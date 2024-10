Vergelijkingen oplossen (3): exponentiële vergelijkingen (2024)

We ontbinden het linkerdeel in factoren, om zo x apart te krijgen:

De oplosmethode is in grote lijnen hetzelfde als bij de eerste vorm. We nemen eerst aan beide kanten de logaritmen:

Als we dit invullen in de oorspronkelijke vergelijking, krijgen we:

Beide grondtallen (4 en 8) zijn machten van 2. Immers, 2 2 = 4 en 2 3 = 8. Als beide grondtallen machten van hetzelfde getal zijn, kunnen we de termen herschrijven. In dit geval gaan we beide termen herschrijven in machten van 2.

Ook als de grondtallen niet gelijk zijn, is het soms mogelijk om de vergelijking te herschrijven tot een vergelijking waar de grondtallen wel gelijk zijn. Een voorbeeld hiervan is voorbeeld 4:

Nu hebben we een lineaire vergelijking die eenvoudig is op te lossen:

In een exponentiële vergelijking waarbij beide kanten hetzelfde grondtal hebben, moeten ook de exponenten gelijk zijn. Anders gaat de vergelijking niet meer op! We kunnen hier dus eenvoudig zeggen:

We laten eerst zien waarom voorbeeld 3 eenvoudig is op te lossen:

In de tweede soort vergelijkingen staat zowel links als rechts een exponentiële term. Hier hebben beide termen echter hetzelfde grondtal a. Dit maakt het oplossen van deze soort vergelijkingen een stuk makkelijker. Het blijkt namelijk dat we dan geen logaritmen nodig hebben! Voorbeeld 3 is al in deze vorm, maar we kunnen ook voorbeeld 4 in deze vorm herschrijven.

We mogen de exponent dus gewoon buiten de haken halen! Als we dit toepassen op de term log (1,05 x ), krijgen we:

Nu kunnen we een belangrijke truc toepassen die gebaseerd is op de volgende regel:

In de eerste soort vergelijkingen staat links een exponentiële term a f(x) en rechts een constante b. Een voorbeeld van een vergelijking in deze vorm is voorbeeld 1:

We bespreken drie soorten exponentiële vergelijkingen die we zullen oplossen:

Een exponentiële vergelijking is een vergelijking met ten minste een term van de vorm a f(x) . Hierbij is a een constante en f(x) is een functie van x. f(x) kan een willekeurige functie zijn, bijvoorbeeld f(x) = 2x + 4 of gewoon f(x) = x. Met a = 3 en f(x) = 2x + 4 krijgen we de exponentiële term 3 2x+4 .

In dit deel zullen we verschillende soorten exponentiële vergelijkingen bespreken en oplossen. Exponentiële vergelijkingen hebben veel praktische toepassingen buiten de wiskunde. Voorbeelden hiervan zijn de berekening van samengestelde rente, radioactief verval en bevolkingsgroei.

Stap 1: Isoleer de exponentiële uitdrukking. Stap 2: Neem de natuurlijke logaritme van beide zijden. Stap 3: Gebruik de eigenschappen van logs om de x uit de exponent te halen. Stap 4: Los op voor x .

Theorie Methode 1: x 2 = c.

= c. Methode 2: Ontbinden in factoren.

Methode 3: De abc-formule.

Om een ​​exponentiële uitdrukking te delen door een andere met dezelfde basis, hoeft u alleen de exponenten af ​​te trekken . Dit werkt als de exponenten positief of negatief zijn, maar alleen als de bases hetzelfde zijn. Als de termen verschillende bases hebben, is er niet veel dat kan worden gedaan om de uitdrukking te vereenvoudigen.

Herschrijf elke zijde in de vergelijking als een macht met een gemeenschappelijke basis. Gebruik de regels van exponenten om te vereenvoudigen, indien nodig, zodat de resulterende vergelijking de vorm bS=bT b S = b T heeft. Gebruik de een-op-een-eigenschap om de exponenten aan elkaar gelijk te stellen. Los de resulterende vergelijking, S = T, op voor de onbekende.

