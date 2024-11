Sei der Beste, um zu schlagen und zu beißen (2024)

Inhalt 1. Kleine große Schlange 2. Spiele wie Little Big Snake 3. Entsperrt 4. Häufig gestellte Fragen

Haben Sie schon einmal das berühmte Snake-Spiel aus der Zeit gespielt, als Nokia-Telefone das Maß aller Dinge waren? Wir alle wissen, dass der Nervenkitzel und der Wettbewerb, wer die längste Schlange bauen kann, unglaublich waren, oder? Mit der Entwicklung von Telefonen und dem Internet entwickelte sich das Spiel zu einem moderneren Titel, dem Little Big Snake-Spiel, das für jeden leicht zugänglich ist, egal ob auf einem Smartphone oder einem PC. Darüber hinaus bietet Little Big Snake, wie das klassische Snake-Spiel, eine Schlange, die Punkte frisst, um länger zu werden. Mit der Option, online zu spielen, können Hunderte von Menschen zusammenarbeiten und miteinander konkurrieren. Wenn Sie es jedoch satt haben und auf der Suche nach Spiele wie Little Big Snake, dann bist du in der richtigen Phase. Weitere Spiele findest du hier.

Teil 1. Was ist eine kleine große Schlange?

Zu Beginn dieser Rezension müssen wir Little Big Snake definieren. Es handelt sich um ein Multiplayer-Online-Schlangenspiel, das Merkmale traditioneller Schlangenspiele mit modernem Wettkampfspiel kombiniert. Darüber hinaus wird das Spiel häufig mit Slither.io verglichen, obwohl es neue Mechanismen und kompliziertere Spielkomponenten enthält.

In diesem Spiel steuern die Spieler eine Schlange, die größer wird, wenn sie Nahrung frisst, die auf der Karte verteilt ist, und die Leichen anderer Spieler. Das Ziel ist, die größte Schlange auf dem Server zu sein. Darüber hinaus enthält Little Big Snake soziale Funktionen, die es den Benutzern ermöglichen, zusammenzuarbeiten, Allianzen zu bilden und in Clans zu konkurrieren, was dem Spiel ein kooperatives Element verleiht. Das ist im Wesentlichen der Überblick über das Spiel.

Teil 2. Die 7 besten Spiele wie Little Big Snake

Orboros

Beste für: Große Auswahl an Skins.

Plattform: Android

Orborous ist die erste Alternative zum Little Big Snake-Spiel, die stark vom Originalspiel inspiriert ist und dasselbe Ziel verfolgt. Sie steuern eine Schlange, sammeln Punkte, um größer zu werden, und besiegen dabei Ihre Gegner. Was das Spiel von Little Big Snake unterscheidet, sind über 325 einzigartige Skins und viele verschiedene Spielmodi, darunter Jeder-gegen-jeden, Jeder-gegen-jeden auf Zeit, Teams, Teams auf Zeit, Capture-the-Flag, Überleben, Fußball und Dominanz. Daher ist es kein Wunder, dass es auf der Liste der besten Spiele steht, ähnlich dem Gameplay von Little Big Snake.

Paper.io 2

Beste für: Abenteuerliches Gameplay.

Plattform: Android, iOS und Web

Paper.io 2 ist ein weiteres hervorragendes Spiel, das Little Big Snake ähnelt. In verschiedenen Aspekten jedoch deutlich verbessert. Im Spiel steuern Sie Blöcke statt einer Schlange auf einem großen Gebiet, und das Ziel besteht darin, so viel Gebiet wie möglich zu erobern, indem Sie es in der Spur einschließen, die Sie hinterlassen. Sie können die Gebiete anderer Spieler auf die gleiche Weise erobern, aber denken Sie daran, dass Sie von vorne beginnen müssen, wenn sie Ihre Spur abschneiden. Insgesamt besitzt das Spiel immer noch das Ziel, und Paper.io 2 ist ein erfrischendes Spiel für Sie, insbesondere wenn Sie es satt haben, das gleiche Bild der Schlange in Little Big Snake zu sehen.

Wenn Sie solche abenteuerlustigen Typen mögen, dann gefällt Ihnen vielleicht Abenteuerfilme.

Hole.io

Beste für: Physikbasiertes Puzzle-Gameplay.

