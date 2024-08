Schönwalde-Glien: Gibt es eine Bruchlandung für den Fliegerhorst Erlenbruch? - Unser Havelland (Falkensee aktuell) (2024)

So richtig konnten sich die Gemeindevertreter aber trotzdem noch immer nicht für das Projekt begeistern. Insbesondere der Verkehr, der sich aus der neuen Ansiedlung durch Schönwalde-Glien bis nach Berlin hinein ergießen würde, bereitete den Vertretern gleich mehrerer Parteien große Sorge. Zumal es in der nahen Zukunft nicht abzusehen ist, dass in der Nähe eine Bahnanbindung realisiert wird.

Bodo Oehme hat als Bürgermeister von Schönwalde-Glien bereits seit 1994 mit dem Gelände zu tun – und die Idee im Kopf, es weiter zu entwickeln. Damals hatte der Bund die Liegenschaft an das Land Brandenburg weitergereicht. 2018 wurde es an die Schönwalde Wohnen GmbH verkauft. Seit dieser Zeit kauen der Investor, die Gemeinde und die Gemeindevertretung gemeinsam auf dem Knochen herum, wie der Erlenbruch in Zukunft einmal aussehen könnte.

Im ehemaligen Fliegerhorst mit dem Tower, den Hangarhallen und den großen Kasernenbauten waren einmal an die 8.000 Soldaten untergebracht. Ein Investor möchte das seit Jahren brachliegende Gelände neu beleben – und vor Ort an die 1.500 Wohnungen errichten. Es gibt bereits einen B-Plan für das Gelände. Der Investor möchte diesen aber gern geändert wissen, um die Altbauten nicht abreißen zu müssen. Ihm schwebt stattdessen eine Sanierung vor. Das Projekt schwelt seit vielen Jahren. Just hat es in einer Gemeindesitzung wieder einen deutlichen Dämpfer erhalten.

