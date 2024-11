Recensie: Mijn slechtste beste vriendin - Chicklit (2024)

Recensie: Mijn slechtste beste vriendin – Ilse Beyers

In Mijn slechtste beste vriendin geeft de ik-persoon een kijkje in het leven van haar vriendinnengroep. Sally is leider en gedraagt zich ook als een echte queen bee. Zij lijkt uitvinder van het woord venijn te zijn waardoor het bijzonder is dat zij zo aanbeden wordt.

De rest van de groep wordt ook geïntroduceerd. Michelle die alles sust en in een bijzondere situatie woont, Nikki waarvan gemeend wordt dat zij een oogje op Sally heeft, Helena die door iedereen als perfect wordt gezien en de ik-persoon. Hoewel zij samen een groep vormen is hier geen sprake van een echte vriendschap. Venijnige opmerkingen en leugens vliegen over en weer. Wanneer de ik-figuur het vermoeden krijgt dat haar eigen man iets aangaat met één van de vrouwen, worden er eindelijk een aantal waarheden geuit. Eigenlijk geldt de titel van dit boek, Mijn slechtste beste vriendin, voor alle vrouwen uit deze groep…

Het boek begint rommelig en onoverzichtelijk. Er worden veel woorden gebruikt om iets kleins te vertellen. Het is overdadig waardoor het een woordenbrij wordt welke lastig te ontwarren is. Het is daarom moeilijk om in het verhaal te komen.

Her en der word je meegenomen in een persoonlijk aspect uit het leven van een van de personages. Zo kom je erachter dat achter al deze venijnige façades een hoop verdriet schuil gaat. Misbruik, huiselijk geweld en moeite met je geaardheid zijn een aantal onderwerpen die door Beyers worden aangesneden. Hoewel er niet de nadruk ligt op deze gebeurtenissen, spelen ze wel mee in de karaktervorming van de vrouwen. Hierover schrijven kan uitpakken als een mooi verhaal maar in dit boek komt dit niet helemaal uit. Mijn vermoeden is dat dit komt door de haatdragende sfeer die als een rode draad door het boek heen loopt. De vrouwen gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Dit negatieve gevoel had verlicht kunnen worden door veel humor te gebruiken. Helaas was daar weinig van te ontdekken. Wat wel prettig gedaan is, is de verdieping in het personage van Sally. Waar zij constant als een leugenachtige en onaardige vrouw wordt neergezet, lees je op een gegeven moment meer over haar jeugd. Zij blijkt het ook niet makkelijk te hebben gehad en heeft dingen ervaren op haar manier. Dit is geen excuus voor haar gedrag maar creëert wel meer begrip voor haar karakter als volwassen vrouw.

Het idee van Beyers begrijp ik, de uitvoering van Mijn slechtste beste vriendinvind ikwat minder geslaagd.

