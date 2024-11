Top 20 Les plus belle adresses pour Coiffure afro à Paris - Treatwell (2024)

LICAM BEAUTE5,06 avis14e arrondissement, ParisMontrer sur la carteNattes collées1 h - 2 h à partir de35€Retrait de tissage 30 min20€Tissage top closure2 h 60€Je veux en savoir plusLunLundi10:00–19:30MarMardi10:00–20:00MerMercredi10:00–20:00JeuJeudi10:00–20:00VenVendredi10:00–20:00SamSamedi10:00–20:00DimDimanche13:00–20:00Explorez l'univers du salon de coiffure Boya, niché au cœur du 14e arrondissement de Paris, où une ambiance conviviale vous attend lors de votre séance de coiffure sur mesure. L'équipe attentionnée vous accueillera dans un cadre confortable pour vous offrir des prestations personnalisées qui prendront soin de votre chevelure.Transports publics les plus proches :À quelques minutes du métro Mouton Duvernet.L’équipe :Ina et Parfaite vous ouvriront les portes pour vous faire profiter d'un agréable moment.Nos coups de cœur :L’atmosphère : plongez dans une ambiance chaleureuse et accueillante au salon de coiffure Boya, où chaque visite est une expérience agréable et relaxante.Les spécialités de l’établissement : les coupes et les colorations.

Nail Me4,62091 avisTernes, ParisMontrer sur la carteTailles 5 min - 15 minà partir de1€Reconstruction ongle de pied à l’unité 5 min10€Front 5 min8€Je veux en savoir plusLunLundi10:00–19:00MarMardi10:00–19:00MerMercredi10:00–19:00JeuJeudi10:00–19:00VenVendredi10:00–19:00SamSamedi10:00–19:00DimDimancheFerméNail Me est un bar à ongles situé dans le 17ᵉ arrondissement de Paris, au cœur du quartier de Ternes, à deux pas de l’Arc de Triomphe. Manucure, beauté des pieds, pose d'ongles en gel ou en résine, pour des mains ultra-féminines, vous avez l'embarras du choix pour être belle jusqu'au bout des ongles ! Nail Me, le partenaire beauté de vos mains et de vos pieds !Transports publics les plus proches : À six minutes à pied de la station de métro Ternes (ligne 2) ou à huit minutes à pied de la station de métro Argentine (ligne 1).L'équipe :Vous êtes accueillis par une équipe très sympathique qui met tout en œuvre pour vous proposer des soins adaptés à vos envies. Nos coups de cœur :L’atmosphère : Pousser les portes du salon, c'est découvrir un magnifique bar à ongles, superbement décoré ! Parquet, mobilier scandinave et couleurs pastel, offrent à ce lieu une ambiance unique, élégante et apaisante. Chez Nail Me, on se sent rapidement très à l'aise et entre de bonnes mains ! Les spécialités de l’établissement : la beauté des mains et des pieds ainsi que les épilations. La marque et produit utilisé : OPI.

Barber Square4,7571 avisPlaisance, ParisMontrer sur la carteHomme - Curly 30 min - 45 minà partir de25€Je veux en savoir plusLunLundiFerméMarMardi10:00–19:00MerMercredi10:00–19:00JeuJeudi10:00–19:00VenVendredi10:00–20:00SamSamedi10:00–20:00DimDimanche10:00–20:00Barber Square est un barbier et un salon de coiffure pour homme situé dans le 14ᵉ arrondissement de Paris, dans le quartier Plaisance, à deux pas de la station de métro Pernety. Composée de jeunes et talentueux barbiers, l'équipe de Barber Square n'a qu'un seul mot d'ordre : vous offrir un instant de beauté unique !Laissez libre cours à vos envies en matière de coiffure ! Que vous optiez pour un rafraîchissement de votre coupe ou un changement radical, vos experts Barber Square vous offrent un résultat 100% personnalisé : coupe à la tondeuse ou aux ciseaux, Hair Design, ou encore coloration et décoloration sont tout autant de prestations qui vous sont dédiées !Qui dit coiffure au top dit barbe impeccable ! Profitez d'une taille classique ou sculptée, ou appréciez un rasage à l'ancienne effectué dans les règles de l'art !Enfin, pour un style au top de la séduction, prenez soin de votre visage avec des masques spécifiques : qu'il soit purifiant en version masque noir ou hydratant à l'aloé véra, ce soin sublime votre teint !Barber Square : votre rendez-vous de beauté unique au masculin !Transports publics les plus proches : Barber Square est installé tout près du métro Pernety (ligne 13).L’équipe :Laissez-vous conseiller et chouchouter par les experts, unissant leur savoir-faire à ceux de marques d'exception.Nos coups de cœur :L’atmosphère : chez Barber Square, on privilégie une écoute sur-mesure dans un cadre moderne et propice à la détente ! Ici, c'est un cadre authentique et accueillant qui vous attend : éléments en bois bruts et laqués, style à l'américaine et touches végétales se combinent ainsi en harmonie. Les spécialités de l’établissement : les coupes, les colorations et l'entretien de la barbe. Les marques et produits utilisés : American Crew ou encore Le Comptoir de la Barbe !

BooBeauty4,471 avisCharonne, ParisMontrer sur la carteNattes en forme et coeur à partir de 15 min5€Fulani simple à partir de 1 h 50€Nattes / Twist demi-tête 30 min25€Je veux en savoir plusLunLundi10:00–20:00MarMardi10:00–20:00MerMercredi10:00–20:00JeuJeudi10:00–21:00VenVendredi10:00–20:00SamSamedi10:00–20:00DimDimanche11:00–19:00BooBeauty est un salon de coiffure et un institut de beauté mixte, situé dans le 20ᵉ arrondissement de Paris, près de l'église Saint-Jean-Bosco et de la place de la Nation. On profite dans cet établissement d’un moment rien qu’à soi grâce à des soins sur mesure effectués avec professionnalisme.Transports publics les plus proches :À deux minutes à pied de la station de métro Buzenval (ligne 9) et à huit minutes à pied de la station de métro Porte de Montreuil (ligne 9), le salon BooBeauty est facilement accessible en transports en commun.L'équipe :Sonia est une coiffeuse et une esthéticienne professionnelle et passionnée, elle est ravie de partager son savoir-faire.Nos coups de cœur :L’atmosphère : Le salon est classe, épuré, chic et très propre, décoré en beige, blanc et doré avec des fleurs séchée.Les spécialités de l’établissement : Coiffure, beauté du regard, soins spécifiques, ongleries, épilation et maquillage.Les marques et produits utilisés : O.P.I, Keune, Maison du cheveu, Maud maquillage permanent, Suprem'cil, Peggy Sage.

Blackpearl4,6242 avisBelleville, ParisMontrer sur la carteCrochet braids2 h 85€Je veux en savoir plusLunLundi10:00–19:00MarMardi10:00–19:00MerMercredi10:00–19:00JeuJeudi10:00–19:00VenVendredi10:00–19:00SamSamedi10:00–19:00DimDimancheFerméInstallé dans le 20ᵉ arrondissement de Paris, venez découvrir le salon de coiffure Blackpearl ! On profite d'un agréable moment dans un lieu joliment décoré où l'on se sent bien. Laurentine et son équipe vous reçoivent avec le sourire pour vous proposer des prestations personnalisées tout en répondant à vos besoins. Blackpearl met en valeur votre chevelure et réalise les plus belles coiffures. Du classique shampoing et brushing, en passant par les colorations, les soins ou les tissages et tressages, il y en a pour toutes les envies. Grâce à son savoir-faire, Blackpearl met vos cheveux en valeur.Transports publics les plus proches :Le métro Belleville (lignes 2 et 11) ou lac métro Couronnes (ligne 2).L’équipe :C'est Laurentine et son équipe qui vous accueillent chaleureusement dans ce salon.Nos coups de cœur :L’atmosphère : Découvrez un salon spacieux et décoré avec goût.Les spécialités de l’établissement : vous rêvez de cheveux disciplinés et lisses, optez pour un défrisage. Vous préférez avoir une chevelure de rêve ? Laissez-vous tenter par des extensions brésiliennes. Vous avez la possibilité d'acheter vos mèches directement sur place.Le petit plus : après un accueil chaleureux, prenez place dans le petit salon d'attente et dégustez une boisson.

