Veelgestelde vragen over indoor skydiven • Indoor Skydive Roosendaal (2024)

Ben je in het bezit van een kortingsbon? Dan kun je deze direct in onze webshop verzilveren en daarbij een datum en tijd voor jouw bezoek kiezen. Ga naar https://shop.indoorskydive.com/ om onze webshop te bezoeken.

Nee hoor. Je kunt dus prima een cadeaubon aankopen voor een jarige vriend of jouw valentijn! De ontvanger kan dan later op zijn of haar naam een reservering bij ons plaatsen. Je kunt deze cadeaubonnen bestellen via https://indoorskydive.com/origineel-cadeau/.

Nee. In de huisregels van Indoor Skydive Roosendaal staat aangegeven dat er niet gevlogen mag worden indien er alcohol of drugs genuttigd is. Dit heeft te maken met het vertraagde reactievermogen wat optreed als er verdovende middelen gebruikt zijn. Hierdoor kunnen er ongelukken gebeuren, die wij graag willen voorkomen.

Helaas is het niet mogelijk om te douchen bij Indoor Skydive Roosendaal. De watertoevoer van de douches zijn namelijk afgesloten. Wel kun je gebruik maken van de kranen in de kleedkamers om jezelf op te frissen na je vlucht.

Ja. Maar wij adviseren wel om makkelijk zittende kleding, zonder kraag of capuchon aan te doen, zodat daar de overall makkelijk overheen kan. Eigen schoenen mag je meenemen maar dit mogen geen schoenen zijn met stalen neuzen / harde zolen of hakken, en moeten goed vastgemaakt kunnen worden.

Nee. Onze gasten mogen absoluut geen losse objecten bij zich hebben in de tunnel omdat we willen vermijden dat er iets door de tunnel heen vliegt wat de veiligheid van onze gasten en instructeurs kan schaden. Waardevolle spullen dien je op te bergen in de door ons gefaciliteerde gratis kluisjes. Denk hierbij ook aan zaken zoals een kunstgebit of prothese. Een bril mag je wel gewoon ophouden omdat hier een speciale beschermende bril overheen gaat.

Kunnen we alleen komen kijken, ook als we niet willen vliegen?

Ja dat is zeker mogelijk. Vraag onze receptie naar de mogelijkheden of kijk bij onze KidsFly!

De beschikbaarheid per dag is te zien in onze webshop. Na het toevoegen van het gewenste aantal flights, kun je aan de rechterkant een datum kiezen, en de beschikbaarheid zien.

Bij medische aandoeningen of twijfel aan de fysieke gesteldheid vragen wij goedkeuring van een huisarts, dokter of ander medisch specialist. Geef deze goedkeuring van de medisch specialist altijd aan bij de receptie en jouw instructeur, zodat zij ten alle tijden op de hoogte zijn.

Voor het indoor skydiven gelden bijna geen beperkingen. Heb je een schouderblessure gehad dan dien je dit voordat je gaat indoor skydiven te melden, zowel bij onze receptie als bij jouw instructeur. De instructeur zal hier uiteindelijk over beslissen en je, indien nodig, op een andere manier in de tunnel begeleiden. Zolang de betreffende beperkingen gemeld worden kunnen wij hier op de juiste manier op inspelen. Zo kan iedereen veilig indoor skydiven!

Mensen die in het gips zitten moeten helaas wachten tot ze hersteld zijn. De kans op het breken van het gips, raken van wanden in de tunnel of instructeur etc. maken het risico te groot. Daarnaast is er een grote kans (denk bijvoorbeeld aan been in het gips) dat er geen gewenste vlieghouding aangenomen kan worden.

In principe kan iedereen indoor skydiven. We ontvangen regelmatig mensen met een beperking. Wel dient dit te allen tijde van te voren aangegeven te worden, zodat wij er rekening mee kunnen houden. Overleg eerst met de receptie. Zij zullen de mogelijkheden in overleg bekijken en indien nodig extra begeleiding inplannen. Tot slot dien je rekening te houden met een trap die je in de windtunnel naar de instap van vliegkamer leidt. Mensen met een beperking dienen dus in staat te zijn zelf of eventueel onder begeleiding gebruik te maken van deze trap.

Nee, anders dan bij skydiven hoef je hier nergens in te springen. Je stapt via de deuropening vanaf het platform de windtunnel in.

Ja dat kan zeker en is natuurlijk erg gaaf om te kunnen. Echter voordat je een salto mag/kunt maken zul je eerst een stappenplan moeten volgen (Get Your Wings) die tot deze vaardigheid leid. Meer informatie hierover? Check het op https://indoorskydive.com/indoor-skydiven/lessen-cursussen/get-your-wings/.

Recreanten gaan altijd één op één de tunnel in met een tunnelinstructeur. Professionals kunnen in teamverband tot 4 personen tegelijkertijd de windtunnel in.

Nee, je vliegt altijd één op één onder begeleiding van een professionele tunnelinstructeur. Je moet tunneltijd opbouwen of je Wings behalen, als je zonder tunnelinstructeur helemaal gecontroleerd wil vliegen. Onze Flight Nights of coaching avonden zijn hier de perfecte basis voor.

De minimumleeftijd om te mogen indoor skydiven is 4 jaar. Er is geen maximum leeftijd. Belangrijk is wel dat je in goede gezondheid verkeert. Informeer bij twijfel bij onze receptie.

Eén enkele indoor skydive noemen we een flight. Een flight duurt 60 seconden, dat is ruim 2 keer langer dan een buitensprong! Afhankelijk van het aantal flights wat je kiest, mag je dus meerdere keren (flights) de tunnel in. Alle flights worden in één dag gevlogen, het is dus niet mogelijk je flights te verdelen over meerdere dagen.

