UL, S 411/415 HD, S 415/417 HDH, S 431 DT, S 415 GT-HD, S 416 GT-HD/2, S 415 NF, S 415 UL│Solaris Urbino III│ Temsa Safari│VDL Bova Futura, Lexio, Magiq, Synergy│Volvo FH II (2002-2013), FH12 (1993-), FM II (2002-2013), FMX I (2010-), FM12, FM10, FM9, FM7 (1999-), FE II (2013-), FE I (2010-2012), FL III (2013-), FL II (2010-2012), FL12, FL10, FL7, FL6│Volvo B7R, B9L, B9R, B9TL, B10B, B12 58 mm 100 mm 9025 503 090 Hengst E10H02 MANN H 601/4 DAF XF Euro 6, CF Euro 6│Iveco Stralis I, Trakker I│Mercedes-Benz Actros 1/2/3/4, Arocs, Antos│ Renault T-Truck (2013-), Magnum II/III, Premium II, Midlum II, C-Truck (2013-), K-Truck (2013-), Kerax I/II│ Setra S 515 HDH, S 511/515/516/517 HD, S 515 MD, S 415/416 Business│Volvo FH II (2004-2013), FM II (2004-2013), FMX I (2010-), FE II (2013-), FE I (2006-) 58 mm 149 mm 9020 103 841 Hengst E70H MANN H 623 Hydraulic filter for steering Filter type filter insert Inner ∅ 18 mm This figure corresponds to 9025 503 090 Hydraulic filter Suitable for Order no Comparative no Heuliez GX 217/317/437│Iveco CityClass│Irisbus Agora, Arway, Arès, Axer, Citelis, Crealis, Domino, Eurorider, Evadys, Iliade, Magelys, Récréo│MAN EL (A12), NG (A11), NL (A10/A15)│Mercedes-Benz Axor 2│ Mercedes-Benz CapaCity (O 530 GL), Citaro I/II (O 530), Conecto I (O 345), O 404, O 405 N, O 407, O 408│ Scania K360, Irizar PB, OmniCity, OmniLine, OmniLink│Setra S 315/319 NF, S 313/315/319 UL, S 315/319 UL-GT, SG 321 UL│Temsa Avenue LF│VDL Bova Lexio│Volvo FL7│Volvo B6LE, B6R, B9M, B12 9020 007 101 Hengst E39H D119 MANN H 710/1 x Hydraulic filter for automatic gearbox Outer ∅ 70 mm Inner ∅ 34 mm Height 105 mm

92 | EUROPART - Europe's No. 1 for truck, trailer, van and bus spare parts! 5 Engine, engine mounting and drive n Produced according to the highest automotive standard (IATF16949), certified by TÜV Rheinland and continuously monitored n Use of the most modern filter materials in OEM quality n Together with precision in the manufacturing process, the choice of these materials guarantees: – High precision fit – Dimensional stability – Constant engine power – High burst strength – Very high capacity to absorb contamination – Very good water separation n Removes dirt particles of less than 2 μm from the fuel system n High level of protection of the fuel injection system for optimum engine power n Wide product range for all standard types of vehicles n High-quality product labelling FUEL FILTERS Suitable for Outer ∅ Inner ∅ Height Order no Comparative no DAF XF105, CF85, CF75│Irizar PB│Solaris Urbino III, Vacanza│Temsa Safari│Van Hool A330, CL915/916, T915/916/917/918/919, TD925/927│VDL Bova Futura, Magiq, Synergy 104 mm 20 mm 250 mm 9020 009 661 Hengst E82KP D36 MANN PU 966/1 x DAF XF95, CF85, CF75│Solaris Urbino III│VDL Bova Futura 105 mm 14 mm 202 mm 9020 009 992 Hengst E66KP D36 MANN PU 999/2 x Fast Scoler III, Syter (Euro 4)│MAN TGX (2013-), TGX (2007-), TGS (2013-), TGS, TGA, TGM (2013-), TGM, TGL (2008-), TGL│MAN Lion's City (A20/A21/A23/A37/A47/A78), Lion's Coach (R07/R08/R09), Lion's Regio (R12/R13)│Neoplan Cityliner (N 12XX), Skyliner (N 1122/2011-), Starliner (N 52XX), Tourliner (N 2216), Trendliner (N 3516) 95 mm 14 mm 173 mm 9020 001 059 Hengst E422 KP D98 MANN PU 1059 x MAN F90│MAN Lion's City, Lion's Classic, Lion's Regio│Neoplan Skyliner 83 mm 14 mm 145 mm 9025 508 610 Hengst E10KP D10 MANN P 811 x MAN TGA│MAN Lion's City (A20/A21), Lion's Coach (R07/R08), Lion's Regio (R12), Lion's Star (R02/R03), NL (A21)│Neoplan Centroliner (N 45XX), Tourliner (N 2216), Trendliner (N 3516) 76 mm 12 mm 229 mm 9020 000 855 Hengst E56KP D72 MANN PU 855 x Fuel filter Filter type filter insert Fuel filter Continued on the next page ...

