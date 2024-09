Recensie: Ticket to Paradise - Chicklit (2024)

Recensie: Ticket to Paradise

Wat doe je als gescheiden stel als je dochter tijdens haar vakantie op Bali aankondigt te willen trouwen met een local? Juist, je 'verzoent' je tijdelijk met de ander en probeert haar er van te weerhouden de grootste fout van haar hele leven te maken.

Dat is precies wat David (George Clooney) en Georgia (Julia Roberts) doen in Ticket to Paradise.Ze zijn al een heel aantal jaar gescheiden en kunnen elkaar eigenlijk niet luchten of zien. Dit brengt de nodige spanning met zich mee, ook bij dochter Lily (Kaitlyn Dever). Als zij na haar afstuderen aankondigt graag op vakantie te gaan naar Bali voordat ze het werkende leven in stapt, wordt dit door beide ouders geaccepteerd en geven ze haar alletwee nog de nodige adviezen mee. Als Lily vanaf Bali laat weten met de lokale hunk Gede (Maxime Bouttier) te gaan trouwen binnen korte termijn, springen David en Georgia op het vliegtuig en besluiten ze samen, ondanks hun eigen meningsverschillen, hun dochter op andere gedachten te brengen. Maar of dat lukt?

Ticket to Paradise (geregiseerd door Ol Parker) is een echte romantische komedie, maar dat is zeker niet negatief bedoeld. Het verhaal zit goed in elkaar en ondanks dat het vol zit met de gebruikelijke clichés, is het een genot om naar te kijken. Vanaf het begin krijg je als kijker al mee dat de relatie tussen David en Georgia na hun scheiding niet top is en dat ze het lastig vinden om bij elkaar in de buurt te zijn. Dit zorgt de eerste 10 minuten bij onder meer de diploma uitreiking van Lily al voor de nodige gevatte opmerkingen over en weer. En dat deze film de nodige hilarische gevatte opmerkingen bevat, is zeker waar.

Naast de gevatte opmerkingen zijn er ook nog genoeg gebeurtenissen die er bij de kijker voor zorgen dat er een grote glimlach en misschien zelfs af en toe een schaterlach uit komt. Dat twee tegenpolen proberen de bruiloft van hun dochter te saboteren, is natuurlijk voer voor hilarische activiteiten. Verdwenen ringen, de nieuwe vriend van Georgia en een nacht samen op een afgelegen plek zijn misschien cliché, maar het maakt wel dat je als kijker alleen maar verder wilt kijken of het lukt om de bruiloft tegen te houden en of David en Georgia aan het eind van de film nog zo'n hekel aan elkaar hebben.

Qua acteurs hadden ze geen beter koppel kunnen vinden voor de rollen van David en Georgia. De relatie tussen George Clooney en Julia Roberts werkt goed in deze film en je kunt toch wel merken dat ze vaker samen gespeeld hebben in films. De vriendschap die de acteurs in het echte leven hebben, spat van het scherm, ook al moeten ze in het begin van de film elkaars tegenpolen spelen. De rest van de acteurs vallen wel een beetje weg achter deze twee supersterren, wat de ene kijker wellicht jammer vindt, maar voor de ander niet zo'n heel groot punt is.

Ondanks dat het een hilarische romantische komedie is, bevat Ticket to Paradise ook nog een duidelijk statement, die vandaag de dag misschien nog wel meer van belang is dan ooit tevoren: 'Why save the good stuff for later?' oftewel waarom wachten met het doen van leuke dingen als je ze ook nu kunt doen? Is het niet vaak dat we zeggen dat we eerst nog bepaalde dingen moeten doen, of moeten wachten op bepaalde dingen, voor we het leuke mogen doen van onszelf? Maar misschien komt later helemaal niet en is het wachten daarop eigenlijk verspilde moeite. Sterk gedaan van de filmmakers. Al met al een heerlijke romantische komedie die je als kijker met een goed gevoel achterlaat, omdat alles ondanks alle gebeurtenissen toch op zijn eigen pootjes weer terecht komt.

