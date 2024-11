Wojciech Szczęsny powraca do EA FC 25! Oto jak prezentuje się karta Polaka (2024)

Przeczytaj także

Reprezentacja Polski 5 godz.Michał Probierz się tłumaczy, a Artur Wichniarek kontruje: to tylko u nas— W piłce reprezentacyjnej tych treningów, jak zresztą mówi każdy kolejny polski selekcjoner, masz dużo mniej. Tylko że każdy selekcjoner innej kadry ma tyle samo tych treningów, co nasz polski — mówi Artur Wichniarek na antenie Kanału Sportowego. Ekspert wystawił Michałowi Probierzowi ocenę za ostatni rok. PGE Ekstraliga 5 godz.Możliwy wielki powrót po latach do WłókniarzaKrono-Plast Włókniarz Częstochowa to jeden z największych przegranych sezonu 2025 w ligach polskich. Drużyna miała walczyć o medal, a nie awansowała nawet do play-off, a niewiele zabrakło, a spadłaby z PGE Ekstraligi. Wszystko wskazuje, że w Częstochowie dojdzie do zmiany trenera. Inne sporty 5 godz.Cios w Radosława Piesiewicza. NIK wchodzi do PKOlKolejne "czarne chmury" zbierają się nad Radosławem Piesiewiczem. Kontrolę w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego rozpoczęła właśnie Najwyższa Izba Kontroli, a ma to związek z m.in. wydatkowaniem środków z budżetu państwa. O kontrolę w sierpniu wnioskował minister sportu Sławomir Nitras, który domaga się od Piesiewicza szczegółowych rozliczeń. Konflikt znów przybiera na sile. Tenis 5 godz.Magda Linette błyskawicznie wyrzucona z turnieju. Nie tak miało byćZ pewnością nie tak Magda Linette wyobrażała sobie start turnieju WTA 500 w chińskim Ningbo. W szczególności, że kilka dni temu w Wuhan osiągnęła życiowy sukces. Polka przegrała już w pierwszej rundzie z Kateriną Siniakovą 6:2, 6:4, lecz pretensje może mieć tylko i wyłącznie do siebie. W całym meczu polska tenisistka wygrała zaledwie trzy gemy przy własnym serwisie. Reprezentacja Polski 5 godz.Gigantyczne konsekwencje meczu Polski z Chorwacją! TłumaczymySpotkanie z Chorwacją (15 października, godz. 20.45) będzie kluczowe nie tylko w kontekście walki o pozostanie w Lidze Narodów, ale również w związku ze zbliżającymi eliminacjami mistrzostw świata. Tylko korzystny wynik (zwycięstwo lub remis) może przedłużyć szanse Biało-Czerwonych na losowanie z pierwszego koszyka, a co za tym idzie ominięcia takich potęg jak m.in. Hiszpania, Francja czy Niemcy. Porażka może znacznie skomplikować sytuację drużyny Michała Probierza. Wyjaśniamy. Bukmacherzy 5 godz.Pech szwedzki mistrza olimpijskiego. Został zakażony podczas badania antydopingowegoSzwedzki biathlonista Jesper Nelin, mistrz olimpijski, ujawnił, że podczas rutynowego badania antydopingowego doszło do zakażenia krwi. Incydent miał miejsce wiosną, po zakończeniu sezonu. Nelin opisał swoje doświadczenia w rozmowie z dziennikiem "Expressen", podkreślając, że sytuacja wpłynęła na jego zdrowie i przygotowania do nadchodzącego sezonu. Ofsajd 5 godz.Zwrot! Real Madryt reaguje w sprawie Kyliana MbappeSzwedzkie media łączą Kyliana Mbappe ze sprawą gwałtu, do którego doszło w zeszłym tygodniu w Sztokholmie. Początkowo, gdy o Francuzie wspominano jedynie w kontekście wizyty w nocnym klubie, Real Madryt zdawał się nie przywiązywać do tej informacji wielkiej wagi. Piłkarz informował bowiem o swoim wyjeździe. Najnowsze doniesienia wywołały jednak poruszenie w drużynie. Liga Narodów 5 godz.Nawet Gibraltar lepszy od Polski. Druzgocące, co pokazuje tabela47. miejsce na 55. możliwych, a przed nami takie zespoły, jak m.in. Estonia, Malta, Gibraltar czy Cypr. Dotychczasowe statystyki reprezentacji Polski w rozgrywkach Ligi Narodów są druzgocące. Choć trzeba też pamiętać, że Biało-Czerwoni w LN musieli mierzyć się głównie z potęgami. Dokładnie przeanalizowaliśmy wszystkie wyniki naszej kadry i innych zespołów w historii tych rozgrywek. Tabela mówi sama za siebie. Ofsajd 5 godz.Marokańska modelka skradła serce gwiazdora. Przyleciała do Polski specjalnie dla niegoZgodnie z zapowiedziami selekcjonera Michała Probierza, w meczu z Chorwacją między słupkami pojawi się Marcin Bułka. Bramkarza będzie wspierać m.in. jego ukochana. Ecram Sallam przyleciała już do Warszawy. Co wiadomo o marokańskiej modelce, która skradła serce reprezentanta Polski?