Wanneer een exponentiële vergelijking dezelfde basis aan elke kant heeft, moeten de exponenten gelijk zijn . Dit geldt ook wanneer de exponenten algebraïsche uitdrukkingen zijn. Daarom kunnen we veel exponentiële vergelijkingen oplossen door de regels van exponenten te gebruiken om elke kant te herschrijven als een macht met dezelfde basis.

Een exponentiële functie is een functie waarbij de tijdseenheid in de exponent staat. Hier zie je dus dat het altijd in de vorm: begingetal ∙〖groeifactor〗^(tijdseenheid )staat. Stel dat we €120,- op de bank zetten. Dan is ons begingetal 120 en we vermenigvuldigen dan met een groeifactor.

Een systeem van drie vergelijkingen in drie variabelen kan worden opgelost door een reeks stappen te gebruiken die een variabele dwingt om te worden geëlimineerd. De stappen omvatten het verwisselen van de volgorde van vergelijkingen, het vermenigvuldigen van beide zijden van een vergelijking met een niet-nul constante, en het toevoegen van een niet-nul veelvoud van één vergelijking aan een andere vergelijking .

Het oplossen van vergelijkingen is een term uit de wiskunde die aangeeft hoe de waarde(n) van onbekenden bepaald worden uit een of meer vergelijkingen. Een vergelijking bestaat daarbij uit twee wiskundige uitdrukkingen die aan elkaar gelijkgesteld zijn.

Selecteer Invoegen > Vergelijking of druk op Alt + =. Als u een ingebouwde formule wilt gebruiken, selecteert u Ontwerpen > Vergelijking.

Over het algemeen kunnen we exponentiële vergelijkingen oplossen waarvan de termen geen gelijke bases hebben op de volgende manier: Pas de logaritme toe op beide zijden van de vergelijking . Als een van de termen in de vergelijking base 10 heeft, gebruik dan de gemeenschappelijke logaritme. Als geen van de termen in de vergelijking base 10 heeft, gebruik dan de natuurlijke logaritme.

Eigenschappen: regels van exponenten



De productregel stelt dat wanneer exponentiële expressies met dezelfde basis worden vermenigvuldigd, we de basis behouden en de som van de exponenten vinden . We zouden de productregel gebruiken om te vinden dat 2 × 2 = 2 = 2       .

Om ze te delen, neem je de exponentwaarde in de teller (de bovenste exponent) en trek je de exponentwaarde van de noemer (de onderste exponent) eraf . Dat betekent dat we 7 – 3 nemen, dus ons antwoord is x 4 .

Om exponentiële vergelijkingen zonder logaritmen op te lossen, heb je vergelijkingen nodig met vergelijkbare exponentiële uitdrukkingen aan beide kanten van het "gelijk"-teken . Dan kun je de machten vergelijken en oplossen. Let op dat als a r = a s , dan r = s.

Isoleer eerst de variabele door inverse bewerkingen uit te voeren om de exponent te verwijderen . Omdat het tegenovergestelde van een exponent een wortel is, moet u de wortel uit beide zijden van de vergelijking halen. De wortel van (3x−5)2 is (3x−5) en de wortel van 16 is ±4. Onthoud dat 42=16 en (−4)2=16.

Als n een positief geheel getal is en x een reëel getal, dan komt xn overeen met herhaalde vermenigvuldiging xn=x×x×⋯×x⏟n keer . We kunnen dit "x verheven tot de macht n", "x tot de macht n" of gewoon "x tot de n" noemen. Hierbij is x de basis en n de exponent of de macht.

De eenvoudigste manier om dat op te lossen is om de log_a (logaritme basis a) van beide zijden te nemen . log_a(a^x) = x is een identiteit waarmee u de variabele uit de exponent kunt halen. In het geval a^x = c, houdt u x = log_a(c) over. En u kunt het zo laten of het in een rekenmachine invoeren voor benadering.

Het gebruik van logaritmen om exponentiële vergelijkingen op te lossen



Wanneer we een vergelijking moeten oplossen waarin de onbekende variabele in de macht voorkomt, kunnen we de logaritmen van beide zijden nemen en de logaritmewet 3 (log(ab)=bloga) ⁡ ( ab ) = b log ⁡) gebruiken om de macht te verlagen en er het onderwerp van de vergelijking van te maken.