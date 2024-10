Sofie Gråbøl: Jeg ville ønske, jeg havde været bedre til at sige nej (2024)

- 68-generation fik jo med et imponerende, ungdommeligt mod slettet alt, hvad der var før. De skabte på en måde et år nul, hvor de forkastede al erfaring, al autoritet og alle normer, vi indtil da havde kunnet læne os op ad. Og det var på mange måder fantastisk, forklarer Sofie Gråbøl, der er vokset op på Frederiksberg i København og blandt andet boede i kollektiv i en del af sin barndom.

- Det sætter mange tanker i gang. For når man sletter alt og udvisker alle grænser, så kan man ikke se, hvor de er mere - og derfor opdager man først meget senere, hvornår de er blevet overskredet, fortæller Sofie Gråbøl og kaster endnu engang et blik på ungdomsbilledet på bordet.

- Man kan jo ikke leve livet baglæns. Men der er da helt bestemt ting, jeg havde ønsket, jeg havde vidst dengang. Jeg ville for eksempel ønske, at jeg havde haft evnen til at sige nej. Den besad jeg simpelthen ikke, før jeg var langt oppe i tyverne, siger hun.

- På den anden side kan man sige, at det, at jeg bare var et stort ja, det gjorde også, at jeg fik nogle erfaringer og oplevelser, jeg ellers ikke ville have haft. Så det er jo lidt blandet.

Debuterede med nøgenscene

Sofie Gråbøl landede sit allerførste skuespiljob lidt ved en tilfældighed. Uden egentlig at tænke over, om det egentlig var noget, hun ville, svarede hun for sjov på en annonce, hvor filminstruktøren Henning Carlsen søgte en pige til rollen som Paul Gauguins fjortenårige model, Judith Molard, i filmen ’Oviri’ om maleren.

På sin allerførste arbejdsdag og første gang foran et kamera nogensinde skulle hun deltage i en nøgenscene.

- Jeg var ikke engang blevet prøvefilmet. Det var bare ’goddag. Der er et kamera, og her er et filmhold’, og så var det en nøgenscene. Det ville man aldrig gøre i dag, fortæller Sofie Gråbøl om debuten.