Plattform: Android und iOS

Im nächsten Spiel ist Little Big Snake eine Voodoo-Kreation. Hole.io ist ein physikbasiertes Puzzlespiel, das uns allen Spaß macht. In diesem unterhaltsamen Spiel übernehmen Sie die Rolle eines schwarzen Lochs, das entschlossen ist, den gesamten Globus zu verschlingen. Obwohl sich das Konzept leicht von Like Little Big Snake und Slither.io unterscheidet, wird Ihnen der nie endende Wunsch, alles zu fressen, was Ihnen in den Weg kommt, Gänsehaut bereiten. Darüber hinaus fühlt sich der Kampf darum, wer das größte Loch in der Stadt hat, ziemlich ähnlich an. Ich sehe also nicht, warum es Sie nicht stundenlang unterhalten kann!

Wenn Sie solche Puzzlespiele mögen, sollten Sie nicht verpassen Mahjong Solitaire Spiele.

Super Snake

Beste für: Unendliches Gameplay einer Schlange.

Plattform: Android

Wenn das Team in Zukunft ein Spiel auswählen müsste, das gut zu Little Big Snake passt, würden wir uns für Super Snake entscheiden. Warum? In erster Linie können Sie damit als Schlange spielen und darum wetteifern, wer im Spiel der Längste ist. Und die einzige Möglichkeit, alle anderen zu schlagen, besteht darin, so viele Schlangen wie möglich zu fressen. Es ist Little Big Snake ziemlich ähnlich, oder?

Wir müssen jedoch bedenken, dass das Spiel beendet ist, wenn Ihr Kopf mit einem anderen Spieler in Kontakt kommt. Das Gameplay ist dem von Little Big Snake sehr ähnlich. Darüber hinaus gibt es eine Bestenliste, in der die Spieler nach ihrer Leistung eingestuft werden.

Wormax.io

Beste für: Originelles und traditionelles Schlangenspiel.

Plattform: Android, iOS und Web

Als fünftes haben wir Wormax.io. Dieses Spiel ist eine großartige Alternative zu Little Big Snake für alle, denen das ursprüngliche Snake-Spiel gefällt und die offline oder online gegen andere Spieler antreten möchten. Außerdem steuern Sie im Spiel einen Wurm und Ihr Ziel ist es, so viele Futterpellets wie möglich zu fressen, um größer zu werden. Je größer Sie werden, desto weniger ist Ihr Wurm durch seine Online-Gegner gefährdet.

Darüber hinaus können Sie Ihren Wurm verbessern und gegen andere Spieler um den Rang antreten. Wenn Sie kein Geld für Upgrades ausgeben möchten, können Sie es trotzdem kostenlos spielen. Viele Leute haben viel Zeit mit diesem Spiel verbracht und es jedem empfohlen.

Snowball.io

Beste für: Anpassbarer Charakter in Spielen.

Plattform: Android und iOS

Snowball.io ist eine weitere hervorragende Option für Little Big Snake, bei der Sie, wie der Name schon sagt, einen Schneeball steuern, der sich ausdehnt, je weiter Sie vorrücken. Denken Sie daran, dass wir in diesem Spiel Punkte erzielen können, indem wir mit dem Schneeball Gegner von der Spielfläche stoßen. Das Spiel ermöglicht es Ihnen, einen einzelnen riesigen Schneeball zu steuern oder ihn in mehrere kleine Schneebälle aufzuteilen, um Ihre Gegner zu erschießen. Darüber hinaus sind die Bedienelemente des Spiels recht einfach zu erlernen, können aber mit zunehmendem Spielverlauf zunehmend schwieriger werden. Hier können Sie im Spiel auch Ihren Charakter personalisieren, was ein zusätzlicher Vorteil ist. Mit dieser Funktion und diesem Gameplay sind wir davon überzeugt, dass es verdient, eines der besten Spiele wie Little Big Snake zu sein.

Arrow.io

Beste für: Große Bandbreite an Fähigkeiten im Spiel.

Plattform: iOS

Arrow.io ist das siebte auf der Liste, aber nicht das schlechteste. Hier können Sie ein Spin-off spielen, in dem Sie einen blockartigen Avatar mit einem Bogen steuern und versuchen, Ihre Feinde abzuschießen. Anders als bei anderen Spielen gibt es auf der Karte von Arrow.io Barrieren, hinter denen Sie sich verstecken können, um sich vor den Pfeilen Ihrer Gegner zu schützen.

Darüber hinaus erhältst du mit dem Levelaufstieg Zugriff auf verschiedene Talente, die dir dabei helfen können, deine Gegner zu besiegen oder dich vor ihren Pfeilen zu schützen. Die Steuerung des Spiels ist ziemlich unkompliziert und es gibt sowohl Einzel- als auch Mehrspielermodi, um dein Interesse zu wecken.

