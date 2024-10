Ondanks dat het een hilarische romantische komedie is, bevat Ticket to Paradise ook nog een duidelijk statement, die vandaag de dag misschien nog wel meer van belang is dan ooit tevoren: 'Why save the good stuff for later?' oftewel waarom wachten met het doen van leuke dingen als je ze ook nu kunt doen? Is het niet vaak dat we zeggen dat we eerst nog bepaalde dingen moeten doen, of moeten wachten op bepaalde dingen, voor we het leuke mogen doen van onszelf? Maar misschien komt later helemaal niet en is het wachten daarop eigenlijk verspilde moeite. Sterk gedaan van de filmmakers. Al met al een heerlijke romantische komedie die je als kijker met een goed gevoel achterlaat, omdat alles ondanks alle gebeurtenissen toch op zijn eigen pootjes weer terecht komt.

Ticket to Paradise (geregiseerd door Ol Parker) is een echte romantische komedie, maar dat is zeker niet negatief bedoeld. Het verhaal zit goed in elkaar en ondanks dat het vol zit met de gebruikelijke clichés, is het een genot om naar te kijken. Vanaf het begin krijg je als kijker al mee dat de relatie tussen David en Georgia na hun scheiding niet top is en dat ze het lastig vinden om bij elkaar in de buurt te zijn. Dit zorgt de eerste 10 minuten bij onder meer de diploma uitreiking van Lily al voor de nodige gevatte opmerkingen over en weer. En dat deze film de nodige hilarische gevatte opmerkingen bevat, is zeker waar.

Dat is precies wat David (George Clooney) en Georgia (Julia Roberts) doen in Ticket to Paradise.Ze zijn al een heel aantal jaar gescheiden en kunnen elkaar eigenlijk niet luchten of zien. Dit brengt de nodige spanning met zich mee, ook bij dochter Lily (Kaitlyn Dever). Als zij na haar afstuderen aankondigt graag op vakantie te gaan naar Bali voordat ze het werkende leven in stapt, wordt dit door beide ouders geaccepteerd en geven ze haar alletwee nog de nodige adviezen mee. Als Lily vanaf Bali laat weten met de lokale hunk Gede (Maxime Bouttier) te gaan trouwen binnen korte termijn, springen David en Georgia op het vliegtuig en besluiten ze samen, ondanks hun eigen meningsverschillen, hun dochter op andere gedachten te brengen. Maar of dat lukt?

“Ticket to Paradise” fails because Parker seems to have vaguely remembered the interpersonal conflict of old Hollywood romantic comedies (talking '40s, not '90s, BTW) and filled the movie with immature, unfunny foolishness with the assumption that we'll find it charming just because of who's on screen.

Lily and Gede are touched, complete the ceremony, becoming married. On the morning after the wedding, Georgia tells Paul that she cannot marry him, and they end their relationship. David and Georgia toy with romance again, even kissing each other once, before pulling away and laughing about it.

Our beautiful Whitsunday Islands were used as the “Balinese” backdrop you see in the movie. Originally, the film was supposed to be filmed in Bali but due to COVID-19, the cast and crew had to cease production there so they opted for the next best thing… Australia!

'F*ck' is said three times. Once said clearly, once in a song, and once cut off. The Lord's name is taken in vain, including 'Jesus' said once.

Though no beers were actually consumed while filming, that didn't mean the entire cast didn't have as much fun shooting the scene as audiences will watching it. Much of the day was as loose and playful as it looks.

Films are fake, but the distraction was more convincing when the props and extras and even the dolphins were real.

Julia Roberts and George Clooney have a friendship for the ages! The pair first met in 2000, before they teamed up for Ocean's Eleven, and have since worked on a total of six movies together, most recently Ticket to Paradise. "We became instant friends," Roberts told Jimmy Kimmel of meeting Clooney for the first time.

Much like other films where the plot's location isn't actually filmed there, “Ticket To Paradise” is one of them. The movie, set in Bali, was actually filmed in Australia.

Check into Palm Bay Resort on Long Island and you'll immediately understand why it played a starring role in Ticket to Paradise. Balinese-inspired villas tucked into the rainforest with beckoning Coral Sea views – it's a slice of total tranquillity.

A young man guzzles a shot of liquor and gags before running off-screen (it is implied that he vomits; we do not see anything). A young woman says that a young man is going to throw up.

Ticket to Paradise ends with Georgia Cotton (Roberts) turning down boyfriend Paul's proposal, the second one occurring after she and ex-husband David (Clooney) shared a kiss. Lily (Kaitlyn Dever) and Gede (Maxime Bouttier) are officially married and happy.

Oscar-winning costume designer Lizzy Gardiner collaborated with Giorgio Armani for George Clooney's Ticket to Paradise wardrobe.

While predictable by nature with character development issues throughout, Ticket to Paradise is a compelling romantic comedy worth a watch. Rotten score.

In the movie, the pair play embittered exes who fly to Bali to stop their daughter (Kaitlyn Dever) from getting married to a local seaweed farmer (Maxime Bouttier). In a post-credits scene, the duo sling put-downs at one another and, in a recent interview, the actors revealed a lot of them were improvised.

“Ticket to Paradise” and “Bros” had potential to be big hits. But they were, instead, big flops at the box office.