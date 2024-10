Strain Review: Super Silver Haze - CANNABIS RAUSCH (2024)

Nach kurzer Zeit ist mir dann eingefallen, dass es ja bereits 19:30 ist und ich die Hasen der Schwester meiner Freundin vom Freigehege in den Stall sperren muss, damit sie Abends nicht vom Fuchs geholt werden. Um diesen Auftrag, der mir durch die Verkettung ominösester Umstände quasi per Multi-Level-Marketingnach unten deligiert wurde, erfüllen zu können, müsste ich also trotz Kreislauf-Problemchen aufstehen, mich zu den Hasen bewegen und sie einsperren. Die Lösung für meine scheinbare Immobilität hieß CBD-Dab, im konkreten habe ich hier ein leckeres „SkunkyMonkey“ mit Amnesia Terpenen auf 350 °C gedabbt. Das tat auf jeden Fall gut zum klarkommen, denn der SSH-Joint war wirklich mehr als ausreichend portioniert für zwei. Da ich den Ort meines Auftrages fußläufig erreichen kann, entschied ich mich, die Gunst des schönen Tages zu nutzen und noch ein paar schöne Momente an der frischen Luft zu verbringen. Goa-Musik drang über riesige Kopfhörer in meine Ohren und ermöglichte mir so eine entspannte 4. Dimension.

Es ist gerade 23:47 wie ich hier so sitze und schreibe und der letzte SSH-Moment liegt nur fünfeinhalb Stunden weit in der Vergangenheit. Ich habe heute schon einen Artikel über die Misere in der Hanfbar geschrieben, danach kam ein hübsches Paket von Rolls69 bei mir reingeschneit und mein Bruder, mit dem ich in einer WG lebe und der mir vorgestern noch gepredigt hat, dass er den nächsten Monat mit dem Kiffen pausiert, war nicht abgeneigt, mit mir einen zu buffen. Und wer soll es ihm verübeln: Prinzipien sind doch heute sowieso nichts mehr Wert. Jedenfalls ich spendierfreudig: „Lass vom Super Silver Haze was bauen, geht auf meinen Nacken“. Klar, Gras ist zum Teilen da. Vor allem gutes Haze!

Doch nicht nur im Joint ist das Super Silver Haze ein Hochgenuss, sondern auch im Dab Rig. Dafür müssen die edlen Blüten zwar erst einmal in Form gebracht werden, aber dazu hat man die „10-Tonnen“-Rosinpresse schließlich auch da. Also Ratz Fatz etwas Rosin gepresst und einen soliden Ertrag zwischen 15% und 20% erzielt. Das Rosin aus dem Super Silver Haze hat die interessanteste Konsistenz, die ich je erlebt habe. Bei 80 Grad und ca. 1000 PSI gepresst, ca. 6 Durchgänge bei je 110 Sekunden. Es ist so verdammt samtig, ein bisschen wie Ostseesand, der nass in Form (z.B. für eine Sandburg) gebracht wurde und jetzt langsam austrocknet und den Hauch einer Kruste bildet. Die Farbe auch ungefähr wie Ostsee-Sand, auf jeden Fall sehr hell(beige). Hellbeige wie die Innenausstattung eines gut bepolsterten durchschnittlichen Einfamilienhauses in der amerikanischen Vorstadt.

Jedenfalls führte dieses Stöpselziehen zu einer interessanten Änderung auf Leafly.com und generell in der Weed-Branche: Auf einmal gab es einen legalen Markt in den USA, auf dem endlich legal für den Exzess entwickelt, produziert und verkauft werden durfte. Und das haben zahlreiche Unternehmer vom sortenkreuzenden Grower über den tkreativen Cannabiskoch bis hin zum Über-Cannabis-Medium Hightimes ordentlich ausgenutzt. Schnell gab es erste eigene und definitiv preisträchtige Sorten aus Colorado, Oregon oder Washington State. Klar, diese in der Region gezüchteten Sorten mit ganz neuer Wirkung plus dem Heimatgefühl und Glückseligkeit darüber, dass man jetzt nie mehr nach Amsterdam fliegen müsse, um legal einen Joint zu rauchen, hat dann schon mal dazu geführt, dass die Menschen jetzt endlich ihren letzten Stern vergeben konnten, den sie für das absolut beste Gras so lange aufgespart haben. Aktuelle „Mode-Sorten“ wie Wedding Cake oder Sour Strawberry Diesel bestätigen diesen Eindruck, werden sie doch beide mit einer starken 4,6 bewertet.

