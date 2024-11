Tak może wyglądać Wojciech Szczęsny w EA FC 25. Oto jego karta w Barcelonie (2024)

Lekkoatletyka 23 min.Polka w rok startów na bieżni zarobiła na mieszkanie. Wcale tego nie planowała [WIDEO]Pia Skrzyszowska ma za sobą bardzo udany sezon. W Rzymie podczas mistrzostw Europy zdobył brązowy medal na 100 m przez płotki. Natomiast rywalizację podczas igrzysk olimpijskich zakończyła na 9. miejscu. W podcaście "W cieniu sportu" zdradziła, że za pieniądze zarobione w 2024 r. zdołała kupić sobie mieszkanie o powierzchni 38 m kw. — To mieszkanie było trochę niespodziewane i nieplanowane. Nigdy o tym nie myślałam. Nie wychodziłam tak do przodu — opowiada 23-latka.

Siatkówka 35 min.Gruchnęła plotka z Fabianem Drzyzgą. Sprawdziliśmy. Oto cała prawdaWłoski portal volleyball.it podał informację o tym, że Fabian Drzyzga, który rozgrywa swój pierwszy sezon w barwach Fenerbahce Stambuł, opuści turecki klub i jeszcze w trwających rozgrywkach przeniesie się od Serie A, by pracować z byłym selekcjonerem polskiej kadry – Andreą Anastasim. Po niespełna godzinie od publikacji informacja została jednak wycofana, a nam udało się potwierdzić, że chodzi o innego Polaka, który znajdzie się w klubie z Piacenzy.

Lekkoatletyka 36 min.Pia Skrzyszowska nie ma złudzeń w sprawie Polaków. "Jest to zakorzenione"Pia Skrzyszowska, jak na razie, nie doświadczyła wielkiego kryzysu w swojej karierze. Z roku na rok robi ciągły postęp. Jednak, kiedy w życiu sportowca pojawiają się trudne chwile, to ruszają poszukiwania, czegoś nowego, co niekoniecznie może być zaakceptowane przez społeczeństwo. — Polacy jako naród z natury negują różne nowości czy różności. Myślę, że jest to po prostu w nas zakorzenione — ocenia płotkarka. — Nie należę do bardzo cierpliwych osób, choć uważam, że jest lepiej. Progresję. Nie jest to jednak zawsze łatwe i kolorowe — mówi wprost.

PGE Ekstraliga 40 min.Pół PGE Ekstraligi walczy nie tylko o Miśkowiaka. Inny zawodnik w wielkiej grzeGdzie będzie jeździł Jakub Miśkowiak? 23-latek ma propozycję z czterech klubów PGE Ekstraligi. Chcą go ekipy z Częstochowy, Grudziądza, Rybnika i Gorzowa, gdzie startował w sezonie 2024. Decyzja Miśkowiaka może znacząco wpłynąć na układ sił w PGE Ekstralidze. Na przykład ten zawodnik w Grudziądzu może oznaczać, że to GKM na papierze będzie dysponował składem na pierwszą czwórkę.

Premier League 1 godz.A jednak! Pep Guardiola podjął ostateczną decyzję w sprawie przyszłościOsiem lat wypełnionych po brzegi licznymi sukcesami i na tym nie koniec! Według informacji "The Telegraph" Pep Guardiola podjął decyzję i będzie zasiadał na ławce trenerskiej Manchesteru City do końca sezonu 2025/2026. A to oznacza, że w ekipie z Etihad Stadium spędzi całą dekadę.

Igrzyska olimpijskie 1 godz.Przewrót na szczycie w Rosji. Na jego słowa reagowali ludzie Władimira PutinaRosyjskie media rozpisują się na temat rezygnacji prezesa tamtejszego komitetu olimpijskiego. O Stanisławie Pozdniakowie głośno w mediach zrobiło się wiosną, gdy nazwał rodzimych tenisistów "zespołem zagranicznych agentów". Jego słowa łagodził wówczas sekretarz prasowy Władimira Putina.

Reprezentacja Polski 1 godz.Robert Lewandowski poluje na swoją 38. "ofiarę"We wtorek wieczorem w Warszawie, polska reprezentacja zmierzy się z Chorwacją w meczu Ligi Narodów. Robert Lewandowski, napastnik Barcelony, ma szansę strzelić bramkę swojemu 38. rywalowi na poziomie reprezentacyjnym. Dotychczas w drużynie narodowej rozegrał 155 spotkań, zdobywając 84 gole przeciwko 37 różnym zespołom.

Ofsajd 1 godz.Rajskie wakacje Agnieszki Radwańskiej. To tu odpoczywa [WIDEO]Agnieszka Radwańska wybrała się na wakacje. Byłej tenisistce towarzyszyli bliscy. Radwańska opublikowała na Instagramie świetne wideo z wypoczynku na Malediwach. Nagranie skomentowało wielu fanów, a także dobrze znane gwiazdy.

Inne 1 godz.Nowe rozszerzenie do Pokemon TCG. Te karty zobaczysz tylko u nasJuż za kilka tygodni swoją premierę będzie miało rozszerzenie gry karcianej Pokemon Scarlet & Violet – Surging Sparks. Wraz z nim do gry dodane zostaną takie karty jak Pikachu ex typu Stellar Tera, ale to nie wszystko. Tylko u nas zobaczycie dwie inne karty, które 8 listopada trafią do sprzedaży.