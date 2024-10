R | Trader et R | Trader Pro de Rithmic – Guide complet - Earn2Trade Blog (2024)

Dernière mise à jour le juillet 26, 2023

Contrairement aux plateformes de trading traditionnelles et aux courtiers en bourse, les fournisseurs de services de contrats à terme et de forex utilisent différents flux de données, qui ne sont pas toujours intégrés aux plateformes standard. Au lieu de cela, les traders de contrats à terme et de forex doivent choisir un service de flux de données et transférer le flux sur leur plateforme de trading. Cet article examine les plateformes de trading R | Trader et R | Trader Pro.

Les avantages et inconvénients

Les avantages :

C’est gratuit

L’application mobile vous permet de surveiller votre compte en permanence

Une connexion dédiée aux services de données de classe mondiale de Rithmic signifie une exécution des transactions plus rapide

Les inconvénients :

Ne prend en charge que les flux de données Rithmic

Ne peut importer des indicateurs tiers

Des options de personnalisation de l’interface utilisateur limitées

Les fonctionnalités

Avant d’examiner les fonctionnalités de R | Trader et R | Trader Pro, nous allons passer en revue ce pour quoi Rithmic est le plus connu : ses flux de données.

En quoi consiste Rithmic Data ?

Contrairement aux plateformes de trading traditionnelles et aux courtiers en bourse, les fournisseurs de services de contrats à terme et de forex utilisent des flux de données un peu différents, qui ne sont pas toujours intégrés aux plateformes standard. Au lieu de cela, les traders de contrats à terme et de forex doivent choisir un service de flux de données et transférer le flux sur leur plateforme de trading.

Les fournisseurs de services de flux de données sont en gros des intermédiaires entre le trader, la plateforme de trading et la maison de courtage. Les meilleurs fournisseurs de services de flux de données sont réputés pour leur transfert de données rapide et précis avec une latence minimale. En outre, les services de données incluent les ordres, ce qui rend la rapidité de la gestion des positions aussi cruciale que celle de la lecture des graphiques. De nombreux services de données ne peuvent pas suivre l’action du marché en temps réel et envoient le prix moyen ou des données lissées au lieu de cotations en direct. Si l’on ajoute à cela la latence des ordres, on risque de passer à côté de formidables opportunités ou de subir des pertes tout aussi importantes.

Rithmic propose une solution que de nombreux traders experts en contrats à terme utilisent. Ce fournisseur de services excelle dans l’accès à des flux de données rapides, précis et fiables.

Rithmic offre-t-il une plateforme de trading ?

Oui – il a étendu son service de données de base pour offrir aux traders l’accès à deux produits de plateforme : R | Trader et R | Trader Pro.

Ainsi, chaque trader peut créer un écosystème qui élimine le problème de la connexion des données aux plateformes externes. Les flux de données étant intégrés de manière native, on gagne du temps et bénéficie d’une plus grande tranquillité d’esprit.

Quelle est la différence entre R | Trader et R | Trader Pro ?

Avant de plonger dans les détails, voici un résumé rapide :

R | Trader

R | Trader est une plateforme de niveau débutant. Bien qu’elle permette aux traders de contrats à terme de voir les cotations en cours, le volume du marché et les prix d’exercice pour les traders d’options, il lui manque une fonction cruciale dont la plupart des traders ont besoin – les graphiques.

R | Trader vous permet de placer, de modifier et d’annuler des ordres et de consulter des statistiques standard comme vos performances passées, vos positions et vos limites de risque.

Les traders qui décident de s’en tenir à R | Trader plutôt que d’effectuer une mise à niveau auront probablement besoin d’un deuxième écran pour afficher les graphiques de tiers car le trading sans cela peut être très compliqué.

R | Trader Pro

R | Trader Pro reprend toutes les fonctionnalités de R | Trader mais inclut des graphiques et un pipeline d’interface vers Microsoft Excel pour faciliter la gestion des transactions.

Vous pouvez aussi utiliser Excel pour créer vos propres indicateurs. Si vous ne savez pas comment faire, R | Trader Pro vous permet d’ajouter un ensemble préétabli en direct à Microsoft Excel.

