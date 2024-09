Tagesausflug Gibraltar - Unsere besten Tipps und Highlights (2024)

Bobbys, Guinness, englische Pubs, Pfund Sterling, Union Jacks und die Queen? Das klingt irgendwie so gar nicht nach Südeuropa! „Gibraltar ist langweilig, da gibt es echt nichts zu sehen!“ Diese Sprüche haben wir uns immer und immer wieder anhören müssen. Irgendwie war niemand so richtig begeistert von Gibraltar. Doch wir wollten uns selbst ein Bild machen und fuhren einfach mal los.

So langweilig kann es dort ja nicht sein!Schon von Algeciras aus konnten wir Gibraltar sehen, zumindest den auffälligen, hohen Affenfelsen. Nach knapp 50 Fahrminuten erreichten wir die Grenze. Was wir in Gibraltar erlebt haben, verraten wir dir im folgenden Beitrag. Auch unsere besten Tipps und Highlights für Gibraltar wirst du erfahren. Viel Spaß beim Stöbern und Nachmachen!

Die wichtigsten Facts zu Gibraltar

Warum ist Gibraltar eigentlich so ein besonderes Fleckchen Erde? Ganz einfach! Es handelt sich um ein britisches Überseegebiet, direkt zwischen Spanien und Afrika. Gibraltar gehört also zum Vereinigten Königreich, befindet sich eben aber an der Südspitze der Iberischen Halbinsel. Die Grenze zwischen Spanien und Gibraltar ist stolze 1,2 Kilometer lang. Vor der Küste befindet sich die Straße von Gibraltar, welche Europa und Afrika voneinander trennt. Bis nach Afrika sind es nur 15 Kilometer. Bei gutem Wetter kannst du vom Europa Point aus das Festland von Afrika sehen.

Anreise Gibraltar

Gibraltar hat zwar einen Flughafen, dieser wird allerdings nur von London aus angeflogen (British Airways und Easyjet). Von Deutschland aus gibt es immer noch keine Direktflüge. Die nächsten spanischen Flughäfen in der Nähe sind Malaga, Sevilla und Jerez. Es macht also Sinn, über einen der Flughäfen in Andalusien anzureisen.

Anschließend geht es dann mit dem Auto weiter bis zur Grenze. Du kannst dein Auto mit nach Gibraltar nehmen oder es auf spanischen Boden parken und zu Fuß weitergehen. Kläre aber vorher ab, ob dein Mietwagen auch in Gibraltar versichert ist. Große Parkplätze findest du am Grand Parade, am International Commercial Centre und am Europa Point.

Einreise & Grenzkontrolle

Der Flughafen von Gibraltar ist sehr besonders, da die Startbahn von einer 4-spurigen Straße gekreuzt wird. Sobald ein Flieger landet oder startet, wird die Straße gesperrt. Das kann dann gerne Mal ein wenig dauern, bis man an derReihe ist und auf die andere Seite laufen darf. Gibraltar gehört nicht zum Schengen-Raum, weshalb du bei der Einreise deinen Personalausweis vorzeigen musst. Mit dem Auto dauert das etwas länger, als wenn du einfach zu Fuß gehst. Parkplätze sind in Gibraltar meist eh überfüllt und sehr teuer.

Von der spanischen Seite aus kommend, erreichst du am Ende der Straße die Grenzkontrolle der Briten. An der erstenTankstelle in Gibraltar staunten wir nicht schlecht: „Guck mal, der Sprit ist ja super günstig! Nur0,80 € pro Liter!“ Schnell merkten wir aber, dass eskeine €-Preise waren sondern£-Preise. Dennoch war es dann mit 1,06 € immer noch günstiger, als in Spanien. Wir tankten natürlich einmal voll und konnten dann endlichunsere kleine „Tour durch England“ starten.

Währung und Geld

Da du dich nicht im Schengen-Raum befindest, zahlst du vor Ort auch mit dem Britischen Pfund oder dem Gibraltar-Pfund. Die offizielle Währung ist der Gibraltar-Pfund (GIP). In einigen Geschäften kannst du oft aber auch mit dem Euro zahlen. Wechselgeld gibt es aber oft in GIP zurück.

Das Land ist zudem ein echtes Steuerparadies. Viele Besucher kommen nur zum Einkaufen hier her. Auch Spanier aus der Umgebung decken sich hier billig ein (vor allem tanken). Sehr günstig sind zudem Zigaretten, Spirituosen, Uhren und Schmuck. Auch Mode und andere Dinge bekommst du sehr günstig.

