Tractor Supply Company: Company Events Publications and Financial Calendar | TSCO | US8923561067 | MarketScreener (2024)

Jul. 29 Wolfe Research Adjusts Price Target on Tractor Supply Company to $313 From $318 MT Jul. 26 Telsey Advisory Group Adjusts Tractor Supply Price Target to $300 From $305 MT

Upcoming events on Tractor Supply Company 2024-10-16 Q3 2024 Earnings Release (Projected) 2025-01-22 Q4 2024 Earnings Release (Projected) 2025-04-23 Q1 2025 Earnings Release (Projected) 2025-07-23 Q2 2025 Earnings Release (Projected) Past events on Tractor Supply Company 2024-07-25 10:00 am Q2 2024 Earnings Call 2024-07-25 06:55 am Q2 2024 Earnings Release 2024-06-04 09:05 am Baird Global Consumer, Technology & Services Conference 2024-05-23 Détachement de 2024-05-16 02:00 pm SHARE Conference 2024-05-09 09:00 am Annual General Meeting 2024-04-25 10:00 am Q1 2024 Earnings Call 2024-04-25 07:55 am Q1 2024 Earnings Release 2024-03-05 09:15 am Raymond James Institutional Investors Conference 2024-02-22 Détachement de 2024-02-01 10:00 am Q4 2023 Earnings Call 2024-02-01 07:45 am Q4 2023 Earnings Release 2023-11-23 Détachement de 2023-11-14 09:00 am Stephens Investment Conference 2023-10-26 10:00 am Q3 2023 Earnings Call 2023-10-26 06:55 am Q3 2023 Earnings Release 2023-09-13 10:00 am Piper Sandler Growth Frontiers Conference 2023-09-12 08:15 am Goldman Sachs Global Retailing Conference 2023-08-24 Détachement de 2023-07-27 10:00 am Q2 2023 Earnings Call Past dividends on Tractor Supply Company 2024-05-23 Quarterly 1.1 USD 2024-02-22 Quarterly 1.1 USD 2023-11-23 Quarterly 1.03 USD 2023-08-24 Quarterly 1.03 USD 2023-05-25 Quarterly 1.03 USD 2023-02-23 Quarterly 1.03 USD 2022-11-17 Quarterly 0.92 USD 2022-08-18 Quarterly 0.92 USD 2022-05-23 Quarterly 0.92 USD 2022-02-16 Quarterly 0.92 USD 2021-11-18 Quarterly 0.52 USD 2021-08-19 Quarterly 0.52 USD 2021-05-20 Quarterly 0.52 USD 2021-02-18 Quarterly 0.52 USD 2020-11-19 Quarterly 0.4 USD 2020-08-20 Quarterly 0.4 USD 2020-05-21 Quarterly 0.35 USD 2020-02-20 Quarterly 0.35 USD 2019-11-21 Quarterly 0.35 USD 2019-08-22 Quarterly 0.35 USD Annual results Fiscal Period December 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Net sales

Million USD Released

Forecast

Spread 12 731

12 640

0.72% 14 205

14 081

0.88% 14 556

14 579

-0.16%

14 902

15 764

16 836 EBITDA

Million USD Released

Forecast

Spread 1 577

1 565

0.73% 1 778

1 767

0.64% 1 872

1 870

0.11%

1 926

2 079

2 247 EBIT

Million USD Released

Forecast

Spread 1 307

1 295

0.89% 1 435

1 423

0.85% 1 479

1 471

0.52%

1 482

1 601

1 740 Earnings before Tax (EBT)

Million USD Released

Forecast

Spread 1 280

1 268

0.95% 1 404

1 394

0.73% 1 432

1 424

0.6%

1 433

1 550

1 684 Net income

Million USD Released

Forecast

Spread 997

986

1.14% 1 089

1 079

0.91% 1 107

1 102

0.5%

1 109

1 195

1 300 EPS

USD Released

Forecast

Spread 8,61

8,52

1.02% 9,71

9,62

0.89% 10,1

10,0

0.54%

10,3

11,3

12,5 Announcement Date 27/01/22 26/01/23 01/02/24 - Quarterly results Fiscal Period March 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 Net sales

Million USD Released

Forecast

Spread 3 903

3 894

0.25% 3 271

3 276

-0.15% 4 006

3 882

3.21% 3 299

3 310

-0.34% 4 185

4 261

-1.78% 3 412

3 472

-1.72% 3 660

3 680

-0.55% 3 395

3 397

-0.07%

4 284

3 481

3 773

3 580

4 500

3 710

4 011 EBITDA

Million USD Released

Forecast

Spread 608

602

1.07% 394

396

-0.58% 454

440

3.1% 342

352

-2.85% 662

673

-1.63% 431

439

-1.82% 438

428

2.13% 367

365

0.76%

676

437

447

395

725

481

485 EBIT

Million USD Released

Forecast

Spread 525

520

1.05% 306

308

-0.49% 359

347

3.55% 244

257

-4.87% 559

572

-2.27% 341

338

0.95% 334

325

2.73% 263

255

3.32%

563

324

332

282

605

361

365 Earnings before Tax (EBT)

Million USD Released

Forecast

Spread 518

515

0.64% 300

301

-0.38% 349

339

2.81% 232

245

-5.32% 547

560

-2.36% 331

325

2.08% 322

313

3.06% 251

242

3.73%

550

313

319

267

593

347

352 Net income

Million USD Released

Forecast

Spread 396

396

0.17% 234

232

0.88% 271

261

3.7% 183

189

-3.02% 421

432

-2.42% 255

250

2.17% 248

242

2.64% 198

187

6.08%

424

240

246

207

458

268

272 EPS

USD Released

Forecast

Spread 3,53

3,52

0.17% 2,10

2,08

1.08% 2,43

2,35

3.43% 1,65

1,71

-3.71% 3,83

3,92

-2.28% 2,33

2,29

1.71% 2,28

2,22

2.79% 1,83

1,72

6.45%

3,92

2,23

2,29

1,95

4,31

2,56

Upcoming sector events for Tractor Supply Company 2024-08-20 MATAS A/S: Q1 2025 Earnings Release (Projected) 2024-09-15 JUMBO S.A.: Q2 2024 Earnings Release (Projected) 2024-10-15 WINMARK CORPORATION: Q3 2024 Earnings Release (Projected) 2024-10-16 TRACTOR SUPPLY COMPANY: Q3 2024 Earnings Release (Projected) 2024-10-29 UPBOUND GROUP, INC.: Q3 2024 Earnings Release (Projected) 2024-10-30 AVOLTA AG: Q3 2024 Sales and Revenue Release - Trading Update 2024-10-30 JARIR MARKETING COMPANY: Q3 2024 Earnings Release (Projected) 2024-11-06 SALLY BEAUTY HOLDINGS, INC.: Q4 2024 Earnings Release (Projected) 2024-11-06 MATAS A/S: Q2 2025 Earnings Release (Projected) 2024-11-26 LESLIE'S, INC.: Q4 2024 Earnings Release (Projected) More events Past sector events for Tractor Supply Company Today SALLY BEAUTY HOLDINGS, INC.: Q3 2024 Earnings Release 2024-08-07 04:05 pm LESLIE'S, INC.: Q3 2024 Earnings Release 2024-08-01 07:00 am UPBOUND GROUP, INC.: Q2 2024 Earnings Release 2024-07-31 JARIR MARKETING COMPANY: Q2 2024 Earnings Release (Projected) 2024-07-30 12:30 am AVOLTA AG: Q2 2024 Earnings Release 2024-07-25 06:55 am TRACTOR SUPPLY COMPANY: Q2 2024 Earnings Release 2024-07-17 11:12 am WINMARK CORPORATION: Q2 2024 Earnings Release 2024-05-28 02:00 am MATAS A/S: Q4 2024 Earnings Release 2024-05-16 12:30 am AVOLTA AG: Q1 2024 Sales and Revenue Release - Trading Update 2024-05-13 08:52 am JARIR MARKETING COMPANY: Q1 2024 Earnings Release