| 93 www.europart.net 5 Engine, engine mounting and drive Suitable for Outer ∅ Inner ∅ Height Order no Comparative no Mercedes-Benz Actros 1/2/3, Arocs, Axor 1/2/3│Mercedes-Benz Citaro I/II/C2 (O 530), Conecto I (O 345), Integro II (O 550), Tourismo I/II (O 350), Travego I (O 580)│ Setra S 315/317 HDH/3, S 315 GT, S 315/317/319 GT-HD, S 315/319 NF, S 313/315/319 UL, S 315/319 UL-GT, SG 321 UL, S 411/415 HD, S 415/416/417 HDH, S 431 DT, S 415/416/417 GT-HD, S 415 NF, S 415/417/419 UL 106 mm 14 mm 203 mm 9020 009 991 Hengst E500KP02D36 MANN PU 999/1 x Mercedes-Benz Axor 1/2/3, Atego 1/2/3, Econic, Unimog, Zetros│ Mercedes-Benz Citaro II (O 530), Conecto I (O 345), Intouro II, Tourino (O 510), Tourismo I/II (O 350), Travego I (O 580), Vario (O 810-815)│Setra S 315 UL, S 415 HD, S 415/417 GT-HD, S 415/417/419 UL 92 mm 28 mm 101 mm 9020 010 461 Hengst E52KP D36 MANN PU 1046/1 x Mercedes-Benz LK/LN2, MK, NG, Unimog│Mercedes-Benz Tourismo I (O 340) 70 mm 11 mm 115 mm 9022 106 100 Hengst E5KFR2 D12 MANN BFU 700x Mercedes-Benz SK, MK, NG, Unimog (U900)│Mercedes-Benz O 405 N, O 407, O 408, Tourismo I (O 350)│Neoplan Jetliner, Megaliner, Spaceliner│Setra S 309 HD 83 mm 14 mm 145 mm 9025 503 490 Hengst E10KFR4 D10 MANN BFU 900 x Neoplan Skyliner (N 122), Starliner (N 5218), Trendliner (N 3516)│ Volvo B9, B12, 7000, 8500, 8700, 9700, 9900 55 mm 16 mm 66 mm 9020 660 001 Hengst E21K MANN P 609 Renault Premium II, Midlum II│Volvo FE I (2010-2012), FL II (2010-2012)│ Volvo 7700 Hybrid 95 mm 47 mm 165 mm 9020 041 636 Hengst E416KP D36 MANN PU 1058 x Scania R, G, P, 124│Scania K94/124/270/380, N94, OmniCity, OmniExpress, OmniLine, Irizar Century/ i4/PB 83 mm 38 mm 185 mm 9020 009 411 Hengst E68KP01 D73 MANN PU 941/1 x Scania R, G, P, 164│Scania K230/250/270/310 85 mm 38 mm 187 mm 9020 000 941 Hengst E57KP D73 MANN PU 941 x Suitable for Outer ∅ Height Sealing ring ∅ Thread Order no Comparative no DAF LF55, LF45│Temsa MD9 LE 93 mm 194 mm 72 mm M20 x 1,5 9020 009 290 Hengst H414WKD421 MANN WK 929 x DAF XF105, XF95, CF85, CF75, CF65│Mercedes-Benz Citaro I (O 530), Conecto I (O 345)│Scania K94/114/124, N94, OmniCity, OmniLine, OmniLink│ Solaris Urbino III│Volvo FH II (2002-2009)│Volvo B7R, B12 108 mm 159 mm 90 mm 1-14 UNS 9020 010 603 Hengst H7090WK30 MANN WK 1060/3 x DAF XF Euro 6, XF105, XF95, 95XF, CF Euro 6, CF85, CF75│ Solaris Urbino III│VDL Bova Futura 108 mm 232 mm 104 mm 1-14 UNS 9020 000 420 Hengst H710WK MANN PL 420 x Heuliez GX 327, 427│Iveco EuroCargo I, EuroTech, MK, P/PA, TurboStar│ Irisbus Arway, Arway LE, Citelis, Crossway LE, Evadys, Magelys, Récréo II 76 mm 119 mm 72 mm M16 x 1,5 9020 000 210 Hengst H60WK01 MANN WK 731 Irisbus Arès, Iliade│Renault Magnum I, Premium I, Midlum I/II, Kerax I 93 mm 144 mm 71 mm M18 x 1,5 9020 094 020 Hengst H18WDK02 MANN WK 940/42 Irisbus Axer, CityBus, Récréo 93 mm 167 mm 72 mm 1"-14 UNS 9020 094 036 MANN WK 940/36 x Hengst H566WK D556 Irisbus Crossway, Evadys II 71 mm 91 mm 63 mm M16 x 1,5 9022 430 400 MANN WK 712/2 Hengst H30WK01 Fuel filter Filter type screw-on filter ... continued from the previous page Continued on the next page ... Fuel filter

