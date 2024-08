Wat was de XYZ-affaire? (2024)

De XYZ-affaire was een geschil tussen diplomaten uit Frankrijk en de Verenigde Staten in 1797 en 1798, tijdens de begindagen van de presidentiële regering van John Adams , die resulteerde in een beperkte, niet-verklaarde oorlog die bekend staat als de Quasi-Oorlog . De vrede werd snel hersteld toen de VS en Frankrijk overeenstemming bereikten over de Conventie van 1800, ook wel bekend als het Verdrag van Mortefontaine. De naam van het geschil komt van de letters die president Adams gebruikte om te verwijzen naar de Franse diplomaten: Jean Hottinguer (X), Pierre Bellamy (Y) en Lucien Hauteval (Z).

Achtergrond

In 1792 ging Frankrijk ten strijde met Groot-Brittannië, Oostenrijk en verschillende andere Europese monarchieën. De Amerikaanse president George Washington had Amerika opgedragen neutraal te blijven. Frankrijk, boos door de sluiting van Jay's Verdrag met Groot-Brittannië in 1795 door de Verenigde Staten, begon echter Amerikaanse schepen in beslag te nemen die goederen naar hun vijanden transporteerden. Als reactie stuurde president John Adams in juli 1797 de Amerikaanse diplomaten Elbridge Gerry, Charles Cotesworth Pinckney en John Marshall naar Frankrijk met de opdracht de harmonie te herstellen. Verre van vrede te bewerkstelligen, raakten de Amerikaanse gezanten al snel verwikkeld in de XYZ-affaire.

Jay's verdrag had Frankrijk boos gemaakt

Jay's Verdrag tussen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië , dat in 1795 werd geratificeerd, loste op vreedzame wijze problemen op die voortduurden nadat het Verdrag van Parijs van 1783 een einde had gemaakt aan de Amerikaanse Revolutionaire Oorlog . Het verdrag vergemakkelijkte ook een decennium van vreedzame handel tussen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië tijdens het hoogtepunt van de bloedige Franse Revolutionaire Oorlogen . Nadat Frankrijk net de VS had geholpen de Britten te verslaan in hun eigen revolutie, was Frankrijk diep verontwaardigd over Jay's Verdrag. In de Verenigde Staten verdeelde het verdrag de Amerikanen, wat bijdroeg aan de oprichting van Amerika's eerste politieke partijen, de pro-Verdrag- federalisten en de anti-Verdrag -anti-federalisten of Democratische Republikeinen.

De XYZ-onderhandelingen: iedereen had een slechte tijd

Zelfs voordat ze naar Parijs zeilden, waren de Amerikaanse diplomaten Gerry, Pinckney en Marshall niet optimistisch. Net als anderen in de regering-Adams beschouwden ze de Franse regering - de Directory - als een bron van zo'n extreme decadentie en intriges dat het hun missie in de weg zou staan. En ja hoor, zodra ze aankwamen, kreeg het Amerikaanse trio te horen dat ze de Franse minister van Buitenlandse Zaken en hoofddiplomaat, de flamboyante en onvoorspelbare Maurice de Talleyrand, niet persoonlijk zouden mogen ontmoeten. In plaats daarvan werden ze opgewacht door de tussenpersonen van Talleyrand, Hottinguer (X), Bellamy (Y) en Hauteval (Z). De Franse toneelschrijver Pierre Beaumarchais, die tijdens de Amerikaanse Revolutie had geholpen om het broodnodige Franse geld naar de Verenigde Staten te sluizen, was ook de drijvende kracht achter de pot.

X, Y en Z vertelden de Amerikanen dat Talleyrand hen alleen zou ontmoeten als ze ermee instemden om aan drie voorwaarden te voldoen:

De Verenigde Staten moesten ermee instemmen Frankrijk een aanzienlijke lening tegen een lage rente te verstrekken. De Verenigde Staten moesten akkoord gaan met het betalen van alle schadeclaims die tegen Frankrijk waren ingediend door eigenaren van Amerikaanse koopvaardijschepen die door de Franse marine in beslag waren genomen of tot zinken waren gebracht. De Verenigde Staten moesten Talleyrand zelf rechtstreeks omkopen van 50.000 Britse ponden.

Hoewel de Amerikaanse gezant wist dat diplomaten uit andere landen steekpenningen hadden betaald om met Talleyrand af te rekenen, waren ze geschokt en betwijfelden ze of dergelijke concessies van hun kant zouden leiden tot substantiële veranderingen in het Franse beleid.

In werkelijkheid was Talleyrand van plan geweest om de Franse aanvallen op de Amerikaanse koopvaardijschepen al die tijd te beëindigen, maar pas nadat hij zijn persoonlijke rijkdom en politieke invloed binnen de Franse Directory-regering had vergroot. Bovendien wilden de tussenpersonen van Talleyrand, X, Y en Z, die zelf zwaar hadden geïnvesteerd in Amerikaanse bedrijven, de vrede bewaren. Echter, aangemoedigd door de overwinningen van Frankrijk in zijn voortdurende oorlog met Groot-Brittannië, verhoogden X, Y en Z het bedrag van de gevraagde Amerikaanse lening en dreigden zelfs met een militaire invasie van Amerika als de Amerikaanse diplomaten weigerden in te stemmen.