Teil 3. Little Big Snake entsperrt

Je nach Situation kann Little Big Snake aus verschiedenen Gründen eingeschränkt sein. Im Folgenden sind einige typische Gründe aufgeführt, warum das Spiel möglicherweise eingeschränkt ist. Einige Schulen und Arbeitsplätze sind gesperrt. Um Ablenkungen zu reduzieren und die Produktivität aufrechtzuerhalten, verbieten Bildungseinrichtungen und Arbeitsplätze häufig den Zugriff auf Spiele-Websites. Außerdem können bestimmte Spiele und Websites in einigen Ländern aufgrund von Inhaltsbeschränkungen, Lizenzbedenken oder lokalen Vorschriften eingeschränkt sein. Hier finden Sie eine Übersicht darüber, was Sie tun können, um Little Big Snake zu entsperren.

Verwenden Sie ein VPN für das Spiel

Ein virtuelles privates Netzwerk oder VPN kann Ihnen helfen, Einschränkungen zu umgehen, indem es Ihre IP-Adresse verbirgt und den Eindruck erweckt, dass Sie von einem anderen Standort aus auf das Internet zugreifen. CyberGhost, iTop-VPN, ExpressVPN und NordVPN sind einige bekannte VPN-Anbieter.

Deaktivieren Sie Netzwerkbeschränkungen

Netzwerkadministratoren können Beschränkungen festlegen, wenn Sie sich in einem Netzwerk befinden, z. B. bei der Arbeit oder in der Schule. Wenn Sie die Berechtigung haben, die Website zu entsperren, fragen Sie den Netzwerkadministrator.

Verwenden eines Proxyservers für den Zugriff

Proxyserver fungieren als Brücke zwischen dem Internet und Ihrem Computer. Sie können auf gesperrte Websites zugreifen, indem Sie kostenlose Proxydienste von Websites wie KProxy und HideMyAss verwenden.

Teil 4. FAQs zu Spielen wie Little Big Snake

Gibt es Cheats für Little Big Snake? Es wird nicht empfohlen, bei Little Big Snake Cheats zu verwenden. Sie können jedoch Tricks im Spiel anwenden. Ziel ist es, andere Spieler zu beobachten, sich zu konzentrieren und jedes Mal selbstbewusst in die Arena zu springen. Seien Sie langsam, wenn Sie wissen, dass der Gegner leidenschaftlich gerne beschleunigt, und schnell, wenn Sie jemanden sehen, der langsam ist. Vermeiden Sie Surround & Strangle, wann immer dies möglich ist: Verlassen Sie sich nicht darauf, eine Schlange zu umkreisen, sondern vermeiden Sie es so weit wie möglich. Wie wird man ein VIP bei Little Big Snake? Um ein VIP im Spiel Little Big Snake zu werden, müssen wir Folgendes tun: Loggen Sie sich zunächst in Ihren LittleBigSnake-Account ein. Dort müssen wir in der unteren linken Ecke Shop auswählen. Wählen Sie als Nächstes Ihren bevorzugten VIP aus, indem Sie unten auf die Schaltfläche Abonnieren oder Kaufen klicken. Wählen Sie abschließend Ihren Zahlungsvorgang aus, genehmigen Sie die Berechtigung nach dem Lesen der Nutzungsbedingungen und klicken Sie auf Jetzt bezahlen. Warum ist Little Big Snake so langsam? Zuerst müssen wir sicherstellen, dass Sie eine zuverlässige Internetverbindung haben. Sie können Ihre Internetgeschwindigkeit auf speedtest.net testen. Wir empfehlen mindestens 20 MBit/s für eine reibungslose Leistung. Stellen Sie außerdem sicher, dass niemand über Ihre Internetverbindung streamt oder Spiele mit hoher Bandbreite spielt. Diese beiden Dinge können Ihnen dabei helfen, ein reibungsloses Spiel auf Little Big Snake zu haben.

Abschluss Spiele wie Little Big Snake sind unterhaltsam zu spielen. Die Herausforderung und Strategie, die wir anwenden müssen, müssen wir selbst entdecken. Deshalb stellen wir sicher, dass die oben genannten zehn Spiele auch etwas sind, das Sie gerne spielen werden. An der Kreuzung können Sie basierend auf den Bewertungen, die wir Ihnen gegeben haben, auswählen, was für Sie am besten ist, oder Sie können sie alle ausprobieren und nichts bereuen. Teilen Sie diesen Artikel mit Ihren Freunden, damit Sie gemeinsam spielen und ein noch unterhaltsameres Erlebnis haben können.

