Schönwalde-Glien - Aktuelle Nachrichten und Kommentare - MAZ (2024)

Gemeindevertreter wollen Gasthof rettenKostenpflichtig„Schwanenkrug“ in Schönwalde vor dem Aus – Nun soll die Gemeinde ranDas Gasthaus „Schwanenkrug“ ist das letzte seiner Art in Schönwalde-Glien. Doch es steht vor dem Aus. Der Pachtvertrag ist gekündigt, das Haus soll verkauft werden. Das ruft nun die Kommunalpolitik auf den Plan.

Gemeindevertreter wollen Gasthof rettenKostenpflichtig„Schwanenkrug“ in Schönwalde vor dem Aus – Nun soll die Gemeinde ranDas Gasthaus „Schwanenkrug“ ist das letzte seiner Art in Schönwalde-Glien. Doch es steht vor dem Aus. Der Pachtvertrag ist gekündigt, das Haus soll verkauft werden. Das ruft nun die Kommunalpolitik auf den Plan.

Kommentar„Widerlich“: Trauerspiel statt Neuanfang in Schönwalde-GlienNadine BieneckViele Querelen überschatteten bisher die Gemeindevertretung in Schönwalde-Glien. Die Hoffnung auf einen Umbruch nach der Kommunalwahl war berechtigt, allerdings löst die erste Sitzung mehr Bedenken als Aufbruchstimmung aus, kommentiert Nadine Bieneck.

Kommentar„Widerlich“: Trauerspiel statt Neuanfang in Schönwalde-GlienNadine BieneckViele Querelen überschatteten bisher die Gemeindevertretung in Schönwalde-Glien. Die Hoffnung auf einen Umbruch nach der Kommunalwahl war berechtigt, allerdings löst die erste Sitzung mehr Bedenken als Aufbruchstimmung aus, kommentiert Nadine Bieneck.

„Unverschämtheit, hier eine Bedrohungslage zu konstruieren“KostenpflichtigZoff in der ersten Sitzung: Schönwalde tagt und debattiert bis kurz vor MitternachtÜber fünf Stunden saßen sie beisammen und waren immer noch nicht fertig. Querelen und Streitigkeiten bestimmten die konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung in Schönwalde-Glien. Bürger äußerten dabei auch Bedenken gegenüber der AfD.

„Unverschämtheit, hier eine Bedrohungslage zu konstruieren“KostenpflichtigZoff in der ersten Sitzung: Schönwalde tagt und debattiert bis kurz vor MitternachtÜber fünf Stunden saßen sie beisammen und waren immer noch nicht fertig. Querelen und Streitigkeiten bestimmten die konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung in Schönwalde-Glien. Bürger äußerten dabei auch Bedenken gegenüber der AfD.

„Ist eine glatte Lüge“KostenpflichtigKita- und Schulessen werden in Schönwalde-Glien teurer – Streit um die QualitätDie Kosten für das Schul- und Kita-Essen in Schönwalde-Glien sollen laut Gemeinde angepasst werden. Die Gemeindevertreter beschlossen eine in Teilen beträchtliche Erhöhung um über 90 Prozent. Zuvor gab es eine Grundsatzdiskussion über die Qualität des Essens.

„Ist eine glatte Lüge“KostenpflichtigKita- und Schulessen werden in Schönwalde-Glien teurer – Streit um die QualitätDie Kosten für das Schul- und Kita-Essen in Schönwalde-Glien sollen laut Gemeinde angepasst werden. Die Gemeindevertreter beschlossen eine in Teilen beträchtliche Erhöhung um über 90 Prozent. Zuvor gab es eine Grundsatzdiskussion über die Qualität des Essens.

„Das ist unser Wahrzeichen“Kostenpflichtig„Schwanenkrug“ in Schönwalde: Gemeinde prüft Kauf des GasthofsDer „Schwanenkrug“ in Schönwalde-Glien ist eine Institution. Auch weil er der letzte Gasthof im Ort ist. Nach der Kündigung für den Pächter soll nun die Gemeinde den Erhalt der Einrichtung prüfen.

„Das ist unser Wahrzeichen“Kostenpflichtig„Schwanenkrug“ in Schönwalde: Gemeinde prüft Kauf des GasthofsDer „Schwanenkrug“ in Schönwalde-Glien ist eine Institution. Auch weil er der letzte Gasthof im Ort ist. Nach der Kündigung für den Pächter soll nun die Gemeinde den Erhalt der Einrichtung prüfen.

Erste Bilanz nach Kommunalwahl 2024KostenpflichtigChristian Görke von den Linken: „Bleiben natürlich die Kümmerer-Partei“Mächtig Federn lassen mussten die Linken bei den Wahlen am 9. Juni 2024. Im Havelland führt Christian Görke die Partei an, der die Region zudem als Bundestagsabgeordneter vertritt. Er findet klare Worte für das jüngste Abschneiden, und was für die Partei zukünftig zählt.

Sein Herz schlägt für TiereTotes Schaf im Spandauer Forst: Tierfreund aus Falkensee ruft Belohnung ausHeinz-Peter Dragoner kann die Tat um den Schönwalder Schafbock nicht unkommentiert lassen: Der Tierfreund will 500 Euro Belohnung für Hinweise zahlen, die zum Täter des geschlachteten Schafes führen. Das ist nicht das erste Mal, dass er sich für das Wohl von Tieren einsetzt.

Gefahr oder Chance? Bis zu 100 Prozent der Stimmen: Wählergemeinschaften im Havelland auf dem Vormarsch100 Prozent aller Stimmen gingen in einem Ort zur Kommunalwahl an eine Wählergemeinschaft. Insgesamt sitzen jetzt in fast allen Kommunalparlamenten im Havelland unabhängige Wählergruppen. Was das für den Landkreis bedeutet und wie Politiker etablierter Parteien den Wandel einschätzen.

Institution in Schönwalde-GlienKostenpflichtigGasthaus Schwanenkrug in Schönwalde: Pachtvertrag nach 20 Jahren gekündigtSeit 20 Jahren betreibt Familie Schuknecht das Gasthaus Schwanenkrug in Schönwalde-Glien. Nun wurde der Pachtvertrag gekündigt. Das Haus soll verkauft werden.