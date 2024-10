Wat is wappen en met wie wap je dan - Wapwinkel blog (2024)

Wat wappen precies is, is heel eenvoudig uit te leggen. Eigenlijk is wappen niet meer weg te denken uit de moderne wereld. En natuurlijk doelen we niet op virus wappies, maar op de originele wappers. WAP is een afkorting van Weekend Adult Party. En wappen is dus het werkwoord voor deze bezigheid, feesten met volwassenen.

Wappen met drugs

Met de komst van allerhande partydrugs in de jaren ’70 van de vorige eeuw, zoals GHB, MDMA en meer van da soort drugs, werden er al snel feestjes georganiseerd waarbij volwassenen gemeenschappelijk gebruikten. De stemming sloeg dan al snel om van een beetje dansen en muziek luisteren naar seks.

ben je gevoeliger voor aanrakingen

voel je je vrijer

verhoogt je libido

ontspan je volledig

Dus werd er op feestjes al snel verhoogde seksualiteit waargenomen.

WAP

Omdat deze feestjes voornamelijk plaatsvonden in het weekend onder volwassenen werd de kreet Weekend Adult Party geboren. Een feestje voor volwassenen in het weekend dus. En in Nederland werd dit al snel overgenomen en werd de term WAP in de volksmond al snel een volledig werkwoord, ‘wappen’ .

Wapfeestje

Maar niet alleen de weekend feestjes waarbij drugs gebruikt werd en seks gemeengoed was werden gepromoveerd tot wapfeestjes. De term werd al snel op andere manieren gebruikt. Eerst in de Amsterdamse stapwereld en later in heel Nederland.

Wanneer iemand sterk onder invloed is van xtc, dan hoor je tegenwoordig dat zo iemand zichzelf ‘wappie’ noemt. Denk aan: “Zo, dat meisje was goed wappie”, of “Ik ben nog nooit zo wappie” geweest. Een soort koosnaam voor het gevoel dat je ervaart als demdmain je lichaam begint te werken en je jezelf blij, happy en ontspannen voelt.

Wap dating

Deze zogenaamde wapfeestjes zijn door de jaren heen niet zoveel veranderd en er zijn veel websites die hun bestaan ontlenen uit het feit dat wappen bestaat. Denk maar eens aan de websitechatgirl.nlwaar het op zaterdagnacht een drukte van jewelste is als de meeste gebruikers flink wappie zijn.

Een ander voorbeeld van een website die bestaat bij de gratie van wappen is de websiteSDC(swingers dating community). Daar kan je zelf aanschouwen hoe mensen aan het wappen zijn. En zeker als je op een zaterdagnacht de chatbox van de site bezoekt en één van de vele camera’s aanklikt.

Wap assortiment

Uit de term wappen is zoals je begrijpt ook onze website voortgekomen. En laat je niets wijsmaken, Wapwinkel was de eerste die snapte dat er een behoefte was. Daarom kwamen we meteen reeks producten rondom het wappen. En die geschiedenis van het wappen met een bijbehorende winkel gaat 16 jaar terug.

In het begin beperkten we ons tot de specifieke wap producten zoalsseks toysen spullen om bijvoorbeeld jextcpillen thuis te kunnen testen. Maar al snel bleek de behoefte veel groter dan deze producten. En daarom werd het assortiment flink uitgebreid metsmartshop producten. Maar ook met headshop producten en spullen voor jelaboratorium.

Wappen als levensstijl

Inmiddels is er een grote groep mensen ontstaan in Nederland die wappen als een soort levensstijl hebben gemaakt. Deze groep, voornamelijk swingers, ontspannen vrijwel ieder weekend onder het genot van verdovende middelen. De matrassen worden in de woonkamer gelegd, vrienden worden uitgenodigd… En het complete weekend wordt al wappend genoten van de drugs en van elkaar.

Ook zonder drugs

Als je de bovenstaande tekst gelezen hebt, dan denk je wellicht dat wappen en drugs onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Maar dat is lang niet altijd waar. Een WAP feestje kan natuurlijk ook plaatsvinden zonder drugs. Een goed glas wijn kan je immers ook goed in de stemming brengen.

Of zelfs geheel zonder alcohol en drugs is de sfeer met watkaarsjesaan en een goed stukje muziek waarbij je kunt ontspannen al een feestje op zich.

Veilige seks

Op de matrasjes thuis een feestje vieren is natuurlijk het leukste wat er is. Maar je doet er wel verstandig aan om je eigen veiligheid en die van je vrienden in acht te nemen. Als je voornemens bent om drugs te gaan gebruiken ga daar dan verstandig mee om. Test je drugs altijd voordat je het neemt bijvoorbeeld.

Pas ook op met brandende kaarsen in huis want als je onder invloed van alcohol of drugs bent dan ben je wellicht wat minder op je hoede dan wanneer je nuchter bent. En wie maakt er tijdens een potje goede seks niet eens een onverwachte beweging? Bovendien zul je met iets op wat losbandiger zijn waarbij het er wellicht bij inschiet om een condoom te gebruiken en dat is iets dat natuurlijk zeer onverstandig zou zijn.

Laat je informeren

Informeer eens in je omgeving of er mensen zijn die wel eens wappen. Ongetwijfeld kunnen zij je dan nog wat nuttige tips of adviezen geven voor je begint met feesten. En mogelijk kunnen diezelfde tipgevers zelfs bij je aanschuiven als je toch die matrassen al in de woonkamer hebt liggen.

Pas op tijdens de seks

Het is algemeen bekend dat wanneer je onder invloed bent van alcohol, ghb of een pilletje dat je een stuk vrijer wordt. En daarin schuilt een groot gevaar, want veilige seks verschuift dan al snel naar de achtergrond. Dat is iets waar je als je weer nuchter bent gegarandeerd spijt van krijgt. Zorg er dus altijd voor dat er condooms onder handbereik zijn. Wil je daar liever niet de nadruk op leggen, stop ze dan in de lade van je salontafel of leg ze desnoods achter de bank.

Als je tijdens het spel op het spannendste moment op zoek moet naarcondooms, dan snappen zelfs wij dat de lol er af is. En als ze meteen voorhanden zijn dan hou je de spanning vast.

Vooral genieten

Genoeg wijze lessen. Wappen is vooral genieten. Genieten van de drugs, van elkaar of van anderen en genieten van de seks. Maak een leuke keuze uit de vele producten die verkrijgbaar zijn en ga voor variatie. Niet alleen in bedpartners, maar zeker ook in de middelen die je neemt.

Een WAP ervaring is voor veel mensen pas echt compleet anders als je Magic Truffels gebruikt, Salvia thee drinkt, een jointje rookt of een xtc pilletje neemt. En dat innemen hoeft zeker niet altijd een verboden middel te zijn, snuffel maar eens door onze smartshop en je zult verstelt staan wat er allemaal op de markt verkrijgbaar is.