Je reserveert van te voren een datum en tijdstip dat wilt komen vliegen. Bij aankomst check je in bij onze incheckbalie op de eerste verdieping. Als je bent ingecheckt, ga je naar de tweede verdieping, waar je je indoor skydive-uitrusting ontvangt. Je kunt omkleden in onze kleedkamers. Alle kostbare spullen kun je achterlaten in de gratis beschikbare lockers. Wanneer jouw gezelschap omgekleed is, krijg je uitgebreide instructies in onze instructieruimte. Na afloop ontvangt je allemaal een indoor skydive certificaat en eventueel bij bestelling jouw persoonlijke mediapakket met foto's en video's.

Hier vind je alle antwoorden op veel gestelde vragen over het indoor skydiven bij Indoor Skydive Roosendaal. Heb je nog specifieke vragen die hieronder niet vermeld staan, neem dan contact op met Indoor Skydive Roosendaal. Bel of mail ons, of stuur ons een bericht via onze Socials!

In principe kan iedereen bij ons vliegen, er zijn een paar restricties waardoor indoor skydiven bij ons niet mogelijk is: - De minimale leeftijd is 6 jaar, er is geen maximale leeftijd. - Bij een lichaamsgewicht van meer dan 120kg. - Na het nuttigen van alcohol of gebruik van verdovende middelen.

Zorg ervoor dat je comfortabele kleding draagt zoals een spijkerbroek en een t-shirt. Hier overheen draag je een mooie, blauwe skydive outfit. Deze krijg je van ons.

Parachutespringen is een sport, en geen waaghalzerij. De KNVvL is ook aangesloten bij NOC*NSF en zelf teams uit naar EK's en WK's. Net als bij diverse andere sporten, zoals zwemmen, atletiek en schaatsen kent parachutespringen veel verschillende disciplines.

Bij het skydiven maak je letterlijk een vrije val naar beneden. Dat is in feite ook het doel van skydiven: de beleving wanneer je met 200 km/u naar beneden raast. Je hangt bij het skydiven langer in de lucht voordat je de parachute opentrekt. Daarom is de piloot genoodzaakt hoger te gaan vliegen.

Veiligheid. In Nederland worden zo'n 85.000 sprongen per jaar gemaakt en overlijdt gemiddeld één persoon per jaar door een fatale landing.

Na afloop ontvangt je allemaal een indoor skydive certificaat en eventueel bij bestelling jouw persoonlijke mediapakket met foto's en video's. Wat houden indoor skydive flights in? Eén enkele indoor skydive noemen we een flight. Een flight duurt 60 seconden, dat is ruim 2 keer langer dan een buitensprong!

Het maakt je gelukkig



Wanneer je iets spannends als parachutespringen doet, maakt je lichaam meer van het geluk hormoon endorfine en opwekkend hormoon cortisol aan. Je voelt je hierdoor euforisch en energiek. Je ervaart een positieve vorm van stress, ofwel euforische stress!

Weetjes. Skydiving plat op de buik bereik je een snelheid van bijna 200 km/u. Skydiven Headdown bereik je met gemak een snelheid van 300 km/u. Skydiven Headdown en je armen strak naast je lichaam en met de juiste techniek bereik je snelheden van wel 500 km/u.

Vanaf € 44,50 kan je al TWEE indoor skydive sessies per persoon boeken!

Wanneer we de canopy uitklappen, voelen we een kracht die ons wegtrekt van de aantrekkingskracht van de aarde. Deze aantrekkingskracht van de parachute, die de natuurlijke aantrekkingskracht van de aarde tegenwerkt, zorgt ervoor dat skydivers meer dan 3 G ervaren als ze vertragen van ongeveer 120 mph naar 15 mph.

Terwijl je tijdens je skydive in vrije val bent, botst je lichaam met deze deeltjes en ondervindt weerstand. Deze luchtweerstand creëert vervolgens een tegengestelde kracht om de zwaartekracht van de aarde tegen te gaan. De tegenkracht van de luchtweerstand is de reden waarom vrije val helemaal niet als vallen aanvoelt.

De sensaties van snelle acceleratie, maagverkleining en grondrush zijn opvallend afwezig bij skydiven . Je vliegt al met hoge snelheid wanneer je uit het vliegtuig stapt, dus er is geen snelle acceleratie. Tijdens de vrije val ben je te ver van de grond en relatieve objecten om grondrush te ervaren.

De gewichtsbeperking voor indoor skydiven is ingesteld om jou en onze instructeurs veilig te houden, en is nooit bedoeld om iemand buitengesloten of beoordeeld te laten voelen . Laten we eens kijken hoe het allemaal precies werkt en waarom een ​​gewichtsvereiste moet worden gehandhaafd om je te helpen een succesvolle indoor vlucht te hebben!

Om de veiligheid van alle springers te garanderen, bestaat er wel een maximumgewicht: rond de 100 kilo. Eén of twee kilo daarboven is vaak geen probleem, maar voor een groter gewicht is ons materiaal niet gecertificeerd. Wanneer je rond de 100 kilo weegt, houden we voor je sprong rekening met de weersomstandigheden.

bijna iedereen kan parachutespringen



De Tandemsprong, ook wel tandem skydive genoemd, is de meest eenvoudige manier om kennis te maken met parachutespringen. Jong én oud (al vanaf circa 8 jaar) kunnen bij ons de ervaring van hun leven meemaken. Een dosis durf en motivatie zijn al voldoende.

Wanneer je de Low Altitude tandemsprong maakt dat duurt de vrije val circa 10 seconden, bij de standaard tandemsprong van 9.000 voet dan is de vrije val tijd circa 30 seconden, bij een sprong vanaf 13.000 voet verdubbeld de vrije val tijd naar 60 (!) seconden.