94 | EUROPART - Europe's No. 1 for truck, trailer, van and bus spare parts! 5 Engine, engine mounting and drive ... continued from the previous page Fuel filter To ensure that the fuel filter is able to protect the engine in the long term, it is necessary to change it at the specified interval. Otherwise, the filter may become clogged with the particles contained in the fuel during operation. The consequence of this is that insufficient fuel reaches the injection system, which can lead to reduced performance, starting difficulties and erratic engine running. In addition, the resulting inappropriate fuel/air mixture ratio leads to increased fuel consumption and higher emission levels. Observing replacement intervals Suitable for Outer ∅ Height Sealing ring ∅ Thread Order no Comparative no Irizar Century, Intercentury, PB│Scania R, G, P, 124, 114, 94│ Scania K94/114/124, L94 94 mm 147 mm 72 mm M24 x 1,5 9020 009 402 Hengst H17WK11 MANN WK 940/42 Iveco EuroCargo I, EuroStar, EuroTech, EuroTrakker│Iveco CityClass 76 mm 124 mm 71 mm M16 x 1,5 9022 432 900 Hengst H60WK09 MANN WK 724 Iveco M, MK│Renault Manager G, Midliner 88 mm 72 mm 9020 103 890 Hengst E75K D42 MANN P917 x Iveco P/PA│Neoplan Cityliner (N 116), Jetliner (N 213/214/216), Skyliner (N 122), Spaceliner (N 117), Transliner (N 316/321) 94 mm 147 mm 72 mm M16 x 1,5 9020 104 270 Hengst H17 WK02 MANN WK940/5 Iveco Stralis I, EuroCargo I/II, EuroTech, Trakker I/II│Iveco CityClass│ Irisbus Eurorider 99 mm 195 mm 71 mm M14 x 1,5 9022 450 000 Hengst H70WK09 MANN WK 950/6 Iveco Stralis I, EuroStar, EuroTech, EuroTrakker, Trakker I│ Iveco CityClass│Irisbus Agora, Citelis, Evadys, New Domino 107 mm 168 mm 70 mm M16 x 1,5 9020 001 149 Hengst H152WK MANN WK 1149 Iveco Stralis I/II, EuroCargo II, EuroFire│Irisbus Arway, Citelis, Crealis, Crossway, Domino, Evadys, Magelys 97 mm 196 mm 72 mm M16 x 1,5 9020 104 364 Hengst H215WK MANN WK 950/19 Iveco Stralis II AD│Iveco CityBus, Trakker│Irisbus Euroclass, Euromover, Eurorider 93 mm 212 mm 71 mm M16 x 1,5 9020 096 216 Hengst H18WDK04 MANN WDK 962/16 Iveco Stralis III (2013-), Trakker III (2013-)│Mercedes-Benz Actros 2/3, Atego 2│Mercedes-Benz Citaro I (O 530)│Renault Kerax│Scania R, G, P 109 mm 220 mm 105 mm 1"- 14 UNS 9020 104 510 Hengst H7160WK30 MANN WK 1080/6 x MAN M90, G90│Volvo FH16, FL6, FL7, FL10, F7, F10, F12, F16│ Volvo B9M, B10B, B10M, B12 76 mm 124 mm 71 mm M16 x 1,5 9025 530 040 Hengst H60WK07 MANN WK 723 MAN TGA, E2000, F2000, M2000L/M, L2000, M90│MAN Lion's City (A21), Lion's Classic Ü (A72), EL (A12), NG (A11/A23), NL (A10/A15/A21), NÜ (A20)│ Mercedes-Benz Integro II (O 550), Tourino (O 510), Tourismo I (O 350), Travego I (O 580)│Neoplan Centroliner (N 44XX), Euroliner (N 3316), Megashuttle (N 4032), Starliner (N 22X)│Setra S 312/315 HD, S 315 HDH/2, S 315/317 HDH/3, S 328 DT, S 315 GT, S 315/317/319 GT-HD, S 315/319 NF, S 313/315/319 UL, S 315/319 UL-GT, SG 321 UL, S 417 UL│Solaris Urbino II 76 mm 155 mm 71 mm M16 x 1,5 9027 240 001 Hengst H70WDK14 MANN WDK 725 Mercedes-Benz Actros 1/2/3, Axor 1/2/3, Atego 1/2/3│ Mercedes-Benz Citaro I (O 530), Conecto I (O 345), Integro II (O 550), Intouro II, Tourino (O 510), Tourismo I (O 350), Travego I (O580)│ Setra S 411/415 HD, S 415/416/417 HDH, S 415/416/419 GT-HD, S 415/416 H, S 412/415/416/419 UL 106 mm 221 mm 103 mm 1"- 14 UNS 9020 070 100 Hengst H701WK MANN WK 1080/7 x Neoplan Transliner (N 316)│Scania 143, 113, 93, 142, 112, 92│ Scania K93/113│Setra S 315 HD 76 mm 