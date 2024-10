Was ist die Verwaltungstechnologie von L. Ron Hubbard? - Join WISE - Get or renew your membership! (2024)

“Es sind nicht des Menschen Träume, die ihn im Stich lassen, erklärt L. Ron Hubbard.“Es ist der Mangel an Know-how, das erforderlich ist, um diese Träume Wirklichkeit werden zu lassen.”Aus diesem Grunde und nur aus diesem Grunde “hsind ganze Nationen, ganz zu schweigen von Geschäftsfirmen, Gesellschaften oder Gruppen, Jahrzehnte lang durch Aufruhr gestolpert.”

Die Folgen davon springen uns jeden Tag in den Schlagzeilen entgegen: lähmende Defizite, erdrückende Steuern, angeschlagene Unternehmen und allein in den wohlhabenden USA mehr als 40 Millionen Menschen, die jetzt unterhalb der Armutsgrenze leben. Nicht umsonst hat Hubbard dann weiter erläutert: “Das Glück der Menschen und die Beständigkeit von Unternehmen und Staaten hängen offenbar von organisatorischem Know-how ab.”

Wenn man wirklich verstehen würde, wie Einzelpersonen am besten funktionieren – ihre Bedürfnisse, ihr Bestreben und die Quelle ihres Versagens – würde man natürlich verstehen, wie Gruppen von Einzelpersonen am besten funktionieren. Das war der Standpunkt, von dem aus L. Ron Hubbard die Probleme anging, wie wir miteinander kooperieren – nicht mit administrativen Tricks oder autoritären Erlassen, sondern mit einer einzigartig mitfühlenden Sichtweise von Gruppen als Einzelpersonen, die durch eine gemeinsame Zielsetzung vereint sind.

Insgesamt verbrachte Hubbard mehr als drei Jahrzehnte mit der Entwicklung und Systematisierung der verwaltungstechnischen Richtlinien, nach denen Scientology Organisationen arbeiten. Diese Richtlinien sind von den grundlegenden Gesetzen abgeleitet, die das gesamte menschliche Verhalten bestimmen und somit ein Gesamtwissen darstellen, das im Hinblick auf Gruppen so wichtig ist, wie Hubbards Schriften über Dianetik und Scientology für die Rehabilitierung des Geistes. In der Tat waren vor Dianetik und Scientology die Prinzipien, die Gruppenaktivitäten bestimmten, genauso wenig bekannt, wie die Prinzipien des menschlichen Verstandes.

Das Kernstück von L. Ron Hubbards verwaltungstechnischen Entdeckungen ist die Organisierungstafel oder das “Org Board”, wie es allgemeiner bekannt ist. Das Org Board wurde 1965 entwickelt und ist das in Diagrammform dargestellte Muster einer Organisation. Es zeigt jede Funktion auf, die für eine erfolgreiche Gruppenaktivität notwendig ist. Tatsächlich beschreibt das Org Board das ideale Organisationsmuster einer jeden Tätigkeit.

Dieses Muster beschreibt Tätigkeiten – ob es sich nun auf eine Gruppe oder eine Einzelperson bezieht – in Form von sieben wesentlichen Abteilungen. Diese Abteilungen zeigen wiederum alle Aufgaben, Positionen und Handlungen, die für eine koordinierte Bemühung nötig sind. Die Abteilungen 1 bis 7 der Organisierungstafel sind in einer Reihenfolge angelegt, die als der “Produktionszyklus” bekannt ist. Um es nochmals zu betonen, diese Reihenfolge basiert keinesfalls auf einem Willkürfaktor. Wenn L. Ron Hubbard von einem Produktionszyklus spricht, so spricht er nicht von einem Fließband oder der menschlichen Maschine, die in der Unternehmenswelt das Organisationsmuster darstellt. Er spricht vielmehr über jene besonderen Tätigkeiten, der sämtliche Produktion, ob vom Einzelnen oder von der Gruppe, auf natürliche Weise folgt. Tatsache ist, wenn man irgendetwas vollbringen will, muss man diese sieben Schritte durchführen. In dieser Hinsicht ist die Organisierungstafel nicht einfach die ideale Methode erfolgreichen Organisierens, sie ist die einzige Methode erfolgreichen Organisierens.

Nachdem Hubbard die ideale Organisationsform definiert hat, stellt er als Nächstes die spezifischen Verwaltungsrichtlinien zur Verfügung, anhand derer diese Form funktioniert. Diese Verwaltungsrichtlinien sind in einer Reihe von Bezugsmaterialien enthalten, die als der Organisations-Führungs-Kurs (OEC) bekannt ist. In diesen OEC-Bänden findet man die Theorie und Besonderheiten jedes Arbeitsaspekts in einer Organisation – vom Einstellen von Personal bis zum ethischen Verhalten von Angestellten, von Werbung zur Qualitätskontrolle und mehr. In der Tat gibt es einen Band für jede Abteilung des Org Boards, der die genauen Vorgehensweisen und Funktionen dieser Abteilung darlegt.

Die Bänder der Management-Serie von L. Ron Hubbard enthalten alle Tools, die für ein erfolgreiches Management auf hoher Ebene erforderlich sind, einschließlich bahnbrechender Verwaltungstechnologien in Bezug auf Personal, Organisation und Management.

In zusätzlichen Bänden, die als die Management-Serie bekannt sind, stellt Hubbard in ähnlicher Weise alles zur Verfügung, was eine Führungskraft zu dem Gebiet des Managens einer Organisation wissen muss: wie man organisiert, wie man eine Führungskraft ist, wie man etabliert, wie man mit Personal umgeht und sogar die Kunst von Public Relations. Folglich stellen die OEC-Bände die Richtlinien zur Verfügung, nach denen man eine Organisation führt, während die Management-Serie jene Richtlinien liefert, nach denen Organisationen gemanagt werden.

Zu den Prinzipien, die man in diesen Richtlinien findet, gehören die äußerst wichtigen “Zustände des Daseins” die Hubbard als Grade des Erfolgs oder des Überlebens von etwas definierte. Der Grundbegriff ist dem cleveren Geschäftsführer vage bekannt, wenn er von “Unternehmensgesundheit” spricht. Während die Idee der “Unternehmensgesundheit” jedoch nur zwei Zustände einbezieht – gut oder schlecht – und keine präzisen Mittel anbietet, diese Gesundheit zu verbessern, so stellt Hubbard mehr zur Verfügung. Genauer gesagt analysierte Hubbard die verschiedenen Überlebensgrade – angefangen bei einem Zustand von Nicht-Existenz, hin zu einer gefährlichen Situation, hin zu einem Zustand von Notlage, hin zu normalem Arbeiten, Überfluss und Macht. Außerdem hat er die nötigen Formeln oder Aktionen erklärt, die man zur Verbesserung jedes Zustands durchführen muss. Das heißt, indem man einfach die beschriebenen Schritte durchführt, steigt man durch jeden Zustand zum nächsten hinauf, bis die eigene Organisation wirklich floriert.