Sima Coiffure4,9474 avis18e arrondissement, ParisMontrer sur la carteFemme - Extensions de cheveux (le prix peut varier selon la quantité et la longueur souhaiter)1 h 350€Je veux en savoir plusLunLundiFerméMarMardi10:00–18:30MerMercredi10:00–18:30JeuJeudi10:00–18:30VenVendredi10:00–18:30SamSamedi10:00–18:30DimDimancheFerméSima coiffure est un très joli salon de beauté situé dans le cœur du 18ᵉ arrondissement de Paris. Nouvelle coupe, coloration des racines, ombré hair ou soin capillaire, rien n'est oublié pour sublimer votre chevelure !Transport public le plus proche : À quelques pas des métros Guy Môquet ligne 13 et Lamarck - Caulaincourt ligne 12.L’équipe :Chaleureuse et conviviale, Sima vous accueille et prend soin de vous : conseils avisés, soins sur mesure, résultats au top, votre experte est là pour vous !Nos coups de cœur :L’atmosphère : C'est dans un espace à la décoration chaleureuse et de bon goût que vous vous faites chouchouter pendant des heures.La spécialité de l’établissement : Coupe et techniques.Les marques et produits utilisés : L’Oréal et Schwarzkopf.Le petit plus : La qualité des prestations.

Mixstyle4,5169 avis3e arrondissement, ParisMontrer sur la carte"Happy hours"Femme - Locks Entretien Coiffure Afro 30 min - 1 h à partir de17€Économisez jusqu'à 15%Femme - Rattachement de Locks : Coiffure Afro 40 min - 5 h à partir de21,25€Économisez jusqu'à 15%Femme - Fausses Locks épaisses et courtes : Coiffure Afro1 h 35 min - 3 h 30 minà partir de42,50€Économisez jusqu'à 15%Je veux en savoir plusLunLundi10:00–20:00MarMardi10:00–20:00MerMercredi10:00–20:00JeuJeudi10:00–20:00VenVendredi10:00–20:00SamSamedi10:00–20:00DimDimancheFerméInstallé dans le 3ème arrondissement de Paris, venez découvrir le salon de coiffure Mixstyle ! On profite d'un agréable moment dans un lieu joliment décoré où l'on se sent bien. Clarisse et son équipe vous reçoivent avec le sourire pour vous proposer des prestations personnalisées tout en répondant à vos besoins, afin de sublimer et mettre en valeur votre chevelure.Transports publics les plus proches :Dans le quartier Strasbourg-Saint-Denis, à deux pas des métros République, Temple, et Jacques Bonsergent.L’équipe :C'est Clarisse et son équipe qui vous accueillent chaleureusement dans ce salon.Nos coups de cœur :L’atmosphère : C'est un bel espace lumineux qui s'offre à vous, éclairé par sa belle vitrine, à l'esprit moderne. Teintes de beige et de blanc se combinent harmonieusement à une décoration sobre et élégante, dans une atmosphère où l'on se sent immédiatement à son aise.Les spécialités de l’établissement : Laissez-vous sublimer par vos experts Mixstyle Paris, et profitez de soins de qualité qui embellissent vos ongles, délassent votre corps, ou magnifient votre chevelure : des manucures en passant par des massages délicieux, des coupes aux grands classiques de la coiffure afro tels que les tissages ou les tresses, vous appréciez un résultat impeccable et fidèle à vos envies !Les marques et produits utilisés : Pour vous chouchouter, votre salon privilégie des marques de renom telles que L'Oréal, Schwarskopf, OPI, Peggy sage, keracare, Motion, Dark and Lovely ainsi que Cantu.