127 mm 71 mm M16 x 1,5 9025 530 050 Hengst H60WK08 MANN WK 723/1 Renault Magnum, Premium, Kerax│Volvo FH II (2002-2006), FM II (2002-2009)│Volvo B9, B9L, B9R, B9TL, B12B, B12R, B13R, 7000, 8500, 8700, 9700, 9900 108 mm 263 mm 104 mm M32 x 1,5 9020 111 021 Hengst H200WDK MANN WDK 11 102/28 Renault Magnum II/III, Kerax│Volvo FH III (2013-), FH II (2006-2013), FM III (2013-), FM II (2006-2013), FMX II (2013-), FMX I (2010-) 111 mm 161 mm 104 mm 1-14 UNS 9020 104 487 Hengst H328WK MANN WK 11 001 x Renault Magnum II/III, Premium I/II, Kerax│Volvo FH II (2002-2009), FM II (2002-2009), FMX I (2010-)│Volvo B13R, B12, B12R, B11R, B9, B9R, B9TL, B7R, B7 RLE, 9900, 9700, 8700, 8500, 7700, 7500 94 mm 143 mm 87 mm 1-14 UNS 9020 104 478 Hengst H700WK MANN WK 940/33 x Renault T-Truck, Magnum II, D-Truck, C-Truck, K-Truck, Kerax II│ Volvo FH III (2013-), FH II (2007-2013), FM III (2013-), FM II (2007-2013), FMX II (2013-), FMX I (2010-)│Volvo B11R, B13, 9000 108 mm 130 mm 103 mm 1-14 UNS 9020 000 392 Hengst H392WK MANN WK 10 006 z Scania P, 144, 124, 114, 94│Scania K94, OmniCity, Irizar Century 93 mm 141 mm 72 mm M24 x 1,5 9020 000 818 Hengst H17WK04 MANN WK 940/12 Volvo FH12, FM7 I (-2001), FM10, FM12, FL12, NH12│Volvo B7L, B7R, B10M, B12, 5000, 7000, 8700 94 mm 215 mm 71 mm M18 x 1,5 9020 000 648 Hengst H18WK03 MANN WK 962/7

| 95 www.europart.net 5 Engine, engine mounting and drive Suitable for Length Width Height Order no Comparative no MAN TGA, TGM, TGL, M2000L/M, L2000 76 mm 76 mm 54 mm 9020 053 002 Hengst E0530K02 MANN PU 88 MAN TGX, TGS, TGA, E2000, F2000│MAN Lion's City (A37/A39), Lion's Coach, Lion's Intercity│ Renault Magnum I, Premium I, Kerax I 89 mm 89 mm 54 mm 9020 103 001 Hengst E1030K01 MANN PU 910 MAN TGX, TGS, TGA, E2000, F2000│MAN Lion's City (A37/A47/A78), Lion's Classic (A74), Lion's Coach (R07/R08/R09), Lion's Intercity, Lion's Regio (R12/R13/R14), NG (A24), NM (A35), NL (A21/ A22), NÜ (A20), HOCL│Neoplan Centroliner (N 45XX), Cityliner (N 12XX), Jetliner (2012-), Skyliner (N 1122/2011-), Starliner (N 52XX), Tourliner (N 2216), Trendliner (N 3516) 89 mm 89 mm 54 mm 9020 010 300 Hengst E1030K MANN PU 911 Fuel filter Filter type filter insert Fuel filter Fuel filter Filter type in-line filter Outer ∅ 81 mm Height 276 mm Suitable for Order no Comparative no VW T5, T6 9020 020 702 Hengst H207WK02 MANN WK857/1 Suitable for Outer ∅ Height Sealing ring ∅ Thread Order no Comparative no Citroën Jumper I (230L, 230P), 02/1994-04/2002│Fiat Ducato I (280), 01/1982-08/1990, Ducato I (290_), 04/1990-03/1994, Ducato I (230_), 03/1994-04/2002│Iveco Daily I, 1978-, Daily II, 1989-, Zeta│P eugeot Boxer I (230L, 230P, ZCT_), -04/2002│Renault Messenger 88 mm 72 mm 9020 103 890 Hengst E75K D42 MANN P917 x Citroën Jumper I (230L, 230P), 02/1994-04/2002│Fiat Ducato I (280), 01/1982-08/1990, Ducato I (290_), 04/1990-03/1994, Ducato I (230_), 03/1994-04/2002│Peugeot Boxer I (230L, 230P), 03/1994-04/2002│ Renault Trafic I (TXW), 08/1989-03/2001│VW T3 81 mm 152 mm 70 mm M16 x 1,5 9022 435 100 Hengst H70WK02 MANN WK 842/2 Iveco Daily III, 05/1999-05/2006 88 mm 186 mm 70 mm M16 x 1,5 9020 104 224 Hengst H160WK MANN WK 854/2 Mercedes-Benz Sprinter I (901, 902, 903, 904), 02/1995-05/2006, Vario 81 mm 95 mm 70 mm M12 x 1,5 9020 008 173 Hengst H35WK02 D87 MANN WK 817/3 x Mercedes-Benz Sprinter I (901, 902, 903, 904), 04/2000-05/2006 Vito (638), 03/1999-07/2003 91 mm 128 mm 9020 084 213 Hengst H70WK11 MANN WK 842/13 Fuel filter Filter type screw-on filter