Toen de Amerikaanse diplomaten standhielden en weigerden in te stemmen met de Franse eisen, ontmoette Talleyrand hen uiteindelijk. Terwijl hij zijn eisen voor een lening en smeergeld liet vallen, weigerde hij een einde te maken aan Franse inbeslagnames van Amerikaanse koopvaardijschepen. Terwijl de Amerikanen Pinckney en Marshall zich voorbereidden om Frankrijk te verlaten, besloot Elbridge Gerry te blijven, in de hoop een regelrechte oorlog af te wenden.

Reactie van president John Adams op de XYZ-affaire

Terwijl hij de ontmoedigende berichten van Gerry, Pinckney en Marshall las, bereidde president Adams zich voor op oorlog met Frankrijk. Terwijl pro-oorlogsfederalisten er bij het Congres op aandrongen hem te steunen, wantrouwden democratisch-republikeinse leiders zijn motieven en eisten dat hij de diplomatieke correspondentie van Parijs openbaar zou maken. Adams was het daarmee eens, maar omdat hij de gevoeligheid van de inhoud kende, bewerkte hij de namen van de tussenpersonen van Talleyrand en verving ze door de letters X, Y en Z. Hij gebruikte ook de letter W om te verwijzen naar Nicholas Hubbard, een Engelsman in dienst van een Nederlandse bank die aan de laatste fasen van de onderhandelingen hebben deelgenomen.

Hoewel Adams zich voorbereidde op oorlog, heeft hij het nooit officieel verklaard. In Frankrijk probeerde Talleyrand, die de risico's van zijn acties besefte, de diplomatieke betrekkingen met Amerika te herstellen en het Amerikaanse Congres stemde ermee in om rechtstreeks met het Franse directoraat te onderhandelen. Ondertussen was de Amerikaanse marine in het Caribisch gebied begonnen met het bestrijden van Franse troepen onder bevel van Napoleon Bonaparte in een poging om Toussaint L'Ouverture, leider van de Haïtiaanse onafhankelijkheidsbeweging, te verslaan.

Het Verdrag van 1800

Tegen 1799 was Napoleon in Frankrijk aan de macht gekomen en was gericht op het terugwinnen van het Noord-Amerikaanse Louisiana-gebied van Spanje. Talleyrand, door Napoleon aangesteld als minister van Buitenlandse Zaken, probeerde verdere vijandelijkheden met de VS te voorkomen. De Britten, die nog steeds in oorlog waren met Frankrijk, waren opgetogen over het groeiende anti-Franse sentiment in de VS en boden aan de Amerikanen te helpen hun gemeenschappelijke vijand te bestrijden. President Adams was er echter van overtuigd dat als Frankrijk echt een totale oorlog had gewild, het zou hebben gereageerd op de Amerikaanse aanvallen op Franse schepen in het Caribisch gebied. Talleyrand van zijn kant, die ook bang was voor de kosten van een grootschalige oorlog, liet doorschemeren dat hij een nieuwe Amerikaanse diplomaat zou ontmoeten. Ondanks het verlangen van het publiek en de Federalisten naar oorlog, stuurde Adams niet één, maar drie vredesonderhandelaars - William Vans Murray, Oliver Ellsworth,

In maart 1800 kwamen Amerikaanse en Franse diplomaten eindelijk bijeen in Parijs om een ​​vredesakkoord tot stand te brengen. Nadat ze eerst het Verdrag van Alliantie van 1778 nietig hadden verklaard, bereikten ze een nieuwe overeenkomst op basis van het oorspronkelijke Modelverdrag van 1776 dat bekend zou worden als de Conventie van 1800 .

De overeenkomst maakte een vreedzaam einde aan de alliantie van 1778 tussen de Verenigde Staten en Frankrijk, terwijl Frankrijk werd vrijgesteld van elke financiële verantwoordelijkheid voor schade aan de Amerikaanse scheepvaart en handel sinds het begin van de Franse Revolutie. De specifieke voorwaarden van het Verdrag van 1800 omvatten:

De quasi-oorlog zou eindigen. Frankrijk stemde ermee in om gevangengenomen Amerikaanse schepen terug te geven. De VS stemde ermee in haar burgers te vergoeden voor de schade die Frankrijk aan de Amerikaanse scheepvaart had toegebracht (de totale schade bedroeg $ 20 miljoen; de VS betaalde in 1915 $ 3,9 miljoen aan de erfgenamen van de oorspronkelijke eisers). De Frans-Amerikaanse Alliantie werd beëindigd. De VS en Frankrijk kenden elkaar de status van meest begunstigde natie toe. De VS en Frankrijk herstelden de handelsbetrekkingen op voorwaarden die vergelijkbaar waren met die beschreven in de Frans-Amerikaanse Alliantie.

Het zou nog bijna 150 jaar duren voordat de Verenigde Staten nog een formeel bondgenootschap met een ander land zouden aangaan: het Verdrag van Montevideo werd in 1934 geratificeerd.