D.S Coiffure4,8483 avis3e arrondissement, ParisMontrer sur la carteFemme - Brushing ou coupe : CHEVEUX AFRO1 h 20 min - 3 h 30 minà partir de90€Je veux en savoir plusLunLundiFerméMarMardi09:00–17:30MerMercredi09:00–17:30JeuJeudi09:00–17:30VenVendredi09:00–17:30SamSamedi09:00–17:00DimDimancheFerméInstallé dans le 3ème arrondissement de Paris, venez découvrir le salon de coiffure D.S Coiffure ! On profite d'un agréable moment dans un lieu joliment décoré où l'on se sent bien. Virginie vous reçoit avec le sourire pour vous proposer des prestations personnalisées tout en répondant à vos besoins, afin de sublimer et mettre en valeur votre chevelure.Transports publics les plus proches :En plein coeur du quartier Rambuteau et à deux pas du métro éponyme.L’équipe :Virginie vous accueille dans son salon qu'elle gère maintenant depuis plus de 10 ans. Dans une ambiance sans chichi, vous êtes confortablement installé et vous profitez d'un doux moment de bien-être. À l'écoute de vos besoins, l'équipe vous conseille et adapte l'ensemble de ces soins à la nature de vos cheveux et à votre morphologie.Nos coups de cœur :L’atmosphère : Refait à neuf, ce salon de coiffure est dotée d'une décoration soignée où les teintes de blanc et chocolat offrent à l'espace une ambiance cosy. Dames, messieurs mais aussi enfants sont les bienvenus : comme à la maison, vous pouvez vous y mettre à l'aise.Les spécialités de l’établissement : D'une nouvelle coupe de cheveux, à une nouvelle coloration en passant par un défrisage, l'équipe manie les ciseaux avec précision et sait comment mettre en valeur votre chevelure grâce à des soins de qualité.

Eiffel Studio Coiffure4,9115 avisSaint-Lambert, ParisMontrer sur la carteFemme - Beach Wave (permante pour cheveux lisses) 40 minà partir de40€Je veux en savoir plusLunLundi10:00–19:00MarMardi10:00–19:00MerMercredi10:00–19:00JeuJeudi10:00–19:00VenVendredi10:00–19:00SamSamedi10:00–19:00DimDimancheFerméEiffel studio Coiffure est un salon de coiffure mixte situé dans le 15ème arrondissement de Paris, dans le quartier de Volontaires.Transports publics les plus proches :Stations de métro Volontaires et Pasteur.L’équipe :C'est Nawel, votre experte coiffure, qui vous reçoit chaleureusement et vous propose un résultat 100% vous.Nos coups de cœur :L’atmosphère : Ambiance chaleureuse, salon familial et acceuillant, décoration soignée et moderne avec des petites touches d'originalité.Les marques et produits utilisés : L'Oréal, Olaplex.Les petits plus : Équipe polyglotte, boisson et petit gâteaux offerts, super quartier, rue calme, facile pour se garer.

Dede Afro Tresse4,718 avisPantin, Seine-Saint-DenisMontrer sur la carteBraids2 h - 3 h à partir de60€Nattes collées avec extensions à l'arrière1 h - 1 h 30 minà partir de45€Nattes collées sous perruque 30 min - 40 minà partir de15€Je veux en savoir plusLunLundiFerméMarMardi10:00–19:30MerMercredi10:00–19:30JeuJeudi10:00–19:30VenVendredi10:00–19:30SamSamedi10:00–19:30DimDimancheFerméBienvenue chez Dede Afro Tresse, un salon de coiffure situé à Paris, dans le 19ᵉ arrondissement. Venez confier votre chevelure à ces professionnelles qui sauront être à l'écoute de vos besoins et de vos envies du moment. Ce salon mixte, expert du défrisage, vous proposera une large gamme de prestation pour les cheveux afros.Transports publics les plus proches :La station de métro Crimée (ligne 7) est à seulement cinq minutes à pied. Vous retrouvez également, en face du salon, l'arrêt de bus Canal de l'Ourcq desservi par les lignes 71 et 60.L'équipe :Dede et Rama vous accueilleront dans ce salon avec le sourire.Nos coups de cœur :L'atmosphère : une ambiance chaleureuse et conviviale.Les spécialités de l'établissement : le défrisage, les tresses ainsi que les soins capillaires.Les marques et produits utilisés : KeraCare, Wistt et Organic Gold.

