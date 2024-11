Toyota Tacozilla Showcar auf der SEMA 2021: V6-Pick-up mit Camper-Kabine im Look der 80er (2024)

Das Leben ist kein Ponyhof! Aber vielleicht ein großer Roadtrip? Und wie könnte man den besser gestalten als mit dem richtigen Campingfahrzeug?! Reisen ist schon immer eine große Leidenschaft von mir - seit 2013 mache ich Urlaub im Campingbereich des Motor Presse Verlags. Zuvor durfte ich schon bei verschiedenen anderen Medienhäusern per Anhalter mitfahren (Uniradio, SWR, WDR, Deutsche Welle, Gruner+Jahr, ZEIT Online). Direkt nach dem Abschluss meines Journalistik-Masterstudiums in Hamburg und Dänemark habe ich in Stuttgart meine Zelte aufgeschlagen und schraube seitdem für das Online-Magazin promobil an Texten, Videos und Audios. Ob Vanlife oder Gartenzwerg, Reisetrend und Camping-Hack, große und kleine Fahrzeuge oder ganz schräge Erfindungen - in der Caravaning-Branche gibt's immer was Neues zu entdecken.

Zweitens soll die Kabine robust und Offroad-tauglich sein. Sie ist an der Decke und am Boden etwas schmaler, um auf unbefestigten Wegen klarzukommen und mit ihr Bäume und andere Hindernisse besser umfahren zu können. Außerdem so so Marty Schwerter, Director of Operations bei Toyota: "Wir wollten nicht, dass die Kabine aussieht wie ein Kühlschrank, der hinten auf einem Truck sitzt. (...) Wir wollten, dass der Camper cool aussieht ". Klar, ein Messefahrzeug soll optisch Eindruck schinden. Gestalterisch soll sich der Pick-up-Camper an Rennwagen orientieren. Die Motorsport-Spezialisten rundeten auch deshalb alle Kanten außen ab, um gar nicht erst Nutzfahrzeug-Verdacht aufkommen zu lassen.

FAQs

Designed at the automaker's headquarters in Plano, Texas, this build is a pure concept vehicle built on the previous-gen Toyota Tacoma that might never go into series production (at least not anytime soon).

Toyota custom built a Tacoma camper called Tacozilla for the 2021 SEMA show in Las Vegas. Its vintage yellow, orange and bronze color scheme scheme is inspired by Toyota campers from the '60s and '70s. The lifted Tacoma camper has a full bathroom and kitchen and rides on 33-inch all-terrain tires.

And the fully insulated interior indeed looks like the micro-house the team envisioned, with teak sauna-style flooring, a full bathroom with hot-water shower, a fully operational kitchen with a stove and sink, a 3D-printed dining table that converts to a backlit piece of wall art and ample sleeping space.

Besides the teak wood flooring, several other things make the inside of the TacoZilla camper pretty luxurious. The living space has been designed to accommodate two adults comfortably and comes with bench seating and a bed that extends over the roof of the truck.

Thanks to its $6000 price tag, relatively good gas mileage (20 MPG), and an array of onboard amenities, the camper van became a hit, selling more than 50,000 vehicles across its lifetime.

Available in five- and six-foot sizes, these new wedge-shaped platform campers will fit all versions of the 2024 Tacoma. The starting price is $7700 and the camper is available to order now.

Toyota brought trucks aplenty to SEMA, lead by a retro-cool tribute to the Chinook camper of the 1970s and '80s. The one-off concept Chinook tribute was called TacoZilla, with the first half of that moniker coming from the Tacoma's nickname, "Taco."

Polish 4x4 motorhome builder Xpedition Pro has unveiled its first creation: the Xpro One. It's an overlanding camper van with sleeping quarters for three people and amenities for "10 days of existence without any resources," said Xpedition Pro.

Last year, it entered the market with the Kia Carnival pop-top, launched in collaboration with Las Vegas-area dealership Caleche Customs, and now the two introduce the even more versatile Toyota Sienna pop-up camper, an affordable sleeper van solution with an economical hybrid powertrain and available all-wheel drive . ...

You should consider installing a permanent campervan shower cubicle if you meet one or more of these criteria: You live for extended periods of time very off-grid. You have at minimum a high roof, long wheel base van. You can commit to having a >70L fresh water tank and large grey water tank - it takes up a lot of ...

Most vans have either solar-powered or propane systems to heat the water. Solar-powered heating is very environmentally friendly, but it takes longer for the water to heat up, so you may need to take a break between showers before using it with hot water again.

The simple answer is yes. There are many truck bed campers that come with either a wet bath, dry bath, or outside shower. However, not all of them do. For instance, many small truck campers rarely feature any type of bath due to space limitations.

Unfortunately, the "Tacozilla" pickup camper is just a pure concept vehicle that will not go into series production and is therefore not available for purchase.

For IndieCampers fleet Model Category Sleep Motorhomes Class C Up to 6 - 7 (depending on the model). Note: it can be (4 adults and children) or 7 people (6 adults and 1 child) Motorhomes Class B Up to 4 - 5 (depending on the model) Campervans Up to 4 people Car with rooftop tent Up to 2 people

The Roadtrek sleeps up to four - with 1 or 2 single beds up front, and up to a king-size bed in the rear (depending on the model). You'll enjoy sweet dreams thanks to high-grade dual-density foam mattresses - without a lump, bump or sag! Move Around! No need to crouch in a Roadtrek.