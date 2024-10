Sofie Gråbøl ser på gamle billeder: 'Alle kom op at skændes, og der var slagsmål og konflikter. Det var virkelig sjovt' (2024)

Hvor nogen vader ind i andre med træsko på, gør Sofie Gråbøl det nok nærmere i crocs.

Det føles på ingen måde overrumplende. Snarere mildt og venligt.

Et par uger forud for dette interview, ringer hun til mig. Hun ville bare lige aftale tid og sted. Men 15 minutter senere er jeg ikke blevet klogere på nogen af delene. Til gengæld ved jeg, at hendes bil er på værksted – noget med, at der var blevet fyldt diesel på i stedet for benzin, og at den nu ikke vil starte.

Jeg var derfor også spændt på, hvor lang tid vores interview ville tage. Vi havde aftalt, at jeg ville medbringe billeder fra de forskellige roller, hun har spillet i løbet af sin karriere – og så ville vi snakke ud fra dem. Min redaktør forventede, at det ville tage en halv times tid (spoiler alert: han tog grueligt fejl.)

Fra vi startede interviewet, til jeg igen kunne trykke "stop" på min optager, gik der 2,5 time. I den tid fik jeg knap nok stillet et eneste spørgsmål. Men det var der heller ikke behov for. For hver gang Sofie Gråbøl så et nyt billede, væltede det frem med historier og tanker - blandt andet om DR's nye dramaserie 'Huset', som hun er aktuel i i øjeblikket.

Jeg er egentlig ikke i tvivl om, at hver rolle kunne have udgjort en hel artikel i sig selv.

Men i stedet har vi her valgt at samle det hele i én maggiterning med de bedste minder fra de seneste 38 år af Sofie Gråbøls karriere, fra hun som 17-årig debuterede i...