Ora institut - Paris 194,3680 avis19e arrondissement, ParisMontrer sur la carteFemme - Nattes Collées : Coiffure Afro 15 min - 1 h 30 minà partir de15€Femme - Tissage : Coiffure Afro1 h 30 minà partir de50€Femme - Tresses : Coiffure Afro1 h 30 min - 3 h 30 minà partir de60€Je veux en savoir plusLunLundi10:00–19:00MarMardi10:00–19:00MerMercredi10:00–19:00JeuJeudi10:00–19:00VenVendredi10:00–19:00SamSamedi10:00–19:00DimDimanche10:00–19:00Ora institut est un superbe institut de beauté et salon de coiffure situé dans le 19ème arrondissement de Paris, dans le quartier de Crimée.Transports publics les plus proches :Métro Crimée et RER Rosa Parks.L’équipe :C'est une formidable équipe de professionnelles qui vous accueille avec convivialité et met au service de votre beauté et de votre bien-être leur incroyable expertise.Nos coups de cœur :L’atmosphère : Belle décoration aux tons beige, nude, pastel avec marbre et dorure. Ce boudoir beauté, véritable cocon de douceur, lumineux, et aux teintes claires est idéal pour prendre soin de soi en toute sérénité.Les spécialités de l’établissement : Coiffure et esthétique.Les marques et produits utilisés : OPI, Keracare, L'Oréal, Les Secrets de Loly, Peggy Sage et Secret Exil’.Les petits plus : Équipe polyglotte, produits bio, boisson offerte, super quartier.

Cap OrienTan - Paris 84,5321 avisAvenue des Champs-Elysées, ParisMontrer sur la carteFemme -Soin Extra hydratant et lissant - Cheveux crépus, frisés, bouclés1 h 30 min - 1 h 45 minà partir de95€Je veux en savoir plusLunLundi10:00–20:00MarMardi10:00–20:00MerMercredi10:00–20:00JeuJeudi10:00–20:00VenVendredi10:00–20:00SamSamedi10:00–20:00DimDimanche16:30–19:00Cap OrienTan - Paris 8 est un magnifique salon de beauté et de coiffure pour hommes et pour femmes, situé dans le 8ᵉ arrondissement de Paris. Pousser les portes de l'institut, c'est découvrir un lieu hautement apaisant et très joliment décoré pour vous assurer de passer un délicieux moment de beauté et de relaxation !Nouvelle coupe, coloration ou balayage qui sublime votre chevelure, confiez vos cheveux à des mains expertes pour un résultat à la hauteur de vos attentes ! Et pourquoi ne pas associer à la réalisation de votre nouvelle coupe, un superbe massage ? Chez Cap OrienTan - Paris 8, vous prenez soin de vous de la tête jusqu'au bout des ongles ! Manucure, pose de vernis classique ou semi-permanent, épilation classique ou orientale pour une peau toute douce, gommage, massage californien ou ayurvédique, vous profitez des meilleurs soins avec des professionnels expérimentés et vraiment agréables !Profitez sans plus tarder d'un moment unique de bien-être où se conjuguent beauté et relaxation chez Cap OrienTan - Paris 8 !Transports publics les plus proches :À quelques pas des stations de métro Saint-Augustin et Miromesnil !L’équipe :Ce sont des employés aux petits soins qui vous accueillent chaleureusement et qui vous proposent tout leur savoir-faire à la réalisation de soins de qualité !Nos coups de cœur :L’atmosphère : moderne et chaleureuse.Les spécialités de l’établissement : coiffure, onglerie et massage.Les marques et produits utilisés : La Sultane de Saba, Davines, et Alessandro International.

