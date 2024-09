Zaandam: Holland von seiner holländischsten Seite! (2024)

Kommentare? Verbesserungsvorschläge? Alle unsere Texte werden von Liebhabern und Kennern des Urlaubslandes Niederlande geschrieben. Für alle Texte recherchieren wir ausführlich und nutzen unsere eigenen Erfahrungen. Wir tun unser Bestes, um die Informationen auf verruecktnachholland.de so vollständig, genau und aktuell wie möglich zu halten. Dennoch können sich Fehler eingeschlichen haben, oder bestimmte Informationen können durch Ereignisse überholt worden sein. Wenn Sie Fehler sehen, Hinweise und/oder Ergänzungen haben: bitte kontaktieren Sie uns über unser Kontaktformular oder per Mail an info@verruecktnachholland.de!

Insgesamt bieten die Naturgebiete rund um Zaandam Besuchern die Möglichkeit, der Hektik der Stadt zu entfliehen und die Schönheit der niederländischen Landschaft zu erleben. Egal ob man Vögel beobachten will, Wandern, Radfahren oder einfach nur einen gemütlichen Spaziergang durch die Natur machen will, in diesen Naturgebieten, nicht weit ab von Amsterdam, ist für jeden etwas dabei.

Zaandam ist eine charmante Stadt in der Provinz Nordholland in den Niederlanden. Sie ist bekannt für ihre historischen Windmühlen, traditionellen Häuser und lebendige Kultur. Jenseits der Stadt gibt es mehrere Naturgebiete, die Besuchern die Möglichkeit bieten, die Schönheit der niederländischen Landschaft zu erleben.

Um sich ab und an vom Trubel der Stadt zu erholen, sollte man sich allerdings für ein Ferienhaus Zaandam von Naturhäuschen.de entscheiden. Diese liegen in unmittelbarer Nähe von…

Am Fuße der Dünen, in einem malerischen Dorf, 15 Minuten zu Fuß vom Strand und Meer entfernt, liegt Camping Sint Maartenszee. Eine Oase der Ruhe in einem Gebiet,…

Zeit für Entspannung? EuroParcs Spaarnwoude ist ein Ferienpark in einem Naturgebiet, das sich in der unmittelbaren Nähe von Amsterdam (13 km) und Haarlem (9 km) befindet. Gäste des…

Der Zaanstreek ist das älteste Industriegebiet Westeuropas, mit damals etwa 600 Windmühlen, von denen heute noch 10 in der Zaanse Schans in Betrieb sind. Die Mühlen sind im typischen Zaanse-Stil gehalten. Die Zaanse Schans ist so etwas wie ein großes Freilichtmuseum, das kostenlos besichtigt werden kann.

Diese hoch aufragenden 'Gebilde' sind zu Symbolen für die Vergangenheit der Stadt geworden, und viele von ihnen stehen noch heute und bieten Besuchern einen Einblick in das reiche industrielle Erbe der Stadt. Einige der berühmtesten Windmühlen in Zaandam sind die Ölmühle De Huisman, die Sägemühle De Gekroonde Poelenburg und die Sägemühle De Zoeker.

Eines der bekanntesten Merkmale von Zaandam ist der Zaanse Stijl, der in der Architektur in der Innenstadt aber vor allem in der weltbekannten 'Zaanse Schans' zurückzufinden ist. Zum kulturellen Erbe gehören aber auch die vielen Windmühlen.