Du kannst vor Ort Geld abheben mit deiner Kreditkarte oder in eine Wechselstube gehen. Aber Achtung: Achte darauf, welche Währung du abheben kannst. Es gibt den Pfund Sterling und den Gibraltar-Pfund. Den Gibraltar-Pfund kannst du nirgendwo anders wechseln. Übrig gebliebenes Geld solltest du also vor Ort wieder umtauschen.

Unterkünfte in Gibraltar

Der „Affenfelsen“ hat einige gute Unterkünfte für Urlauber und Touristen. Du solltest rechtzeitig buchen, denn Gibraltar ist beliebter, als du vielleicht denkst. Im Vergleich zu Spanien sind die Preise für Hotels aber auch deutlich höher. Eventuell kannst du auch nebenan im benachbarten La Linea günstigere Alternativen finden. Im folgenden haben wir ein paar Hotels in Gibraltar für dich herausgesucht.

Sehenswürdigkeiten in Gibraltar

Das Rollfeld vom Flughafen

Wir hatten Glück und konnten direkt nach der Kontrolle über das Rollfeld des Flughafens fahren. Doch wenn hier Flugzeuge starten oder landen, herrscht erst einmal Stillstand. Denn die einzige Straße nach Gibraltar verläuft über die Piste vom Gibraltar Airport. Ja, du hast richtig gehört! So oder so muss man erst einmaldie Landebahn passieren.

Mehrmals am Tag muss man vor den Schranken warten, bis ein Flieger gelandet oder gestartet ist. Zum Glück herrscht hier nicht so ein reger Flugverkehr. Nur 4 bis 8 Flieger am Tag kann man hier aus nächster Nähe bestaunen.Das Überqueren eines Rollfelds, um eine Stadt zu erreichen, ist weltweit einzigartig und irgendwie sau cool!

Europa Point und der Blick nach Afrika

Dieses flache Südende der Landzunge von Gibraltar ragt in die Straße von Gibraltar hinein und ist zugleich der südlichste Punkt der Stadt. Hier befindet sichder Europa Point Leuchtturm,eine römisch-katholische Wallfahrtskirche, ein Nationalheiligtum sowie eine Moschee. Bei klarem Himmel kann man bis nach Afrika rüber schauen(14 Kilometer). Irgendwie verrückt! Da steht man in Gibraltar und schaut über das Meer bis nachMarokko! Wahnsinn! Völlig unterschiedliche Welten so nah beieinander.

Ibrahim-al-Ibrahim-Moschee

DieIbrahim-al-Ibrahim-Moscheebefindet sich ebenfalls hier am Europa Point. Sie liegt am Fuße des Affenfelsen und wurde im August 1997 eingeweiht. Die Moschee ist die südlichste Moschee in Europa und eine der größten Moscheen,die in einem nicht-muslimischen Land erbaut wurde. Als die klaren und lauten Klänge des Imam durch die Boxen hörten, standen wir kurz still da. Auch wenn wir keiner Religion angehören, faszinieren uns die unterschiedlichsten Religionen und Kulturen.

Der berühmte Affenfelsen

Im Hintergrund vom Europa Point ragt der berühmte Affenfelsen empor. Er ist die Hauptattraktion auf dem Zipfel Erde vor Afrika. Man hat hier nicht nur eine schöne Sicht auf das Hinterland, die Stadt und das Meer. Hier leben die einzigen wilden Affen Europas (Ape’s Rock). Das ist auch der Grund, weshalb so viele Touristen auf den Berg strömen. Hier ist Vorsicht geboten: Affen sind die besten Taschendiebe und klauen gerne mal Brillen, Kameras und Bananen.

Mit der Seilbahn in Gibraltar kannst du direkt vom Tal aus bis zur Endstation auf den Affenfelsen fahren und den Blick auf über 400 Meter genießen. Das Ticket kostet momentan 16 Britische Pfund. Geöffnet ist die Seilbahn das ganze Jahr über immer von 09:30 und 19:15 Uhr. Zwischen November und März fährt die letzte Bahn bereits um 17:15 Uhr.

Der steil aus dem Meer herausragende Kalksteinfelsen ist 6 Kilometer lang und circa 1,2 Kilometer breit. Die höchste Stelle erreicht immerhin 426 Meter. Ansonsten ist Gibraltar recht flach und besteht nur aus sandigem Gebiet. Der Felsen hatte schon früh eine hohe militärische Bedeutung. Er diente als Verteidigungsanlage und im zweiten Weltkrieg als unterirdische Festung, wo knapp 15.000 Soldaten Unterschlupf fanden. Es gibt 50 km lange Tunnel, die sogenannten World War 2 Tunnels, welche heute in Teilen besichtigt werden können. Touren mit Affenfelsen und Belagerungstunnel kannst du hier buchen*.

