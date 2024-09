VU-meter: wat is het en hoe kan dit apparaat worden gebruikt (2024)

Je bent vast wel benieuwd wat a vu meter of hoe het werkt. Het lijkt misschien vreemd, maar ik ben er zeker van dat je er meer dan eens een hebt gezien of gebruikt, bijna zonder te beseffen dat het echt een van deze apparaten was. En ze zijn aanwezig in een groot aantal muziekapparaten, inclusief mengpanelen, geïmplementeerd door software in sommige geluidsapparaten zoals mp3-spelers, equalizers, enz.

In dit artikel zal je dat doen weet alles wat je nodig hebt leer over de niveaumeter, de toepassingen, hoe deze werkt, waar u er een kunt kopen en ook hoe u er een kunt bouwen met Elektronische componenten gemakkelijk ...

Wat is een VU-meter?

El vu meter Het is een apparaat dat het volumeniveau kan meten in speciale eenheden waarover ik later zal praten. Deze apparaten kunnen zowel digitaal als analoog zijn, waarbij de laatste tegenwoordig het meest voorkomt.

Een conventionele niveaumeter is in feite samengesteld uit een bewegende spoel of galvanometer met een bepaalde demping. Deze wordt gevoed door een dubbelfasige gelijkrichter die op een lijn is aangesloten audio via een serieweerstand. Zo heb je geen extra voedingsbron nodig, alleen de kracht van het geluidssignaal zelf.

Op die manier kan dat toon de spanningsvariaties van het audiosignaal, zodat de gebruiker te allen tijde het volumeniveau kan zien. Ze doen het door middel van een naald op een wijzerplaat als ze analoog zijn, of door middel van LED's als ze digitaal zijn.

Je hoeft de niveaumeter niet te verwarren met geluidsmeting (geluidsniveaumeter). Ze zijn niet hetzelfde, en de laatste gebruiken de eenheid van de decibel of dB om algoritmische sprongen te meten in het geluidsniveau dat ze vastleggen ...

VU: eenheid

La volume-eenheid VU (Volume Unit) wordt gedefinieerd als «De volume-indicator geeft 0 VU aan wanneer een uitgang met een interne weerstand van 600 ohm is aangesloten, voor een sinusgolfsignaal van 1000 Hz en een amplitude van +4 dBu.".

Een term die is aangenomen voor volume metingen gerelateerd aan de menselijke perceptie van de intensiteit van het audiosignaal.

toepassingen

Omdat het een apparaat is om het volume te meten, heeft de niveaumeter veel toepassingen op geluidsapparaten. U kunt het bijvoorbeeld vinden in sommige mixers, equalizers, audiospelers, muziekapparatuur, audioprogramma's en een lange enz. Dus je hebt er zeker meer dan eens een voor je gehad en je wist niet eens dat het een VU-meter heette.

Je zou kunnen gebruik het om op een meer visuele manier het geluidsniveau te krijgen voor een zelfgemaakte equalizer, om deze aan te sluiten op de audio-uitgang van een apparaat dat je hebt gemonteerd, enz. Sommigen creëren zelfs complexe LED-composities als eenvoudige decoratieve elementen, zodat ze oplichten op de "beat" van de muziek. De mogelijkheden zijn vrij breed, jij beslist ...

Waar te kopen

Als u wilt dat koop een vu-meter, dan moet u weten dat ze in sommige winkels niet zo gemakkelijk te vinden zijn, maar u kunt er een krijgen in bepaalde gespecialiseerde winkels of online verkoopplatforms. Hier zijn bijvoorbeeld enkele winkelideeën:

Bouw een zelfgemaakte niveaumeter

Jij hebt het verschillende manieren om een ​​niveaumeter te bouwen op een heel eenvoudige manier. Een daarvan is via een IC LM3914, een LM3915 of LM3916. Twee redelijk populaire chips in de wereld van elektronica. Naast die chip, zoals je kunt zien in de vorige afbeelding, heb je ook LED's nodig in de kleuren die je kiest om het volumeniveau visueel weer te geven, en enkele extra elementen zoals weerstanden, potmeter en condensator.

Om de montage beter te begrijpen, kunt u een van deze gebruiken instructievideo's waar ze het stap voor stap uitleggen:

Je hebt ook andere opties, zoals deze andere eenvoudige die gebruikmaakt van twee kanalen met leds voor stereo:

In deze andere heeft hij gewerkt de drie IC's die ik hierboven heb aangehaald om het resultaat in elk van hen te controleren: