Wat is wappen? Lees alles over wap - Wapwinkel blog (2024)

updates: maart 2024, oktober 2023, december 2022

Wappen, wat is dat? Wappen lijkt, zeker voor de mensen die er mee bekend zijn, een onderdeel geworden van onze maatschappij. Toch is niet iedereen bekend met het begrip en dat vraagt om een duidelijke uitleg over wat dat wappen nu precies betekent.

Wappen

Toen in de jaren ’70 van de vorige eeuw de xtc pil populair werd, was er ook sprake van een toename in feestjes waarbij de seksualiteit een hoge prioriteit had (wap feestjes). Wanneer je immers onder invloed bent van mdma, de werkzame stof van een xtc pil, dan:

ben je gevoeliger voor aanrakingen

voel je je vrijer

verhoogt je libido

ontspan je volledig

Dus werd er op feestjes al snel verhoogde seksualiteit waargenomen waaraan vaak meerdere mensen deelnamen.

WAP

Omdat deze feestjes voornamelijk plaatsvonden in het weekend onder volwassenen werd de kreet Weekend Adult Party geboren. Een feestje voor volwassenen in het weekend dus. En in Nederland werd dit al snel overgenomen en werd de term WAP in de volksmond al snel een volledig werkwoord, ‘wappen’.

Wap feestjes

Maar niet alleen de weekend feestjes waarbij drugs gebruikt werd en seks gemeengoed was werden gepromoveerd tot wapfeestjes. De term werd al snel op andere manieren gebruikt. Eerst in de Amsterdamse stapwereld en later in heel Nederland. Iedereen aan de wap!

Wanneer iemand sterk onder invloed is van xtc, dan hoor je tegenwoordig dat zo iemand zichzelf ‘wappie’ noemt. Denk aan: “Zo, dat meisje was goed wappie”, of “Ik ben nog nooit zo wappie” geweest. Een soort koosnaam voor het gevoel dat je ervaart als de mdma in je lichaam begint te werken.

Wap websites

Wapfeestjes zijn door de jaren heen niet zoveel veranderd en er zijn veel websites die hun bestaan ontlenen uit het feit dat wappen bestaat. Denk maar eens aan de website chatgirl.nl waar het op zaterdagnacht een drukte van jewelste is als de meeste gebruikers flink wappie zijn.

Een ander voorbeeld van een website die bestaat bij de gratie van wappen is de website SDC (swingers dating community). Daar kan je zelf aanschouwen hoe mensen aan het wappen zijn. En zeker als je op een zaterdagnacht de chatbox van de site bezoekt en één van de vele camera’s aanklikt.

Wap producten

Uit de term wappen is zoals je begrijpt ook onze website voortgekomen. En laat je niets wijsmaken, Wapwinkel was de eerste die snapte dat er een behoefte was. Daarom kwamen we meteen reeks producten rondom het wappen. En die geschiedenis van het wappen met een bijbehorende winkel gaat bijna 20 jaar terug.

Vanaf onze start richtten we ons op niche wap producten, inclusief seks speeltjes en testkits voor thuisgebruik, zoals voor het analyseren van xtc pillen. Het werd echter snel duidelijk dat onze klanten naar veel meer verlangden. Als antwoord hierop hebben we ons aanbod aanzienlijk verbreed met een reeks smartshop artikelen, hoofdshop benodigdheden en zelfs laboratoriumgereedschap. Ontdek de uitgebreide collectie bij Wapwinkel en vind precies wat je nodig hebt voor elke gelegenheid.

Wappen als levensstijl

Inmiddels is er een grote groep mensen ontstaan in Nederland die wappen als een soort levensstijl hebben gemaakt. Deze groep, voornamelijk swingers, ontspannen vrijwel ieder weekend onder het genot van verdovende middelen. De matrassen worden in de woonkamer gelegd, vrienden worden uitgenodigd… En het complete weekend wordt al wappend genoten van de drugs en van elkaar.

Drugs niet noodzakelijk

Als je de bovenstaande tekst gelezen hebt, dan denk je wellicht dat wappen en drugs onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Maar dat is lang niet altijd waar. Een WAP feestje kan natuurlijk ook plaatsvinden zonder drugs. Een goed glas wijn kan je immers ook goed in de stemming brengen.

Of zelfs geheel zonder alcohol en drugs is de sfeer met wat kaarsjes aan en een goed stukje muziek waarbij je kunt ontspannen al een feestje op zich.

Veiligheid voorop

Thuis een feestje vieren is natuurlijk het leukste wat er is. Maar je doet er wel verstandig aan om je eigen veiligheid en die van je vrienden in acht te nemen. Als je voornemens bent om drugs te gaan gebruiken ga daar dan verstandig mee om. Test je drugs altijd voordat je het neemt bijvoorbeeld.

Pas ook op met brandende kaarsen in huis want als je onder invloed van alcohol of drugs bent dan ben je wellicht wat minder op je hoede dan wanneer je nuchter bent. En wie maakt er tijdens een potje goede seks niet eens een onverwachte beweging?

Laat je informeren

Informeer eens in je omgeving of er mensen zijn die wel eens wappen. Ongetwijfeld kunnen zij je dan nog wat nuttige tips of adviezen geven voor je begint met feesten. En mogelijk kunnen diezelfde tipgevers zelfs bij je aanschuiven als je toch die matrassen al in de woonkamer hebt liggen.

Veilige seks

Het is algemeen bekend dat wanneer je onder invloed bent van alcohol, ghb of een pilletje dat je een stuk vrijer wordt. En daarin schuilt een groot gevaar, want veilige seks verschuift dan al snel naar de achtergrond. Dat is iets waar je als je weer nuchter bent gegarandeerd spijt van krijgt. Zorg er dus altijd voor dat er condooms onder handbereik zijn. Wil je daar liever niet de nadruk op leggen, stop ze dan in de lade van je salontafel of leg ze desnoods achter de bank.

Als je tijdens het spel op het spannendste moment op zoek moet naar condooms, dan snappen zelfs wij dat de lol er af is. En als ze meteen voorhanden zijn dan hou je de spanning vast.

Vooral genieten

Genoeg wijze lessen. Wappen is vooral genieten. Genieten van de drugs, van elkaar of van anderen en genieten van de seks. Maak een leuke keuze uit de vele producten die verkrijgbaar zijn en ga voor variatie. Niet alleen in bedpartners, maar zeker ook in de middelen die je neemt.

Een WAP ervaring is echt compleet anders als je Magic Truffels gebruikt, Salvia thee drinkt, een jointje rookt of een xtc pilletje slikt.

Waar begin je met wappen?

Wappenis iets dat je niet alleen doet, dus is het belangrijk dat je andere mensen regelt waarmee je gaat wappen. Je bladert wat door je telefoon, of je zoekt tussen de duizenden leuke profielen op een website waarop je veel gelijkgestemden kunt ontmoeten zoalsSDC.

De basis

Zorg er voor dat je voor ieder swing avontuur lekker in je vel zit. Niet ziek, geen stress, geen zorgen. Lekker uitgeslapen en zin in een avontuur. Komen er drugs om de hoek kijken dan is dat nog belangrijker. De bedoeling van het gebruik is dat het je ervaring verder verdiept, intensiveert en de beleving nog mooier maakt. Ben je niet fris en fruitig, blijf dan gewoon lekker thuis! Dat is beter voor je zelf, maar ook voor je mede swingers die echt niet zitten te wachten op een probleemgeval tijdens een feestje. En iemand die misselijk is vraagt zoveel aandacht dat het het complete Wap feestje kan verpesten voor iedereen.

Drugs & seks

Vrijwel geen enkele website schrijft er over en dus zie je helaas op ter zaken doende websites amper iets terug over de combinatie van drugs en seks. En dat terwijl dit toch zeer veelvuldig gebeurt. Zonder hier het gebruik van drugs te willen propageren is het wel handig als je weet wat je kunt verwachten bij de combinatie van drugs en seks.DisclaimerSamenswingen.nl neemt uitdrukkelijk geen enkele verantwoording voor jouw drugsgebruik. Alle info is op eigen ervaring en heeft geen enkele wetenschappelijke onderbouwing.

Waarschuwing

We pretenderen in dit artikel niet dat wappen onlosmakelijk verbonden is aan drugs. Want een weekend chillen met de matrasjes in de woonkamer kan natuurlijk ook uitstekend zonder drugs.

Over de term ‘wap’

De afkorting “WAP” kan verschillende betekenissen hebben, afhankelijk van de context waarin het wordt gebruikt. In de context van een “Weekend Adult Party” (Weekend Feest voor Volwassenen) lijkt het te verwijzen naar een informeel evenement of bijeenkomst dat bedoeld is voor volwassenen om plezier te hebben en te ontspannen tijdens het weekend.

Dergelijke feesten kunnen een breed scala van activiteiten omvatten, afhankelijk van de interesses en voorkeuren van de deelnemers. Dit kunnen sociale bijeenkomsten zijn waarbij volwassenen samenkomen om te ontspannen, te socializen, te genieten van eten en drinken, en misschien deel te nemen aan verschillende vormen van entertainment.

Het is echter belangrijk op te merken dat de term “WAP” ook andere betekenissen kan hebben, zoals de afkorting voor “Wireless Application Protocol” in de context van technologie, of een acroniem voor de populaire song “WAP” van Cardi B en Megan Thee Stallion, wat een explicietere en seksueel getinte betekenis heeft.

In ieder geval is de interpretatie van “WAP” sterk afhankelijk van de context waarin het wordt gebruikt en kan het verschillende betekenissen hebben.

