Toen en nu: de ELLE-carrière van onze dertig covermodellen (2024)

Dertig jaar ELLE vieren we met een bomvolle cover met maar liefst dertig modellen die je al eerder in of op ELLE hebt kunnen zien. Wij doken in het archief en met trots presenteren wij nu...

ATHALIA AMAH

Instagram: @athalia._

Leeftijd: 19 jaar

Bureau: Paparazzi Model Management

Mijn favoriete verjaardag was ‘mijn achttiende verjaardag. Ik heb een groot feest gegeven.’

Mode is voor mij ‘een mooie manier om me te kunnen uiten.’

AYESHA DJWALAPERSAD

Instagram: @ayeshadjwala

Leeftijd: 23 jaar

Bureau: Paparazzi Model Management

Over dertig jaar hoop ik ‘gelukkig en gezond te zijn en nog net zo vol in het leven te staan als nu. Samen met mijn man Daanisj en hopelijk een elftal aan kinderen. Oké, niet per se elf. Eén is ook al heel bijzonder.’

ZOË THAETS

Instagram: @zoethaets

Leeftijd: 20 jaar

Bureau: Future Faces

Mode is voor mij ‘een manier om jezelf uit te drukken. En zeker niet iets om te serieus te nemen, want dan gaat de fun eraf.’

Een icoon voor mij is ‘Imaan Hammam. Ze komt zo sympathiek en zelfverzekerd over.’

GLYNE MAE

Instagram: @glynemae

Leeftijd: 17 jaar

Bureau: Known Model Management

Sisterhood betekent ‘dat je een groot vertrouwen in elkaar hebt en dat je altijd op elkaar kunt terugvallen. In mijn ogen is dat niet alleen met vrouwen mogelijk maar ook met mannen.’

QUERELLE JANSEN

Leeftijd: 33 jaar

Bureau: RPH Model Management

Over dertig jaar hoop ik ‘te doen wat ik graag wil. Misschien woon ik in een hutje op de hei, met een geitje in de tuin.’

Een eigen stijl betekent ‘authenticiteit. Doen en dragen wat je wil en mooi vindt, niet wat een ander vindt. Een beetje eigenwijs zijn.’

JULIA SPARROW

Instagram: @juliasparrow

Leeftijd: 25 jaar

Bureau: De Boekers

Mijn favoriete verjaardag was ‘mijn 22ste verjaardag. Die vierde ik in Marrakesh. Op een dakterras van een riad in de medina voerde ik tot laat in de avond inspirerende gesprekken met leuke mensen.’

SOEKIE GRAVENHORST

Instagram: @soekie_

Leeftijd: 23 jaar

Bureau: Paparazzi Model Management

Ik trek een fles champagne open als ‘het Oud en Nieuw is.’

Mode is voor mij ‘een uitlaatklep.’

Een icoon voor mij is ‘Yemi Alade, de bijzonderste Afrikaanse zangeres.’

EYES RODGERS

Instagram: @eyesrodgers

Leeftijd: 19 jaar

Bureau: Paparazzi Model Management

Over dertig jaar hoop ik ‘met mijn gezin op een eiland te wonen, relaxed aan het strand.’

Een eigen stijl betekent ‘Niet letten op wat anderen doen, je eigen creativiteit gebruiken. Your own unique fantasy.’

STEF VAN DER LAAN

Instagram: @stefvanderlaan

Leeftijd: 29 jaar

Bureau: Paparazzi Model Management

Mode is voor mij ‘een goede manier om jezelf uit te drukken zonder er veel bij te hoeven vertellen.’

Een icoon voor mij is ‘Vivienne Westwood. Een hardwerkende single moeder die haar eigen stempel op de mode heeft gedrukt.’

NINA DOZY

Instagram: @ninadozy

Leeftijd: 20 jaar

Bureau: Future Faces

Mijn favoriete verjaardag was ‘mijn achttiende verjaardag, die ik in New York vierde met mijn vrienden.’

Sisterhood is ‘elkaar supporten en verder helpen. Mijn zussen en vriendinnen hype ik altijd zo op, dat ze me nog net niet blokkeren op Instagram.’

NINOUK AKKERMAN

Instagram: @ninoukakkerman

Leeftijd: 25 jaar

Bureau: Paparazzi Model Management

Over dertig jaar hoop ik ‘in een eigen huisje te wonen met veel groen eromheen, een kat en een geweldige boekenkast à la Beauty and the Beast. Een paar lekkere oorfauteuils erbij zodat mijn vrienden, familie en ik de hele dag kunnen hangen, theedrinken, lezen en de tijd vergeten. En de kat knuffelen. Heerlijk.’

NIMUE SMIT

Instagram: @nimuesmit

Leeftijd: 27 jaar

Bureau: Code Management

Ik trek een fles champagne open als ‘ik zin heb om van een moment, dag of etentje een feestje te maken.’

Mode is voor mij ‘de plek waar kunst, creativiteit en fantasie samenkomen.’

ANNE-MARIE VAN DIJK

Instagram: @tokispirit

Leeftijd: 34 jaar

Bureau: Paparazzi Model Management

Een eigen stijl betekent ‘jezelf zijn en dat durven te laten zien.’

Sisterhood is voor mij ‘a feeling of strength and shared empowerment.’

TYVANNI OSAHENI EBUEHI

Instagram: @tyvvanni

Leeftijd: 21 jaar

Bureau: Code Management

Over dertig jaar hoop ik ‘een eigen platform te hebben voor jong talent.’

Een eigen stijl betekent ‘durven aantrekken waar jij je prettig in voelt.’

JUSTINE BAKKER

Instagram: @justine_bakker

Leeftijd: 47 jaar

Bureau: Paparazzi Model Management

Mode is voor mij ‘spelen met kleur, stof, materialen en vorm. Ik volg de laatste trends eigenlijk niet, al zie ik veel op de set. Alles is goed, als je het met vertrouwen draagt.’

ADAMA JOBE

Instagram: @i_am_adamajobe

Leeftijd: 24 jaar

Bureau: Models Rock Agency

Mode is voor mij ‘een manier om te laten zien wie ik ben. De modewereld geeft me een platform om Afrikaanse meisjes te vertegenwoordigen en heeft me geholpen een sterk zelfvertrouwen op te bouwen.’

AGNES NABUURS

Instagram: @agnesnabuurs

Leeftijd: 30 jaar

Bureau: Paparazzi Model Management

Mijn favoriete verjaardag was ‘toen ik 29 werd. Ik was net verhuisd. De boel moest nog verbouwd worden. Reden voor Twister in de woonkamer en pizza’s maken in een kleine oven die op tafel stond. De avond eindigde in de ochtend, met tomatensaus aan het plafond, loeiende beats en boze nieuwe buren.’

JUNO VON SCHULZ

Instagram: @junovonschulz

Leeftijd: 17 jaar

Bureau: De Boekers

Over dertig jaar hoop ik ‘een zelfvoorzienend plekje gebouwd te hebben, waar iedereen welkom is en iedereen kan worden wie ze zijn. Het liefst in de bergen, waar dieren overal kunnen rondlopen.’

SIMONE DORELEIJERS

Instagram: @simonedoreleijers

Leeftijd: 27 jaar

Bureau: Paparazzi Model Management

Ik trek een fles champagne open ‘bij alles wat er gevierd kan worden. Dat is een traditie in huize Doreleijers. Het eerstvolgende plopmoment is het afstuderen van mijn vriend Luc. En daarna hoop ik te ploppen op het lanceren van mijn blog thewell-fashioned.’

SOPHIE VLAMING

Instagram: @sophievlaming

Leeftijd: 31 jaar

Bureau: Wilma Wakker

Mijn favoriete verjaardag was ‘toen ik dertig werd en met al mijn vrienden en familie drie dagen in ons zomerhuisje aan zee feestvierde. Zonnen, eten, drinken, zwemmen… liefde is samenzijn!’

SARA DIJKINK

Instagram: @saradijkink

Leeftijd: 19 jaar

Bureau: Micha Models

Over dertig jaar hoop ik ‘gelukkig en gezond te zijn. Het klinkt misschien cliché maar dat is voor mij het allerbelangrijkst.’

Mijn favoriete verjaardag was ‘mijn achttiende verjaardag. Mijn vriend nam me mee naar Praag.’

MILA DE WIT

Instagram: @miladewit

Leeftijd: 31 jaar

Bureau: Max Models

Mijn favoriete verjaardag was ‘mijn dertigste verjaardag in NYC met mijn beste vrienden. We hebben de hele nacht gedanst, gelachen en gedronken.’

Ik trek een fles champagne open als ‘ik eindelijk mijn rijbewijs haal.’

ALYSSA TRAORÉ

Instagram: @alyssatraore

Leeftijd: 20 jaar

Bureau: It’s Me Model Management

Een eigen stijl betekent ‘je niet laten beïnvloeden door de massa.’

Ik trek een fles champagne open als ‘ik mijn bachelor haal.’

Een icoon voor mij is ‘Michelle Obama.’

NIRVANA NAVES

Instagram: @nirvana_naves

Leeftijd: 23 jaar

Bureau: Code Management

Over dertig jaar hoop ik ‘gezond en gelukkig te zijn. En een hond te hebben. Vooral een hond. De rest zie ik wel.’

Mode is voor mij ‘een feestje.’

IRIS BAKKER

Instagram: @irismonroe25

Leeftijd: 27 jaar

Bureau: Tjarda Model Management

Ik trek een fles champagne open als ‘deze cover uit is natuurlijk!’

Mijn favoriete verjaardag was ‘mijn 25ste verjaardag. Mijn beste vriendin vroeg me die dag als getuige voor haar bruiloft.’

IRIS LANDSTRA

Instagram: @irislandstra

Leeftijd: 20 jaar

Bureau: Micha Models

Iconen zijn voor mij ‘sterke vrouwen die zich inzetten voor anderen en iets bijdragen aan de wereld. Of hun bijdrage nou groot of klein is, ik heb er bewondering voor.’

LOIS SCHINDELER

Instagram: @loisschindeler

Leeftijd: 24 jaar

Bureau: Elite Model Management

Over dertig jaar hoop ik ‘dat we met zijn allen hebben gezorgd voor een duurzamere levensstijl en dat we de wereld elke dag weer een beetje groener en schoner maken.’

MICHELLE VAN BIJNEN

Instagram: @michellevbijnen

Leeftijd: 20 jaar

Bureau: Micha Models

Mode is voor mij ‘belangrijk, ik vind het heel leuk om met mode en trends bezig te zijn. Door het modellenwerk is mijn interesse enorm gegroeid. Wie weet ga ik er later wel meer mee doen.’

RUTH IVIE OSEMWEGIE

Instagram: @ruth_ivie

Leeftijd: 16 jaar

Bureau: Max Models

Over dertig jaar hoop ik ‘de meeste van mijn dromen bereikt te hebben.’

Mode is voor mij ‘een vorm van kunst.’

ESMEE VERMOLEN

Instagram: @esmeevermolen

Leeftijd: 24 jaar

Bureau: Max Models

Mode is voor mij ‘een manier om te bonden met mijn nichtje Lois van vijftien, omdat we samen heel goed kunnen shoppen en de leukste dagjes uit hebben.’