Früher wurden sehr hohe Bewertungen noch sehr rar und hoch überlegt gesetzt, da war eine 4,2 schon absoluter Spitzenwert. Mit dem Colorado-Legal-Act 2013 wurde in Amsterdam dann allerdings gewissermaßen der Stöpsel unter den Grachten gezogen und alle mit den Fluten des Soges kämpfenden amerikanischen Weed-Touristen fanden sich alsbald in Colorado wieder, in einem semi-gemütlichen Coffeeshop in einem Vorort von Denver. Oder in einem durchschnittlich überfüllten Coffeeshop in Central Denver, vor dem bullige Türsteher Ausweise wie im Bulldogs Amsterdam abchecken. Oder kiffender Weise am Rande einer Klippe am Grand Canyon, den Sonnenuntergang anschauend, mit fünfzig befremdeten Ehepaaren, die wohl den gleichen Tipp im Reiseführer First Legal State: Colorado’s most lonely places for a smoking sesh befolgen.

Auf lealfy.com, einer der größten Straindatenbanken der Welt, steht die Super Silver Haze mit soliden 4.4/5 Sternen da. Das ist gutes oberes Mittelfeld, aber verglichen mit der neulich getesteten Sour Strawberry Diesel (4.6) auch kein Top-Strain, wenn man der leafly-Community die Entscheidungsgewalt überlassen würde. Bei der Betrachtung der Leafly.com-Nutzerbewertung sollte jedoch berücksichtigt werden, dass die Mitglieder von leafly.com zum Großteil amerikanischen Ursprungs sind. Das heißt, dass dort lokal bedingt eher weniger die Klassiker, die in Europa auch heute noch von ihren legendenähnlichen Namen zehren, geehrt und geschätzt werden, sondern vielmehr die regionalen Spezialitäten wie Wedding Cake, New York Sour Diesel oder Girl Scout Cookies. Man kann sich das so vorstellen, dass die meisten Bewertungen für Amnesia, Lemon Haze und Co. noch aus Zeiten stammen, in denen Menschen aller Herren Länder nach Amsterdam geflogen sind, um unbeschwert Gras-Urlaub machen zu können. Und vor allem auch, um eben jene sagenumwobenen Sorten einmal durchzutesten und mal bei Greenhouseseeds in einem Coffeeshop bei den Strainhunters vorbeizuschauen.

FAQs

It is less racy than a typical sativa, and for a seasoned user, I think this is a great choice for a daytime med. If you're looking for something to treat depression and anxiety, this is definitely worth a try. It is calming, but uplifting, and for a sativa the body high cannot be beat.

The buzz from Super Silver Haze is a functioning, daytime high. You'll be full of energy, but still feel peaceful, centred, and clear-headed. It's the perfect type of strain for a nice wake and bake session. Not to mention, Super Silver Haze is great for treating headaches/migraines, and anxiety.

THC: Super Silver Haze is known for its high THC content, which often ranges between 18% to 23% or even higher in certain phenotypes. The high THC levels contribute to the strain's powerful psychoactive effects, inducing a euphoric and uplifting high.

Dry eyes and a nasty case of cottonmouth are two symptoms that Super Silver Haze might give you. Rarely, especially after consuming more of this sticky strain, you might have a slight paranoid feeling. In addition, a minor headache and sporadic light vertigo are potential side effects of Super Silver Haze.

Crossbred, Haze and Northern Lights become Silver Haze, which can then crossbreed with electrifying sativa Skunk No. 1, generating Super Silver Haze and one intense brain-buzz.

Does Super Silver Haze Make You Sleepy? Super Silver Haze can promote relaxation, but it is not typically associated with inducing sleepiness. Instead, it is known for its uplifting and invigorating effects that enhance mood and creativity while encouraging a productive day.

Super Silver Haze strain reviews2,364



It is happy and energetic, but calm and focused, too. There are some mild visual effects and it is pretty potent; from a bowl, I'd expect 3ish hours at least.

Super Silver Haze



Thanks to the high THC content of the Super Silver Haze strain, certain individuals may experience heightened anxiety. Overall, the strain's strong psychoactivity might amplify anxious feelings, as the mind becomes more active and alert.

Super Lemon Haze



Similar to Super Silver Haze, this strain contains moderate amounts of THCV.

Super Silver Haze CBD: A Legend Pimped With CBD



It's a 70% sativa and 30% indica strain that comprises an equal ratio of THC to CBD which measures around 8–14%. Super Silver Haze CBD develops long branches, which need to be contained in small indoor spaces.

Consumers have also noted it had the effect of reducing stress and uplifting their spirits for a long and productive day. Some have said they've gotten the munchies while using Super Silver Haze, while others found it created an enjoyable psychedelic or thought-provoking high.

Silver Haze induces uplifting, energetic, and creative highs, with an extra buzz on top. This 80% sativa-dominant strain flowers in 65-75 days.

The instant joy spreading out right after the first hit makes Super Silver Haze Cannabis Seeds a prime strain for tackling low moods and depression. Beta-caryophyllene and myrcene are also considered effective anti-inflammatory agents. It's also a go-to medical cannabis strain for stress relief.