Beauté Chic4,761 avisMétro Strasbourg-Saint-Denis, ParisMontrer sur la carteFemme - Shampoing 20 min11€Femme - Brushing 30 min22€Femme - Coupe 15 min16,50€Je veux en savoir plusLunLundi09:30–20:00MarMardi09:30–20:00MerMercredi09:30–20:00JeuJeudi09:30–20:00VenVendredi09:30–20:00SamSamedi09:30–20:00DimDimancheFerméBeauté Chic est un institut de beauté et salon de coiffure mixte situé dans le 10ᵉ arrondissement de Paris, dans le quartier de la Gare de l’Est. Lucie propose plusieurs soins parmi une vaste gamme afin de sublimer votre beauté naturelle : pose de faux-ongles, tressage, coupe ou encore épilation des sourcils. Pensez également à votre bout de chou pendant que vous prenez du temps pour vous.Transports publics les pous proches : La Gare de l'Est ainsi que la station de métro Château d'Eau. L'équipe : Lucie, la responsable du salon, vous reçoit avec convivialité. Nos coups de cœur : L'atmosphère : Plongez dans un salon à l'ambiance chaleureuse et joviale, aux teintes roses et beiges, et noires et blanches.Les spécialités de l'établissement : La coiffure afro et la beauté des ongles. Les marques et produits utilisés : En gage de qualité, Beauté Chic utilise la marque Keralona spécifiquement adaptée aux cheveux abimés.

Amyra Paris4,418 avisJules Joffrin, ParisMontrer sur la carteLavage du tissage 30 min15€Brushing sur perruque 30 min - 1 h à partir de15€Femme - Tissage closure1 h 30 min75€Je veux en savoir plusLunLundi10:30–19:30MarMardiFerméMerMercredi10:30–19:30JeuJeudi10:30–19:30VenVendredi10:30–19:30SamSamedi10:30–19:30DimDimancheFerméSans rdv le vendredi et le samediAmyra Paris est un salon féminin spécialisé dans la coiffure des cheveux afro, situé dans le 18ᵉ arrondissement de Paris. Ce lieu est idéal pour toutes celles qui souhaitent profiter d'un moment de beauté unique, dans un cadre agréable, tout en prenant soin de leur chevelure.Transport public le plus proche :La station de métro Marcadet - Poissonniers est située tout près du salon.L'équipe :Myriam et son équipe : Christiane, Alphonsine et Mariam, vous accueillent chaleureusement et sont à votre écoute afin de vous conseiller sur la technique ou le soin le mieux adapté. Elles sont à l'écoute des besoins de chaque client et s'efforcent de fournir un service de haute qualité.Nos coups de cœur :L'atmosphère : une ambiance détendue et accueillante dans un espace à la décoration design et épurée.Les spécialités de l'établissement : les défrisages et les coiffures pour cheveux afro. Les marques et les produits utilisés : Raw Hair.