Im Inneren des Felsen befindetsich dasHöhlensystemSt. Michael’s Cave. Diese Tropfsteinhöhle führt mehrere hundert Meter ins Innere des Felsens. Da die erste Höhle sogar für eine gute Akustik sorgt, wurde sie in ein Auditorium ausgebaut und wird heute als Konzertsaalgenutzt.

Die Mainstreet – alles so „very british“

Gerade war man noch in Spanien und schon stand man inmitten einer anderen Welt. Alles in Gibraltar ist so „very british“. Schwarze Metallzäune, rote Telefonzellen und Briefkästen, Schuluniformen der Kinder und die Queen, welche immer wieder auf Plakaten lächelt. Welcome to England! Naja nicht ganz aber es fühlte sich fast so an. DieMainstreetist eine gemütliche Fußgängerzone mit vielen Läden zum Shoppen und Bummeln. Restaurants und Cafés gibt es hier auch genügend, leider nur etwas überteuert. Buche hier deinen geführten Stadtrundgang*.

Der Hafen von Gibraltar

Von der Mainstreet aus bogen wir dann ab in Richtung Hafen. Man hat das Gefühl, als wäre man in Marbella, Mallorca oder auf Sardinien. Eine Yacht neben der anderen, ein Boot größer als das daneben. Am Hafen von Gibraltar kann man gemütlich entlang schlendern und das meist wirklich gute Wetter genießen. An Restaurants und Cafés mangelt es hier nicht, vermutlich nur etwas teurer als in der Stadt. Hier befindet sich auch dasSunborn Hotel– ein riesiges Schiff welches als Hotel dient. Eine Nacht im Doppelzimmer kostet rund 250€. Wahnsinn! Für dieses Geld konnten wir fast 2 Wochen in unserem Haus in Tarifa wohnen!

Strände von Gibraltar

Kann man in Gibraltar auch Baden und am Strand relaxen? Ja, es gibt ein paar schöne Strände, wo du dir deine Abkühlung holen kannst. Auch Wracktauchen, Delfintouren und Segeln sind hier total angesagt. Die kleine Bucht „Catalan Bay“ im Osten der Halbinsel. Hier befindet sich ein kleines Fischerdorf, helle Sandsteinfelsen und schöne bunte Häuser. Auch die Sandy Bay ist ein beliebtes Ausflugsziel. Der Sand stammt aus der Sahara Wüste.

Ebenfalls beliebt ist der Eastern Beach, welcher gleichzeitig auch der größte Strand in Gibraltar ist. Beobachtet die landenden und startenden Flugzeuge, während du dich in die Fluten stürzt. Dieser Strand grenzt nämlich direkt an die Startbahn des Airports, welche ein kleines Stück ins Meer ragt. Am Abend findest du hier in den Strand Bars und Restaurants leckeres Essen und Drinks.

Touren buchen

Es gibt zahlreiche Touren und Ausflüge, welche du nach Gibraltar buchen kannst. Auch vor Ort gibt es einige Angebote. Bei Get your Guide* findest du eine große Auswahl. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Sightseeingtour inklusive Delfinbeobachtungen? Klingt gut? Dann schau mal vorbei:

Fazit

Gibraltar lohnt sich für einenentspannten Tagesausflug. Alleine dieses britische Flair, die vielen britischen Details, der kuriose Flughafen und die schöne Aussicht vom Affenfelsen und Europa Point sind alles andere als „total langweilig“. Und wenn man dann noch Glück hat, sieht man das eine oder andere Flugzeug starten oder landen. Wir hatten uns vorher auf der Internetseite des Flughafens informiert und konnten so eine Maschine von British Airways beim Landen zuschauen. Da wir beide die Welt der Flugzeuge super spannend und interessant finden, war das für unsein gelungener Abschluss.

Du möchtest noch mehr über Spanien erfahren? Schau dir dazu gerne unsere Länderseite zu Spanien an. Dort erfährst du u.a. mehr zum Thema Andalusien, Camping in Spanien und Sightseeing in z.B. Barcelona. Wirf auch einen Blick in unsere tollen Mallorca Highlights. Viel Spaß beim Entdecken und Stöbern!

