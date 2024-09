Tausende Fans feiern in Berlin Einzug der Türkei ins Viertelfinale (2024)

"Tausende Fans feiern in Berlin..." Ja Danke. Habe es gehört hier in Kreuzberg. Hoffentlich ist für die Türken dann gegen Holland die EM vorbei.

Antwort auf [Was so alles unter den Teppich gekehrt wird.] vom 03.07.2024 um 07:41

Den Türken den Sieg aberkennen, Österreich ins Viertelfinale schicken und Demiral vors Gericht zerren. Was der eine nicht darf, darf auch der andere nicht egal ob sich der eine als Deutscher fühlt und der andere als Türke oder umgekehrt. Jeder Mensch hat das Recht stolz auf was zu sein. Aber nicht unter Verwendung fragwürdiger Grußformen.

23:30 Uhr Hier nochmal meine Antwort, die bisher mehrmals von rbb 24 ignoriert worden ist: Dass meine "Aufklärung" für "Mi" nicht veröffentlicht wurde, liegt nicht an mir!!! Mein Hinweis, dass der "Wolfsgruß" auch als "Schweigefuchs" in der Grundschulpädagogik(!) verwendet wird, war KRITISCH gemeint! 2002 habe ich mich gegen Wimpel der "Grauen Wölfe", die in einer von einem Türken geführten Gaststätte in Bln.-Amtsfeld hingen, erfolgreich gewehrt. Ich bin seit Jahrzehnten AKTIV gegen rechts unterwegs!!!

Ich weiß nicht, was an "Mein Hinweis, dass der "Wolfsgruß" auch als "Schweigefuchs" in der Grundschulpädagogik(!) verwendet wird, war KRITISCH gemeint!" "relativierend" sein soll. Das "!" und das Wort "KRITISCH" müssten eigentlich implizieren, dass ich nichts relativiere! Einfach ausgedrückt: Wenn ich Erzieher*innen, die den "Schweigefuchs" benutzen, darauf hinweise, dass diese Symbolik bei den "Grauen Wölfen" benutzt wird und ihnen dazu noch erkläre, was das für eine Organisation ist, ist dies wohl NICHT relativierend! Auf dieser "Plattform" kann ich allerdings nicht alles bis ins Detail darlegen. Etwas Mitdenken darf ich wohl erwarten! Vielleicht klären Sie demnächst eine/n den "Schweigefuchs" Zeigende/n auf!

Merih Demiral traf für die Türkei bereits nach 57 Sekunden zum schnellsten Tor in der K.-o.-Runde einer EM sowie in der 59. Minute. Den Anschlusstreffer vor 38.305 Zuschauerinnen und Zuschauern erzielte Freiburgs Michael Gregoritsch (66.). Eine große Schluss-Offensive der Österreicher machte die Partie noch einmal spannend, wurde aber nicht belohnt.

Am Samstag, den 6. Juli - Niederlande und Türkei spielen in Berlin um den Halbfinaleinzug

Um den Einzug ins Halbfinale der EM spielen die Türken um Youngster Arda Güler nun am Samstag in Berlin (21 Uhr) gegen die Niederländer, die zuvor Rumänien mit 3:0 geschlagen hatten.

Auch in anderen Orten in der Stadt, darunter vor allem in Kreuzberg und Neukölln, gab es laute Hupkonzerte und es wurde Feuerwerk gezündet. Zahlreiche türkische Fans verfolgten das Achtelfinale auf der Berliner Fanzone vor dem Brandenburger Tor, die für ein zusätzliches Public Viewing geöffnet war. Das EM-Spiel wurde nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen, deshalb nutzen viele türkische Fans die Möglichkeit. Laut Polizei gab es keine weiteren größeren Polizeieinsätze im Kontext mit dem EM-Spiel.

Tausende Fans der türkischen Fußball-Nationalmannschaft haben in der Nacht auf Mittwoch in Berlin ausgelassen den Einzug ins EM-Viertelfinale gefeiert. Allein am Breitscheidplatz in Charlottenburg versammelten sind in der Spitze laut Polizei etwa 8.000 Menschen. Hunderte Autos waren bei dem schon traditionellen Autokorso auf dem Kurfürstendamm dabei, sodass schnell nichts mehr lief. Die Polizei sperrte Zufahrtsstraßen ab. Die Jubelfeier sei "überwiegend friedlich" verlaufen, sagte ein Polizeisprecher.

Auf dem Kurfürstendamm und am Tauentzien haben am späten Dienstagabend bis zu 8.000 Menschen den EM-Sieg der Türkei über Österreich gefeiert. Am Tag danach zieht die Berliner Polizei Bilanz.