Nahdabee (ancien Alter Ego)4,7130 avisBoulevard Saint-Michel, ParisMontrer sur la carteNattes collées1 h 55€Tissage1 h - 1 h 30 minà partir de80€Tresses vanilles1 h 120€Je veux en savoir plusLunLundiFerméMarMardi10:00–19:00MerMercredi10:00–19:00JeuJeudi10:00–19:00VenVendredi10:00–19:00SamSamedi10:00–19:00DimDimancheFerméNahdabee ancien Alter Ego est un salon de coiffure situé dans le 5ᵉ arrondissement de Paris, au cœur du quartier Maubert-Mutualité et à deux pas du métro Jussieu et tout près de Notre-Dame-de-Paris et des quais de Seine.Transports publics les plus proches :La station de métro Maubert-Mutualité.L’équipe :Nahda et Angelique sont des professionnelles expérimentées et passionnées. Elles vous accueillent chaleureusement avec un agréable sourire qui fait du bien ! Elles sont à votre écoute, vous prodiguent des conseils sur mesure pour un rendu à la hauteur de vos attentes.Nos coups de cœur :L’atmosphère : Découvrez un très beau salon, spacieux et lumineux, doté d'une très belle vitrine. Très authentique, parquets, poutres et pierres apparentes offrent un charme et une ambiance "naturelle" pour un moment de bien-être.Les spécialités de l’établissement : Colorations, balayages, coupes, tailles de barbe ou encore soins à la kératine, votre chevelure est brillante et en parfaite santé !Les marques et produits utilisés : Chez NahdaBee, vous bénéficiez de produits de qualité et surtout des produits naturels issus de coopératives. Dans une démarche humanitaire, avec les pays comme la France, le Maroc, l’Inde, les Philippines ou le Burkina Faso, ils proposent d’excellents soins avec une certification végétale. Découvrez la gamme Diogene , gaia pour les adeptes de la coloration végétale, la marque Salvatore pour les soins lissants qui est le précurseur de la taninotherapie et les soins Tokio Inkarami, gage de qualité.

Maison Glory4,6818 avis3e arrondissement, ParisMontrer sur la carteDe dernière minuteFemme - Perruque : Coiffure Afro 30 min60€80€Femme - Tissage lace frontal1 h 30 minà partir de76,50€Économisez jusqu'à 15%Femme - Pose perruque lace frontal1 h 30 min - 2 h à partir de80€Je veux en savoir plusLunLundi09:30–19:30MarMardi09:30–20:30MerMercredi09:30–20:30JeuJeudi10:00–20:30VenVendredi10:00–20:30SamSamedi10:00–20:30DimDimanche10:00–21:30Maison Glory est un salon de coiffure situé dans le 3ème arrondissement de Paris, dans le quartier République à proximité de la station de métro éponyme.Cet établissement est un endroit charmant à l'ambiance familiale et décontractée. Ici vos prestations se font avec la plus grande attention et la plus grande délicatesse. Vous êtes au bon endroit pour prendre soin de vos cheveux !Vous êtes accueilli par une équipe de professionnels à l'écoute et qui prennent le temps de bien cerner vos attentes. Un tissage, des nattes, ou même une coloration ? Vous avez l'embarras du choix !Maison Glory, votre nouveau rendez-vous capillaire d'exception !Votre établissement n'accepte pas les paiements par cash.

Desmond Beauty House4,19 avisPorte de Bagnolet, ParisMontrer sur la carteNattes collées - Cornrows 30 min - 1 h 45 minà partir de30€Boho braids1 h 45 min - 5 h 30 minà partir de110€Knotless Braids1 h 30 min - 5 h 30 minà partir de100€Je veux en savoir plusLunLundiFerméMarMardi10:00–20:00MerMercredi10:00–20:00JeuJeudi10:00–20:00VenVendredi10:00–20:00SamSamedi10:00–18:00DimDimancheFerméDesmond Beauty House est un salon de coiffure afro et institut de beauté situé dans le 20ᵉ arrondissement de Paris. Spécialiste de la coiffure afro pour hommes et femmes et des extensions de cils, votre équipe de professionnels vous propose diverses prestations afin de prendre soin de vous et ainsi sublimer votre beauté naturelle.Transports publics les plus proches : Le salon se trouve à neuf minutes à pied de la station de métro Gambetta (ligne 3 et 3B) et à une minute à pied de la Porte de Bagnolet (ligne 3). L'équipe : Elle est composée de Thecia, Vivian, Mai et Kelvin, des professionnels ravis de partager leur savoir-faire. Nos coups de cœur : L'atmosphère : découvrez un salon à l'ambiance décontractée et chaleureuse, où vous serez chouchouté sur un fond de musique afro. Les spécialités de l'établissement : la coiffure afro et les extensions de cils.