Ticket ins Paradies - Stream: Jetzt Film online anschauen (2024)

Die romantische Komödie TICKET INS PARADIES vereint endlich wieder zwei der beliebtesten Hollywood-Superstars überhaupt auf der großen Leinwand: Julia Roberts und George Clooney.Ihre eigene Ehe ist schon lange Vergangenheit. Doch als ihre Tochter Lily (Kaitlyn Dever) nach Bali reist und sich dort Hals über Kopf verliebt und verlobt, fallen ihre geschiedenen Eltern Georgia und David (Julia Roberts, George Clooney) aus allen Wolken. Obwohl sie nur noch Abneigung füreinander empfinden, brechen die beiden gemeinsam in das exotische Tropenparadies auf, um Lily vor dem Fehler zu bewahren, den sie selbst vor 25 Jahren gemacht haben.Regisseur Ol Parker hat schon mit Mamma Mia! Here We Go Again ein ausgelassenes Feuerwerk der Gefühle entzündet. TICKET INS PARADIES inszeniert er nun nach eigenem Drehbuch mit Co-Autor Daniel Pipski als funkensprühenden Gute-Laune-Film über romantische Überraschungen und zweite Gelegenheiten. In den Hauptrollen sorgen dabei die beiden Oscar®-Preisträger Julia Roberts (Wunder) und George Clooney (Up in the Air) für reichlich emotionale Eskapaden. An ihrer Seite strahlen außerdem die Golden-Globe-nominierte Kaitlyn Dever (Unbelievable) sowie Lucas Bravo (Emily in Paris) und Billie Lourd (Booksmart).Für die Produktion von TICKET INS PARADIES zeichnet gleich ein ganzes Team kreativer Köpfe verantwortlich, angeführt von Roberts und Clooney selbst sowie vom mehrfach Oscar®-nominierten Erfolgsduo Tim Bevan und Eric Fellner (The Danish Girl, Die Entdeckung der Unendlichkeit, Les Misérables, Yesterday). Zu den weiteren Produzenten gehören Oscar®-Gewinner Grant Heslov (Argo, Monuments Men: Ungewöhnliche Helden), Sarah Harvey (Best Exotic Marigold Hotel), Deborah Balderstone (Palm Beach), Lisa Roberts Gillan und Marisa Yeres Gill. TICKET INS PARADIES wurde vor Ort im australischen Queensland gedreht, unterstützt von Fördermitteln der australischen Regierung sowie der Screen Queensland’s Production Attraction Strategy.

Ticket ins Paradies ist heute auf Platz 641 in den täglichen JustWatch Streaming-Charts. Der Film ist seit gestern in den Charts 208 Plätze nach oben gerückt. In Deutschland ist er derzeit beliebter als The Beach Boys, aber weniger beliebt als Whiskey Tango Foxtrot.

Du kannst "Ticket ins Paradies" im Abo bei Amazon Prime Video, Amazon Prime Video with Ads oder bei Amazon Prime Video with Ads kostenlos mit Werbeunterbrechungen im Stream anschauen. Zusätzlich ist "Ticket ins Paradies" noch bei Apple TV, Amazon Video, Google Play Movies, YouTube, Sky Store, Rakuten TV, maxdome Store online ausleihbar und steht bei MagentaTV, Videoload, Apple TV, Amazon Video, Google Play Movies, YouTube, Rakuten TV, Sky Store, maxdome Store als Download zur Verfügung.

Ticket ins Paradies - mit George Clooney und Julia Roberts



Sky zeigt die starbesetzte Romantikkomödie auf Sky Cinema und auf Abruf über Sky Q – wahlweise auf Deutsch oder in der Originalversion.

Wenn Sie noch mehr darüber erfahren möchten, dann ist Ticket to Paradise auf Netflix jetzt verfügbar und bereit, Ihnen ein unvergessliches Abenteuer zu bieten. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, um den Film anzusehen, werden Sie nicht enttäuscht sein. Es lohnt sich, die Reise zu machen!

WIRD TICKET TO PARADISE AUF NETFLIX SEIN? Nein, Ticket to Paradise wird nicht auf Netflix verfügbar sein – zumindest nicht in naher Zukunft, da es nach seinem Kinostart direkt zu Peacock geht.

Produktion und Hintergrund. Die Dreharbeiten fanden ab November 2021 im australischen Bundesstaat Queensland statt. Drehorte waren unter anderem die Whitsunday Islands, die Gold Coast und Brisbane.

Ticket to Paradise, eine Komödie mit George Clooney, Julia Roberts und Kaitlyn Dever, kann jetzt gestreamt werden. Sehen Sie sich den Film auf STARZ, DIRECTV, The Roku Channel, ROW8, Fandango at Home, Prime Video oder Apple TV auf Ihrem Roku-Gerät an.

Die romantische Komödie Ticket to Paradise von Julia Roberts und George Clooney ist jetzt auf Netflix in Großbritannien und Irland verfügbar. Die beiden Hollywoodstars, die gemeinsam in der Ocean's Eleven-Reihe auftraten, kamen für den Film von 2022 wieder zusammen – in dem sie ein geschiedenes Paar spielen, das für die Hochzeit ihrer Tochter wieder zusammenkommt.

Stattdessen fanden die Dreharbeiten für "Ticket ins Paradies" in Australien statt. Beispielsweise auf einer Insel namens Long Island, die vom tropischen Regenwald besiedelt ist. Im Palm Bay Resort dienten die im Stil von Bali umgebauten Hütten als Kulisse.

Ticket ins Paradies ist aktuell nicht bei Joyn, Disney+, Netflix, RTL+, Prime Video Channels, Paramount+, VIDEOBUSTER, Discovery+, ZDFmediathek, ARTE, ARD Plus, Cosmic Cine TV, Kino on Demand, CHILI, Sooner, Netzkino, Pluto TV, Plex, Crunchyroll, Viki, Animation Digital Network, alleskino, filmfriend, filmingo, Mubi, ...

Checken Sie im Palm Bay Resort auf Long Island ein und Sie werden sofort verstehen, warum es in Ticket to Paradise eine Hauptrolle spielte. Villen im balinesischen Stil, eingebettet in den Regenwald mit verlockendem Blick auf das Korallenmeer – ein Stück absoluter Ruhe.

Julia Roberts‘ Villa in Ubud ist ein realer Ort, in dem Sie tatsächlich übernachten können, sodass Sie die Kulisse des Films aus erster Hand erleben können. Die Tegallalang-Reisterrassen in Ubud bilden die malerische Kulisse für die ikonische Szene, in der Julia Roberts mit ihrem Fahrrad durch das üppige Grün fährt.