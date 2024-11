Vintage-Ästhetik: Eine Zeitreise durch Stil und Mode (2024)

26. Juni 2023

Vintage-Ästhetik ist überall, oder? Wenn du ihre Bedeutung noch nicht vollständig erfasst hast oder Inspiration für dein ästhetisches Outfit brauchst, lies weiter - wir haben dich abgedeckt!

In den letzten Jahren sind etwa eine halbe Million verschiedene Ästhetiken aufgetaucht, von #cottagecore bis #retroaesthetic. In diesem Beitrag werden wir die Bedeutung der Vintage-Ästhetik erkunden und wie sie sich zu anderen Ästhetiken verhält.

Ein Millennial wie ich wird schwindelig, wenn er die unzähligen verschiedenen Ästhetiken um uns herum sieht. Zu meiner Zeit waren wir von Musikgenres besessen; es gab Altäre, Rocker, Goths, Punks, Rapper und Disko-Fans in der Klasse - und das war alles. Die Leute hatten sich entschieden und hielten an einem Stil fest, meistens zumindest. Es war ziemlich armselig, zwischen Genres hin und her zu springen, an einem Tag Britney zu hören und am anderen Tag Iron Maiden war fast inakzeptabel, definitiv blasphemisch.

Nun, das hat sich völlig geändert, Gott sei Dank. Es ist Unsinn, sich an einen bestimmten Stil und ein Genre zu binden - wir leben in einer Welt, in der alles nur einen Klick von jedem entfernt ist.

Es ist völlig in Ordnung, wenn du am Montag traurig bist, aber am Dienstag feiern willst, als gäbe es kein Mittwoch. Es ist noch besser, dies durch dein tägliches Outfit und deine Ästhetik auszudrücken.

1) Was genau ist dann Vintage-Ästhetik?

Vintage-Ästhetik ist ein Oberbegriff für viele verschiedene Stile. Wenn du den #vintageaesthetic-Tag auf Instagram eingibst, erscheint ein wirklich eklektisches Bild.

Um zu verstehen, was in diesen Stilen gemeinsam ist, betrachten wir zunächst die Bedeutung dieser beiden Wörter separat.Vintage bedeutet alles, was nicht neu ist (mindestens 15-20 Jahre alt) und nicht antik (es ist nicht ein Jahrhundert alt). Deshalb können wir auch von Y2K-Vintage, 90er-Vintage und 40er-Vintage sprechen.

Das Wort "Ästhetik" stammt vom griechischen Wort "aisthetikos" und bedeutet Empfindsamkeit, Wahrnehmung, sogar Wahrnehmungsfähigkeit. Laut Wikipedia ist "Ästhetik ein Zweig der Philosophie, der sich mit der Natur von Schönheit und Geschmack befasst". Als Adjektiv bedeutet es etwas Schönes oder Angenehmes.

Setzen wir diese Wörter zusammen - Vintage-Ästhetik bedeutet also, sich an den Schönheitsidealen der letzten Jahrzehnte zu erfreuen.

2) Wie kleidet man sich im Vintage-Stil?

Du könntest jetzt fragen: "Das ist alles sehr klug und informativ... aber ich möchte Vintage-Ästhetik ausstrahlen, also wie kleide ich mich entsprechend?"Da sich die Vintage-Ästhetik von Jahrzehnt zu Jahrzehnt und von Stil zu Stil unterscheidet, gibt es keine strikten Regeln, wie man es "richtig" macht.

Du solltest einfach ein paar Vintage-Shops oder Wohltätigkeitsläden besuchen - dort findest du einzigartige und authentische Stücke. Die besten Online-Vintage-Shops präsentieren sogar diese Stücke perfekt gestylt - du kannst dir leicht einige Outfit-Ideen von ihnen ausleihen.

Es ist wirklich so einfach. Du brauchst keine Modeberater oder erstklassigen Stylisten. Schlechte Dinge überdauern keine Jahrzehnte.Das Ding ist - man muss nichts produzieren, um Vintage zu sein. Es ist bereits da. Du musst es nur nehmen. Überarbeiten. Aufarbeiten. Neu gestalten.Nun lassen uns einige Ideen für deine Zusammenstellungen bekommen und einen Überblick über die verschiedenen Ästhetiken der letzten Jahrzehnte haben. Zuerst unternehmen wir eine Zeitreise durch das letzte Jahrhundert.

3) Vintage Y2K-Ästhetik der 2000er Jahre

Plissierte Röcke, plüschige Jogginghosen, Strass-Schmetterlinge und Handwerker-Dekolletés. Ja, das sind die 00er Jahre. Nur der Teufel weiß, wie diese Ära - geprägt von den ultradünnen Augenbrauen von Paris Hilton und Christina Aguilera - wieder in Mode kam. Um ehrlich zu sein, hatte ich wirklich gehofft, dass nach ein paar Jahren des 90er-Revivals wieder in die 60er Jahre zurückgesprungen wird und ich diese Hüfthosen nicht wieder tragen muss... nun, Pech gehabt. Also schnapp dir diese stone-washed Jeans und Strass-Gürte

4) Vintage Grunge-Ästhetik der 90er Jahre

Oh, die guten alten 90er Jahre, das letzte Jahrzehnt ohne Internet. Kein Wunder, dass der Rückblick auf die Love-and-Peace-Flut der 70er Jahre einer der Hauptmodetrends war. Der andere - ziemlich das Gegenteil - nun, das war der Grunge à la Kurt Cobain. Holzfällerhemden, übergroße Jeansjacken, Chuck Taylors und zerrissene Mom-Jeans ftw.