96 | EUROPART - Europe's No. 1 for truck, trailer, van and bus spare parts! 5 Engine, engine mounting and drive n Production according to the current version DIN ISO 9001, certified and continuously monitored by TÜV NORD. n "Made in Germany" quality n 2-layer particle textile ("melt-blown" coated and water repellent) ensures high separation rates n 4-layer combination material (activated carbon) ensures high separation rates as well as high absorption of gaseous pollutants n high-quality activated carbon on coconut basis n Exact fit and robust construction (front reinforced with plastic angles) n very good sealing behaviour towards the frame through the use of polyurethane CABIN FILTERS Suitable for Length Width Height Order no Comparative no DAF CF75, CF65, 85CF, 75CF, 65CF 432 mm 169 mm 24 mm 9020 130 504 Hengst E945LI MANN CU 4228 DAF CF Euro 6, CF85, CF75, CF65 260 mm 164 mm 38 mm 9020 130 521 Hengst E969LI MANN CU 2534 DAF LF55, LF45│Renault Premium I/II, Midlum I, Kerax I 227 mm 107 mm 20 mm 9020 130 532 Hengst E2927LI MANN CU 2303 DAF XF Euro 6, XF105, XF95, 95XF 324 mm 238 mm 24 mm 9020 130 503 Hengst E944LI MANN CU 3132 Heuliez GX 117│Iveco CityClass, EuroClass│Irisbus Agora, Agora CNG, Arès, Arway, Axer, Citelis, Citelis CNG, Civis, Crealis, Crealis CNG, Domino, Europolis, Eurorider, Evadys, Iliade, Midys, Moovy, Récréo I│MAN Lion's City (A20/A21/A23/A26/A37), Lion's Regio C/L, NG (A23/A24), NL (A21/A26), NÜ (A20/A25)│Mercedes-Benz Citaro I/II (O 530), Conecto I (O 345), Travego I (O 580)│ Neoplan Centroliner (N 44XX/45XX)│Scania OmniCity, OmniLine, OmniLink│Setra S 415/416 H, S 415/416 NF, S 416 UL│Volvo 7700, 7700 CNG 455 mm 151 mm 12 mm 9020 130 516 Hengst E929LI MANN CU 4627 Irisbus Arway, Crossway│MAN Lion's City (A21/A23/A26/A22/A78), Lion's Coach (R09)│ Mercedes-Benz CapaCity (O 530 GL), Citaro I/II/C2 (O 530), Integro I/II (O 550), Intouro II, Tourismo II, Travego I (O 580)│Neoplan Cityliner (N 12XX), Starliner (N 52XX), Trendliner (N 3516)│Scania K270, OmniCity, OmniExpress, OmniLine, OmniLink, Irizar i4│Setra S 411/415 HD, S 415/416/417 HDH, S 431 DT, S 415/416 GT, S 415/416/417/419 GT-HD, S 412/415/416/417/419 UL│Solaris Alpino, Urbino, Vacanza│Temsa Diamond│Van Hool A308/330, AG300 456 mm 154 mm 30 mm 9020 130 542 Hengst E1994LI MANN CU 4662 Irisbus Arway, Crossway│MAN Lion's Coach (R07/R08/R09), Lion's Regio (R12/R13/R14)│ Mercedes-Benz Citaro I (O 530), Tourismo I (O 350)│Neoplan Starliner (N 52XX), Tourliner (N 2216), Trendliner (N 3516)│Temsa Diamond 490 mm 150 mm 12 mm 9020 130 517 Hengst E1923LI MANN CU 4926 Irisbus Crossway│Mercedes-Benz Integro I/II (O 550), Travego (O 580), Tourismo II, Travego I (O 580)│Setra S 411/415 HD, S 415/416/417 HDH, S 415 GT, S 415/416/417 GT-HD, S 412/415/416/417/419 UL 490 mm 154 mm 30 mm 9020 130 543 Hengst E2942LI MANN CU 5067 Irisbus Daily Récréo, Daily Tourys (11/2006-) 294 mm 193 mm 30 mm 9020 130 170 Hengst E2953LI MANN CU 2952 Iveco Crossway, Magelys, Urbanway│Irisbus Crossway, Magelys│MAN Lion's City (A20/A21/A22/ A23/A26/A37/A39), NG, NL, NÜ│Mercedes-Benz K270/280/320, OmniCity, OmniLink, OmniExpress, Citywide, Interlink│Scania K270/280/320, OmniCity, OmniLink, OmniExpress, Citywide, Interlink│ Setra S 515/516/517 HDH, S 531 DT, S 511/515/516/517/519 HD, S 515/516 MD│Volvo B12, 9500, 9700, 9900 498 mm 178 mm 30 mm 9020 050 001 Hengst E4963LI MANN CU 50 001 Iveco EuroCargo II/III/IV, EuroFire 338 mm 160 mm 48 mm 9020 131 527 Hengst E4950LI Cabin filter Filter type pollen filter Continued on the next page ... Interior filter