La gestion des ordres

Un avantage crucial de la plateforme de Rithmic est son processus de “stockage” des ordres. Comme la connectivité Internet est parfois précaire, surtout pour les traders en déplacement, et que l’on ne peut pas rester éveillé 24 heures sur 24 pour trader sur les marchés, Rithmic enregistre les ordres sur ses serveurs jusqu’à ce qu’ils soient exécutés ou annulés.

Comme les serveurs sont en permanence en liaison directe avec les principales bourses, vous pouvez obtenir l’exécution de vos ordres au prix que vous demandez, même si vous n’êtes pas devant votre écran. Voici un aperçu de la profondeur des ordres :

L’intégration Excel

L’un des principaux attraits de la plateforme R | Trader Pro de Rithmic est son intégration à Excel. Grâce à une communication bidirectionnelle, les traders utilisent autant de feuilles de calcul Excel que nécessaire pour :

Voir et gérer les données

Créer des signaux de trading personnalisés

Développer et voir des indicateurs

Importer et voir 100 études prêtes à l’emploi

Configurer et envoyer des transactions à la plateforme d’exécution R | Trade

Déclencher des transactions automatiques pour ceux souhaitant développer des stratégies de trading algorithmique

Les options

Il y a aussi un tableau d’options bien organisé pour les traders d’options pour suivre les prix d’exercice et exécuter des opérations d’achat ou de vente.

La configuration de R | Trader

L’installation est simple. Après avoir téléchargé le fichier d’installation, vous verrez apparaître un raccourci sur votre écran et dans la liste de vos programmes sous Tous les programmes > Rithmic > Launch > Rithmic Trader Pro.

Lorsque vous ouvrez l’application pour la première fois, vous devrez connecter votre courtier (FCM ou IB) en saisissant vos identifiants. Ainsi, vous aurez accès à votre suite logicielle de comptes de trading.

Après la connexion, vous pouvez soit aller sur la page de gestion des paramètres, soit aller directement sur votre compte. Si votre connexion est lente ou si vous rencontrez d’autres problèmes, cliquez sur ECL en bas de la page de chargement. Copiez et collez le texte de la fenêtre qui s’affiche et envoyez-le par e-mail à l’assistance Rithmic pour obtenir une assistance en matière de connectivité.

Et c’est tout ! R | Trader Pro est beaucoup plus simple à configurer que de nombreuses autres plateformes car vous n’avez pas à passer par le processus complexe de connexion de flux de données tiers.

L’interface utilisateur de R | Trader

Bien qu’intuitive, l’interface utilisateur est quelque peu basique. La page principale manque de fonctions de personnalisation, mais elle contient tout ce qui doit être facilement visible et disponible.

Par exemple, pour afficher un graphique, cliquez sur le bouton Time Chart (Graphique temporel) dans la colonne la plus à droite et saisissez le symbole que vous souhaitez voir. Le graphique sera divisé en trois parties :

Le tableau des cotations (Quote board) : situé en haut de la page du graphique, le tableau des cotations affiche les informations sur le compte, les positions, les pertes et profits et les données du marché pour le symbole en cours. C’est également dans cette section que vous gérerez les indicateurs.

situé en haut de la page du graphique, le tableau des cotations affiche les informations sur le compte, les positions, les pertes et profits et les données du marché pour le symbole en cours. C’est également dans cette section que vous gérerez les indicateurs. Le corps du graphique (Chart body) : l’attrait principal de la fenêtre est l’emplacement où vous verrez votre graphique et gérerez l’apparence du graphique et les transactions.

l’attrait principal de la fenêtre est l’emplacement où vous verrez votre graphique et gérerez l’apparence du graphique et les transactions. L’en-tête du graphique (Chart header) : situé en bas, il vous permet de changer facilement de style et d’apparence.

R | Trader Pro vous permet de tracer les lignes de tendance du graphique, des formes, des arcs, des éventails et d’autres repères visuels typiques préférés par l’utilisateur. Le panneau de sélection des objets se trouve en haut de la fenêtre.

Vous pouvez également gérer les études primaires et secondaires depuis le haut de la fenêtre et ajouter les superpositions techniques que vous avez créées ou utilisées à partir de la sélection préprogrammée.