5) Vintage Retro-Ästhetik der 80er Jahre

Dank Stranger Things ist die Mode der 80er Jahre wieder cool. Seltsame geometrische Muster, hässliche Pullover und ganz zu schweigen von den super trendigen überüberübergroßen feministischen Blazern mit breiten Schultern und Puffärmeln.

6) Vintage Hippie-Ästhetik der 70er Jahre

Durch ihre Wiederbelebung in den 90er Jahren scheint die Hippie-Mode der 70er Jahre heutzutage doppelt synthetisiert zurückzukehren: Wir haben wieder gehäkelte Sachen, Blazer-artige Lederjacken und spitze Kragen. Und endlich haben Schlaghosen Skinny Jeans ersetzt!

7) Vintage Mod-Ästhetik der 60er Jahre

Die Mode der 60er Jahre - insbesondere in der ersten Hälfte des Jahrzehnts - lebt größtenteils von der Mod-Linie, die von Mary Quant geprägt wurde: klare Schnitte, saubere Designs, kühne geometrische Muster. Die zweite Hälfte ist fast das genaue Gegenteil: Der flower-power-psychedelische Stil ist alles andere als sauber mit seinen wirbelnden, chaotischen Mustern und Jabot-Hemden.

8) Ästhetiktypen von Fairycore bis Farmcore:

Aber genug davon, alles nach Jahrzehnten zu klassifizieren. Es gibt viele Ästhetiken, die nicht an eine bestimmte Ära gebunden sind, aber dennoch im Herzen vintage sind. Hier sind einige von ihnen!

8.1) Fairycore-Ästhetik

Der erste Herr-der-Ringe-Film kam 2001 heraus, daher ist es nicht überraschend, dass die Wiederkehr der Mode der 2000er Jahre Elfenohren und Schmetterlingsflügel zu obligatorischen Accessoires gemacht hat. Ehrlich gesagt ist es ziemlich herzerwärmend <3 zu sehen - da dies in meiner Zeit eher als Loser-Geeky galt -, dass es jetzt so hip ist.

9) Cottagecore / Farmcore-Ästhetik

Rüschen, Spitze, Bauernblusen. Ziemlich romantisch, aber das ist es, worum es bei Cottagecore geht. Nun, der Name ist Programm. Vergiss nicht, Fotos auf einem Feld mit vielen Farmtieren im Hintergrund zu machen. Dieser Stil ähnelt am meisten der Vintage-Ästhetik der 70er Jahre.

10) Antike Ästhetik

Diese Ästhetik fetischisiert die Stimmung des Fin de Siècle, des Jahrhundertwechsels. Es ist schwer, sie von Fairycore und Cottagecore zu unterscheiden, denn auch die Antike hat die Rüschen und all diese romantischen Details - aber ohne Schmetterlingsflügel und Strohballen.

FAQ:

1) Ist Vintage-Ästhetik überall vorhanden?

Ja, Vintage-Ästhetik ist weit verbreitet und findet sich in vielen verschiedenen Bereichen. Von Mode und Kleidung bis hin zur Inneneinrichtung und sogar in der Kunstwelt gibt es zahlreiche Ausprägungen der Vintage-Ästhetik.

2) Was genau ist Vintage-Ästhetik?

Vintage-Ästhetik ist ein allgemeiner Begriff, der verschiedene Stile umfasst. Es bezieht sich auf die Rückkehr und Wertschätzung von ästhetischen Elementen vergangener Jahrzehnte. Es umfasst Kleidung, Accessoires, Möbel und andere Elemente, die mindestens 15 bis 20 Jahre alt sind.

3) Wie kann ich Vintage-Ästhetik in meine Outfits integrieren?

Es gibt keine festen Regeln, wie man Vintage-Ästhetik in Outfits einbindet. Es ist eine kreative und individuelle Wahl. Du kannst in Vintage-Läden nach einzigartigen Stücken suchen oder Online-Shops besuchen, die Vintage-Mode anbieten. Du kannst auch Vintage-Elemente mit moderner Kleidung kombinieren, um deinem eigenen Stil Ausdruck zu verleihen.

4) Welche anderen Ästhetiken sind mit Vintage-Ästhetik verbunden?

Es gibt viele andere Ästhetiken, die sich mit Vintage-Ästhetik verbinden lassen. Einige Beispiele sind Cottagecore, Retro-Aesthetic, Dark Academia, Grunge und viele mehr. Diese Ästhetiken können bestimmte Elemente der Vergangenheit aufgreifen und mit modernen Interpretationen kombinieren.

5) Wie gehen Fast-Fashion-Marken mit Vintage-Ästhetik um?

Einige Fast-Fashion-Marken haben begonnen, Vintage-Ästhetik in ihre Kollektionen aufzunehmen. Dies kann problematisch sein, da es den Wert und die Authentizität der Vintage-Ästhetik verringern kann. Es ist wichtig, sich bewusst zu sein, dass echte Vintage-Stücke eine Geschichte und einen einzigartigen Charme haben, den neu produzierte Kleidung nicht replizieren kann.