| 97 www.europart.net 5 Engine, engine mounting and drive Interior filter ... continued from the previous page Suitable for Length Width Height Order no Comparative no Iveco Stralis I, EuroStar, EuroTech, EuroTrakker 440 mm 99 mm 35 mm 9020 130 527 Hengst E938LI MANN CU 4466 Iveco Stralis I/II/III (Hi-Road/Hi-Street), Trakker I/II/III (Hi-Land), Strator 448 mm 207 mm 26 mm 9020 130 528 Hengst E1908LI MANN CU 4594 MAN L2000, LE 362 mm 158 mm 40 mm 9020 130 501 Hengst E949LI MANN CU 37 230 MAN Lion's City (A20/A21/A22/A26), Lion's Star (R02), NG (A23), NL (A21/A26)│ Mercedes-Benz Citaro I/II (O 530), Cito (O 520), Tourino (O 510)│Neoplan Cityliner (N 12XX), Tourliner (N 2216)│Setra S 415/416 H, S 415/416 NF, S 416 UL│Solaris Urbino II/III 400 mm 134 mm 20 mm 9020 130 525 Hengst E995LI MANN CU 4036 MAN Lion's City (A20/A21/A22/A35/A66), NG (A23), NL (A21), NM (A35/A47)│ Mercedes-Benz Citaro I/II/C2 (O 530), Integro II (O 550), Tourismo II, Travego II, Intouro II│ Setra S 416/417 GT-HD, S 412/415/416/417/419 UL 390 mm 145 mm 33 mm 9020 130 551 Hengst E2941LI MANN CU 3959 MAN Lion's City (A20/A22/A26/A35/A37/A39/A78), NG (A23/A24), NL (A15/A21/A26/A22/A26/A37), NM (A35/A47), NÜ (A20/A25)│Neoplan Centroliner (N 44XX/45XX) 448 mm 236 mm 30 mm 9020 130 507 Hengst E966LI MANN CU 45 120 MAN TGA, FE, F2000, M2000, LE│Scania K93, K113 402 mm 181 mm 41 mm 9020 040 110 Hengst E906LI MANN CU 40 110 MAN TGX, TGS, TGA, TGM, TGL│MAN Lion's Coach (R07/R08/R09), Lion's Regio (R12/R13)│ Neoplan Cityliner (N 12XX), Starliner (N 52XX), Tourliner (N 2216), Trendliner (N 3516) 469 mm 183 mm 70 mm 9020 047 950 Hengst E954LI01 MANN CU 4795 Mercedes-Benz Actros 1 336 mm 98 mm 5 mm 9020 130 548 Hengst E1904LI MANN CU 3403 Mercedes-Benz Actros 1/2/3, Econic 2 380 mm 134 mm 34 mm 9020 038 690 Hengst E931LI01 MANN CU 3869 Mercedes-Benz Actros 1/2/3, Zetros 391 mm 144 mm 40 mm 9020 003 855 Hengst E982LI MANN CU 3855 Mercedes-Benz Actros 4, Arocs, Antos 312 mm 226 mm 37 mm 9020 320 020 Hengst E3930LI MANN CU 32 002 Mercedes-Benz Atego 1/2/3/4, Econic 1 579 mm 163 mm 38 mm 9020 130 514 Hengst E933LI MANN CU 5877 Mercedes-Benz Axor 1/2, Atego 1, Econic I 454 mm 194 mm 56 mm 9020 130 526 Hengst E980LI MANN CUK 4469 Mercedes-Benz CapaCity (O 530 GL), Citaro I/II (O 530) 509 mm 232 mm 50 mm 9020 130 541 Hengst E2950LI MANN CU 50 102 Mercedes-Benz CapaCity (O 530 GL), Citaro I/II (O 530), Conecto I (O 345)│Setra S 415 NF 495 mm 225 mm 48 mm 9020 130 529 Hengst E999LI MANN CU 5096 Mercedes-Benz Citaro C2 (O 530) 908 mm 208 mm 20 mm 9020 004 948 Hengst E4948LI MANN CU 91 001 Mercedes-Benz Citaro C2 (O 530)│Setra S 415/416 GT, S 418 LE business, S 515/516 MD│ Solaris Urbino II/III/IV 518 mm 143 mm 35 mm 9020 037 318 Hengst E4940LI MANN CU 52 004 Mercedes-Benz Integro II (O 550)│Setra S 309/312/315 HD, S 315 HDH, S 328 DT, S 315 GT-HD, S 319 NF, S 313/319 