Vous pouvez gérer les styles de graphiques en fonction de vos préférences et de votre stratégie de trading. Vous avez le choix entre les options suivantes :

Les barres d’équivolume

Les barres d’ombre d’équivolume

Les barres et les chandeliers standard

Les chandeliers avec volume

Le kagi

Le graphique point et figure

Le renko

Le graphique de rupture à trois lignes

Si vous souhaitez consolider toutes les informations dans un emplacement central, vous pouvez générer une fenêtre de cotation et de données de marché directement sur le graphique.

Vous pouvez trouver d’autres fonctions disponibles dans l’interface utilisateur. La plupart d’entre elles sont standard sur toutes les plateformes.

L’application mobile

R | Trader Pro est l’une des rares plateformes de trading disposant d’une application mobile disponible pour les téléphones Apple et Android.

Bien que l’on ne puisse pas exécuter de transactions à partir de l’application, on peut consulter les graphiques, l’activité du marché, le flux d’ordres et l’historique des ordres. L’application est un excellent outil pour surveiller son compte tout en étant en déplacement.

Bien qu’encore en version bêta (en août 2022), cette fonctionnalité est un excellent atout pour les traders actifs.

Quels indicateurs sont disponibles sur R | Trader Pro ?

R | Trader Pro dispose d’une centaine d’indicateurs préprogrammés, mais les traders avisés peuvent en créer davantage de manière indépendante. Malheureusement, au moment de la rédaction de cet article, vous n’êtes pas autorisé à importer des graphiques de tiers.

Des graphiques de base avec des indicateurs de base sont tout ce que R | Trader Pro propose, donc les traders plus avancés avec des stratégies complexes pourraient avoir besoin de plateformes plus avancées.

Les exigences de système de R | Trader

Comme c’est le cas pour de nombreuses plateformes, la configuration matérielle et réseau minimale requise n’est pas figée car les besoins varient en fonction des conditions du marché et de ce que vous tradez.

La plateforme recommande une unité centrale double cœur ou plus, 4096 Mo de RAM ou plus, et un câble haut débit ou plus. Outre la fonctionnalité de surveillance de l’application, le logiciel ne fonctionne que sur les machines Windows.

La tarification de R | Trader

C’est peut-être le meilleur intérêt à utiliser R | Trader Pro – il est gratuit !

Bien qu’il ne soit pas nécessaire de payer des frais ou des coûts de licence pour le logiciel, il y a un hic – il faudra s’abonner aux services de données de Rithmic car la plateforme n’en prend pas d’autres en charge.

Un abonnement aux données Rithmic coûte 25 $ par mois, et vous payez 0,10 $ par contrat envoyé à votre courtier.

L’assistance R | Trader

Malheureusement, Rithmic offre peu d’assistance. Le numéro de téléphone et l’adresse e-mail de l’assistance sont indiqués sur le site Web, mais certains affirment qu’il est difficile d’entrer en contact avec eux et aucune heure d’ouverture n’est indiquée.

Rithmic renvoie à un forum externe sur sa page, donc si vous avez besoin d’une aide rapide de la part de la communauté, il est peut-être préférable d’utiliser cette option en premier.

Rithmic ne fournit pas de services pédagogiques ou de formation mais propose des liens vers d’autres fournisseurs avec lesquels il travaille.

Les problèmes passés

Le plus gros problème des utilisateurs de R | Trader Pro est de se connecter au service lors de la première connexion. C’est pourquoi Rithmic vous conseille de cliquer sur le bouton ECL et d’envoyer le texte par e-mail au service clients pour résoudre le problème.

Les forums sont remplis de plaintes de cette nature, mais comme le problème de connectivité de base varie selon les utilisateurs, il est préférable de s’adresser directement au service clients pour les problèmes de connexion ou de connectivité.

Conclusion

Pour les traders débutants ou ceux qui ont une stratégie simple qui ne nécessite pas une tonne d’indicateurs ou de fonctionnalités avancées, R | Trader Pro est une excellente option. Son interface utilisateur simple, sa connexion par défaut aux services de données Rithmic et ses fonctionnalités d’application mobile sont excellentes pour les traders ayant de tels besoins.

Ceux qui ont des stratégies avancées ou qui souhaitent une plus grande flexibilité devraient envisager d’autres options car les indicateurs limités, l’impossibilité d’importer des indicateurs tiers et le manque d’accès aux sources de données autres que Rithmic limitent la plateforme.

Testez-le toutefois avant de vous décider – la gratuité n’a pas de prix !