UL, SG 321 UL 1550 mm 240 mm 20 mm 9020 130 545 MANN CU 155 0037 Mercedes-Benz SK, MK, NG, LK/LN2 342 mm 173 mm 28 mm 9020 130 505 Hengst E932LI MANN CU 3478 Renault Premium I/II, D-Truck (2013-), Midlum II, Kerax│Volvo FE I (2010-2012), FL II (2010-2012) 205 mm 92 mm 20 mm 9020 130 572 Hengst E2926LI MANN CU 2101 Renault T-Truck (2013-), C-Truck (2013-), K-Truck (2013-)│Volvo FH III (2012-), FH II (2005-), FH16 II (2009-), FM III (2012-), FMX II (2012-), FMX I (2005-) 272 mm 194 mm 22 mm 9020 003 938 Hengst E3938LI MANN CU 27 003 Renault T-Truck (2013-), C-Truck (2013-), K-Truck (2013-)│Volvo FH III (2012-), FH II (2005-), FH16 II (2009-), FM III (2012-), FMX II (2012-), FMX I (2005-) 200 mm 302 mm 31 mm 9020 310 010 Hengst E3937LI MANN CU 31001 Scania R, G, P, T 367 mm 128 mm 20 mm 9020 130 563 Hengst E2960LI MANN CU 37 001 Scania R, G, P (-09/2007), 164, 144, 124, 114, 94 232 mm 174 mm 69 mm 9020 130 522 Hengst E956LI01 MANN CU 1722 Scania R, S (2016-), G, P, L (2017-) 445 mm 153 mm 30 mm 9020 131 526 Hengst E4953LI MANN CU 45 004 Setra S 431 DT 596 mm 117 mm 12 mm 9020 130 534 Hengst E2938LI MANN CU 6034 Van Hool A308/330, AG300, T917 Acron/Altano, TD924 Astromega│Volvo B7R, B7R LE, B9, B9M, B9R, B9TL, B10, B10M, B12, B12M, B13R, 7000, 7700, 7700 CNG, 8500, 8700, 8900, 9700, 9900 425 mm 195 mm 30 mm 9020 130 533 Hengst E2911LI MANN CU 4150 Volvo FH II (2002-2013), FH12 (1993-), FH16, FM III (2013-), FM II (2002-2013), FMX I (2010-), FM12, FM10, FM9, FM7 (1999-) 210 mm 210 mm 48 mm 9020 002 184 Hengst E947LI MANN CU 2184

98 | EUROPART - Europe's No. 1 for truck, trailer, van and bus spare parts! 5 Engine, engine mounting and drive Suitable for Length Width Height Order no Comparative no Citroën Jumper II (250), 04/2006-│Fiat Ducato III (250_, 290_), 07/2006-│Peugeot Boxer II (250), 04/2006- 250 mm 234 mm 25 mm 9020 103 410 Hengst E2940LI MANN CU 2544 Iveco Daily IV, 05/2006-08/2011 Daily V, 09/2011-02/2014 294 mm 193 mm 30 mm 9020 130 170 Hengst E2953LI MANN CU 2952 Iveco Daily VI (03/2014-) 214 mm 214 mm 30 mm 9020 000 282 Hengst E4926LI MANN CU 22 029 Mercedes-Benz Sprinter I (901, 902, 903, 904, 905), 02/1995-05/2006│VW LT II, 05/1996-07/2006 374 mm 167 mm 28 mm 9020 104 015 Hengst E912LI MANN CU 3858 Mercedes-Benz Sprinter II (906), 06/2006-│VW Crafter I, 04/2006-12/2016 354 mm 235 mm 34 mm 9020 103 395 Hengst E2916LI MANN CU 3569 Mercedes-Benz Vito II (W639), 09/2003- 345 mm 200 mm 34 mm 9020 103 392 Hengst E2913LI MANN CU 3540 Nissan NV400 (X62)│Opel Movano B (X62)│Renault Master III 240 mm 108 mm 20 mm 9020 000 175 Hengst E2982LI-2 MANN CU 2418-2 Nissan Primastar (X83), 03/2001-│Opel Vivaro A (X83), 08/2001-│Renault Trafic II, 03/2001- 340 mm 180 mm 30 mm 9020 103 263 Hengst E1984LI MANN CU 3454 VW Crafter II 252 mm 235 mm 30 mm 9020 000 236 Hengst E2998LI MANN CU 26 009 VW T4, 07/1990-04/2003 168 mm 112 mm 102 mm 9020 104 028 Hengst E922LI MANN CU 1738 VW T5, 04/2003-, T6, 04/2015- 283 mm 220 mm 28 mm 9020 103 210 Hengst E1910LI MANN CU 2842 Cabin filter Filter type pollen filter Filter mat for cabin filter/pollen filter Length 294 mm Width 118 mm Height 20 mm Suitable for Order no Comparative no Renault Magnum II/III 9020 001 956 Hengst E1956LI MANN CU 3001 Interior filter Suitable for Order no Comparative no Mercedes-Benz Integro II, Intouro II, Travego (O 580)│Setra S 400 9020 000 554 MANN CU5620 Cabin filter Filter type particulate filters Length 560 mm Width 230 mm Height 20 mm

| 99 www.europart.net 5 Engine, engine mounting and drive Interior filter Suitable for Length Width Height Order no Comparative no DAF CF Euro 6, CF85, CF65 259 mm 164 mm 38 mm 9020 130 520 Hengst E969LC MANN CUK 2534 MAN TGX , TGS, TGS, TGA, TGM, TGM, TGL│MAN Lion's Regio (R12/R13)│ Neoplan Tourliner (N 2216), Trendliner (N 3516) 470 mm 184 mm 70 mm 9020 479 500 Hengst E954LC01 MANN CUK 4795 Mercedes-Benz Actros 2/3, Econic 2, Zetros 384 mm 143 mm 34 mm 9020 130 502 Hengst E931LC MANN CUK 3823 Mercedes-Benz Actros 4, Antos, Arocs 130 mm 310 mm 36 mm 9020 130 842 Hengst E2986LC MANN CUK 32 001 Scania R, G, P (-09/2007), 164, 144, 124, 114, 94 232 mm 174 mm 69 mm 9020 130 518 Hengst E956LI01 MANN CU 1722 Scania R, S (2016-), G, P, L (2017-) 448 mm 153 mm 30 mm 9020 131 529 Hengst E4953LC MANN CUK 45 004 Volvo FH II (2002-2013), FM II (2002-2013), FMX I (2010-) 210 mm 210 mm 48 mm 9020 104 054 Hengst E947LC MANN CUK 2184 Cabin filter Filter type activated charcoal filter Cabin filter Filter type activated charcoal filter Suitable for Length Width Height Order no Comparative no Ford Tourneo Connect, Transit Connect, 06/2002-12/2013 343 mm 161 mm 30 mm 9020 104 049 Hengst E94LC MANN CUK 3567 Ford Transit, 04/2006-08/2014 200 mm 215 mm 30 mm 9020 103 448 Hengst E2994LC MANN CUK 22 013 Mercedes-Benz Sprinter I (901, 902, 903, 904, 905), 01/1995-05/2006, Sprinter Classic (909), 09/2013-│VW LT II, 05/1996-07/2006 376 mm 168 mm 28 mm 9020 104 014 Hengst E912LC MANN CUK 3858 Mercedes-Benz Sprinter II (906), 06/2006-05/2016│ VW Crafter I, 04/2006-12/2016 355 mm 232 mm 36 mm 9020 103 394 Hengst E2916LC MANN CUK 3569 VW Caddy III/IV 271 mm 213 mm 58 mm 9020 001 293 Hengst E998LC MANN CUK 2939 VW Crafter II, 09/2016- 250 mm 235 mm 30 mm 9020 001 236 Hengst E2998LC MANN CUK 26 009 VW T5, T6 288 mm 219 mm 30 mm 9020 001 911 Hengst E1910LC MANN CUK 2542

100 | EUROPART - Europe's No. 1 for truck, trailer, van and bus spare parts! 5 Engine, engine mounting and drive Interior filter n Production according to the current version DIN ISO 9001, certified and continuously monitored by TÜV NORD. n Fungistatic filter media bind the nourishment that bacteria and mould obtain from the air that they require for growth and propagation; the spread of bacteria and mould in the interior air is prevented n Fungistatic filter media bind allergens; the supply of released allergens through the ventilation system in the interior of the vehicle is suppressed by almost 100 %: thereby reducing allergic reactions of all vehicle passengers and providing added protection n Significant reduction of fine dust n Eliminate odours n Bind harmful gases, such as ozone, nitrogen oxide and sulphur dioxide n Virtually 100 % filtration of even the smallest particles n Significant reduction of diesel soot n Reduce the concentration of harmful substances in the air that flow into the interior of the vehicle through the ventilation system, for less headaches and better concentration of passengers n Protect the air-conditioning system n Prevent wind shield from fogging up n Keep the inside area of the wind shield cleaner longer BIO-FUNCTIONAL CABIN FILTERS